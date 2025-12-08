【劇評】全道嬿V.S金高銀《認罪之罪》：當你為了自清而需要殺人時....一部從頭到尾都精彩無比的好劇！

2025-12-08

開頭先說結論：「非常好看！一點開就無法按下暫停鍵的好劇，通通給我看起來！」

一位平凡的妻子，被冤枉為殺夫犯人，為了洗清罪名也為了回到女兒身邊，只能答應一位神秘陌生人的提議「替我殺掉一個人」，若是你，你也會答應嗎？Netflix最新韓劇認罪之罪》，雖然周末開播的聲勢被AAA頒獎典禮給蓋過，但無限反轉的好劇情和雙影后的好演技，首波清一色好評！

《認罪之罪》預告：


波折不斷差點夭折！雙影后力挺引關注

認罪之罪(別名：自白的代價 / 韓文：자백의 대가)是一部懸疑驚悚的犯罪劇，劇情主要講述一名曾夢想和家人一起過著幸福生活的女子「允秀(全道嬿 飾)」被逼入絕境，並被指控謀殺了她的丈夫，一位被稱為魔女的神秘陌生女子「慕恩(金高銀 飾)」接近允秀，願意頂替殺夫罪名，但作為交換，她必須奪走另一個人的生命，兩人一起捲入危險交易的故事。

《認罪之罪》由《愛的迫降》、《我的女神室友斗娜》的導演李正孝執導、電影《戀人絮語》、《特別搜查：死囚來信》的導演權宗官擔任編劇，編導陣容如此強大，但其實這部劇在製作初期，歷經了許多波折，甚至差點就掰掰了；一開始這部劇傳出由兩位女神宋慧喬、韓韶禧攜手合作，原定導演是《太陽的後裔》知名導演李應福，突然以健康狀態為由宣佈下車，交棒給《怪物》、《壞媽媽》的導演沈娜妍，結果沒多久後，傳出兩位女神因跟製作方意見不合，隨即雙雙宣布退出，想不到就連沈娜妍導演也跟著破局不加入，這部劇就差點夭折。

拍攝後續了無音訊之時，幸好又傳出好消息，邀請到由《愛的迫降》導演李正孝掌鏡，憑藉李導的人脈，他力邀坎城影后全道嬿出演，後來也確定另一位女主角由金高銀擔當，天呀！雙影后的演技對決，這部戲還沒開播，期待值已經爆掉囉！


※以下內容涉及認罪之罪劇透，請斟酌瀏覽※

神秘的交易揭開另一段更黑暗的真相

故事從一場血淋淋的命案現場開始...一個平凡的美術老師「安允秀」，她與版畫藝術家「李基大(李河汩 飾)」是一對相當恩愛的夫婦，兩人育有一個可愛的女兒「伊索」；就在一個下著傾盆大雨的夜晚，允秀發現丈夫倒在工作室的血泊中奄奄一息，驚慌失措的她立刻撥打求救電話，用著惶恐、急迫的聲音試圖挽救丈夫也向外請求救援，結果沒想到，所有的證據都將她指向「殺人嫌犯」，而她也被迫入獄。

第一集整部靠著全道嬿的演技，時而感受她失去丈夫的悲哀、被誣陷為嫌犯的無助，時而又認為劇中的允秀都是在「演戲」，一切的偽裝都是想脫罪；另一邊，又一個犯罪案登場，一對夫妻口吐白沫躺在地上奄奄一息，兇手「慕恩」卻悠哉地在身旁，絲毫不見慌亂神情，電視機裡播放的允秀案件的新聞，她卻看得入神，最後被大批趕到現場的警察逮捕。

慕恩似乎是刻意讓自己被捕入獄，為的是她企圖和允秀來場「清白交易」，自稱「魔女」的慕恩向絕望至極的允秀提議願意替她頂罪，但允秀必須為她「殺掉一個該死之人」作為交換；思女心切的允秀不得已答應了慕恩，就這樣她換來短暫的自由。雖然能與女兒重逢，允秀還是必須完成她的殺人任務，她開始時時刻刻監視著「任務」的日常作息，而「任務」竟然是慕恩殺害的牙醫夫婦的兒子。

