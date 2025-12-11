2025-12-11 11:08 女子漾／編輯許智捷
小薰被爆整牙欠款兩年！黑澀會美眉近況曝光 「九妞妞」誰發光、誰轉型、誰面臨風波？
前《黑澀會美眉》成員小薰（黃瀞怡）近日遭牙醫診所公開指控「整牙欠款逾兩年」，爆料一出迅速登上熱搜，讓她多年建立的演員形象再度被推上輿論風口。風波延燒之際，也讓外界重新把目光拉回當年在《我愛黑澀會》中以穩定班底亮相的「九妞妞」。
這九位女孩自節目結束後分別踏上不同道路，有人奪下金鐘、有人在綜藝圈和副業界持續發光，也有人升格為媽媽、轉型 KOL 或時尚模特兒。曾經一起在螢光幕前長大的她們，如今的人生軌跡已各自開展，形成一幅橫跨戲劇、綜藝、創業與家庭生活的多元樣貌。
以下帶你一次掌握九位成員的最新現況：誰事業正旺、誰家庭幸福、誰又因風波被推向輿論中心？
《我愛黑澀會》固定班底1. 小薰（黃瀞怡）
日前遭牙醫診所公開指控「整牙欠款逾兩年」的小薰，是「九妞妞」中走向最鮮明的戲劇路線代表。她從綜藝班底一路蛻變成金鐘女配角，是少數成功以作品翻轉大眾印象的成員。
小薰在《我愛黑澀會》時期便以甜美外型與泰雅族身分受到矚目，但相較於其他成員較為低調，不靠綜藝效果取勝，而是明確把成為演員當作唯一目標。
轉型初期，她曾因「黑澀會美眉」的刻板印象承受壓力，但她選擇以作品證明自己。近年成功擺脫偶像形象，穩步成為實力派演員，先後以《大債時代》奪下金鐘獎女配角、《打怪任務》獲亞洲電視大獎最佳女配角，演技備受肯定。她與鄭人碩交往多年，並成立「瀞擎藝術工作室」專注戲劇發展。
《我愛黑澀會》固定班底2. 大牙（周宜霈）
近年大牙因在 #MeToo 事件中勇敢指控前老闆性騷擾而備受關注，最終獲不起訴處分，社會普遍肯定她的勇氣，也讓她從昔日的團體領袖，蛻變成在公共議題上站得住腳的堅韌女性代表。
大牙是「九妞妞」中最具領袖氣場的成員，從節目時期就以團長身分坐鎮全場，不論舞蹈、台風還是綜藝反應都鋒芒外露，是《我愛黑澀會》裡難以被取代的元老人物。她外型甜美、身材高挑，說話成熟穩重，常在節目中擔任主持小幫手，是綜藝感與領導力兼具的代表。
離開團體後，她將重心轉往戲劇與主持，出演多部八點檔與偶像劇，展現多變戲路。她曾於 2020 年與羽球教練廖勛威結婚，生活穩定低調，然而在 2025 年 8 月無預警宣布離婚，令不少粉絲感到意外。
《我愛黑澀會》固定班底3. 丫頭（詹子晴）
丫頭是「九妞妞」中副業版圖最驚人的成員，從手搖飲、餐飲、酒吧、美容到桌遊店都能看到她的名字，打造的「不要對我尖叫」手搖飲甚至一度掀起排隊熱潮。
丫頭在《我愛黑澀會》時期便憑招牌娃娃音與高綜藝感脫穎而出，但成名背後其實伴隨著家境困難，她曾透露節目一集 500 元的通告費對她而言十分珍貴，也因此更早開始培養理財與投資觀念。
多年來，丫頭成功從節目偶像進化為演藝圈公認的「副業女王」，事業版圖跨足十多項產業，並投入電商創立「快電商」，營收曾突破 10 億元。23 歲就存到第一桶金，如今名下已有兩間房產，財務實力令人側目。她與交往多年的王惟立於 2020 年結婚，儘管婚變傳聞偶爾出現，夫妻倆皆多次親自澄清關係穩定。
《我愛黑澀會》固定班底4. 小蠻（王承嫣）
小蠻是「九妞妞」中以高挑身材與時尚氣質受到關注的成員，團體解散後順利轉型為演員與模特兒，期間曾因胸部腫瘤動手術切除，也因此呼籲女性務必定期檢查。
近年她將重心轉往家庭生活，與演員邵翔愛情長跑多年後於 2020 年結婚、2021 年迎來兒子「至尊寶」，婚後兩人共同經營「相親相愛工作室」，並經常在社群分享育兒日常。
