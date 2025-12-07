F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？

2025-12-07 16:16 女子漾／編輯張念慈
F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？圖片來源：言承旭粉專
F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？圖片來源：言承旭粉專

最近言承旭動作頻頻，一邊和F3團員合體，搭配五月天阿信、周杰倫合唱新歌《恆星不忘 Forever Forever》，一邊又以新戲《時候 A Time》宣告回歸台劇，引發外界高度關注。

但在這些華麗舞台背後，他其實一直帶著「不被需要的小孩」的陰影往前走，從與林志玲糾纏多年的戀情，到在節目上哽咽談童年、自卑與愛情，那個看起來高冷的道明寺，其實比誰都敏感又用力愛著別人。

以下從言承旭的「新歌、新戲」出發，一路整理到他的愛情故事與成長傷痕，帶你用5件事，重新認識48歲的言承旭。

F4合體周杰倫！《恆星不忘》讓言承旭感嘆「故事都在心裡流動」

《恆星不忘》周杰倫×阿信火力全開！F3回歸惹回憶殺：朱孝天缺席原因掀議論、MV四大彩蛋一次看。圖片來源：相信音樂
《恆星不忘》周杰倫×阿信火力全開！F3回歸惹回憶殺：朱孝天缺席原因掀議論、MV四大彩蛋一次看。圖片來源：相信音樂

出道超過20年，F4再度成為話題中心。由言承旭、吳建豪、周渝民組成的「F✦ FOREVER」，在五月天大巨蛋演唱會驚喜合體之後，正式啟動成軍25週年巡演計畫，最新還端出一首夢幻級新歌——《恆星不忘 Forever Forever》。

這首歌由周杰倫作曲、五月天阿信填詞，兩大天王聯手，雖然少了F4成員朱孝天，但依然讓許多七、八年級生直呼「青春直接回來了」。

談到這次合作，言承旭的感觸特別深，他說，這些年經歷了很多事情，所有過去的故事「都在心裡流動」，如今大家還能再站在一起，他真的很珍惜這份緣分，也希望能把這份能量散發給歌迷。

曹瑞原新戲《時候 A Time》回歸台劇，再合體張鈞甯

《時候 A Time》十位華麗卡司同台，兩個世代的演員共演同一角色，言承旭出任重要角色。圖片來源：台北創造提供
《時候 A Time》十位華麗卡司同台，兩個世代的演員共演同一角色，言承旭出任重要角色。圖片來源：台北創造提供

除了新歌，言承旭的新戲也備受關注。導演曹瑞原繼睽違五年推出新作《時候 A Time》，一次公開十位華麗卡司，包含言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁等，兩個世代的演員共演同一角色，企圖用一齣劇重建1976至2016年間台灣獨有的眷村文化與民歌風景。

這部戲不只是言承旭久違投入的台劇作品，更是他與出道代表作《白色巨塔》搭檔張鈞甯的再度合體。張鈞甯這次不只演出，更身兼監製，笑說和Jerry已經是「什麼都能聊的好朋友」，20多年來互虧、也見證彼此長大。

與林志玲糾纏多年：從浴袍照、復合傳聞到「世紀婚禮神隱」

F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？圖片來源：言承旭粉專
F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？圖片來源：言承旭粉專

說到言承旭，大家第一時間想到的，還是與林志玲那段「剪不斷理還亂」的感情

2003年，兩人被拍到半夜一起回到男方住處，戀情首度曝光；2005年林志玲手機送修，兩人穿浴袍的親密照流出，幾乎等於公開了關係。只是面對照片外流，他曾說出「我們是姊妹」這句讓外界霧裡看花的話，兩人關係瞬間降到冰點。

後來林志玲墜馬意外，他衝到醫院探望、匿名送花；F4在香港開唱時，林志玲又被發現低調現身，外界一度以為「真的復合了」。2017年，兩人被直擊在馬來西亞同框健身、返飯店，「世紀大復合」傳聞再起，卻仍走不到最後。