但究竟慕恩為何對這對牙醫夫婦會如此恨之入骨？原因絕對不單只是她向警察陳述的幾件雞毛蒜皮的事，真相牽涉到極度黑暗的事實，原來慕恩是個相當優秀的醫學院學生，她還自願去海外當無國界醫生，有個就讀高中的親妹妹「金所望(洪華妍 飾)」，家庭非常和諧幸福；沒想到，妹妹被同校男生侵犯還拍成影片威脅且散播，不勘羞辱的妹妹走上絕路，而父親因為覺得自己沒保護好女兒也跟著走上絕路，導致這連串悲劇的主使者就是牙醫夫婦的兒子「高世勳(南多凜 飾)」。

那麼，初始案件的兇手究竟是誰呢？是誰殺害的允秀的丈夫呢？難道真的是允秀、還是慕恩？神秘蒙面人到底是誰。

竟然是慕恩的辯護律師「陳永仁(崔英俊 飾)」的老婆「崔秀妍(鄭雲善 飾)」....兜兜轉轉整部劇的人事物，都有相當複雜的交錯關係，當然最後，不算是正義無敵的HB結局，因為慕恩用生命換來允秀的清白及自由。

「一集入坑」到無法自拔的精彩反轉

不得不說，這部劇精采不只是全道嬿和金高銀的在線演技，兩位的影后寶座真的是實至名歸，就連反派的律師、律師老婆和兒子都讓觀眾氣得牙癢癢；而一開始，大家也會被全道嬿的演技帶著走，感覺她是兇手但又不是兇手?! 又被金高銀「反社會化人格」的撲克臉表情，加上甚麼事都可以這麼湊巧地誤會她也可能會是兇手...這部片從第1集到第11集，所有觀眾跟我一樣都處在這種「到底是誰」的自我懷疑中。(果然如同記者會中導演所說的，觀眾持續懷疑「真正的兇手是誰？」...沒錯！李導你做到了！)

雖然說，我現在說這個可能是事後屁話，但如果這兩位女主角讓宋慧喬和韓韶禧接演的話，我真心覺得她們兩位絕對沒辦法深刻地揣摩允秀的絕望和慕恩的復仇 (但我還是很欣賞宋韓的演技啦！但沒比較沒傷害，有比較就......有傷害！)，喜愛看懸疑驚悚劇的人，這部《認罪之罪》大推！


華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場　旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

2025-11-19

華航 87 年來首次出現「全男性空服員航班」，消息一出立即在社群引爆話題。當天一字排開的空少隊伍，高挑帥氣、制服筆挺，宛如男團出道式登場，讓搭到的旅客驚艷直喊：「這根本夢幻男團航班！」不僅象徵性別平權的重要里程碑，也成為華航員工口中「可遇不可求的緣分」。

華航推動性別平權　87 年來第一次「全空少航班」

中華航空自 1938 年創立以來，機組員普遍以女性空服員為主，男性空少在機型與人力配置上曾有名額限制，「男性人數不能比女性多」曾是不成文規定。華航內部人士透露，過去可以出現「全空姐」組合，卻始終沒有「全空少」的歷史紀錄。

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

近年工會持續推動性別平等與公平排班，終於讓制度全面調整。這次的「全空少航班」並非刻意安排，而是組員們依照新制度自由申請時，意外湊成史上第一次「整組男性空服員」。

空少直呼：要多有緣分才會遇到　旅客嗨喊「指定男團航班」

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

參與的空少們在 Threads 感性分享：「要多有緣份才可以一起執行這趟全組男性的航班！超級榮幸可以見證這個里程碑。」

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

不少旅客也在社群留言分享親眼見到隊伍的震撼感：「上週飛紐約就是你們服務的，整趟超棒！」「下次可以提前公告嗎？想指定男團航班。」「看到這組合真的被圈粉，有夠帥！」巧的是，該航班的座艙長恰好即將退休，能在職涯最後階段參與「首見全空少」更顯得難得。

