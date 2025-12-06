F3+周杰倫、阿信〈恆星不忘〉看哭了 20年過去 謝謝你們都好好的長大了

2025-12-06 17:00 失敗要趁早 - 張念慈

一點開《恆星不忘 Forever Forever》MV，我的眼眶就跟著歌一起失守。

那是我們的青春，真的回來了。

《恆星不忘 Forever Forever》由周杰倫作曲、阿信填詞，加上言承旭、周渝民、吳建豪，5個人一起唱「恆星不忘」。

我們一邊在留言區刷哭、一邊又忍不住笑：「加起來兩百多歲的組合，怎麼還可以帥成這樣？」

2001 年，《流星花園》播出，F4 成軍，《流星雨》傳唱全台。24 年過去，他們從剛出道的大男孩，變成40幾、快50歲的大叔；F4從流星變成「恆星」。

我們也不再是守在電視機前的少女少年，而是加班到很晚、回家還要幫小孩寫作業的中年人。

可是一看到他們，我們就安心了。原來，有些東西真的不會被時間帶走。

謝謝五顆恆星 都好好的長大了

這次《恆星不忘 Forever Forever》MV合體，最讓人動容的，不只是再次看他們同台閃耀，真正讓人心安的，是看到他們都好好的長大了。

從劈腿被拍到寵妻魔人：周杰倫46歲

周杰倫大學聯考落榜，變成拿下 15 座金曲獎、 CNN評價亞洲最具影響力人物。

他的感情爭議不斷，從雙 J 戀到被拍到和侯佩岑約會，再到最後牽起昆凌的手、成為三個孩子的爸。

他很認真地把「不安定」走成「安穩的家」。

從地下樂團到天團靈魂：五月天阿信49歲

阿信從簽唱會只有5個人到場，變成可以在世界各地開巡演的天團主唱。

他不是沒看過世界的殘酷與酸言酸語，但他選擇一直寫，一直站在台上，用溫暖的歌曲鼓勵人們擁抱遺憾、堅持自我、不放棄希望。

不被愛的孩子到努力學習愛：言承旭48歲

言承旭外表是偶像劇男主角，但原生家庭讓他長成最自卑的樣子，覺得自己不夠好、不配被愛。

他和林志玲分分合合，最終只換來無言的結局。但你看得出來，言承旭一直還在努力把自己變成更好的版本。

從憂鬱症到金鐘視帝：周渝民44歲

仔仔當年陪朋友去試鏡，卻被柴智屏發掘演了花澤類，一炮而紅。光鮮亮麗背後，他卻因憂鬱症與情緒困獸搏鬥。

後來，他靠著《回家》拿下金鐘視帝，結婚、生女。現在的他，有可愛的女兒、愛他的妻子，幸福原來可以微小卻如此甜蜜。

從被嫌油膩到魅力熟男：吳建豪47歲

吳建豪曾經是舞台上最愛脫衣服露肌肉的那一個，外型被酸、演技被罵、婚姻也走到離婚。

他轉身經營潮牌、走國際路線，外界討論度有過高高低低，卻還是穩穩站在表演工作裡。你會發現，他不是沒摔倒過，只是每一次摔，都選擇再站起來。

這首歌是給長大的我們3個體悟

《恆星不忘 Forever Forever》唱的不是一首流行歌，而是一首唱給所有已經長大的我們，三個重要的人生體悟：

①   燦爛是一時，走到最後才是關鍵

娛樂圈從來不缺「曾經很紅的人」，卻很少有人可以紅到 20 年後，還站在舞台中央。

就算有過爭議、有過低潮、有被罵翻的時候，但他們沒有就此爛掉。

不要只看誰當年有多耀眼，而是學會怎麼在漫長的人生裡，把自己好好活到最後。

②   有些朋友走著走著就散了，是人生的必然

這次，是 F3 ＋阿信＋周杰倫。F4 少了朱孝天，MV 裡F4畫面還被硬生生裁掉一角，看了多少人鼻酸。

但如果誠實面對人生，你會發現：我們自己，又何嘗不是這樣？