2019年，林志玲宣布閃婚AKIRA，正式與過去切割。有媒體報導，在她台南世紀婚禮當天，言承旭選擇神隱，這幾天情緒不穩，還曾對身旁助理發小脾氣，舉止略顯反常。

林志玲(右)與AKIRA婚後幸福。圖／志玲姊姊慈善基金會提供
林志玲(右)與AKIRA婚後幸福。圖／志玲姊姊慈善基金會提供

言承旭曾在節目上坦承，自己曾有一段深刻的感情，但當時對方說要分手，他雖然很難過，卻不知道該怎麼在對方面前表達，只得在背地裡偷偷哭，「我好希望有一個小叮噹中可以伸長的那個樓梯，敲敲窗戶，然後跟她說對不起！」自己雖然有很強大的愛，但在真的該開口時，又不知道該如何表達，最後自己也沒有勇氣去愛了。

張熙恩、關穎…被說「人鬼戀」的男人，其實只是不會光明正大愛人

F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？圖片來源：言承旭粉專
F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？圖片來源：言承旭粉專

除了林志玲，模特兒張熙恩也是言承旭感情史中非常重要的一章。

2015年，兩人被拍到蜜遊美國，他坦承女方是「非常非常重要的朋友」，外界幾乎視為認愛。張熙恩事後透露，交往期間，她曾認真想嫁給他，與男方家人相處融洽，也很受言媽媽喜愛，外界一度以為好事將近。

然而這段戀情最後還是走向分手。張熙恩坦承，一來是聚少離多，二來是她很想在路上「光明正大牽手」，卻必須顧慮男方身分與保護家人的壓力。

更早之前，關穎曾形容與他的三年戀情是「人鬼戀」對外沒被承認、檯面上總是若有似無。

「我就是個自卑的窮小孩」：從童年傷痛，看懂他為何總給不了安全感

F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？圖片來源：言承旭粉專
F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？圖片來源：言承旭粉專

如果只看《流星花園》裡的道明寺，很難想像現實中的言承旭，其實是從極度自卑長大的。

他曾在訪談中說，爸爸在他出生前就不喜歡他，姐姐摔東西沒事，他碗放重一點就被拳打腳踢。小時候他常常懷疑，自己是不是撿來的。也因為這樣，他「喜歡生病」，因為只有發燒住院時，爸爸才會用溫柔的眼神看他。

長大後，他對那個玩具念念不忘：有一次好不容易跟爸爸要了一個卡通玩具，爸爸一邊打他一邊罵家裡沒錢，後來雖然真的買了，但那份「終於被滿足一次」的感覺，他記了一輩子。成名後，他還特地去中古店把同款玩具買回來，當成自己童年的小小補償。

12歲時父親過世，他再也沒有機會與父親和解。多年後去諮商，被心理老師要求「試著跟天上的爸爸和解」，他以為自己毫無感覺，卻發現眼淚完全止不住。

這份自卑延續到感情裡，他在節目上坦白，自己一直覺得「不夠好」，沒有能力給對方安全感，不敢輕易進入婚姻，也很難說出口「我愛你」。

也因此，當林志玲在節目上聽著他寫真書中的文字落淚，他在另一個節目裡看回放時，表情凝重又僵硬，說不出話，卻明白自己當年確實給不了對方想要的答案。

F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？圖片來源：言承旭粉專
F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？圖片來源：言承旭粉專

從「不被要的孩子」到如今再度站上舞台、唱著《恆星不忘》，言承旭的人生，遠比任何一部偶像劇都更曲折。新歌、新戲重新把聚光燈拉回他身上，下一步，他是否也能在感情裡，學會不再神隱、不再失蹤，好好接住那個願意站在他身邊的人？這大概是許多粉絲現在最想替他追問的一題。

#感情 #戀情 #F4 #言承旭 #林志玲 #張鈞甯 #恆星不忘 #藝人大小事

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

2025-11-19 17:44 女子漾／編輯周意軒

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

#分享 #職涯 #中華航空

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

2025-12-01 11:17 女子漾／編輯許智捷
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博

由鐘漢良、秦嵐主演的都市情感劇《亦舞之城》開播後話題持續升溫。劇中兩人因年少時的創傷與人生抉擇錯過，多年後在截然不同的人生階段再度相遇，重新拾起那段被時間掩埋的深情。

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

「破鏡重圓」向來是最能打中成年觀眾的題材不少劇迷直指，正是這種「曾經遺憾、重新靠近」的敘事張力，才最能打動成年觀眾的心。

以下整理 10 部熱門陸劇，帶觀眾一次看懂近年最具代表性的破鏡重圓敘事，從都市職場到古裝虐戀，全都是「再相遇依然心動」的高討論度作品。

1 《亦舞之城》：退役芭蕾舞者與葡萄園主理人的再相遇

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

譚思婷（秦嵐）退役返國，離開舞台後要重新面對未竟的夢；馮睿（鐘漢良）早已在四川經營葡萄園，成為新興酒業品牌創辦人。兩人少年時深愛卻因各自的原生家庭問題與錯位的人生選擇錯過，多年後重逢時都已帶著傷痕與成長。劇中以芭蕾練功房、葡萄園釀酒作為雙線象徵，呈現「藝術與現實」的交錯，也讓破鏡重圓更具成年人的厚度。