性別不該是限制　華航平權制度是如何做到的？

圖片來源：IG@derektsl
圖片來源：IG@derektsl

華航內部指出，空服員的訓練、認證、專業能力皆相同，「服務品質與飛安要求不因性別而有差異」。調整制度後，組員皆可依照公平機制排班，不再因性別受到區隔。

圖片來源：Threads@davidchouu
圖片來源：Threads@davidchouu

此舉除了代表航空業逐步擺脫性別刻板印象，也讓更多旅客意識到空服工作的專業與多元。

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜

2025-12-01
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博
鐘漢良秦嵐《亦舞之城》大爆紅！盤點10部「破鏡重圓神劇」：《何以笙簫默》、《難哄》全上榜。圖／官方微博

由鐘漢良、秦嵐主演的都市情感劇《亦舞之城》開播後話題持續升溫。劇中兩人因年少時的創傷與人生抉擇錯過，多年後在截然不同的人生階段再度相遇，重新拾起那段被時間掩埋的深情。

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

「破鏡重圓」向來是最能打中成年觀眾的題材不少劇迷直指，正是這種「曾經遺憾、重新靠近」的敘事張力，才最能打動成年觀眾的心。

以下整理 10 部熱門陸劇，帶觀眾一次看懂近年最具代表性的破鏡重圓敘事，從都市職場到古裝虐戀，全都是「再相遇依然心動」的高討論度作品。

1 《亦舞之城》：退役芭蕾舞者與葡萄園主理人的再相遇

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

譚思婷（秦嵐）退役返國，離開舞台後要重新面對未竟的夢；馮睿（鐘漢良）早已在四川經營葡萄園，成為新興酒業品牌創辦人。兩人少年時深愛卻因各自的原生家庭問題與錯位的人生選擇錯過，多年後重逢時都已帶著傷痕與成長。劇中以芭蕾練功房、葡萄園釀酒作為雙線象徵，呈現「藝術與現實」的交錯，也讓破鏡重圓更具成年人的厚度。

2 《何以笙簫默》：七年錯過之後的深情修復

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

同樣由鍾漢良飾演男主的《何以笙簫默》可以說是破鏡重圓的經典，趙默笙（唐嫣）因誤會遠赴美國，何以琛（鍾漢良）在國內獨自等待七年。重逢後，何以琛展開各種虐妻、追妻手段。劇情以律師界職場、新聞攝影為背景，一步步揭開誤會真相，也呈現成年人不再衝動、但依然深情的愛。全劇最經典的是那句「如果世界上曾經有那個人出現過，其他人都會變成將就」。

3 《難哄》：年少的暗戀修成正果

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《難哄》是《偷偷藏不住》的姊妹作，原著本身就具備超高人氣，上線後話題與收視一路飆升。溫以凡（章若楠）回到家鄉工作，意外與高中同學桑延（白敬亭）再度相遇。兩人當年互有好感，卻因未知的心結不歡而散；重逢後明明裝作不認識，卻一次次在生活裡碰面，最終因陰錯陽差住進同一屋簷下。兩人的關係在合租的日常中逐漸回到最初的悸動，也讓這段“再愛一次”的故事格外抓心。

4 《下一站是幸福》：相差10歲的姐弟戀現實壓力

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

賀繁星（宋茜）與元宋（宋威龍）因姐弟戀身份落差與家庭現實壓力分手，兩人都在情感崩解後進行自我重建。重逢時已從「甜甜熱戀」走向「學會理解彼此」。劇情描寫職場女性不婚焦慮與愛情中的自我設限，使破鏡重圓更貼近現代人的情感痛點。

