F3+周杰倫、阿信〈恆星不忘〉看哭了 20年過去 謝謝你們都好好的長大了
一點開《恆星不忘 Forever Forever》MV，我的眼眶就跟著歌一起失守。
那是我們的青春，真的回來了。
《恆星不忘 Forever Forever》由周杰倫作曲、阿信填詞，加上言承旭、周渝民、吳建豪，5個人一起唱「恆星不忘」。
我們一邊在留言區刷哭、一邊又忍不住笑：「加起來兩百多歲的組合，怎麼還可以帥成這樣？」
2001 年，《流星花園》播出，F4 成軍，《流星雨》傳唱全台。24 年過去，他們從剛出道的大男孩，變成40幾、快50歲的大叔；F4從流星變成「恆星」。
我們也不再是守在電視機前的少女少年，而是加班到很晚、回家還要幫小孩寫作業的中年人。
可是一看到他們，我們就安心了。原來，有些東西真的不會被時間帶走。
謝謝五顆恆星 都好好的長大了
這次《恆星不忘 Forever Forever》MV合體，最讓人動容的，不只是再次看他們同台閃耀，真正讓人心安的，是看到他們都好好的長大了。
從劈腿被拍到寵妻魔人：周杰倫46歲
周杰倫大學聯考落榜，變成拿下 15 座金曲獎、 CNN評價亞洲最具影響力人物。
他的感情爭議不斷，從雙 J 戀到被拍到和侯佩岑約會，再到最後牽起昆凌的手、成為三個孩子的爸。
他很認真地把「不安定」走成「安穩的家」。
從地下樂團到天團靈魂：五月天阿信49歲
阿信從簽唱會只有5個人到場，變成可以在世界各地開巡演的天團主唱。
他不是沒看過世界的殘酷與酸言酸語，但他選擇一直寫，一直站在台上，用溫暖的歌曲鼓勵人們擁抱遺憾、堅持自我、不放棄希望。
不被愛的孩子到努力學習愛：言承旭48歲
言承旭外表是偶像劇男主角，但原生家庭讓他長成最自卑的樣子，覺得自己不夠好、不配被愛。
他和林志玲分分合合，最終只換來無言的結局。但你看得出來，言承旭一直還在努力把自己變成更好的版本。
從憂鬱症到金鐘視帝：周渝民44歲
仔仔當年陪朋友去試鏡，卻被柴智屏發掘演了花澤類，一炮而紅。光鮮亮麗背後，他卻因憂鬱症與情緒困獸搏鬥。
後來，他靠著《回家》拿下金鐘視帝，結婚、生女。現在的他，有可愛的女兒、愛他的妻子，幸福原來可以微小卻如此甜蜜。
從被嫌油膩到魅力熟男：吳建豪47歲
吳建豪曾經是舞台上最愛脫衣服露肌肉的那一個，外型被酸、演技被罵、婚姻也走到離婚。
他轉身經營潮牌、走國際路線，外界討論度有過高高低低，卻還是穩穩站在表演工作裡。你會發現，他不是沒摔倒過，只是每一次摔，都選擇再站起來。
這首歌是給長大的我們3個體悟
《恆星不忘 Forever Forever》唱的不是一首流行歌，而是一首唱給所有已經長大的我們，三個重要的人生體悟：
① 燦爛是一時，走到最後才是關鍵
娛樂圈從來不缺「曾經很紅的人」，卻很少有人可以紅到 20 年後，還站在舞台中央。
就算有過爭議、有過低潮、有被罵翻的時候，但他們沒有就此爛掉。
不要只看誰當年有多耀眼，而是學會怎麼在漫長的人生裡，把自己好好活到最後。
② 有些朋友走著走著就散了，是人生的必然
這次，是 F3 ＋阿信＋周杰倫。F4 少了朱孝天，MV 裡F4畫面還被硬生生裁掉一角，看了多少人鼻酸。
但如果誠實面對人生，你會發現：我們自己，又何嘗不是這樣？
有人以為朋友會陪你一輩子，但其實，大人之間的「散」，往往不是吵架，而是走著走著路不同了。
這就是人生。
所以與其糾結「為什麼不是原班人馬」，不如感謝：在我們的生命裡，有一段時間，真的一起經歷過。
③ 且走且珍惜：不要等有人走了，才知道來不及
這次 F✦ FOREVER 的巡演與新歌，促成的關鍵之一，是大 S 的突然離世。
原來，很多事現在不做就來不及了。
想見的人就去見，想說的話就去說，不要等到訃聞、黑白照片、追思文，才知道自己多後悔。
謝謝你們，與我們一起長成大人
《恆星不忘》裡有一個畫面，致敬《流星花園》，我特別喜歡「跨越二十多年，仍能在同一片夜空相遇。」
謝謝你們，沒有把自己活成爛掉的八卦；謝謝你們，跌倒時沒有放棄，低潮時沒有消失。
謝謝你們，認真地長成一個一個有故事的大人，讓我們在中年回頭看青春的時候，可以驕傲地說： 「我當年喜歡的人，現在還是值得我喜歡。」