2 《何以笙簫默》：七年錯過之後的深情修復

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

同樣由鍾漢良飾演男主的《何以笙簫默》可以說是破鏡重圓的經典，趙默笙（唐嫣）因誤會遠赴美國，何以琛（鍾漢良）在國內獨自等待七年。重逢後，何以琛展開各種虐妻、追妻手段。劇情以律師界職場、新聞攝影為背景，一步步揭開誤會真相，也呈現成年人不再衝動、但依然深情的愛。全劇最經典的是那句「如果世界上曾經有那個人出現過，其他人都會變成將就」。

3 《難哄》：年少的暗戀修成正果

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《難哄》是《偷偷藏不住》的姊妹作，原著本身就具備超高人氣，上線後話題與收視一路飆升。溫以凡（章若楠）回到家鄉工作，意外與高中同學桑延（白敬亭）再度相遇。兩人當年互有好感，卻因未知的心結不歡而散；重逢後明明裝作不認識，卻一次次在生活裡碰面，最終因陰錯陽差住進同一屋簷下。兩人的關係在合租的日常中逐漸回到最初的悸動，也讓這段“再愛一次”的故事格外抓心。

4 《下一站是幸福》：相差10歲的姐弟戀現實壓力

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

賀繁星（宋茜）與元宋（宋威龍）因姐弟戀身份落差與家庭現實壓力分手，兩人都在情感崩解後進行自我重建。重逢時已從「甜甜熱戀」走向「學會理解彼此」。劇情描寫職場女性不婚焦慮與愛情中的自我設限，使破鏡重圓更貼近現代人的情感痛點。

5 《我的人間煙火》：青梅竹馬因家庭反對分開十年

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

2023年熱播的爆劇《我的人間煙火》講述宋焰（楊洋）與許沁（王楚然）年少時深愛，卻因家族糾葛被迫分開十年，兩人帶著各自的遺憾走過漫長歲月，再度重逢時已是消防站站長及急診科醫生。十年間的誤會與怨懟在一次次並肩作戰、互相理解中被拆解，兩人最終用自己的方式完成雙向救贖，也讓「有情人終成眷屬」成為故事最暖心的落點。

6《半是蜜糖半是傷》：童年玩伴重逢後成刻薄上司

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《半是蜜糖半是傷》融合歡喜冤家、多年暗戀與破鏡重圓元素，改編自同名小說。女主江君（白鹿）因眼淚過敏症而性格開朗外放，與童年玩伴袁帥（羅雲熙）闊別十年後在公司重逢，卻發現他已成為自己刻薄挑剔的上司。兩人從職場到生活都頻繁碰撞，甚至成為鄰居。江君後來才明白，那些看似刁難的安排，其實是袁帥默默的保護與多年深藏的愛。

7 《親愛的自己》：都市男女婚姻裡的破裂與重建

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《步步驚心》中一人分飾兩角而大受好評的劉詩詩主演，《親愛的自己》聚焦都市男女在愛情與成長中的現實矛盾。李思雨（劉詩詩）與陳一鳴（朱一龍）原本相愛，卻在壓力與價值觀落差中逐漸走散，最終分手。分開後兩人才真正看見彼此的缺口與需求，再重逢時不再是激情，而是願意重新努力的成熟選擇，被視為最貼近現實的破鏡重圓代表作。

8 《點燃我，溫暖你》：甜又虐的破鏡重圓

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《何以笙簫默》導演劉俊傑指導，又是一部破鏡重圓經典劇。《點燃我，溫暖你》改編自的小說《打火機與公主裙》，是近年討論度極高的青春破鏡重圓劇。陳飛宇以金髮造型演活桀驁的天才少年李峋，張婧儀則以清新氣質詮釋叛逆倔強的朱韻。劇情講述朱韻初入大學，平靜生活被李峋闖入而改變，兩人因變故分開，長大後再度重逢，在克服誤會與困難後重新走回彼此身邊。