有人以為朋友會陪你一輩子，但其實，大人之間的「散」，往往不是吵架，而是走著走著路不同了。

這就是人生。

所以與其糾結「為什麼不是原班人馬」，不如感謝：在我們的生命裡，有一段時間，真的一起經歷過。

③   且走且珍惜：不要等有人走了，才知道來不及

這次 F✦ FOREVER 的巡演與新歌，促成的關鍵之一，是大 S 的突然離世。

原來，很多事現在不做就來不及了。

想見的人就去見，想說的話就去說，不要等到訃聞、黑白照片、追思文，才知道自己多後悔。

謝謝你們，與我們一起長成大人

《恆星不忘》裡有一個畫面，致敬《流星花園》，我特別喜歡「跨越二十多年，仍能在同一片夜空相遇。」

謝謝你們，沒有把自己活成爛掉的八卦；謝謝你們，跌倒時沒有放棄，低潮時沒有消失。

謝謝你們，認真地長成一個一個有故事的大人，讓我們在中年回頭看青春的時候，可以驕傲地說： 「我當年喜歡的人，現在還是值得我喜歡。」

失敗要趁早 - 張念慈

失敗要趁早 - 張念慈

資深媒體人、親職作家、雙寶媽、癌症患者，也是失敗翻意師。我想幫助遇到瓶頸的人,換個角度看待失敗,重新出發。｢失敗要趁早」透過分享親職停看聽、學習更有效、生活大小事、正向人生觀4個主題,幫助你學會不怕失敗,樂觀面對人生。

#F4 #中年 #周杰倫 #藝人大小事

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

#分享 #職涯 #中華航空

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

2025-12-01 11:17 女子漾／編輯許智捷
由鐘漢良、秦嵐主演的都市情感劇《亦舞之城》開播後話題持續升溫。劇中兩人因年少時的創傷與人生抉擇錯過，多年後在截然不同的人生階段再度相遇，重新拾起那段被時間掩埋的深情。

「破鏡重圓」向來是最能打中成年觀眾的題材不少劇迷直指，正是這種「曾經遺憾、重新靠近」的敘事張力，才最能打動成年觀眾的心。

以下整理 10 部熱門陸劇，帶觀眾一次看懂近年最具代表性的破鏡重圓敘事，從都市職場到古裝虐戀，全都是「再相遇依然心動」的高討論度作品。

編輯推薦

1 《亦舞之城》：退役芭蕾舞者與葡萄園主理人的再相遇

譚思婷（秦嵐）退役返國，離開舞台後要重新面對未竟的夢；馮睿（鐘漢良）早已在四川經營葡萄園，成為新興酒業品牌創辦人。兩人少年時深愛卻因各自的原生家庭問題與錯位的人生選擇錯過，多年後重逢時都已帶著傷痕與成長。劇中以芭蕾練功房、葡萄園釀酒作為雙線象徵，呈現「藝術與現實」的交錯，也讓破鏡重圓更具成年人的厚度。

2 《何以笙簫默》：七年錯過之後的深情修復

同樣由鍾漢良飾演男主的《何以笙簫默》可以說是破鏡重圓的經典，趙默笙（唐嫣）因誤會遠赴美國，何以琛（鍾漢良）在國內獨自等待七年。重逢後，何以琛展開各種虐妻、追妻手段。劇情以律師界職場、新聞攝影為背景，一步步揭開誤會真相，也呈現成年人不再衝動、但依然深情的愛。全劇最經典的是那句「如果世界上曾經有那個人出現過，其他人都會變成將就」。

3 《難哄》：年少的暗戀修成正果

《難哄》是《偷偷藏不住》的姊妹作，原著本身就具備超高人氣，上線後話題與收視一路飆升。溫以凡（章若楠）回到家鄉工作，意外與高中同學桑延（白敬亭）再度相遇。兩人當年互有好感，卻因未知的心結不歡而散；重逢後明明裝作不認識，卻一次次在生活裡碰面，最終因陰錯陽差住進同一屋簷下。兩人的關係在合租的日常中逐漸回到最初的悸動，也讓這段“再愛一次”的故事格外抓心。

