【劇評】全道嬿V.S金高銀《認罪之罪》：當你為了自清而需要殺人時....一部從頭到尾都精彩無比的好劇！

一位平凡的妻子，被冤枉為殺夫犯人，為了洗清罪名也為了回到女兒身邊，只能答應一位神秘陌生人的提議「替我殺掉一個人」，若是你，你也會答應嗎？Netflix最新韓劇《認罪之罪》，雖然周末開播的聲勢被AAA頒獎典禮給蓋過，但無限反轉的好劇情和雙影后的好演技，首波清一色好評！

波折不斷差點夭折！雙影后力挺引關注

《認罪之罪》(別名：自白的代價 / 韓文：자백의 대가)是一部懸疑驚悚的犯罪劇，劇情主要講述一名曾夢想和家人一起過著幸福生活的女子「允秀(全道嬿 飾)」被逼入絕境，並被指控謀殺了她的丈夫，一位被稱為魔女的神秘陌生女子「慕恩(金高銀 飾)」接近允秀，願意頂替殺夫罪名，但作為交換，她必須奪走另一個人的生命，兩人一起捲入危險交易的故事。

《認罪之罪》由《愛的迫降》、《我的女神室友斗娜》的導演李正孝執導、電影《戀人絮語》、《特別搜查：死囚來信》的導演權宗官擔任編劇，編導陣容如此強大，但其實這部劇在製作初期，歷經了許多波折，甚至差點就掰掰了；一開始這部劇傳出由兩位女神宋慧喬、韓韶禧攜手合作，原定導演是《太陽的後裔》知名導演李應福，突然以健康狀態為由宣佈下車，交棒給《怪物》、《壞媽媽》的導演沈娜妍，結果沒多久後，傳出兩位女神因跟製作方意見不合，隨即雙雙宣布退出，想不到就連沈娜妍導演也跟著破局不加入，這部劇就差點夭折。

拍攝後續了無音訊之時，幸好又傳出好消息，邀請到由《愛的迫降》導演李正孝掌鏡，憑藉李導的人脈，他力邀坎城影后全道嬿出演，後來也確定另一位女主角由金高銀擔當，天呀！雙影后的演技對決，這部戲還沒開播，期待值已經爆掉囉！

※以下內容涉及《認罪之罪》劇透，請斟酌瀏覽※

神秘的交易揭開另一段更黑暗的真相

故事從一場血淋淋的命案現場開始...一個平凡的美術老師「安允秀」，她與版畫藝術家「李基大(李河汩 飾)」是一對相當恩愛的夫婦，兩人育有一個可愛的女兒「伊索」；就在一個下著傾盆大雨的夜晚，允秀發現丈夫倒在工作室的血泊中奄奄一息，驚慌失措的她立刻撥打求救電話，用著惶恐、急迫的聲音試圖挽救丈夫也向外請求救援，結果沒想到，所有的證據都將她指向「殺人嫌犯」，而她也被迫入獄。

第一集整部靠著全道嬿的演技，時而感受她失去丈夫的悲哀、被誣陷為嫌犯的無助，時而又認為劇中的允秀都是在「演戲」，一切的偽裝都是想脫罪；另一邊，又一個犯罪案登場，一對夫妻口吐白沫躺在地上奄奄一息，兇手「慕恩」卻悠哉地在身旁，絲毫不見慌亂神情，電視機裡播放的允秀案件的新聞，她卻看得入神，最後被大批趕到現場的警察逮捕。

慕恩似乎是刻意讓自己被捕入獄，為的是她企圖和允秀來場「清白交易」，自稱「魔女」的慕恩向絕望至極的允秀提議願意替她頂罪，但允秀必須為她「殺掉一個該死之人」作為交換；思女心切的允秀不得已答應了慕恩，就這樣她換來短暫的自由。雖然能與女兒重逢，允秀還是必須完成她的殺人任務，她開始時時刻刻監視著「任務」的日常作息，而「任務」竟然是慕恩殺害的牙醫夫婦的兒子。

但究竟慕恩為何對這對牙醫夫婦會如此恨之入骨？原因絕對不單只是她向警察陳述的幾件雞毛蒜皮的事，真相牽涉到極度黑暗的事實，原來慕恩是個相當優秀的醫學院學生，她還自願去海外當無國界醫生，有個就讀高中的親妹妹「金所望(洪華妍 飾)」，家庭非常和諧幸福；沒想到，妹妹被同校男生侵犯還拍成影片威脅且散播，不勘羞辱的妹妹走上絕路，而父親因為覺得自己沒保護好女兒也跟著走上絕路，導致這連串悲劇的主使者就是牙醫夫婦的兒子「高世勳(南多凜 飾)」。

那麼，初始案件的兇手究竟是誰呢？是誰殺害的允秀的丈夫呢？難道真的是允秀、還是慕恩？神秘蒙面人到底是誰。

竟然是慕恩的辯護律師「陳永仁(崔英俊 飾)」的老婆「崔秀妍(鄭雲善 飾)」....兜兜轉轉整部劇的人事物，都有相當複雜的交錯關係，當然最後，不算是正義無敵的HB結局，因為慕恩用生命換來允秀的清白及自由。

「一集入坑」到無法自拔的精彩反轉

不得不說，這部劇精采不只是全道嬿和金高銀的在線演技，兩位的影后寶座真的是實至名歸，就連反派的律師、律師老婆和兒子都讓觀眾氣得牙癢癢；而一開始，大家也會被全道嬿的演技帶著走，感覺她是兇手但又不是兇手?! 又被金高銀「反社會化人格」的撲克臉表情，加上甚麼事都可以這麼湊巧地誤會她也可能會是兇手...這部片從第1集到第11集，所有觀眾跟我一樣都處在這種「到底是誰」的自我懷疑中。(果然如同記者會中導演所說的，觀眾持續懷疑「真正的兇手是誰？」...沒錯！李導你做到了！)

雖然說，我現在說這個可能是事後屁話，但如果這兩位女主角讓宋慧喬和韓韶禧接演的話，我真心覺得她們兩位絕對沒辦法深刻地揣摩允秀的絕望和慕恩的復仇 (但我還是很欣賞宋韓的演技啦！但沒比較沒傷害，有比較就......有傷害！)，喜愛看懸疑驚悚劇的人，這部《認罪之罪》大推！