9 《以家人之名》：成長後才能擁抱的愛

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

凌霄（宋威龍）與李尖尖（譚松韻）原是一起長大的「非血緣家人」，因凌霄母親的出現被迫分開多年。再次相遇時，他們不再是依賴彼此的小孩，而是能夠為對方承擔的成年人。劇中以原生家庭創傷為線索，破鏡重圓呈現「長大後才懂得如何愛」。

10 《東宮》：忘記你後又再次愛上你

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

李承鄞（陳星旭）與小楓（彭小苒）因國仇家恨及宮廷陰謀而走散，男主失憶後再度遇見女主，兩人命運重新交織。雖然結局虐心，但本質上是極致的破鏡重圓敘事——「即使忘記你，心還是記得」。宮廷政治、民族衝突與宿命愛情相互牽引，成為古裝虐戀的巔峰。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#劇情 #鍾漢良 #笙簫默 #宋威龍 #原生家庭

《亦舞之城》7 大看點、劇情＆角色解析：鍾漢良、秦嵐十二年後再相愛，三角修羅場火力全開

《亦舞之城》7 大看點、劇情＆角色解析：鍾漢良、秦嵐十二年後再相愛，三角修羅場火力全開

2025-11-30 10:05 女子漾／編輯張念慈
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

陸劇《亦舞之城》甫開播就登上Netflix收視榜，這部劇集由鍾漢良秦嵐主演，改編自青衫落拓小說《誰在時間的彼岸》。劇情以「十二年後的破鏡重圓」為主軸，搭配芭蕾舞者與紅酒莊主的職人設定，播出前即在微博累積高討論度，優酷預約量突破百萬，相關話題播放量超過8億次，被視為2025年末最受關注的都市情感劇之一。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

劇情聚焦「十二年後的再愛一次」

《亦舞之城》講述知名芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐 飾）退役返國後，意外重逢昔日戀人馮睿（鍾漢良 飾）。兩人曾在大學時期相戀，卻因誤會分手，十二年間各自承受原生家庭與情感創傷。

回國後的譚思婷原本想重新尋找人生方向，卻在一次場合與馮睿對上眼神，被迫面對那段被封存多年的情感。而此時的馮睿已是紅酒莊主，並獨自撫養兒子樂樂十二年，身邊還有現任未婚妻溫佩妍（白冰 飾）。

兩人在重逢、試探、克制與心動中，逐漸解開過往誤會，也在現實壓力中尋找重新相愛的勇氣。全劇共 28 集，於四川成都、阿壩、甘孜等地實景拍攝，以芭蕾、紅酒與城市風景交織出成年情感的細膩質地。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點1：鍾漢良開闢「破鏡重圓賽道」

鍾漢良繼《何以笙簫默》、《今生有你》後，再度出演深情型男主，這次飾演獨自撫養孩子的單親爸爸馮睿，角色身上兼具成熟魅力與內斂遺憾。網友笑稱他是「等待專業戶」，這次更把等待時間拉到十二年，也讓角色情感層次更加厚重。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點2：秦嵐芭蕾舞者形象亮眼　從白月光變成主動追愛的人

秦嵐飾演藝術家譚思婷，不僅氣質貼合芭蕾舞者，角色更展現成熟女性的堅韌與溫柔。退役後的譚思婷選擇主動尋回遺憾的感情，與過往作品相比更具情感力量。秦嵐以原聲演出、眼神戲成為亮點，被觀眾形容是「白月光降臨」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點3：一開局就是三人修羅場

馮睿身邊的現任未婚妻溫佩妍（白冰 飾）與初戀譚思婷相遇後，三人的情緒暗戰迅速升溫。劇中最受討論的一幕，是溫佩妍主動邀請譚思婷到家中吃飯，在看似平靜的餐桌上，譚思婷一句「我們是初戀」瞬間引爆張力。

無須大吵，三人細微的表情變化就讓觀眾感到窒息，被稱為「2025最抓馬修羅場」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點4：劉俊傑×馬薇薇打造「破鏡重圓宇宙」

導演劉俊傑曾執導《何以笙簫默》、《涼生，我們可不可以不憂傷》、《今生有你》，與鍾漢良合作多次。本次由他與馬薇薇共同執導，再度聚焦熟齡愛情，以光影美學、留白鏡頭與細膩情感聞名。

