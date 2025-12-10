2025-12-10 14:58 meru
洗衣機比馬桶還髒?開箱台灣製「又一村」酵素清潔粉!原來衣服越洗越癢的兇手就是它?只需3步驟,用溫水這包粉,立刻讓洗衣槽髒污現形,過敏人必看的大掃除神物!🤢
這幾天台北的雨下得讓人心情都要發霉了,連帶著剛洗好的衣服,聞起來總有一股說不上來的...「悶味」。🤢
你有沒有過那種經驗?明明洗衣精倒了半杯,柔軟精也沒少加,結果衣服曬乾後穿在身上,背後還是莫名其妙地發癢?
甚至有時候,會在淺色T恤上發現不知打哪來的「黑色薄片」,長得超像泡爛的海苔。
如果你點頭如搗蒜,甚至現在就想去檢查一下洗衣機,那我得告訴你一個有點噁心但很重要的事實:你的洗衣機,可能比你家馬桶還精彩。💩
講個我很崩潰的往事。
上週末我想說把床單洗一洗,結果洗完拿出來,純白的床單上沾滿了細細小小的黑渣渣
那一刻我真的原地石化 🗿。
原來我每天以為把衣服「洗乾淨」了,其實只是把它們丟進一個陳年大染缸裡攪拌。
我們都懂要把碗盤洗乾淨才能裝下一餐的食物,但卻很少人意識到,洗衣機這個大胃王吞了那麼多髒衣服、皮屑、油垢,它也是會消化不良的。
那些看不見的髒東西,就像血管裡的膽固醇一樣,慢慢堆積在內桶和外桶的夾層裡。
這就是為什麼我這次決心要來場「洗衣機大掃除」。
在網路上爬了一堆文,避開了那些化學味重到會暈倒的漂白水,最後被這款「又一村台灣製造酵素洗衣機去污粉」給燒到。🔥🔥
沒別的原因,光是看到它標榜「台灣製造」加上「植物酵素」,心裡的安心感就先加十分。畢竟是要洗貼身衣物的機器,用太強的化學藥劑我還是會怕怕的。
為什麼這款「粉」很不一樣?(不是所有的粉都能起泡泡)
市面上的清潔劑百百種,有的像水,有的像錠。
但這款「又一村」主打的是「植物酵素 + 過碳酸鈉」的雙重配方。
如果不講那些聽不懂的化學名詞,簡單打個比方:
一般的清潔劑就像是用冷水沖油膩的盤子,沖是沖得掉一點,但油垢還是黏在那。
而過碳酸鈉碰到溫熱水,就像是在洗衣機裡丟了一顆超級巨大的「沐浴球」🛀,它會瘋狂產生氣泡。
這些氣泡不是洗好玩的,它們像是無數個微小的工人,鑽進洗衣槽那些刷子刷不到的死角,利用氣泡炸裂的力量把陳年老垢給「波」一聲推出來。
這就是為什麼包裝上會寫「有沸騰才是真乾淨」。
好啦,理論講完了,直接進入「噁心」但療癒的實測環節。
雖然說明書寫得很簡單,但我自己實際操作後,發現有幾個關鍵眉角一定要注意,不然效果會打折喔!️
STEP 1:溫度的魔法(這步最重要!)
很多人清潔劑買回來直接丟進冷水裡洗,然後說沒效。拜託千萬不要!🙅️
這款酵素粉需要一點「熱情」才能被喚醒。包裝建議使用約 45 度的溫熱水。
我家洗衣機沒有熱水功能,所以我很認命地先用蓮蓬頭接溫水,甚至還燒了一壺開水混進去。
當水溫上來的時候,你把粉倒進去,那個畫面真的很治癒。
水面開始輕微地冒泡,有點像是在煮一鍋巨大的巫婆湯。這時候酵素的活性最強,準備要大開殺戒了。
STEP 2:浸泡是為了更長遠的路
把粉倒入洗衣槽後,稍微運轉個 5 分鐘讓粉末完全溶解。
這時候你會看到水稍微變混濁,但別急,好戲在後頭。
關掉電源,讓它靜置浸泡。
這段時間你可以去追個劇、喝杯咖啡。
我大概泡了兩三個小時(如果是陳年老機,建議可以泡更久一點)。
當我再次打開洗衣機蓋子往裡面看的時候......
我的天啊。😱
水面上漂浮著一層厚厚的、墨綠色的、看起來像是紫菜蛋花湯(但我不想要喝)的東西。
那些就是傳說中的「海苔」!原來我的衣服這幾年都在跟這些東西共浴?看到的當下真的雞皮疙瘩掉滿地,但也有一種便秘三天終於通暢的爽快感!
STEP 3:排毒後的沖洗
看著那些髒東西浮出來,心裡只有一個字:爽!
接著只要照一般洗衣程序(洗滌、或是選擇槽洗淨模式)讓它跑完。
記得喔,如果在排水前看到太多大塊的「海苔」,建議拿個舊濾網先撈一下,不然怕會塞住排水管,或是卡在洗衣機底部的轉盤下。
洗完之後,把頭伸進去聞一下洗衣槽的味道。👃
以前那種悶悶的、潮濕的霉味不見了,取而代之的是一種... 什麼味道都沒有的「乾淨味」。
摸摸不鏽鋼內桶,那種澀澀的感覺也消失了,變得很滑順。
那些我們忽略的生活細節
其實說真的,生活在台灣這種又濕又熱的地方,洗衣機根本就是黴菌的豪宅。
我們很常覺得「衣服洗不乾淨就多加點洗衣精」,但這就像是身體不舒服卻狂吃止痛藥,沒解決根本問題。
用了這次又一村的清潔粉,最大的感受不是它有多神奇的高科技,而是它用很簡單、很原始的物理化學反應(起泡、酵素分解),去解決了一個我們視而不見的大問題。
而且因為是台灣團隊研發製造,在成份的把關上更符合台灣人的使用習慣(比如針對硬水水質調整之類的),這點真的要給個讚 👍。
還有一個我很喜歡的點,就是它沒有那種刺鼻的化學香精味。
很多清潔劑洗完會有一種「假香」,聞久了頭很暈,這款洗完就是很單純的清爽。
對於家裡有小朋友,或者是像我這種皮膚比較敏感、動不動就過敏的人來說,真的友善很多。👶
給你的「洗衣機健檢」建議
如果你看到這裡,還在猶豫要不要清洗衣機,那我問你幾個問題:
- 你上次清洗衣槽是什麼時候?(如果想不起來,那就是該洗了)
- 你的衣服洗完有沒有小白點或黑屑屑?
- 打開洗衣機蓋子,有沒有聞到一股霉味?
如果中了一項,拜託,趕快去買個清潔粉回來處理一下。
不用等到過年大掃除,這種事情現在就可以做。
畢竟,衣服是我們的第二層皮膚。
如果洗衣服的工具本身就是髒的,那你穿再貴的名牌衣,身上帶著黴菌孢子趴趴走,想起來也是蠻可怕的吧?🧟️
這次的「排毒」體驗,真的讓我學到一課:真正的乾淨,不是用香味蓋過去,而是把看不見的髒污徹底斬草除根。
看著那個亮晶晶的洗衣槽,心情真的會變好欸!連洗出來的衣服感覺都變軟了(可能是心理作用?哈哈)。
反正,這種只要花一點點錢和時間,就能大大提升生活品質的好物,我是絕對會回購的啦。🛒
如果你也想看你的洗衣機吐出「海苔湯」,記得一定要試試看用溫水喔,效果絕對讓你嚇到吃手手!
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數