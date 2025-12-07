F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？圖片來源：言承旭粉專

最近言承旭動作頻頻，一邊和F3團員合體，搭配五月天阿信、周杰倫合唱新歌《恆星不忘 Forever Forever》，一邊又以新戲《時候 A Time》宣告回歸台劇，引發外界高度關注。

但在這些華麗舞台背後，他其實一直帶著「不被需要的小孩」的陰影往前走，從與林志玲糾纏多年的戀情，到在節目上哽咽談童年、自卑與愛情，那個看起來高冷的道明寺，其實比誰都敏感又用力愛著別人。

以下從言承旭的「新歌、新戲」出發，一路整理到他的愛情故事與成長傷痕，帶你用5件事，重新認識48歲的言承旭。

F4合體周杰倫！《恆星不忘》讓言承旭感嘆「故事都在心裡流動」

《恆星不忘》周杰倫×阿信火力全開！F3回歸惹回憶殺：朱孝天缺席原因掀議論、MV四大彩蛋一次看。圖片來源：相信音樂

出道超過20年，F4再度成為話題中心。由言承旭、吳建豪、周渝民組成的「F✦ FOREVER」，在五月天大巨蛋演唱會驚喜合體之後，正式啟動成軍25週年巡演計畫，最新還端出一首夢幻級新歌——《恆星不忘 Forever Forever》。

這首歌由周杰倫作曲、五月天阿信填詞，兩大天王聯手，雖然少了F4成員朱孝天，但依然讓許多七、八年級生直呼「青春直接回來了」。

談到這次合作，言承旭的感觸特別深，他說，這些年經歷了很多事情，所有過去的故事「都在心裡流動」，如今大家還能再站在一起，他真的很珍惜這份緣分，也希望能把這份能量散發給歌迷。

曹瑞原新戲《時候 A Time》回歸台劇，再合體張鈞甯

《時候 A Time》十位華麗卡司同台，兩個世代的演員共演同一角色，言承旭出任重要角色。圖片來源：台北創造提供

除了新歌，言承旭的新戲也備受關注。導演曹瑞原繼睽違五年推出新作《時候 A Time》，一次公開十位華麗卡司，包含言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁等，兩個世代的演員共演同一角色，企圖用一齣劇重建1976至2016年間台灣獨有的眷村文化與民歌風景。

這部戲不只是言承旭久違投入的台劇作品，更是他與出道代表作《白色巨塔》搭檔張鈞甯的再度合體。張鈞甯這次不只演出，更身兼監製，笑說和Jerry已經是「什麼都能聊的好朋友」，20多年來互虧、也見證彼此長大。

與林志玲糾纏多年：從浴袍照、復合傳聞到「世紀婚禮神隱」

說到言承旭，大家第一時間想到的，還是與林志玲那段「剪不斷理還亂」的感情。

2003年，兩人被拍到半夜一起回到男方住處，戀情首度曝光；2005年林志玲手機送修，兩人穿浴袍的親密照流出，幾乎等於公開了關係。只是面對照片外流，他曾說出「我們是姊妹」這句讓外界霧裡看花的話，兩人關係瞬間降到冰點。

後來林志玲墜馬意外，他衝到醫院探望、匿名送花；F4在香港開唱時，林志玲又被發現低調現身，外界一度以為「真的復合了」。2017年，兩人被直擊在馬來西亞同框健身、返飯店，「世紀大復合」傳聞再起，卻仍走不到最後。

2019年，林志玲宣布閃婚AKIRA，正式與過去切割。有媒體報導，在她台南世紀婚禮當天，言承旭選擇神隱，這幾天情緒不穩，還曾對身旁助理發小脾氣，舉止略顯反常。

林志玲(右)與AKIRA婚後幸福。圖／志玲姊姊慈善基金會提供

言承旭曾在節目上坦承，自己曾有一段深刻的感情，但當時對方說要分手，他雖然很難過，卻不知道該怎麼在對方面前表達，只得在背地裡偷偷哭，「我好希望有一個小叮噹中可以伸長的那個樓梯，敲敲窗戶，然後跟她說對不起！」自己雖然有很強大的愛，但在真的該開口時，又不知道該如何表達，最後自己也沒有勇氣去愛了。

張熙恩、關穎…被說「人鬼戀」的男人，其實只是不會光明正大愛人

除了林志玲，模特兒張熙恩也是言承旭感情史中非常重要的一章。

2015年，兩人被拍到蜜遊美國，他坦承女方是「非常非常重要的朋友」，外界幾乎視為認愛。張熙恩事後透露，交往期間，她曾認真想嫁給他，與男方家人相處融洽，也很受言媽媽喜愛，外界一度以為好事將近。

然而這段戀情最後還是走向分手。張熙恩坦承，一來是聚少離多，二來是她很想在路上「光明正大牽手」，卻必須顧慮男方身分與保護家人的壓力。

更早之前，關穎曾形容與他的三年戀情是「人鬼戀」對外沒被承認、檯面上總是若有似無。

「我就是個自卑的窮小孩」：從童年傷痛，看懂他為何總給不了安全感

如果只看《流星花園》裡的道明寺，很難想像現實中的言承旭，其實是從極度自卑長大的。

他曾在訪談中說，爸爸在他出生前就不喜歡他，姐姐摔東西沒事，他碗放重一點就被拳打腳踢。小時候他常常懷疑，自己是不是撿來的。也因為這樣，他「喜歡生病」，因為只有發燒住院時，爸爸才會用溫柔的眼神看他。

長大後，他對那個玩具念念不忘：有一次好不容易跟爸爸要了一個卡通玩具，爸爸一邊打他一邊罵家裡沒錢，後來雖然真的買了，但那份「終於被滿足一次」的感覺，他記了一輩子。成名後，他還特地去中古店把同款玩具買回來，當成自己童年的小小補償。

12歲時父親過世，他再也沒有機會與父親和解。多年後去諮商，被心理老師要求「試著跟天上的爸爸和解」，他以為自己毫無感覺，卻發現眼淚完全止不住。

這份自卑延續到感情裡，他在節目上坦白，自己一直覺得「不夠好」，沒有能力給對方安全感，不敢輕易進入婚姻，也很難說出口「我愛你」。

也因此，當林志玲在節目上聽著他寫真書中的文字落淚，他在另一個節目裡看回放時，表情凝重又僵硬，說不出話，卻明白自己當年確實給不了對方想要的答案。

從「不被要的孩子」到如今再度站上舞台、唱著《恆星不忘》，言承旭的人生，遠比任何一部偶像劇都更曲折。新歌、新戲重新把聚光燈拉回他身上，下一步，他是否也能在感情裡，學會不再神隱、不再失蹤，好好接住那個願意站在他身邊的人？這大概是許多粉絲現在最想替他追問的一題。