小紅書台灣封鎖一年！小紅書不能用了嗎？詐騙風險、VPN翻牆、創作者影響一次看懂。圖片來源：小紅書

中國社群APP「小紅書」在台擁有超過300萬名用戶，是300萬用戶查旅遊、美妝、穿搭攻略的必備工具，如今因被政府認定有嚴重資安疑慮與「跨境詐騙」高風險，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，被下令在台「暫時封鎖1年」。小紅書台灣不能用了嗎？這次封鎖怎麼執行？沒刪APP會不會被罰？翻牆VPN下場如何？以下用一篇整理清楚。

小紅書為何在台被封鎖一年？三大關鍵原因一次整理

刑事局與國安單位的調查結果，是這次「小紅書台灣被重手封鎖」的直接原因：

1. 小紅書涉詐案件暴增

自113年至今（2025年1–11月），小紅書在台已被點名涉及1706件詐騙案件，累計財損高達新台幣2億4768萬元。

根據刑事局公布的數字：去年有950件、財損約1億3290萬元；今年1–11月已有756件、財損約1億1477萬元。在用戶短期間突破300萬人的同時，詐騙數也同步攀升，被官方認定是「高風險詐騙溫床」。

2. 15項資安檢測「全數不合格」

國安局對小紅書進行資安檢測，結果顯示在15項安全指標上全數不合格，從資料蒐集範圍到程式架構透明度，都被視為高風險。

3. 未在台設立法律代表人，形成「法律真空」

小紅書未在台灣設立具法律效力的代表人，當刑事案件需要平台提供資料時，政府無從要求配合。受害者也難以透過正式申訴管道求償，形同身處「法律真空」，只能自行承擔損失。

在「詐騙案件飆升＋資安全數不合格＋法律真空」三大風險長期累積下，內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條啟動「詐欺犯罪防制緊急事件」程序，下令對小紅書實施「停止解析、限制接取」，封鎖暫定1年。

小紅書台灣封鎖一年！小紅書不能用了嗎？詐騙風險、VPN翻牆、創作者影響一次看懂。圖片來源：小紅書

六大資安疑慮：小紅書到底在蒐集什麼？

政府公開點名，小紅書被列為「高度資安風險」的6大原因如下：

1. 過度蒐集敏感資訊

包含相簿、精準定位、通訊錄等與生活高度相關的個資，都在其存取範圍內。

2. 要求超出必要範圍的系統權限

不只基本功能所需權限，還要求更多系統層級存取，被質疑與服務內容不相稱。

3. 可能擷取生物特徵

包括臉部影像、自自拍資訊等，恐形成高度敏感的生物特徵資料庫。

4. 資料疑似回傳中國伺服器，流向不透明

資料最終落點被質疑回傳至中國伺服器，流程與保存方式欠缺透明說明。

5. 未開啟APP仍可能背景傳輸

即使沒有主動開啟小紅書APP，仍有可能在背景持續傳輸資訊。

6. 程式架構與授權規格不透明

程式設計方式、授權規範說明不清，使外界難以釐清實際運作風險。

這6點，正是政府提醒「小紅書不能用了嗎」時，背後真正關注的「小紅書詐騙＋資安」結合風險。

小紅書台灣封鎖一年！小紅書不能用了嗎？詐騙風險、VPN翻牆、創作者影響一次看懂。圖片來源：小紅書

三大長期堆疊風險：不只是單一平台問題

官方強調，這次封鎖不是突然「對單一中國APP開刀」，而是以下3種問題長期累積後的結果：

1. 詐騙案件持續飆升

小紅書一年暴增上百萬用戶、在台用戶突破300萬人，同時卻涉及1706件詐騙，成為跨境詐欺的重要管道。

2. 不配合台灣法律

未在台設立法律代表人，無法依法要求提供案件偵辦所需資料，導致調查屢屢卡關。

3. 受害者求償無門

平台不在台灣司法管轄範圍、也無正式管道處理申訴，受害者難以透過官方機制保障權益，只能自行吸收損失。

在這樣的背景下，小紅書被視為「高風險且不配合法規」的平台，因而成為第一個被技術性大規模封鎖的社群APP。

小紅書台灣封鎖一年！小紅書不能用了嗎？詐騙風險、VPN翻牆、創作者影響一次看懂。圖片來源：內政部

封鎖怎麼執行？TWNIC啟動DNS RPZ技術屏蔽

內政部發布行政處分後，財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）已接獲命令，依法啟動DNS RPZ（Response Policy Zone，回應政策區域）技術措施。

