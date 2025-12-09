犯大忌？F4破局朱孝天喊冤被潑髒水 三地網友都不挺 專家點破：大型合作最怕不穩的人

犯大忌？F4破局朱孝天拒3要求又喊冤 陸網批「三地網友都不挺」 專家點破：大型合作最怕不穩的人

〈恆星不忘 Forever Forever〉引爆全網回憶殺，F4三缺一的朱孝天開直播自曝，拒絕3項合作條件後「被退出」，指控相信音樂「潑髒水」，還說自己可以接受「再溝通」。兩岸三地網友不買單，批他「得罪大S和F4粉絲，也得罪合作團隊」。網紅作家「冒牌生」直指朱孝天「踩爆三大業界禁忌」，大型合作最怕不穩的人，難怪被退出。

朱孝天缺席新歌 他自己說理由了

《恆星不忘》周杰倫×阿信火力全開！F3回歸惹回憶殺：朱孝天缺席原因掀議論、MV四大彩蛋一次看。圖片來源：相信音樂

〈恆星不忘〉由五月天阿信作詞、周杰倫作曲，與言承旭、周渝民、吳建豪共同演唱，五人跨越五座城市拍攝 MV，被網友形容是「華語樂壇復仇者聯盟」。然而光榮畫面裡卻沒有朱孝天，引發外界不斷追問。

朱孝天昨在影片中表示，幾個月前他拒絕了相信音樂提出的三項合作條件，之後便遭「單方面斷聯」，直到新歌、巡演消息曝光時，才知道自己已被排除。

他說「相信音樂那邊就單方面切斷了跟我所有的聯繫，接著就出現了因為我洩密要延期，再來是出現了因為我洩密最終要認痛割捨我，這些所謂的新聞點。」他反控公司高層「潑髒水」，「如果妳有不喜歡我或覺得我不適任演出，可以告訴我，我們可以有一個配合，沒必要用這種抹黑、潑髒水的方式。」

朱孝天質疑對方，「我不太理解妳希望我做什麼，難道妳希望我暴跳如雷，感覺懊悔，趕快道歉，再被納入演出？我沒有這樣的想法，妳當初跑來希望集結大家年少美好回憶，可是現在妳也沒有做到，如果有什麼需要，我隨時開放的，都可以溝通，我就回歸我該做的事，麻煩妳高抬貴手。」對於朱孝天的反擊內容，相信音樂表示：「不予回應。」

朱孝天缺席新歌 他自己說理由了。圖片來源：朱孝天微博

然而，這段說法與外界印象落差巨大。F4在五月天台北大巨蛋合體後，朱孝天多次在直播透露「新專輯」、「新歌內容」、「F4錄製進度」，甚至自爆試唱兩首歌，曾被工作人員當場制止「不要再劇透」。他過去還曾公開說不喜歡 F4 的歌，讓許多粉絲錯愕，如今與影片內容交互對照，更引發外界質疑他的版本是否完整。

媒體一致搖頭：「拒絕合作後還期待主動聯絡？」

影片上線後，台灣、香港、大陸網友幾乎一面倒不買帳，留言直批：「你都拒絕對方要求了，還希望人家繼續找你？」、「沒合約不代表能爆料。」更有人翻出他追悼大S時稱對方「花錢大手大腳」、過去嫌棄 F4 歌曲不合他口味，認為他多年來的言行早已讓粉絲寒心。

陸媒也直言：「朱孝天得罪大S粉絲、得罪 F4 粉絲，也得罪合作團隊」，並指出他在中國市場多年經營，如今卻未獲支持，顯示其公眾好感度已大幅滑落。

F4在五月天演唱會合體。圖片來源：相信音樂

台灣娛樂圈內部也傳出不解聲浪，認為為了F4合體，阿信與相信音樂前前後後溝通兩年，又多次幫朱孝天「補台階」。業界人士指出，演唱會與跨公司合作多需高度保密，提前曝光內容向來是敏感行為，使大型企劃難以控管，被業界視為「踩雷行為」。

網紅作家「冒牌生」重擊：朱孝天踩爆三大禁忌，合作最怕不穩定的人

網紅作家冒牌生撰文分析此次爭議成因，他指出，整起事件更像「長期默契失效」，並非單一衝突。他提到，F3 在事件期間全程保持沉默，而朱孝天不斷公開說法，顯示雙方處理方式不同。

冒牌生認為，朱孝天對外的說法「只呈現對自己有利的一部分」，而直播爆料、評論團體過去作品等行為，都可能影響團隊對其穩定性的評估。舞台不是直播間，演唱會不是自媒體。大型合作最重要的不是熱情，而是可控性。

他亦指出，娛樂產業忌諱公開指責合作方、暗示陰謀、以情緒做決策，並認為此事件中，「朱孝天一次踩滿」，導致輿論反轉。冒牌生表示，如果今天做同樣的事的是言承旭，公司會不會給更大空間？會，因為他是靈魂人物。認為朱孝天的發言未衡量自身位置，「你不能一邊否定你的過去，又想靠這段過去賺錢。」他也感嘆「真正能走到最後的，不是最亮的人，而是最穩的人。」