預告中雨夜相擁、鋼琴密語等名場面已先行出圈，被網友封為「中偶愛情天花板」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點5：芭蕾×紅酒的雙職人世界

《亦舞之城》不僅是愛情劇，也呈現兩個職業領域：

芭蕾線：譚思婷面臨退役、身體極限，並投入培育舞者，呈現藝術家的不確定與執著。

紅酒線：馮睿經營葡萄園與酒莊，象徵「時間沉澱感情」。

兩條主線相互映照，使人物情感更具層次。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點6：四川實景拍攝帶出城市與藝術美學

影集取景於成都、阿壩、甘孜，從東郊記憶文創園到雪山草地，都呈現城市煙火與藝術氣息交織的畫面。芭蕾舞台、排練室、酒窖、葡萄園等空間成為角色心境延伸，使整部劇帶有電影質感。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點7：28集快節奏不灌水　播出平台一次看

《亦舞之城》共28集，每集約45分鐘，以精練敘事呈現熟齡情感故事。

播出資訊如下：

首播：2025 年 11 月 27 日 19:30

平台：優酷全網獨播、浙江衛視同步播出、Netflix也可收看

更新方式：首更 3 集，其後每日更新 1～2 集

SVIP：每日可提前多看一集

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

演員與角色介紹

鍾漢良 飾 馮睿

紅酒莊主、單親爸爸，成熟內斂，在初戀回歸後面臨艱難選擇。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

秦嵐 飾 譚思婷

知名芭蕾舞藝術家，退役回國尋找人生方向，與昔日戀人重逢後心境翻覆。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

白冰 飾 溫佩妍

馮睿現任未婚妻，鋼琴老師，氣質優雅但內心壓抑。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

王冠逸 飾 王澤遠

理性穩重的關鍵人物，參與織構劇中的情感與事業線。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

王一舟、張云琪

分別飾演職場、家族與藝術圈的重要角色，構成城市群像。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

《亦舞之城》以熟齡情感切入，掀起年底討論熱潮

《亦舞之城》以破鏡重圓、三角情感、芭蕾與紅酒的雙職人線為核心，開播首日即登上多項熱門榜單。劇評認為，本劇以成熟敘事取代狗血衝突，呈現成年人在責任、傷痛與餘生抉擇中的真實樣貌，是今年度難得的熟齡愛情代表作。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#秦嵐 #鍾漢良 #亦舞之城 #陸劇分享

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

鹹魚翻身！2025年末逆轉勝四大星座：巨蟹苦盡甘來、這星座收入大旺

2025-11-20 13:25 女子漾／編輯ANDREA

一眨眼就要來到年末了！2025年星座運勢，在年底哪些星座有機會鹹魚翻身呢？這些星座的好運背後，各有不同的原因支撐他們迎來突破和提升，值得期待呀！想知道就一起往下來看看！

1.巨蟹座

全方位幸運加持 巨蟹座2025年整體運勢強勁，年底前事業與財運特別旺盛，受到貴人相助及個人努力，工作上有升職加薪的機會，財富不僅正財穩定，偏財運也極佳。這一年巨蟹能脫穎而出，經濟狀況顯著改善，甚至學生也可能因獎學金收益增加收入。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

2.水瓶座

創新思維激發事業飛躍 水瓶座從年末開始，將結束霉運，迎來事業與財運的雙重起飛，靠著前期積累的創意和領導能力，在職場及創業場域表現出色。水瓶的獨特思維與行動力，讓他們能抓住機會突破瓶頸，收入與事業水平水漲船高。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

3.金牛座

穩中求升，財務漸趨穩定 一向務實穩健的金牛座，2025年底財運持續向上。過去半年若曾感運勢停滯，年底將逐步突破，財務狀況改善，甚至有意外收入。感情和事業也同時穩定成長，整體生活品質提升，持續努力與耐心是關鍵。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

4.摩羯座

踏實耕耘迎來回報 摩羯座在2025年末將見證長期堅持的成果，工作實力獲得承認，升職加薪機會明顯，這是摩羯努力和責任感的回報，事業發展順利，收入穩定提升，打造穩健的生活基礎。