4 《下一站是幸福》：相差10歲的姐弟戀現實壓力

賀繁星（宋茜）與元宋（宋威龍）因姐弟戀身份落差與家庭現實壓力分手，兩人都在情感崩解後進行自我重建。重逢時已從「甜甜熱戀」走向「學會理解彼此」。劇情描寫職場女性不婚焦慮與愛情中的自我設限，使破鏡重圓更貼近現代人的情感痛點。

5 《我的人間煙火》：青梅竹馬因家庭反對分開十年

2023年熱播的爆劇《我的人間煙火》講述宋焰（楊洋）與許沁（王楚然）年少時深愛，卻因家族糾葛被迫分開十年，兩人帶著各自的遺憾走過漫長歲月，再度重逢時已是消防站站長及急診科醫生。十年間的誤會與怨懟在一次次並肩作戰、互相理解中被拆解，兩人最終用自己的方式完成雙向救贖，也讓「有情人終成眷屬」成為故事最暖心的落點。

6《半是蜜糖半是傷》：童年玩伴重逢後成刻薄上司

《半是蜜糖半是傷》融合歡喜冤家、多年暗戀與破鏡重圓元素，改編自同名小說。女主江君（白鹿）因眼淚過敏症而性格開朗外放，與童年玩伴袁帥（羅雲熙）闊別十年後在公司重逢，卻發現他已成為自己刻薄挑剔的上司。兩人從職場到生活都頻繁碰撞，甚至成為鄰居。江君後來才明白，那些看似刁難的安排，其實是袁帥默默的保護與多年深藏的愛。

7 《親愛的自己》：都市男女婚姻裡的破裂與重建

由《步步驚心》中一人分飾兩角而大受好評的劉詩詩主演，《親愛的自己》聚焦都市男女在愛情與成長中的現實矛盾。李思雨（劉詩詩）與陳一鳴（朱一龍）原本相愛，卻在壓力與價值觀落差中逐漸走散，最終分手。分開後兩人才真正看見彼此的缺口與需求，再重逢時不再是激情，而是願意重新努力的成熟選擇，被視為最貼近現實的破鏡重圓代表作。

8 《點燃我，溫暖你》：甜又虐的破鏡重圓

由《何以笙簫默》導演劉俊傑指導，又是一部破鏡重圓經典劇。《點燃我，溫暖你》改編自的小說《打火機與公主裙》，是近年討論度極高的青春破鏡重圓劇。陳飛宇以金髮造型演活桀驁的天才少年李峋，張婧儀則以清新氣質詮釋叛逆倔強的朱韻。劇情講述朱韻初入大學，平靜生活被李峋闖入而改變，兩人因變故分開，長大後再度重逢，在克服誤會與困難後重新走回彼此身邊。

9 《以家人之名》：成長後才能擁抱的愛

凌霄（宋威龍）與李尖尖（譚松韻）原是一起長大的「非血緣家人」，因凌霄母親的出現被迫分開多年。再次相遇時，他們不再是依賴彼此的小孩，而是能夠為對方承擔的成年人。劇中以原生家庭創傷為線索，破鏡重圓呈現「長大後才懂得如何愛」。

10 《東宮》：忘記你後又再次愛上你

李承鄞（陳星旭）與小楓（彭小苒）因國仇家恨及宮廷陰謀而走散，男主失憶後再度遇見女主，兩人命運重新交織。雖然結局虐心，但本質上是極致的破鏡重圓敘事——「即使忘記你，心還是記得」。宮廷政治、民族衝突與宿命愛情相互牽引，成為古裝虐戀的巔峰。

#劇情 #鍾漢良 #笙簫默 #宋威龍 #原生家庭

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

2025-11-20 13:25 女子漾／編輯ANDREA

一眨眼就要來到年末了！2025年星座運勢，在年底哪些星座有機會鹹魚翻身呢？這些星座的好運背後，各有不同的原因支撐他們迎來突破和提升，值得期待呀！想知道就一起往下來看看！