5 《我的人間煙火》：青梅竹馬因家庭反對分開十年

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

2023年熱播的爆劇《我的人間煙火》講述宋焰（楊洋）與許沁（王楚然）年少時深愛，卻因家族糾葛被迫分開十年，兩人帶著各自的遺憾走過漫長歲月，再度重逢時已是消防站站長及急診科醫生。十年間的誤會與怨懟在一次次並肩作戰、互相理解中被拆解，兩人最終用自己的方式完成雙向救贖，也讓「有情人終成眷屬」成為故事最暖心的落點。

6《半是蜜糖半是傷》：童年玩伴重逢後成刻薄上司

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

《半是蜜糖半是傷》融合歡喜冤家、多年暗戀與破鏡重圓元素，改編自同名小說。女主江君（白鹿）因眼淚過敏症而性格開朗外放，與童年玩伴袁帥（羅雲熙）闊別十年後在公司重逢，卻發現他已成為自己刻薄挑剔的上司。兩人從職場到生活都頻繁碰撞，甚至成為鄰居。江君後來才明白，那些看似刁難的安排，其實是袁帥默默的保護與多年深藏的愛。

7 《親愛的自己》：都市男女婚姻裡的破裂與重建

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《步步驚心》中一人分飾兩角而大受好評的劉詩詩主演，《親愛的自己》聚焦都市男女在愛情與成長中的現實矛盾。李思雨（劉詩詩）與陳一鳴（朱一龍）原本相愛，卻在壓力與價值觀落差中逐漸走散，最終分手。分開後兩人才真正看見彼此的缺口與需求，再重逢時不再是激情，而是願意重新努力的成熟選擇，被視為最貼近現實的破鏡重圓代表作。

8 《點燃我，溫暖你》：甜又虐的破鏡重圓

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

由《何以笙簫默》導演劉俊傑指導，又是一部破鏡重圓經典劇。《點燃我，溫暖你》改編自的小說《打火機與公主裙》，是近年討論度極高的青春破鏡重圓劇。陳飛宇以金髮造型演活桀驁的天才少年李峋，張婧儀則以清新氣質詮釋叛逆倔強的朱韻。劇情講述朱韻初入大學，平靜生活被李峋闖入而改變，兩人因變故分開，長大後再度重逢，在克服誤會與困難後重新走回彼此身邊。

9 《以家人之名》：成長後才能擁抱的愛

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

凌霄（宋威龍）與李尖尖（譚松韻）原是一起長大的「非血緣家人」，因凌霄母親的出現被迫分開多年。再次相遇時，他們不再是依賴彼此的小孩，而是能夠為對方承擔的成年人。劇中以原生家庭創傷為線索，破鏡重圓呈現「長大後才懂得如何愛」。

10 《東宮》：忘記你後又再次愛上你

圖／截自官方微博
圖／截自官方微博

李承鄞（陳星旭）與小楓（彭小苒）因國仇家恨及宮廷陰謀而走散，男主失憶後再度遇見女主，兩人命運重新交織。雖然結局虐心，但本質上是極致的破鏡重圓敘事——「即使忘記你，心還是記得」。宮廷政治、民族衝突與宿命愛情相互牽引，成為古裝虐戀的巔峰。