DNS RPZ的運作重點是：

1 由主管機關或法院依法認定需要停止解析的網域名稱

2 TWNIC依處分技術執行，無裁量空間

3 國內自願參與的網際網路接取服務提供者（IASP）一起合作建構與維運

當「停止解析」措施啟動後，台灣網路環境下對小紅書相關網域的查詢將被擋下，用戶開啟APP時，就會開始出現：

1 無法登入、無限轉圈

2 圖片、影片無法載入

3 內容逐漸變成「看得到APP，卻連不上服務」的狀態

暫定封鎖期間為1年，但若平台遲遲不改善與配合，未來不排除延長。

小紅書台灣封鎖一年！小紅書不能用了嗎？詐騙風險、VPN翻牆、創作者影響一次看懂。圖片來源：小紅書

小紅書不能用了嗎？沒刪APP會被罰嗎？（一般用戶影響）

對一般使用者來說，最常見疑問是：「小紅書台灣封鎖一年，我手機裡沒刪APP會不會被開罰？」答案是：

1 未刪除APP，不會被處罰

政府此次措施是「停止解析、限制接取」，並非禁止安裝，因此僅僅把APP留在手機裡，並不會觸法。

2 但政府明確「不建議繼續使用」

內政部呼籲民眾停止使用並建議解除安裝，理由包括：

－APP將長期無法正常登入與載入內容

－存在過度存取相簿、通訊錄等敏感資料疑慮

－APP留在手機內，仍有背景資料傳輸的風險

3 建議用戶主動做的3件事

－檢查手機內小紅書的權限設定，關閉相簿、定位、通訊錄等非必要權限

－若在其他平台使用相同帳號密碼，建議立即更改

－考慮解除安裝APP，以降低長期背景資料傳輸疑慮

換句話說，目前是「技術封鎖」，不是「刑責禁用」，但從資安角度出發，小紅書不能用了嗎這個問題，政府的態度其實很清楚：不鼓勵繼續使用。

小紅書台灣封鎖一年！小紅書不能用了嗎？詐騙風險、VPN翻牆、創作者影響一次看懂。圖片來源：小紅書

創作者、商家、消費者各自的損失是什麼？

這次封鎖對依賴小紅書的創作者、品牌與商家衝擊最大：

1 創作者

－帳號仍存在，但後台無法登入

－無法更新內容或發佈新品資訊

－與粉絲的留言互動、私訊溝通都會被迫中斷

2 商家與品牌

－無法再透過小紅書接單、經營客服

－廣告系統與商業合作管道停擺

－過往累積的口碑筆記與曝光，將在台灣網路環境中難以被看到

3 消費者

－無法繼續閱讀旅遊、美妝、穿搭等攻略內容

－先前收藏的筆記、購物心得難以再被開啟或查閱

對很多人來說，小紅書台灣曾是「決定要不要買」的重要參考來源，如今則被迫中斷，必須轉向其他平台尋找資訊。

小紅書台灣封鎖一年！小紅書不能用了嗎？詐騙風險、VPN翻牆、創作者影響一次看懂置。聯合報系資料照，記者陳正興／攝影

用VPN翻牆就沒事？政府態度與風險說明

技術上，只要使用VPN連線到境外伺服器，仍有可能重新登入與使用小紅書。但政府的立場可以整理為三點：

1 VPN屬個人選擇，政府不會直接禁止

內政部明確表示，使用VPN是個人行為，並未直接規範或取締。

2 但資安風險「完全沒有因此減少」

即便成功繞過封鎖，小紅書程式本身的資安疑慮仍在，包括個資外流、詐騙接觸風險、資料回傳流向不明等。

3 封鎖IP可能持續擴大，越用越不穩

小紅書相關IP量龐大，未來若持續擴大封鎖範圍，即使用VPN，連線穩定度也可能愈來愈差。

簡單說，用VPN硬上，只是把自己暴露在「政府已公開提醒有風險」的環境裡，並不會比封鎖前更安全。

小紅書台灣封鎖一年！小紅書不能用了嗎？詐騙風險、VPN翻牆、創作者影響一次看懂置。聯合報系資料照，記者陳正興／攝影

這不是台灣獨例：其他國家也對小紅書按下警報

