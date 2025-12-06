一點開《恆星不忘 Forever Forever》MV，我的眼眶就跟著歌一起失守。

那是我們的青春，真的回來了。

《恆星不忘 Forever Forever》由周杰倫作曲、阿信填詞，加上言承旭、周渝民、吳建豪，5個人一起唱「恆星不忘」。

我們一邊在留言區刷哭、一邊又忍不住笑：「加起來兩百多歲的組合，怎麼還可以帥成這樣？」

2001 年，《流星花園》播出，F4 成軍，《流星雨》傳唱全台。24 年過去，他們從剛出道的大男孩，變成40幾、快50歲的大叔；F4從流星變成「恆星」。

我們也不再是守在電視機前的少女少年，而是加班到很晚、回家還要幫小孩寫作業的中年人。

可是一看到他們，我們就安心了。原來，有些東西真的不會被時間帶走。

謝謝五顆恆星 都好好的長大了

這次《恆星不忘 Forever Forever》MV合體，最讓人動容的，不只是再次看他們同台閃耀，真正讓人心安的，是看到他們都好好的長大了。

從劈腿被拍到寵妻魔人：周杰倫46歲

周杰倫大學聯考落榜，變成拿下 15 座金曲獎、 CNN評價亞洲最具影響力人物。

他的感情爭議不斷，從雙 J 戀到被拍到和侯佩岑約會，再到最後牽起昆凌的手、成為三個孩子的爸。

他很認真地把「不安定」走成「安穩的家」。

從地下樂團到天團靈魂：五月天阿信49歲

阿信從簽唱會只有5個人到場，變成可以在世界各地開巡演的天團主唱。

他不是沒看過世界的殘酷與酸言酸語，但他選擇一直寫，一直站在台上，用溫暖的歌曲鼓勵人們擁抱遺憾、堅持自我、不放棄希望。

不被愛的孩子到努力學習愛：言承旭48歲

言承旭外表是偶像劇男主角，但原生家庭讓他長成最自卑的樣子，覺得自己不夠好、不配被愛。

他和林志玲分分合合，最終只換來無言的結局。但你看得出來，言承旭一直還在努力把自己變成更好的版本。

從憂鬱症到金鐘視帝：周渝民44歲

仔仔當年陪朋友去試鏡，卻被柴智屏發掘演了花澤類，一炮而紅。光鮮亮麗背後，他卻因憂鬱症與情緒困獸搏鬥。

後來，他靠著《回家》拿下金鐘視帝，結婚、生女。現在的他，有可愛的女兒、愛他的妻子，幸福原來可以微小卻如此甜蜜。

從被嫌油膩到魅力熟男：吳建豪47歲

吳建豪曾經是舞台上最愛脫衣服露肌肉的那一個，外型被酸、演技被罵、婚姻也走到離婚。

他轉身經營潮牌、走國際路線，外界討論度有過高高低低，卻還是穩穩站在表演工作裡。你會發現，他不是沒摔倒過，只是每一次摔，都選擇再站起來。

這首歌是給長大的我們3個體悟

《恆星不忘 Forever Forever》唱的不是一首流行歌，而是一首唱給所有已經長大的我們，三個重要的人生體悟：

① 燦爛是一時，走到最後才是關鍵

娛樂圈從來不缺「曾經很紅的人」，卻很少有人可以紅到 20 年後，還站在舞台中央。

就算有過爭議、有過低潮、有被罵翻的時候，但他們沒有就此爛掉。

不要只看誰當年有多耀眼，而是學會怎麼在漫長的人生裡，把自己好好活到最後。

② 有些朋友走著走著就散了，是人生的必然

這次，是 F3 ＋阿信＋周杰倫。F4 少了朱孝天，MV 裡F4畫面還被硬生生裁掉一角，看了多少人鼻酸。

但如果誠實面對人生，你會發現：我們自己，又何嘗不是這樣？

有人以為朋友會陪你一輩子，但其實，大人之間的「散」，往往不是吵架，而是走著走著路不同了。

這就是人生。

所以與其糾結「為什麼不是原班人馬」，不如感謝：在我們的生命裡，有一段時間，真的一起經歷過。

③ 且走且珍惜：不要等有人走了，才知道來不及

這次 F✦ FOREVER 的巡演與新歌，促成的關鍵之一，是大 S 的突然離世。

原來，很多事現在不做就來不及了。

想見的人就去見，想說的話就去說，不要等到訃聞、黑白照片、追思文，才知道自己多後悔。

F3+周杰倫、阿信《恆星不忘》看哭了！20年過去，謝謝你們都好好的長大了

謝謝你們，與我們一起長成大人

《恆星不忘》裡有一個畫面，致敬《流星花園》，我特別喜歡「跨越二十多年，仍能在同一片夜空相遇。」

謝謝你們，沒有把自己活成爛掉的八卦；謝謝你們，跌倒時沒有放棄，低潮時沒有消失。

謝謝你們，認真地長成一個一個有故事的大人，讓我們在中年回頭看青春的時候，可以驕傲地說： 「我當年喜歡的人，現在還是值得我喜歡。」