1.巨蟹座

全方位幸運加持 巨蟹座2025年整體運勢強勁，年底前事業與財運特別旺盛，受到貴人相助及個人努力，工作上有升職加薪的機會，財富不僅正財穩定，偏財運也極佳。這一年巨蟹能脫穎而出，經濟狀況顯著改善，甚至學生也可能因獎學金收益增加收入。

2.水瓶座

創新思維激發事業飛躍 水瓶座從年末開始，將結束霉運，迎來事業與財運的雙重起飛，靠著前期積累的創意和領導能力，在職場及創業場域表現出色。水瓶的獨特思維與行動力，讓他們能抓住機會突破瓶頸，收入與事業水平水漲船高。

3.金牛座

穩中求升，財務漸趨穩定 一向務實穩健的金牛座，2025年底財運持續向上。過去半年若曾感運勢停滯，年底將逐步突破，財務狀況改善，甚至有意外收入。感情和事業也同時穩定成長，整體生活品質提升，持續努力與耐心是關鍵。

4.摩羯座

踏實耕耘迎來回報 摩羯座在2025年末將見證長期堅持的成果，工作實力獲得承認，升職加薪機會明顯，這是摩羯努力和責任感的回報，事業發展順利，收入穩定提升，打造穩健的生活基礎。

以上這四個星座的共同特徵是在年底前，借助內心的堅定、環境的轉機以及貴人助力，把握關鍵時機實現逆轉翻身，迎接光明且富有成效的2026年。

#貴人 #水瓶座 #摩羯座 #巨蟹座 #金錢運 #事業運 #星座運勢 #12星座運勢 #2025年12月運勢

《亦舞之城》7 大看點、劇情＆角色解析：鍾漢良、秦嵐十二年後再相愛，三角修羅場火力全開

《亦舞之城》7 大看點、劇情＆角色解析：鍾漢良、秦嵐十二年後再相愛，三角修羅場火力全開

2025-11-30 10:05 女子漾／編輯張念慈
陸劇《亦舞之城》甫開播就登上Netflix收視榜，這部劇集由鍾漢良秦嵐主演，改編自青衫落拓小說《誰在時間的彼岸》。劇情以「十二年後的破鏡重圓」為主軸，搭配芭蕾舞者與紅酒莊主的職人設定，播出前即在微博累積高討論度，優酷預約量突破百萬，相關話題播放量超過8億次，被視為2025年末最受關注的都市情感劇之一。

編輯推薦

劇情聚焦「十二年後的再愛一次」

《亦舞之城》講述知名芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐 飾）退役返國後，意外重逢昔日戀人馮睿（鍾漢良 飾）。兩人曾在大學時期相戀，卻因誤會分手，十二年間各自承受原生家庭與情感創傷。

回國後的譚思婷原本想重新尋找人生方向，卻在一次場合與馮睿對上眼神，被迫面對那段被封存多年的情感。而此時的馮睿已是紅酒莊主，並獨自撫養兒子樂樂十二年，身邊還有現任未婚妻溫佩妍（白冰 飾）。

兩人在重逢、試探、克制與心動中，逐漸解開過往誤會，也在現實壓力中尋找重新相愛的勇氣。全劇共 28 集，於四川成都、阿壩、甘孜等地實景拍攝，以芭蕾、紅酒與城市風景交織出成年情感的細膩質地。

看點1：鍾漢良開闢「破鏡重圓賽道」

鍾漢良繼《何以笙簫默》、《今生有你》後，再度出演深情型男主，這次飾演獨自撫養孩子的單親爸爸馮睿，角色身上兼具成熟魅力與內斂遺憾。網友笑稱他是「等待專業戶」，這次更把等待時間拉到十二年，也讓角色情感層次更加厚重。

看點2：秦嵐芭蕾舞者形象亮眼　從白月光變成主動追愛的人

秦嵐飾演藝術家譚思婷，不僅氣質貼合芭蕾舞者，角色更展現成熟女性的堅韌與溫柔。退役後的譚思婷選擇主動尋回遺憾的感情，與過往作品相比更具情感力量。秦嵐以原聲演出、眼神戲成為亮點，被觀眾形容是「白月光降臨」。

