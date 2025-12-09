立威廉確診甲狀腺癌二期「世界崩塌」！重做遺囑、兩度開刀心路歷程曝光 最大恐懼是「看不到女兒長大」 。圖／ig@leonjaywilliams

49 歲男星立威廉近日在社群平台親自證實罹患甲狀腺癌二期的消息，引發演藝圈震動。這位曾以「天國的嫁衣」、「綠光森林」成為偶像劇代表男神的演員，首度公開術後照片與心路歷程，坦言確診當下「整個世界都崩塌了」。

他貼出術後照片並寫下長文回憶確診過程，坦言幾個月前接獲診斷時，內心的不確定與恐懼讓他的世界瞬間崩塌。過去總以為癌症只會發生在別人身上，直到命運臨身，才真切感受到許多事並非自己能掌控。

圖／ig@leonjaywilliams

立威廉透露，確診後的心理煎熬遠遠超過身體不適。面對陌生且不可預期的治療過程，他一度陷入崩潰，但在接受現實後，他選擇以更積極的方式迎向挑戰。他已接受兩次手術，切除大部分惡性腫瘤，並配合放射治療，頸部留下了一道他形容為「會永遠記住」的疤痕。目前病況趨於穩定，但仍需持續追蹤、每月回診抽血，並且因甲狀腺全切，在未來必須長期服用甲狀腺素維持身體機能。

在公開的文字中，他提到這段期間最大的恐懼，是可能無法看著女兒長大，那種對未來的不確定讓他夜不能寐。他同時也掛念 85 歲的老母親，不希望母親在高齡時還得為兒子擔心。所幸家人的陪伴成為他最重要的支柱，妻子、母親、女兒與哥哥一路陪著他走過最黑暗的時刻，讓他重新拾起力量。

圖／ig@leonjaywilliams

罹癌後，他對人生的優先順序有了巨大轉變。過去那些想環遊世界、拍更多電影、追求房子與名車的夢想，如今都暫放一旁。他感慨地說，當一個人健康時，可能會有上百件煩惱，但當一個人生病時，煩惱只剩下一個，而自己現在最渴望的，是回到與家人吃飯、聊天、看著女兒笑的普通生活。他向支持者報平安，強調自己目前一切安好，能夠繼續「在場」感受每天，是最大的幸福。

根據相關報導，立威廉在確診後第一時間便重新整理財產與遺囑，為家人做好安排，顯示他當時的擔憂並非輕微。他透露半年內的醫療支出高達四百萬元，但對治療態度依然平和，認為「該治療的就配合治療」。如今恢復情況良好，甚至已帶妻女赴日本度假，藉此調整身心，也彌補之前因治療而無法陪伴家人的時光。

圖／ig@leonjaywilliams

立威廉向來生活規律、不菸不酒，因此確診時更感震驚。不過幸運的是，腫瘤未出現廣泛擴散，目前僅在肺部偵測到需要留意的結節，仍須持續追蹤。他並不諱言，與癌症的戰鬥尚未完全結束，但他已學會以更平靜的心面對未知，也感謝醫療科技的進步讓他有機會走到今天。

演藝圈中曾經罹患甲狀腺癌的藝人並不少，包括王美華（寶媽）、徐若瑄、本土劇演員兵家綺、南韓男星張根碩等；曾獲金曲獎與金音獎肯定的鶴 The Crane更是在 19 歲就罹患甲狀腺癌，十年後再度復發，使外界更加關注這類疾病的年齡層與復發率。立威廉的分享，也讓許多人重新重視健康檢查與身體警訊。

在文章最後，他再次向粉絲表達感謝，並強調自己現在最珍惜的，是能與家人一起吃飯、旅行、談天的平凡片刻。他說：「我很開心自己還能『在場』，好好品味每一天。」在走過這段生命難關後，立威廉選擇以更溫柔而堅定的方式，迎接接下來的人生。

圖／ig@leonjaywilliams

立威廉臉書原文：

有時候你會覺得某些事永遠不會發生在自己身上。它只會發生在別人身上，我們只是聽別人講故事。

但事實是：我們都只能聽天由命，任由命運擺佈。而且，大多數時候，我們都無法掌控。我們唯一能掌控的，是面對它的方式。你可以選擇消極放棄，也可以選擇積極面對。

幾個月前，我被診斷出罹患甲狀腺癌，在最初的日子裡，我的整個世界都崩塌了，充滿了不確定性。在接受了現實之後，我決定積極面對一切，努力復原。

我非常感謝醫學的進步。經過兩次手術、放射治療，以及一個疤痕的紀念，情況正在好轉，目前這場戰鬥已經暫時告一段落，但與癌症的戰爭遠未結束。

每個月到醫院驗血，以及終生每日服藥，已經成為我新的生活常態。我還在慢慢適應，但我很感激所有親人的支持。家人真的太重要了！

如果沒有妻子、母親、女兒和兄弟的支持，我不可能如此積極地度過這幾個月。

同時，我也要感謝所有關心我、體諒我的朋友們。當逆境來臨時，一切都變得清晰起來。

人們看到我現在能夠正常活動，很難想像我曾經有一段時間無法做任何日常的事情。我必須提醒大家，這幾個月並不輕鬆。除了身體上的挑戰，我的精神狀態也很糟糕。

最讓我害怕的是，我可能無法親眼見證女兒的成長。我也不想讓85歲的母親擔心。

她這個年紀，不該再為任何事情操心了。此外，對於一個經常運動的人來說，無法進行任何活動都是一個巨大的挑戰。但是，只要你下定決心，就能適應很多事情，這真是令人驚訝。老生常談，但卻是真理：健康才是最重要的。照顧好你的身體，其他一切都會迎刃而解。健康時，你會遇到無數的煩惱；生病時，你卻只有一個煩惱。

我並不是建議你要任意揮霍，因為你可能沒有明天，但試著問自己：如果你只剩下十年時間，你的首要任務是什麼？坦誠面對自己，你可能會對答案感到驚訝。就我而言，所有我曾經設想的人生願望清單都已拋諸腦後。我不想環遊世界，也不想執導/製作電影，不想賺更多錢，不想買更大的房子或更豪華的車等等。說來也怪，我只想回歸平凡的日常生活，和愛的人一起吃頓飯，開懷大笑，共度美好時光。

最後我想說，我不知道未來會怎樣，但我會珍惜每一天，享受當下。別擔心，我現在一切都好。

愛你們所有人，期待很快與大家見面！❤️❤️❤️