圖片來源：JtBC FACEBOOK
圖片來源：JtBC FACEBOOK

以上這四個星座的共同特徵是在年底前，借助內心的堅定、環境的轉機以及貴人助力，把握關鍵時機實現逆轉翻身，迎接光明且富有成效的2026年。

#貴人 #水瓶座 #摩羯座 #巨蟹座 #金錢運 #事業運 #星座運勢 #12星座運勢 #2025年12月運勢

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

2025-12-03 13:03 女子漾／編輯ANDREA

最近娛樂圈再掀熱議，焦點人物是以清冷古典氣質著稱的女星陳都靈。她原以《左耳》《鳳囚凰》《與鳳行》等作品穩坐「古裝女神」寶座，卻因海外靈媒與社群帳號接連發表「通靈」內容而被捲入莫須有的陰謀論，導致網路輿論紛紛議論。

這事從上個月開始發酵，美國靈媒Kandis Starr在YouTube直播中連爆猛料，說陳都靈被困在啟皓藝術館，遭強行灌藥、毆打，甚至即將被「獻祭」， 消息一出，全網震動，粉絲也跟著擔心，網友也開始深度調查，連工作室都罕見發文澄清12月行程，試圖澄清這些傳聞。

事情得從大陸男星于朦朧9月墜樓說起，那案子疑點重重，官方結案後，網路陰謀論卻越燒越旺，牽扯出天娛傳媒的黑歷史，近期，靈媒圈子跟進，Kandis Starr在11月22日第四次通靈于朦朧時，突然感應到陳都靈的「求救訊號」。

圖片來源：陳都靈 微博
圖片來源：陳都靈 微博

她描述，陳都靈目前處於昏迷邊緣，反覆被綁架者虐待，過程中還聽到疑似她的哭喊：「希望大家多關注、多曝光！」更嚇人的是，靈媒預言12月5日是獻祭日，網友立刻聯想到某高層人物生日撞期，猜測背後有大人物操盤。 同一時期，TikTok上的「東方神官」也發文，稱陳都靈和郭俊辰都「已經不在了」，靈魂跟于朦朧團聚，簡直像恐怖片劇情。

陳都靈工作室回應

陳都靈工作室也在微博po出12月行程表：16日、19日、23日都有公開活動，像是品牌發布會和直播，表示陳都靈目前一切安好狀態，粉絲鬆口氣，但質疑聲浪沒停，有人扒出她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。 YouTuber蓓姨在《蓓姨California Life》頻道轉述這些細節，強調陳都靈和于朦朧關係密切，可能知曉太多內幕，才被滅口，根據報導指出，說最新通靈顯示陳都靈上週已被殺，搏鬥過程拍成暗網直播賣錢，下個目標還點名姓「胡」。 這些說法雖沒官方證實，卻讓陳都靈熱搜居高不下。

圖片來源：陳都靈工作室 微博
圖片來源：陳都靈工作室 微博

她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。(圖片來源：翻攝自網路、YT)
她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。(圖片來源：翻攝自網路、YT)

回頭看陳都靈的星途，她出道八年，從清純學生妹蛻變成古裝天花板，2013年憑電影《左耳》爆紅，飾演害羞女孩小鹽，票房破5億，陳都靈一炮而紅，被譽為「新生代四旦之一」。之後轉戰電視圈，在古裝／古風劇領域展現強烈的辨識度與可塑性，2023 年播出的 長月燼明 中，她以配角身份參與，雖非主線，卻憑借古風扮相與氛圍感吸引注意，期於 2025 年播出的 雁回時，她擔任女主角「莊寒雁」，演繹女主從被拋棄、浴火重生到復仇翻身的故事，成功從過去「綠葉配角」身份轉型為主角，這些角色讓她圈粉無數，古裝扮相清麗脫俗，演技從青澀到爐火純青，難怪被封「古裝女神」。

為何稱她是「于朦朧第二」？

網上給陳都靈扣上「于朦朧第二」的帽子，主要源自靈媒連環爆料和時間線重疊。于朦朧墜樓後，陳都靈就頻頻被點名，第一波是「替身論」：網友比對她近期活動影片，發現下巴線條變粗、眼神空洞，不像本人，有人直指是高仿矽膠頭套冒充。 靈媒Kandis Starr更直球，稱陳都靈知曉于朦朧案內幕（如天娛傳媒黑幕），被囚禁灌藥，12/5獻祭日還藏「恐怖巧合」，網友腦補成權貴生日獻禮，蓓姨分析，兩人曾合作密切，陳都靈可能成證人，才遭滅口；加上郭俊辰也捲入，三人靈魂團聚的說法，讓這陰謀論像病毒傳播。 儘管工作室反擊曝光行程，但熱議不減，反倒讓更多人盯上她的下一次現身，到底是本人還是替身，目前依舊還只是傳言，尚未得到證實。