然而今年 5 月她因不滿五金行老闆提醒兒子別玩開關而上網發文抱怨，卻意外掀起大規模炎上，不僅被批評教育方式不當、反應過度，她後續回嗆留言也使爭議持續延燒。儘管小蠻過去分享育兒內容時也曾遭質疑，她仍強調自己只是希望把孩子當成「心肝寶貝」細心呵護。
《我愛黑澀會》固定班底5. Apple（黃暐婷）
Apple是「九妞妞」中以甜美氣質與「A瑤姐妹花」組合長年維持高人氣的成員，團體解散後，她選擇以通告藝人的身份穩定活躍在綜藝圈，與妹妹瑤瑤依舊是觀眾最熟悉的姐妹檔。
近年她將人生重心放在家庭，為了當媽媽積極凍卵、求子，終於在 2023 年底宣布與牙醫男友趙國翔登記結婚，同時懷孕五個多月，成為妥妥的雙喜臨門，隔年也迎來兒子「八寶」出生，她也分享孕期錄影時受到節目組貼心照顧，讓她在工作與母職之間找到平衡。
產後 Apple 很快調整狀態回到螢光幕前，仍保持一貫明朗形象，面對網友誤會她「再懷孕」的玩笑，也坦承當媽媽太累，短期內暫不考慮第二胎。整體而言，她的事業與生活步入穩定，成功讓「九妞妞」昔日青春偶像蛻變為兼具家庭與工作的成熟藝人。
《我愛黑澀會》固定班底6. 貝童彤（彤彤）
彤彤是最早結婚生子的美眉之一，從偶像轉型為兒童台「彤彤姐姐」後累積大批小朋友粉絲，近年又因《全明星運動會》重新翻紅，展現跨越多重身分仍然活力滿滿的魅力。
貝童彤在「九妞妞」時期以甜美外型與扎實舞蹈實力受到喜愛，後來因生涯規劃提前離隊，沒有參與「黑Girl」正式活動。離開團體後，她走出與其他成員截然不同的路線，不僅在兒童節目中累積知名度，也在婚後回到成人綜藝圈維持高度曝光。
2018 年她與圈外男友登記結婚並育有一女，時常在節目分享夫妻相處細節，坦言兩人偶爾會因小事鬥嘴，但感情依舊甜蜜。
《我愛黑澀會》固定班底7. 鬼鬼（吳映潔）
鬼鬼（是「九妞妞」中最具明星體質的成員之一，憑著古靈精怪的個性、亮眼外型與強烈綜藝存在感，在《我愛黑澀會》時期就穩坐人氣王位置。2009 年單飛後，她徹底走出團體框架，跨足影視、音樂與綜藝多線發展，甚至曾簽約韓國經紀公司，成為首位在韓推出個人專輯的台灣藝人。
近年先後透過《明星大偵探》《來吧！營業中》等節目再度人氣翻漲，也是九妞妞中職涯最長、最穩定的一位。鬼鬼理財能力也相當亮眼，靠著房產與多元副業累積可觀財富，打造個人潮牌和寵物品牌，並持續投入公益。
2025 年初，她突然宣布未婚生女，公開女兒小名「妹子」，以一句「我是爸爸，也是媽媽」回應外界疑問。
《我愛黑澀會》固定班底8. MeiMei（郭婕祈）
MeiMei是「九妞妞」中以甜美外型與亮眼舞蹈實力受到關注的初代成員，過去在《我愛黑澀會》中是主要舞蹈擔當之一，也是團體裡不可或缺的人氣成員。隨著「黑Girl」解散、成員陸續單飛，她的生涯重心逐漸從演藝圈轉向網路領域，成功轉型為活躍的 KOL 與直播主。
近年來，MeiMei 在社群平台上主要分享美妝、穿搭、飲食與生活內容，風格也從早期的可愛形象轉變為更成熟時尚。外型方面，她因瘦身有成、體態更纖細而被粉絲大讚「越來越美」。雖然不再是螢光幕固定班底，她仍偶爾參與綜藝節目，也持續利用自身舞蹈底子投入教學或相關活動，走出屬於自己的新路線。
《我愛黑澀會》固定班底9. 筱婕（張甯兒）
筱婕是「九妞妞」中年紀最小的成員，早期以可愛、帶點天然呆的形象受到觀眾喜愛，但在團體解散後，她走上與其他美眉完全不同的道路。離開《我愛黑澀會》後，她淡出演藝圈並更名為張甯兒，專注投入時尚產業，成功轉型為平面模特兒與穿搭 KOL，以清新又具個性辨識度的風格在社群累積高人氣，成為不少粉絲心中的穿搭範本。
她的生活態度一向低調，過去曾與謝和弦的弟弟謝和逸交往多年，於 2020 年結束關係。即使不再活躍於螢光幕，她仍與 Apple、大牙等前成員保持友好互動，偶爾出現在彼此合照中，展現多年情誼依舊未散。