看點3：一開局就是三人修羅場

馮睿身邊的現任未婚妻溫佩妍（白冰 飾）與初戀譚思婷相遇後，三人的情緒暗戰迅速升溫。劇中最受討論的一幕，是溫佩妍主動邀請譚思婷到家中吃飯，在看似平靜的餐桌上，譚思婷一句「我們是初戀」瞬間引爆張力。

無須大吵，三人細微的表情變化就讓觀眾感到窒息，被稱為「2025最抓馬修羅場」。

看點4：劉俊傑×馬薇薇打造「破鏡重圓宇宙」

導演劉俊傑曾執導《何以笙簫默》、《涼生，我們可不可以不憂傷》、《今生有你》，與鍾漢良合作多次。本次由他與馬薇薇共同執導，再度聚焦熟齡愛情，以光影美學、留白鏡頭與細膩情感聞名。

預告中雨夜相擁、鋼琴密語等名場面已先行出圈，被網友封為「中偶愛情天花板」。

看點5：芭蕾×紅酒的雙職人世界

《亦舞之城》不僅是愛情劇，也呈現兩個職業領域：

芭蕾線：譚思婷面臨退役、身體極限，並投入培育舞者，呈現藝術家的不確定與執著。

紅酒線：馮睿經營葡萄園與酒莊，象徵「時間沉澱感情」。

兩條主線相互映照，使人物情感更具層次。

看點6：四川實景拍攝帶出城市與藝術美學

影集取景於成都、阿壩、甘孜，從東郊記憶文創園到雪山草地，都呈現城市煙火與藝術氣息交織的畫面。芭蕾舞台、排練室、酒窖、葡萄園等空間成為角色心境延伸，使整部劇帶有電影質感。

看點7：28集快節奏不灌水　播出平台一次看

《亦舞之城》共28集，每集約45分鐘，以精練敘事呈現熟齡情感故事。

播出資訊如下：

首播：2025 年 11 月 27 日 19:30

平台：優酷全網獨播、浙江衛視同步播出、Netflix也可收看

更新方式：首更 3 集，其後每日更新 1～2 集

SVIP：每日可提前多看一集

演員與角色介紹

鍾漢良 飾 馮睿

紅酒莊主、單親爸爸，成熟內斂，在初戀回歸後面臨艱難選擇。

秦嵐 飾 譚思婷

知名芭蕾舞藝術家，退役回國尋找人生方向，與昔日戀人重逢後心境翻覆。

白冰 飾 溫佩妍

馮睿現任未婚妻，鋼琴老師，氣質優雅但內心壓抑。

王冠逸 飾 王澤遠

理性穩重的關鍵人物，參與織構劇中的情感與事業線。

王一舟、張云琪

分別飾演職場、家族與藝術圈的重要角色，構成城市群像。

《亦舞之城》以熟齡情感切入，掀起年底討論熱潮

《亦舞之城》以破鏡重圓、三角情感、芭蕾與紅酒的雙職人線為核心，開播首日即登上多項熱門榜單。劇評認為，本劇以成熟敘事取代狗血衝突，呈現成年人在責任、傷痛與餘生抉擇中的真實樣貌，是今年度難得的熟齡愛情代表作。

#秦嵐 #鍾漢良 #亦舞之城 #陸劇分享

這星座準備爆富！2026馬年12星座金錢運排行榜，獅子座賺錢賺到手軟

這星座準備爆富！2026馬年12星座金錢運排行榜，獅子座賺錢賺到手軟

2025-11-28 16:44 女子漾／編輯ANDREA

2026 年即將登場，在全球經濟不穩、市場起伏更激烈的時代，如何「守住荷包」與「創造穩定收入」成了所有人最關心的年度課題，尤其在馬年能量強勢轉動之下，小孟老師特別提醒，今年象徵「黑馬一批」，穿上黑色或咖啡色，不僅能提升磁場，也是最能守財、開財的年度幸運色。