小紅書的爭議並不只發生在台灣，國際上也出現類似擔憂：

1 在中國本地

中國官方曾以個資保護、內容管理等問題要求平台整改，顯示即便在中國境內，小紅書也曾因治理與資料問題被要求調整。

2 在美國德州

德州政府則是認定小紅書存在高度資安風險，因此直接禁止州政府單位使用，並將其列入高風險應用程式名單。

這些案例顯示，小紅書的資安與治理問題具有「跨國性」，並非台灣單一國家對特定平台的特別對待。

小紅書台灣封鎖一年！小紅書不能用了嗎？詐騙風險、VPN翻牆、創作者影響一次看懂。圖片來源：小紅書

什麼時候可能解禁？四大條件攤開講

小紅書封鎖「暫定一年」，是否有機會提前解禁？關鍵在於平台願不願意調整自身營運模式，配合台灣法規。內政部提出4項必要條件：

1 在台設立具法律效力的代表人

讓台灣政府與司法機關有正式窗口，可以依法要求資料、處理糾紛。

2 依法提供偵辦相關必要資料

當平台涉及詐騙案件，能依規定提供足夠資料供刑事偵辦。

3 進行資安改善並提升資料透明度

包含資料存取目的、保存地點、傳輸流程等，需更明確、可檢驗。

4 建立符合台灣規範的用戶保護機制

包括申訴管道、詐騙防護措施、個資保護機制等。

政府也特別強調，這四點並不是「特別為小紅書量身打造」，而是所有跨境平台在台營運都適用的共同標準。像Meta、Google、LINE、TikTok等大型平台，都已在台設立代表人並配合法規運作。

若小紅書遲遲不願意調整，封鎖期限就有可能延長，甚至無限期無法恢復。

小紅書台灣封鎖一年！小紅書不能用了嗎？詐騙風險、VPN翻牆、創作者影響一次看懂。圖片來源：小紅書

台灣人接下來要怎麼選APP？3原則保護自己的資料與荷包

在「小紅書台灣被封鎖」之後，許多用戶開始尋找替代平台。政府雖未點名推薦特定APP，但提出3個選擇關鍵：

1. 一定要有「在台法律代表人」

平台是否在台有正式代表人，是你日後遇到糾紛能不能透過法律途徑處理的關鍵。

2 .過關的基本資安檢測

平台不應過度存取與服務無關的個人資料，也應清楚說明資料使用目的與保存方式。

3. 完整的用戶保護機制

包含詐騙防護、檢舉與申訴流程、處理時程與補救措施等，都要有清楚規範。

同時，政府也提醒國內外企業：在風險未解除前，應停止在小紅書投放廣告，以免消費者權益遭到波及。

實用自保清單：曾經用過小紅書的你，可以做這幾件事

最後，如果你曾是小紅書用戶，無論還有沒有打算保留APP，都可以檢查以下幾點：

1. 個資保護

檢查手機安全設定，關閉小紅書的相簿、定位、通訊錄、麥克風等不必要權限。

2. 帳號安全

若小紅書使用的帳號密碼與其他平台相同，建議立即全面更改，避免一個平台外洩，連動其他服務一起中獎。

3. 替代平台選擇

未來查旅遊、美妝、穿搭攻略時，優先選擇已在台設立法律代表人、通過基本資安檢測、具備清楚申訴與防詐機制的平台。

4. 提高詐騙警覺

對於聲稱「可繞過封鎖」、「幫你恢復小紅書功能」的連結或服務，務必提高警覺，很可能本身就是新一波詐騙手法。

5. 持續關注後續政策

小紅書封鎖一年只是起點，未來也可能有其他同樣具高風險、又不配合台灣法規的跨境APP被列管，建議定期留意政府公告與媒體整理。

小結來說，「小紅書封鎖一年」不是單純的APP不能用了，而是台灣在面對跨境詐騙、資安、國安與輿論滲透時的一次重大轉向。對一般用戶而言，「沒刪APP不會被罰」，但在「小紅書詐騙風險＋資安疑慮」已被官方明確點名後，接下來怎麼用手機、怎麼選APP、怎麼保護自己的資料與荷包，才是所有人真正需要重新思考的重點。