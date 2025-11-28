F4 大巨蛋合體後風暴不斷！朱孝天「被排除巡演」真相曝光 直播爆料＋個唱落淚全事件一次看懂。圖／小紅書、抖音、朱孝天ＩＧ

F4 在五月天台北大巨蛋驚喜合體後掀起全台回憶狂潮，但舞台燈光散去，團體復出的背後卻風波不斷。

F4 在五月天台北大巨蛋驚喜合體後掀起全台回憶狂潮。圖／相信音樂

四人各自發展近 20 年，再度同框原是象徵青春回歸的經典瞬間，然而隨著朱孝天直播直言不喜歡 F4 歌、提前爆料團體計畫、個唱票房不如預期等一連串事件，討論迅速從「回憶殺」轉向「爭議燒」。

圖／截自網路

曾被外界稱為「F4 最不紅成員」的朱孝天，一夕之間再度成為輿論中心。從與林熙蕾交往五年、淡出演藝圈進修拿碩士，到最新因言行遭排除上海巡演。

帶你一次看懂這場從大巨蛋開始延燒不斷的「F4 復出後續震盪」。

1. 曾被說最不紅？情史曝光：與林熙蕾交往 5 年、熱吻李冰冰

2001 年《流星花園》紅遍亞洲，F4 成為亞洲現象級天團。與言承旭、周渝民、吳建豪相比，朱孝天常被外界貼上「F4 最不紅」標籤。

他曾與日本女星麻衣傳出同居緋聞，卻又被拍到與李冰冰在飯店走廊熱吻，引爆外界譁然。當時仍是朱孝天緋聞女友的麻衣隨後也搬離住所。

曾與日本女星麻衣傳出同居緋聞，卻又被拍到與李冰冰在飯店走廊熱吻，引爆外界譁然。圖／TVBS

最受矚目的則是與林熙蕾的五年戀情。兩人因合作《東京審判》交往，林熙蕾甚至為他搬來台灣，一度傳出婚訊，但最終因性格不合分手。

分手林熙蕾後朱孝天曾短暫交往名模吳亞馨，分手隔年，林熙蕾閃婚富商楊晨，更讓外界感歎兩人緣分際遇大不同。

2016 年，朱孝天與中國女星韓雯雯結婚，婚後生活低調平穩，因朱孝天罹患「纖維肌痛症」、並考量可能的遺傳風險，夫妻倆迄今尚未生育，選擇專注在彼此的生活與健康。

感情史整理：



曾與日本女星麻衣傳出同居

與李冰冰飯店走廊熱吻

與林熙蕾因《東京審判》相戀 交往長達 5 年

與名模吳亞馨交往

與中國女星韓雯雯結婚



2. 從偶像跨界學術：念北電、拿碩士、主持旅遊節目

朱孝天曾推出個人專輯《On Ken's Time》，也拍過《楚留香傳奇》、《藍色金魚》等作品。後期他選擇退出喧囂，投入進修與生活探索，先後就讀北京電影學院導演系，並取得法國諾歐商學院與對外經貿大學共同頒發的零售管理碩士。他也曾經營古董店、習練太極、主持《孝天食旅》，是 F4 內少見走多元路線的一位。

事業整理：

推出個人專輯《On Ken’s Time》

參演《楚留香傳奇》《藍色金魚》等作品

進修導演系

取得法國諾歐商學院＆對外經貿大學的零售管理碩士

經營古董店

練太極

主持飲食旅遊節目《孝天食旅》

3. 直率個性惹禍？直播多次爆料 F4 計畫 遭排除上海巡演與新專輯

F4 合體後，本應迎來新專輯與新巡演準備，但朱孝天多次開直播「提前爆料」團體動向，包括試錄新歌進度等未公開計畫，引發爭議。他直播中直言：

「F4 的歌你們愛聽自己去聽，我反正不喜歡。」

「每次去 KTV 都是被迫營業。」

還自嘲唱功差：「我就是沒有唱功，沒學過。演戲也沒有學過，只是做我喜歡的事。」



＼點我看朱孝天直播談Ｆ４片段／

此舉被外界認為破壞團體整體規劃，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，直接成了「F3」局面。

4. 大巨蛋再合體卻穿錯色西裝？朱孝天：是到現場才發現

此前在五月天演唱會上，他身穿與其他三人不同色系的西裝，引發不合群爭議。

朱孝天解釋，當天到現場才發現配色不同，言承旭甚至遞上兩套讓他換，但他不想添麻煩才維持原樣。他本人也開玩笑說：

「這次我有先問另外 3 人了，再次合體不會再穿錯衣服了。」

此前在五月天演唱會上，朱孝天身穿與其他三人不同色系的西裝，引發不合群爭議。圖／相信音樂

5. 個人演唱會票房不佳 一度爆哭、出現 3.8 折票價與免費進場

被排除 F4 相關活動後，朱孝天以個人名義在廣東開唱，但票房傳出不如預期，一度出現 3.8 折優惠，甚至流出消息稱「黃牛販售票價僅 50 一張」「後排 25 元或免費入場」（人民幣）。還有爆料指出，因朱孝天表示「不到八成上座率不開唱」，導致比原定時間晚半小時開場。

網傳黃牛販售票價僅５０人民幣一張。圖／抖音

演唱〈大約在冬季〉時他情緒潰堤落淚，事後解釋是因為「家中親友在早晨離世」，但不少粉絲仍揣測與票房壓力有關。

值得一提的是，雖然他直播時曾說：「不放F4的歌，有什麼好放的，你愛聽自己聽去，我覺得F4的歌，反正我不喜歡，呵呵呵（笑聲），你們喜歡就好」，但演唱會仍貼心帶來《情非得已》《流星雨》，希望滿足到場粉絲。

＼點我看朱孝天演唱會流星雨片段／

朱孝天坦言， F4 的合體更像是對粉絲青春的一次「售後服務」。多年來四人分屬不同公司，要再度聚在一起、重現昔日盛況並非易事。他的直率與自我，使他與其他三人成員保持距離，也讓官方在復出安排上難以協調，最終成為被排除的一位。

＼點我看朱孝天直播回應片段／