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算

2025-12-02

【家人意外走後，國稅局寄來：你的案件無法遺產稅試算】

「林先生打開國稅局寄來的信，愣住了：

『老爸的遺產明明不多，怎麼連遺產稅試算都不能做？』」

🤔 如果這封信寄到你家，你會不會也嚇一跳？

他不是有錢人，資產也在免稅額範圍內。

但國稅局只回一句：

📄「本案屬 20 種無法提供遺產稅試算情況。」

這句話，也是很多台灣家庭的共同疑問：為什麼不是高資產，也不能試算？

---

【結論先行｜為什麼不用繳遺產稅，居然不能試算？】

國稅局的遺產稅試算，只能算「非常單純的家庭」。

只要碰到👇

📊 股票

🚗 五年內車輛

🏠 持分不動產

🔐 保管箱

💸 死前 2 年內贈與

🏦 多銀行帳戶金流

就只能走人工審查。

👉 因為台灣遺產稅制度本質是：「實質課稅 + 個案查核」。電腦只能算，但國稅局要「查」。

而且

📌 資產單純 ,免稅額度內→ 1～2 個月拿到免稅證明

📌 資產複雜或破 1 億 → 審核一年以上很常見（財產凍結狀態）

---

【看完 20 項無法試算表，我的第一個感覺：】

🔥 這不是高資產的問題，是多數家庭都會遇到的。

你看這些項目：

* 🚗 兩台車

* 🏠 土地持分

* 📈 員工認股、興櫃

* 🔐 保管箱

* 💸 存款變動

* 🏚 不動產共有

這些不是豪門的情況，這就是台灣家庭的日常。

👉 不是你家複雜，

👉 是台灣人正常生活就長這樣。

---

【R姐心目中，最常讓一般家庭卡關的前三名】

① 🔥 未上市股票、員工認股、下市股票

很多家庭以為只是「一點股票」。

但真正讓系統跑不動的是👇

員工認股、興櫃、家族公司股票、下市股票、私募、海外券商股票。

遺產稅申報時，我們必須提供

* 死亡日持股餘額

* 面額資料

* 死亡日公司資產負債表

還有......

---

② 🚗 名下超過 1 台車、車齡未滿 5 年

台灣家庭最常見的情況👇

* 孩子一台

* 爸媽一台

* 但兩台都掛在媽媽名下

長輩一過世：

⚠️ 全部算遺產

⚠️ 而且無法試算

車齡未滿五年 → 必須查現值 → 我們必須自己上古中車網站查詢市值

👉 你家也是車輛都放在某個人名下嗎?