圖片來源：陳都靈 微博
圖片來源：陳都靈 微博

#古裝 #粉絲 #于朦朧 #陳都靈

F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？

F3回歸掀回憶殺！言承旭新歌＆新戲一起上線 重新認識言承旭的5件事：為何男神至今單身？

#言承旭 #林志玲 #張鈞甯 #感情 #戀情 #F4 #恆星不忘 #藝人大小事

女子漾／編輯張念慈 2025.12.07 47
【選書】挑釁台灣近代視覺藝術的虛偽假象 避談政治的藝術背後其實是早該被除去的虛幻帝國餘燼—《書寫一部台灣美術史》

【選書】挑釁台灣近代視覺藝術的虛偽假象 避談政治的藝術背後其實是早該被除去的虛幻帝國餘燼—《書寫一部台灣美術史》

#好書推薦 #足球 #台灣隊 #中華隊

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.07 26
【追劇】菜鳥老偵探再出擊！這次不只談高齡就業還要談銀髮戀愛！—《臥底老紳士2》

【追劇】菜鳥老偵探再出擊！這次不只談高齡就業還要談銀髮戀愛！—《臥底老紳士2》

#Netflix #美劇 #影集 #銀髮族 #劇情

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.07 20
【選書】由人變蟲的荒誕故事 看見現代人類真實的畸形生活—《變形記》

【選書】由人變蟲的荒誕故事 看見現代人類真實的畸形生活—《變形記》

#好書推薦 #小說 #上班族 #互動

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.07 12
【選書】在動盪的年代走向國際的台灣茶 關於新竹「茶虎」與茶金傳奇—《茶金》

【選書】在動盪的年代走向國際的台灣茶 關於新竹「茶虎」與茶金傳奇—《茶金》

#小說 #台灣茶 #好書推薦 #商戰 #導演

職場讀書人 Thak tsheh lang 2025.12.07 17
《恆星不忘》周杰倫×阿信×F3成2025最強回憶殺：朱孝天缺席原因曝光、MV四大彩蛋一次看

《恆星不忘》周杰倫×阿信×F3成2025最強回憶殺：朱孝天缺席原因曝光、MV四大彩蛋一次看

#周杰倫 #彩蛋 #F4 #阿信 #流星花園 #言承旭 #吳建豪 #大S #周渝民 #恆星不忘

女子漾／編輯張念慈 2025.12.06 822
F3+周杰倫、阿信〈恆星不忘〉看哭了 20年過去 謝謝你們都好好的長大了

F3+周杰倫、阿信〈恆星不忘〉看哭了 20年過去 謝謝你們都好好的長大了

#藝人大小事 #周杰倫 #F4 #中年

張念慈 2025.12.06 193
OK超商葡萄酒分享》喬山生機「88經典聖美倫白蘇維翁」白酒評價，下班後隨手可得的質感微醺，澳洲陽光風味帶著走！

OK超商葡萄酒分享》喬山生機「88經典聖美倫白蘇維翁」白酒評價，下班後隨手可得的質感微醺，澳洲陽光風味帶著走！

#好物推薦 #分享 #香氣 #咖啡

meru 2025.12.06 23
二訪板橋按摩新地標！開箱Google 5星「解壓所RAR」：社畜必看！30分足底+60分油壓實測，英倫風裝潢美到像拍電影，這才是我要的解壓縮！拒絕推銷、I人友善的放鬆天堂

二訪板橋按摩新地標！開箱Google 5星「解壓所RAR」：社畜必看！30分足底+60分油壓實測，英倫風裝潢美到像拍電影，這才是我要的解壓縮！拒絕推銷、I人友善的放鬆天堂

#好物推薦 #板橋 #開箱 #捷運

meru 2025.12.06 110
2025韓劇爆紅演員TOP 10出爐：朱智勛《外傷重症中心》、潤娥及李彩玟的《暴君的廚師》 誰是人氣王？

2025韓劇爆紅演員TOP 10出爐：朱智勛《外傷重症中心》、潤娥及李彩玟的《暴君的廚師》 誰是人氣王？

#暴君的廚師 #IU #全智賢 #潤娥 #李濬榮 #李彩玟 #朴寶劍 #苦盡柑來遇見你 #弱美男英雄 #李政宰

網路溫度計DailyView 2025.12.06 503