隨著木星、冥王星與天王星交替牽動財帛宮位，12 星座在 2026 的財運走勢可說是強弱差非常多：有人一路爆富，有人卻要精準理財避免被市場反噬。為了讓大家提前做好準備，這回女子漾特別整理 2026 年 12 星座最新財運排行榜，從「財運警示區」到「財運爆發區」，一次看懂該如何布局、何時出手、什麼該避開，讓你在動盪的大環境中依然保有翻身的底氣！

第12名：摩羯座 (Capricorn)

2026年對摩羯座來說，金錢管理是一場耐心與理智的考驗。由於冥王星長期停留在財帛宮，整年財務觀念會有推翻重建的傾向。雖然2月賺錢企圖心很旺，但容易衝動消費，例如看到喜歡的產品就立刻下訂單。從事投資或復業，切記不要貪心或聽信朋友推薦，否則可能出現短暫損失。此外，與他人有金錢往來時，因婚神星與冥王星多次逆行，易出現誤會或信任危機，建議凡事白紙黑字寫清楚，避免口頭約定導致關係緊張。整體若能堅守理性並懂得拒絕人情開銷，才能守住實際財富。

第11名：牧羊座 (Aries)

年初1月到4月天王星在財帛宮，財富運勢變化明顯。重點是穩定收支與避免情緒性消費。1月至2月容易在物質享受上花太多錢，像是突然決定換手機或購買昂貴設計師品牌犒賞自己。下半年，溝通宮位的土星逆行，會帶來一些財務突發事件，例如信用卡被盜刷、線上詐騙或因推薦參與高風險投資而虧損。9月、10月金錢動向不穩，容易出現退款遲收或合作分潤產生爭議。建議理財要簡化，少用信用卡或信用貸款，謹慎理財。

第10名：雙魚座 (Pisces)

雙魚座的財務狀況起伏明顯，需要在夢想與現實之間拿捏分寸。由於海王星與土星全年停留在財帛宮，雖然特別關注金錢安全，卻也容易陷入理財迷霧。3月水星逆行財帛宮，幾乎整個月都要當心轉帳出錯、線上付款或購物退貨出現問題。下半年海王星與土星相繼逆行，財務將進入重整期。更要留意容易因廣告誘惑購買昂貴家電或課程，甚至為浪漫關係花費不少金錢。建議減少感性花費，多用現金記錄支出，並在水逆期間三思而後行。

第9名：金牛座 (Taurus)

金牛座的財運穩中帶旺，重點是「會賺也會花」。5月至8月金星、太陽、火星和天王星陸續匯聚財帛宮，帶來多遠的收入機會，可能因專業技能、創意復業或臨時代班獲額外收入。但天王星能量不穩，容易因突發靈感而衝動購物或投資，例如看見折扣大買或被朋友推銷掏錢入股。下半年與家庭相關的支出會變多，如添購家電或房屋修繕。9月、10月財務起伏較大，容易為了舒壓或人情而花錢，甚至幫朋友代墊款項難收回。建議金牛座要記賬理財，分配預算，避免越賺越窮。另外，建議在房間擺放底盤為黑色或咖啡色的開運植物（如盆栽或仙人掌），有助於財運步步高升。

第8名：水瓶座 (Aquarius)

水瓶座因冥王星在本命宮，是財務變動明顯的一年。年初海王星和土星進入財帛宮，可能會讓你在保險、房租或稅務支出上感到壓力。2月至3月雖然有機會加薪或獲得臨時收入，但開銷也跟著增加，可能因旅行或報名進修課程而花費不少。7月至9月偏財運明顯升溫，可能因人脈合作或伴侶關係獲得獎金、公司分紅或投資收益。然而，也容易為情感、人情或面子做開銷，如請客送禮。整體而言，水瓶座若能靠實力與人脈創造收入，但若缺乏自制力，錢財容易流失。守住理性、學會拒絕是穩住財運的關鍵。

第7名：射手座 (Sagittarius)