---

③ 🏠 不動產持分、多人共有

最常見的台灣家庭場景👇

* 土地持分

* 房子不同人持有

* 早期親戚一起買

* 老房子多人共同擁有

只要不是「單獨所有」，💥 試算系統立刻卡住。

這不是財務問題，而是台灣家庭的生活習慣。

---

【我看到這張表的第二個感覺】

💡 #人生的日常_就是遺產稅的變數

你以為的小動作👇

* 為省保費把車掛在爸媽名下

* 股票帳戶沒整理

* 兄弟姊妹一起買房

* 死前匯款沒留紀錄

* 不動產持分擺著沒處理

* 下市股票放到大家忘記

到了國稅局就是：

❌ 不能試算

❌ 不能自動

❌ 不能省略

---

【第三個感覺】

⚠️ 遺產稅不是算，是查。

國稅局的邏輯很簡單👇「系統不能辨認，就必須人工查。」

所以：遺產稅不是用算的，是靠「證據」查出來的。20 項不是難題，而是 20 個家庭需要釐清的故事。

---

【第四個感覺】

🔥 台灣沒有「標準家庭」。你覺得的小事，在遺產稅裡會變成一整串調查。

這也更凸顯👇

👉 顧問的價值不是報稅

👉 而是把混亂變清楚因為家庭的故事，永遠不是一張表單能裝得下的。

---

【國稅局公告：20 項無法試算情況】

01. 戶政資料未能勾稽被繼承人除戶日期

02. 被繼承人遺有非單獨或持分所有之土地/房屋

03. 被繼承人遺有非屬上市(櫃)股票或有價證券

04. 金融機構貸款金額超過７００萬元

05. 被繼承人遺有汽車遺留逾1輛，或遺有汽車車齡未滿5年

06. 被繼承人遺有其他財產

07. 存款資料換算短差超過500萬元

08.被繼承人遺有財產超過「試算服務作業要點」規定的遺產總額

09. 被繼承人死亡前2年內有贈與配偶、二親等或以外親屬財產

10. 死前2年內出售不動產且金額逾500萬元

11. 被繼承人遺有金融機構保管箱

12. 非屬配偶與子女繼承案件

14.被繼承人遺產稅有申報紀錄

15.持有國外證劵及衍生性商品

16.被繼承人遺有信託財產項目

17.被繼承人遺有上市(櫃)、興櫃之有價證劵，為查無收盤價或加權平均成交價

18.申請人已拋棄繼承

19.配偶、子女無身分證統一編號

20.被繼承人為外籍人士且原居住國法律影響遺產稅認定

👉這 20 項，就是國稅局在說：「試算不是主角，人工查核才是遺產稅。」

---

【你家最容易踩到哪一項？】

很多家庭以為：「我們家財產不多，應該很單純。」結果收到國稅局的信才發現👇💥 生活習慣，會影響遺產稅。

你覺得你家最容易遇到哪一項？

A. 未上市／下市股票（或員工認股）

B. 名下超過 1 台車、或車齡未滿 5 年

C. 不動產持分、房地不同人持有

D. 其他（歡迎留言)

👉 不是你家複雜，

👉 是台灣家庭本來就長這樣。

---

【留愛，不留亂】人生有太多無法預料，但我們可以決定-🌿 留給家人的，是愛，不是混亂。願每一個家庭的故事，都能被妥善安放。讓愛不傷人，讓財富有溫度。

#R姐活生生真實分享

《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

2025-12-03

最近娛樂圈再掀熱議，焦點人物是以清冷古典氣質著稱的女星陳都靈。她原以《左耳》《鳳囚凰》《與鳳行》等作品穩坐「古裝女神」寶座，卻因海外靈媒與社群帳號接連發表「通靈」內容而被捲入莫須有的陰謀論，導致網路輿論紛紛議論。

這事從上個月開始發酵，美國靈媒Kandis Starr在YouTube直播中連爆猛料，說陳都靈被困在啟皓藝術館，遭強行灌藥、毆打，甚至即將被「獻祭」， 消息一出，全網震動，粉絲也跟著擔心，網友也開始深度調查，連工作室都罕見發文澄清12月行程，試圖澄清這些傳聞。

事情得從大陸男星于朦朧9月墜樓說起，那案子疑點重重，官方結案後，網路陰謀論卻越燒越旺，牽扯出天娛傳媒的黑歷史，近期，靈媒圈子跟進，Kandis Starr在11月22日第四次通靈于朦朧時，突然感應到陳都靈的「求救訊號」。

圖片來源：陳都靈 微博
圖片來源：陳都靈 微博

她描述，陳都靈目前處於昏迷邊緣，反覆被綁架者虐待，過程中還聽到疑似她的哭喊：「希望大家多關注、多曝光！」更嚇人的是，靈媒預言12月5日是獻祭日，網友立刻聯想到某高層人物生日撞期，猜測背後有大人物操盤。 同一時期，TikTok上的「東方神官」也發文，稱陳都靈和郭俊辰都「已經不在了」，靈魂跟于朦朧團聚，簡直像恐怖片劇情。

陳都靈工作室回應

陳都靈工作室也在微博po出12月行程表：16日、19日、23日都有公開活動，像是品牌發布會和直播，表示陳都靈目前一切安好狀態，粉絲鬆口氣，但質疑聲浪沒停，有人扒出她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。 YouTuber蓓姨在《蓓姨California Life》頻道轉述這些細節，強調陳都靈和于朦朧關係密切，可能知曉太多內幕，才被滅口，根據報導指出，說最新通靈顯示陳都靈上週已被殺，搏鬥過程拍成暗網直播賣錢，下個目標還點名姓「胡」。 這些說法雖沒官方證實，卻讓陳都靈熱搜居高不下。

圖片來源：陳都靈工作室 微博
圖片來源：陳都靈工作室 微博

她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。(圖片來源：翻攝自網路、YT)
她最近直播畫面不對勁，臉部輪廓怪異，疑似戴矽膠頭套的替身，上個月生日直播背後還錄到毆打聲和求救喊叫。(圖片來源：翻攝自網路、YT)

