2025-12-08 14:56 女子漾／編輯張念慈
2025 十大熱門新聞出爐！川普關稅衝擊最強、大 S 驟逝掀健康危機
LINE TODAY 公布 2025 年度十大熱門新聞，揭示台灣民眾一年來最關注的焦點議題。今年榜首由牽動全球供應鏈的「川普關稅政策」奪下，不僅撼動國際經貿局勢，也直接反映在台灣物價與產業佈局，引發全民高度討論。緊隨其後的「大 S 猝逝」則讓流感重症與公共衛生議題再度升溫，帶動疫苗接種量在短時間內大幅增加。
在突發事件中，「台中百貨氣爆」凸顯公共安全破口，排名第三；而花蓮震災後數十萬志工投入重建，讓「鏟子超人」成為年度最暖集體記憶。詐騙議題延燒全台，從跨境集團到受害情境皆牽動民眾焦慮，也進入年度第五大新聞。
今年首次公開的「LINE TODAY 討論牆熱門話題」同樣呈現社會脈動。政治討論熱度最高，「柯文哲司法風暴」居冠；與自身權益密切相關的「普發現金怎麼發」也掀起激辯，尤其是「13 歲代領門檻」引發未成年人財務自主討論。公共安全仍是最大焦點之一，「苗栗隨機砍人、北車性侵」等事件讓使用者要求社會安全網全面升級，而花蓮災後志工行動則成為溫暖出口。
國際情勢方面，「TODAY 看世界」最多觀看榜單顯示台灣讀者對地緣政治保持高度敏感，包括德州洪災、以色列空襲伊朗、印巴軍事角力等皆榜上有名；與台灣密切相關的科技與國際輿論，如「輝達晶片禁售中國」與外媒對「大罷免案」的評論，也成為高度關注內容。
投票行為也呈現新趨勢。今年 LINE TODAY 投票參與度大幅提升，「大罷免」投票累積近 20 萬人次，是去年的兩倍；普發現金、公投制度、學制調整等政策相關題目皆在前五名，顯示公共政策最能驅動用戶表態。
此外，美食仍是全民熱愛的閱讀焦點。「食在榜」以站內外聲量、評價數、用戶評分與近期熱度製作評選，公布三大年度餐廳榜單——「吃到飽餐廳」、「平價牛排館」、「景觀餐廳」成為今年最受搜尋的三大美食主題。
2025 年的 LINE TODAY 榜單呈現民眾關注從全球局勢到日常生活的完整軌跡：既在意跨國政經牽動的未來，也緊盯公共安全、經濟小確幸與消費行為變化，勾勒出台灣社會在變動時代的集體情緒與價值選擇。
