二訪板橋按摩新地標！開箱Google 5星「解壓所RAR」：社畜必看！30分足底+60分油壓實測，英倫風裝潢美到像拍電影，這才是我要的解壓縮！拒絕推銷、I人友善的放鬆天堂

人類真的很奇怪，明明上次才發誓要好好照顧身體，結果才過了一個月，我又把自己搞得像一團快要報廢的廢鐵。

妳們懂那種感覺嗎？就是每天盯著螢幕超過八小時，頸椎好像被灌了水泥，肩膀上的斜方肌硬得可以拿來敲核桃，連轉個頭都能聽到骨頭在抗議的「喀喀」聲。

前幾天趕完季報之後，我發現自己連舉手拿捷運卡都覺得費力，那種無力感不只是肌肉酸痛，更像是整個人被掏空了。

這時候，腦袋裡唯一的念頭不是想吃大餐，也不是想買包包，而是好想念那個曾經拯救過我的英倫風避難所。

是的，我又回到了板橋府中站的「解壓所RAR」。

坦白說，第一次來的時候帶著一點「真的有這麼神嗎？」的懷疑，但這次二訪，我的心態完全變了。

這是一種像是要「回娘家」或是「去見老朋友」的安心感。

我想確認一件事：第一次的那種美好體驗，究竟是運氣好碰上了神手，還是這間店真的有本事讓我死心塌地？

為什麼我們都需要被「解壓縮」？ 📁

真的不誇張，就在踏進去的那一瞬間，聞到那股特有的高級精油香氣時，自動下達了「好了，妳可以關機了」的指令。

這裡依然沒有傳統按摩店那種讓人緊張的醫院感，也沒有刺鼻的藥酒味，反而像是走進了倫敦街頭某間隱密的紳士俱樂部。

對於我們這種每天都在跟時間賽跑、被各種Line訊息追殺的OL來說，這種「一秒切換場景」的氛圍感，本身就是一種高級的療癒。

這次我依然選擇了「30分鐘足底按摩 ＋ 60分鐘全身SPA油壓」的黃金組合。

為什麼選這個？因為上次的經驗告訴我，這是修復「社畜綜合症」的最佳解方。

先處理接地氣的腳，再安撫緊繃的背，這流程就像是寫程式要先Debug再優化效能一樣，順序很重要。

​你知道的，通常那種店門口都會貼著大大的腳底穴道圖，還有紅紅綠綠的跑馬燈，空氣中飄著一股陳年的跌打損傷藥酒味。但這裡不是。

這裡看起來比較像是那種我在IG上會追蹤的英倫風咖啡廳，或者是電影《金牌特務》裡西裝店的某個角落。

沈穩的木質調，搭配很有質感的深色系裝潢，光是站在門口，原本那個還在腦子裡跑著Excel表格的CPU，好像就自動降溫了五度。🌬️

店名叫做「RAR」，我忍不住笑了出來。這不是我們每天寄信都要用的壓縮檔副檔名嗎？這名字取得太天才了

我們這些社畜每天都被生活、工作、還有老闆的情緒勒索壓縮得扁扁的，真的太需要有人幫我們點擊右鍵，選擇「解壓縮至此」了。

一進門，沒有刺鼻的藥水味，取而代之的是一股很高級、很讓人放鬆的精油香氣

​那種味道很難形容，就像是你終於把一個很難搞的專案結案後，週五晚上窩在沙發上點燃的那顆香氛蠟燭，讓人想直接閉上眼睛嘆一口氣。

當腳底板遇上神之手：30分鐘的重新開機 🦶⚡

我選的是「30分鐘足底按摩 ＋ 60分鐘全身SPA油壓」的組合。

這就像吃西餐要有前菜跟主菜一樣，先從離心臟最遠的腳底開始，慢慢把血液打回身體裡。

換上寬鬆的褲子，把雙腳泡進溫熱的水裡，那一瞬間，我覺得我的腳趾頭都在跟我說謝謝。

師傅的手法很特別。我不喜歡那種只會死命按、覺得越痛越有效的師傅，那種按完只會覺得像被打了一頓。

​這裡的師傅好像內建了人體掃描儀，他一摸到我的小腿肚就說：「小姐，妳這是不是常常穿跟鞋趕捷運？還有是不是久坐都不喝水？」🎯

天啊，全被說中了。

他按壓的力道很有層次，怎麼形容呢？這感覺就像是在寫程式的時候，遇到一個滿是Bug的迴圈