回頭看陳都靈的星途，她出道八年，從清純學生妹蛻變成古裝天花板，2013年憑電影《左耳》爆紅，飾演害羞女孩小鹽，票房破5億，陳都靈一炮而紅，被譽為「新生代四旦之一」。之後轉戰電視圈，在古裝／古風劇領域展現強烈的辨識度與可塑性，2023 年播出的 長月燼明 中，她以配角身份參與，雖非主線，卻憑借古風扮相與氛圍感吸引注意，期於 2025 年播出的 雁回時，她擔任女主角「莊寒雁」，演繹女主從被拋棄、浴火重生到復仇翻身的故事，成功從過去「綠葉配角」身份轉型為主角，這些角色讓她圈粉無數，古裝扮相清麗脫俗，演技從青澀到爐火純青，難怪被封「古裝女神」。

為何稱她是「于朦朧第二」？

網上給陳都靈扣上「于朦朧第二」的帽子，主要源自靈媒連環爆料和時間線重疊。于朦朧墜樓後，陳都靈就頻頻被點名，第一波是「替身論」：網友比對她近期活動影片，發現下巴線條變粗、眼神空洞，不像本人，有人直指是高仿矽膠頭套冒充。 靈媒Kandis Starr更直球，稱陳都靈知曉于朦朧案內幕（如天娛傳媒黑幕），被囚禁灌藥，12/5獻祭日還藏「恐怖巧合」，網友腦補成權貴生日獻禮，蓓姨分析，兩人曾合作密切，陳都靈可能成證人，才遭滅口；加上郭俊辰也捲入，三人靈魂團聚的說法，讓這陰謀論像病毒傳播。 儘管工作室反擊曝光行程，但熱議不減，反倒讓更多人盯上她的下一次現身，到底是本人還是替身，目前依舊還只是傳言，尚未得到證實。

圖片來源：陳都靈 微博
圖片來源：陳都靈 微博

《亦舞之城》7 大看點、劇情＆角色解析：鍾漢良、秦嵐十二年後再相愛，三角修羅場火力全開

《亦舞之城》7 大看點、劇情＆角色解析：鍾漢良、秦嵐十二年後再相愛，三角修羅場火力全開

2025-11-30
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

陸劇《亦舞之城》甫開播就登上Netflix收視榜，這部劇集由鍾漢良秦嵐主演，改編自青衫落拓小說《誰在時間的彼岸》。劇情以「十二年後的破鏡重圓」為主軸，搭配芭蕾舞者與紅酒莊主的職人設定，播出前即在微博累積高討論度，優酷預約量突破百萬，相關話題播放量超過8億次，被視為2025年末最受關注的都市情感劇之一。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

劇情聚焦「十二年後的再愛一次」

《亦舞之城》講述知名芭蕾舞藝術家譚思婷（秦嵐 飾）退役返國後，意外重逢昔日戀人馮睿（鍾漢良 飾）。兩人曾在大學時期相戀，卻因誤會分手，十二年間各自承受原生家庭與情感創傷。

回國後的譚思婷原本想重新尋找人生方向，卻在一次場合與馮睿對上眼神，被迫面對那段被封存多年的情感。而此時的馮睿已是紅酒莊主，並獨自撫養兒子樂樂十二年，身邊還有現任未婚妻溫佩妍（白冰 飾）。

兩人在重逢、試探、克制與心動中，逐漸解開過往誤會，也在現實壓力中尋找重新相愛的勇氣。全劇共 28 集，於四川成都、阿壩、甘孜等地實景拍攝，以芭蕾、紅酒與城市風景交織出成年情感的細膩質地。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點1：鍾漢良開闢「破鏡重圓賽道」