射手座財務運勢整體屬中等，但仍需留意波動。年初至3月眾星進駐財帛宮，雖帶來靈感與投資機會，但也容易衝動花錢，特別是在旅行或購物時。此時要特別注意親友借錢或合作投資的請求，尤其2月婚神的加持，容易被爛桃花或感情牽扯而亂花錢。5月天王星在不期宮，可能帶來突然的額外支出，如婚禮禮金或家庭聚會開銷。建議射手座理財要理性規劃，量入為出，這是穩定的關鍵點。

第6名：天蠍座 (Scorpio)

天蠍座財務運勢整體偏穩但仍有波動。上半年日常理財平穩，開銷主要來自日常生活與家庭支出。5月到年底偏財宮受心影響，可能有短期投資或合作機會，但也容易因突發意外支出而虧損，建議在此期間要避免借錢給他人，小心理財陷阱。10月愛神星進入第二宮，帶來小額偏財運提升（如分紅、獎金），但購物的慾望也會上升，特別是出國或網購高單價商品時。最好列出開銷清單，控制非必要支出。

第5名：天秤座 (Libra)

天秤座財運穩中帶旺，花費也隨之而來。上半年事業宮的木星帶來事業成長與收入增加的契機，3月至6月可能因升職、接案或拓展業務而獲得不錯的報酬。若從事設計、行銷、公關或藝術領域，靈感與人脈能轉化為實質收入。但偏財宮的天王星與愛神星聯動，意味著金錢流向不穩，建議避免情緒花費，理財上要多分散風險。下半年7月至10月是財務活躍期，8月太陽與水星同工位，帶來薪資調整、業績提升的好運。若有人告訴你投資ETF或虛擬貨幣，你有不錯的投資運。

第4名：處女座 (Virgo)

對處女座來說是穩中求進的一年，財運不錯但花費也多。上半年木星在人際交友宮位，帶來人脈與合作機會，3月至6月可因參與團體專案或朋友介紹獲額外收入。但要避免因朋友情面簽下不利條約，或因信任他人而代墊金錢。下半年8月至10月是賺與花的並進高峰期，收入可能來自兼職或專業進修帶來的紅利。但花錢慾望也提升，例如為形象升級或美化家居而花費。建議妥善記帳，設定儲蓄目標，今年將是讓你從畏懼金錢焦慮轉為讓錢為你工作的關鍵一年。

第3名：雙子座 (Gemini)

木星落入財帛宮，預示著雙子座在2026年財運水漲船高。木星長時間停留在財帛宮，加上4月愛神星進駐，帶來穩定收入與意外進賬的雙重喜訊。從春季開始，網拍、手作或自由接案等副業都能帶來穩定的現金流。5月到6月木星與水星同工位，理財思維清晰，適合規劃長期儲蓄或保險配置，並能靠口才、行銷溝通能力創造可觀收益。婚神星在第八宮，也象徵著伴侶或合作夥伴的財務助力轉強，可能一起投資房產或開啟副業。這一年只要你肯行動，荷包絕不會空。

第2名：獅子座 (Leo)

木星落入本命宮，對獅子座來說是金錢豐收的一年。強大的幸運能量讓你在工作與投資上都能吸引資源與機會。特別是8月水星、木星與太陽同工，行動力驚人，適合嘗試新的賺錢模式，如創業、復業或將興趣產品化至電商平台，可迅速見到收益。職場上容易因成果突出獲得加薪或紅利，甚至被挖角，待遇更優。整年金錢能量流動順暢，只要願意主動出擊並善用貴人運，正財與偏財皆能開出亮眼的成績單。

第1名：巨蟹座 (Cancer)