師傅的手指就是那個資深的工程師，他不會暴力刪除程式碼，而是一行一行地幫你Debug，把那些糾結在一起的氣結慢慢梳理開來。

當他推過我足弓那個最痠的點時，我差點就在椅子上叫出來，但那是一種「酸爽」的痛快，感覺積在裡面好幾年的乳酸瞬間被釋放了。

短短30分鐘，我的腳輕得像剛出生的嬰兒。

我甚至懷疑等一下走出去，我會不會直接飄起來。

進入英倫密室：60分鐘的靈魂修復工程 🕯️💆‍♀️

接下來才是重頭戲。

被引導到獨立的包廂時，我又被驚艷了一次

​這裡的隱私性做得非常好，完全聽不到外面的車水馬龍或隔壁客人的聊天聲。

燈光調得極暗，只有微弱的氛圍燈，對於我們這種整天盯著螢幕藍光看的人來說，這種光線簡直就是救贖。

全身油壓跟指壓最大的不同，就在於那個「流動感」。

如果說指壓是定點打擊，那油壓就是一場溫柔的海嘯。師傅用的精油溫溫熱熱的，倒在背上的時候，我感覺整個人像是一塊奶油在熱吐司上慢慢融化。🧈

我有特別跟師傅說，我的肩頸跟下背是重災區，畢竟每天低頭滑手機、駝背打電腦，那個斜方肌早就硬得像石頭。

師傅的手法真的很細膩，他不是用蠻力去硬推，而是順著肌肉的紋理，像是在揉麵團一樣，把那些僵硬的纖維一點一點推開。

最神奇的是，過程中我幾乎快要睡著，但又捨不得睡著。

​因為那個舒服的感覺太珍貴了，我想好好感受每一寸肌肉被安撫的過程

這種感覺就像是，妳的手機用了三年，電池原本這也耗電、那也卡頓，突然換了一顆原廠新電池，又做了一次全機重置，運作起來順暢到不行。

這裡沒有讓人尷尬的推銷，也沒有師傅硬要跟你聊政治或身家調查

師傅似乎能讀懂空氣，知道我現在只想安靜地當一坨會呼吸的肉

這種恰到好處的沈默，對I人來說簡直是最高級的服務。🤫

不只是按摩，是一場對自己的溺愛 ❤️





結束後的那個狀態，真的只有「輕盈」兩個字可以形容。

走到休息區喝著店家準備的熱茶，我看著窗外板橋的街景，突然覺得世界好像沒那麼討厭了

​原本那個覺得主管很煩、覺得報表很難搞、覺得人生好難的我，現在心情好得不得了。身體鬆了，心好像也就跟著寬了。

我們女生啊，真的很常忘記要對自己好一點。

總是把時間留給工作、留給別人，卻忘了這副身體才是要陪我們走一輩子的夥伴

把錢花在按摩上，那是真真實實給自己身體的回饋。這次在解壓所RAR的體驗，不像是一次消費，比較像是一場儀式

一場告訴自己「妳辛苦了，妳值得被好好對待」的儀式。

​而且我發現，這裡2024年7月才全新開幕，難怪設備都這麼新，裝潢品味也完全打中現代人的審美

重點是，它離府中捷運站真的很近，逛完街或是下班順路過來都超級方便。

這是妳下次想逃離地球表面的最佳座標 🚀





走在回捷運府中站的路上，我覺得步伐輕快得像剛做完重訓後的反饋，但身體是鬆軟的。

如果妳還在觀望，或者妳跟我一樣，覺得第一次的美好可能只是曇花一現，那我用二訪的親身體驗告訴妳：這裡的品質真的很穩。

不要等到身體發出求救訊號才來，把按摩當成是一種定期的犒賞，一種維持戰鬥力的必要投資。

畢竟，我們這麼努力工作賺錢，不就是為了讓自己有能力在累的時候，可以毫不猶豫地選擇最好的照顧嗎？

下次當妳覺得快要被生活壓垮的時候，記得，板橋有個英倫風的防空洞，隨時準備好幫妳按下那個重啟鍵。

我也許很快就會來三訪了，畢竟這種滿血復活的感覺，真的會上癮。

解壓所RAR足體按摩會館

📍 地址：板橋區（捷運府中站步行可達，就在板橋錢櫃對面熱鬧的那區）

⭐ 推薦指數：Google 5星真的不是洗出來的，親身體驗認證！