鍾漢良繼《何以笙簫默》、《今生有你》後，再度出演深情型男主，這次飾演獨自撫養孩子的單親爸爸馮睿，角色身上兼具成熟魅力與內斂遺憾。網友笑稱他是「等待專業戶」，這次更把等待時間拉到十二年，也讓角色情感層次更加厚重。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點2：秦嵐芭蕾舞者形象亮眼　從白月光變成主動追愛的人

秦嵐飾演藝術家譚思婷，不僅氣質貼合芭蕾舞者，角色更展現成熟女性的堅韌與溫柔。退役後的譚思婷選擇主動尋回遺憾的感情，與過往作品相比更具情感力量。秦嵐以原聲演出、眼神戲成為亮點，被觀眾形容是「白月光降臨」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點3：一開局就是三人修羅場

馮睿身邊的現任未婚妻溫佩妍（白冰 飾）與初戀譚思婷相遇後，三人的情緒暗戰迅速升溫。劇中最受討論的一幕，是溫佩妍主動邀請譚思婷到家中吃飯，在看似平靜的餐桌上，譚思婷一句「我們是初戀」瞬間引爆張力。

無須大吵，三人細微的表情變化就讓觀眾感到窒息，被稱為「2025最抓馬修羅場」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點4：劉俊傑×馬薇薇打造「破鏡重圓宇宙」

導演劉俊傑曾執導《何以笙簫默》、《涼生，我們可不可以不憂傷》、《今生有你》，與鍾漢良合作多次。本次由他與馬薇薇共同執導，再度聚焦熟齡愛情，以光影美學、留白鏡頭與細膩情感聞名。

預告中雨夜相擁、鋼琴密語等名場面已先行出圈，被網友封為「中偶愛情天花板」。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點5：芭蕾×紅酒的雙職人世界

《亦舞之城》不僅是愛情劇，也呈現兩個職業領域：

芭蕾線：譚思婷面臨退役、身體極限，並投入培育舞者，呈現藝術家的不確定與執著。

紅酒線：馮睿經營葡萄園與酒莊，象徵「時間沉澱感情」。

兩條主線相互映照，使人物情感更具層次。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點6：四川實景拍攝帶出城市與藝術美學

影集取景於成都、阿壩、甘孜，從東郊記憶文創園到雪山草地，都呈現城市煙火與藝術氣息交織的畫面。芭蕾舞台、排練室、酒窖、葡萄園等空間成為角色心境延伸，使整部劇帶有電影質感。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

看點7：28集快節奏不灌水　播出平台一次看

《亦舞之城》共28集，每集約45分鐘，以精練敘事呈現熟齡情感故事。

播出資訊如下：

首播：2025 年 11 月 27 日 19:30

平台：優酷全網獨播、浙江衛視同步播出、Netflix也可收看

更新方式：首更 3 集，其後每日更新 1～2 集

SVIP：每日可提前多看一集

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

演員與角色介紹

鍾漢良 飾 馮睿

紅酒莊主、單親爸爸，成熟內斂，在初戀回歸後面臨艱難選擇。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

秦嵐 飾 譚思婷

知名芭蕾舞藝術家，退役回國尋找人生方向，與昔日戀人重逢後心境翻覆。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

白冰 飾 溫佩妍

馮睿現任未婚妻，鋼琴老師，氣質優雅但內心壓抑。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

王冠逸 飾 王澤遠

理性穩重的關鍵人物，參與織構劇中的情感與事業線。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

王一舟、張云琪

分別飾演職場、家族與藝術圈的重要角色，構成城市群像。

《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博
《亦舞之城》劇照。圖片來源：微博

《亦舞之城》以熟齡情感切入，掀起年底討論熱潮

《亦舞之城》以破鏡重圓、三角情感、芭蕾與紅酒的雙職人線為核心，開播首日即登上多項熱門榜單。劇評認為，本劇以成熟敘事取代狗血衝突，呈現成年人在責任、傷痛與餘生抉擇中的真實樣貌，是今年度難得的熟齡愛情代表作。