恭喜巨蟹座奪得榜首！木星在上半年進入本命宮，下半年落入財帛宮，預示著2026年是財運滿滿的一年。你敢於嘗試新的收入來源，可能因興趣副業或在網路銷售、投資專案中迎來意外紅利。4月、5月愛神與木星聯動，讓你在與人合作或情感互動中受惠，如伴侶共同創業或家人資金支持，財務壓力減輕。下半年8月至11月，木星、火星持續助陣財帛宮，帶來穩定的現金流，特別適合簽訂合約或規劃長期投資。巨蟹座的生活品質將會因此提升，可以順利存款、安排家庭旅遊，甚至購置房產或汽車。同時，婚神星與冥王星對偏財宮是好的影響，可能帶來伴侶或親友合作的投資機會，或獲得房地產、保險理賠等額外收入～

#金錢 #財運 #運勢 #水瓶座 #射手座 #巨蟹座 #2026年 #12星座運勢

#藝人大小事 #周杰倫 #F4 #中年

張念慈 2025.12.06 16
OK超商葡萄酒分享》喬山生機「88經典聖美倫白蘇維翁」白酒評價，下班後隨手可得的質感微醺，澳洲陽光風味帶著走！

OK超商葡萄酒分享》喬山生機「88經典聖美倫白蘇維翁」白酒評價，下班後隨手可得的質感微醺，澳洲陽光風味帶著走！

#好物推薦 #分享 #香氣 #咖啡

meru 2025.12.06 17
二訪板橋按摩新地標！開箱Google 5星「解壓所RAR」：社畜必看！30分足底+60分油壓實測，英倫風裝潢美到像拍電影，這才是我要的解壓縮！拒絕推銷、I人友善的放鬆天堂

二訪板橋按摩新地標！開箱Google 5星「解壓所RAR」：社畜必看！30分足底+60分油壓實測，英倫風裝潢美到像拍電影，這才是我要的解壓縮！拒絕推銷、I人友善的放鬆天堂

#好物推薦 #板橋 #開箱 #捷運

meru 2025.12.06 21
2025韓劇爆紅演員TOP 10出爐：朱智勛《外傷重症中心》、潤娥及李彩玟的《暴君的廚師》 誰是人氣王？

2025韓劇爆紅演員TOP 10出爐：朱智勛《外傷重症中心》、潤娥及李彩玟的《暴君的廚師》 誰是人氣王？

#暴君的廚師 #IU #全智賢 #潤娥 #李濬榮 #李彩玟 #朴寶劍 #苦盡柑來遇見你 #弱美男英雄 #李政宰

網路溫度計DailyView 2025.12.06 425
韓劇《親愛的X》與原版網漫5大差異！金裕貞心理控制更強烈？強化三角戀、「金在吾」戲份延伸！

韓劇《親愛的X》與原版網漫5大差異！金裕貞心理控制更強烈？強化三角戀、「金在吾」戲份延伸！

#親愛的X #電視 #漫畫 #人氣 #金裕貞 #韓劇 #人氣網漫 #驚悚

女子漾／編輯Wendi 2025.12.06 164
穿書劇令觀眾喜愛的特點是什麼

穿書劇令觀眾喜愛的特點是什麼

#戲劇 #戲劇推薦 #小說改編 #戲劇類 #劇情

蒔緣‧鹿角腓腓 2025.12.05 30
【看電影】性別議題？有，但或許更接近一部娛樂爽片—《Barbie 芭比》

【看電影】性別議題？有，但或許更接近一部娛樂爽片—《Barbie 芭比》

#芭比 #電影 #Barbie #肯尼

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.05 21
【選書】轉型正義的最後一哩路 加害者的孩子該如何自處—《納粹的孩子》

【選書】轉型正義的最後一哩路 加害者的孩子該如何自處—《納粹的孩子》

#好書推薦 #繼承

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.05 16
【選書】瓦斯養大的孩子 用小說講瓦斯業的興衰與對父親的愛—《卡西與他們的瓦斯店》

【選書】瓦斯養大的孩子 用小說講瓦斯業的興衰與對父親的愛—《卡西與他們的瓦斯店》

#好書推薦 #小說 #大地震 #浪漫

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.05 15
【選書】當小說出現 讀者就此得以看見世界—《簾幕【15週年紀念版】》

【選書】當小說出現 讀者就此得以看見世界—《簾幕【15週年紀念版】》

#好書推薦 #小說 #人性

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.05 10
