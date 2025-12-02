閒聊看完《大濛》解開的兩個人生哉問

原文>>>https://www.instagram.com/p/DRpOmR-jxqN/



沒想到一部電影，竟然解開了我一直以來擁有的兩個人生大哉問，更沒想到擔綱這個解惑角色的，會是一部以白色恐怖為時空背景的電影—《大濛》。

多年前某一天曬衣服的時候，在這樣的日常突然想到一個很不日常的問題：當我離開這個世界時，可以留下什麼嗎？這個世界上還記得我的人，他們的腦海中我會是個什麼樣的人呢？

因為本身也不是什麼作奸犯科的人，所以會往「留下好印象」的方向作思考，像是「是個會帶給別人正面能量的人」、「在我有難時幫了我一把的人」、「可以從他身上可以學到很多事情」之類的，但最有可能的答案在最後一刻才慢慢浮現，並以斬釘截鐵的姿態襲來：對這個人沒什麼印象。

這個答案一出現，焦慮也跟著來了，到底要做些什麼事情，才能讓自己藉由別人的記憶長存下去？或者也不要說的這麼偉大，就說在喪禮上大家會怎麼緬懷我就好了，要是大家參加我的告別式都只是來跑個過場，那會覺得自己的人生是有那麼點失敗。

在《大濛》劇情裡，有一段由哥哥撰寫的故事，給了一個溫柔的答案。我們都有自己想成為的樣子，通常是光鮮亮麗、眾人敬仰的形象，但隨著年紀漸長，就越清楚自己是不可能做到那樣子的，然而，有沒有成為自己想要成為的樣子也沒關係

就算不是彩霞，只是單調的一面霧，我們都會是別人眼中的一片風景。

第二個問題是，最近在工作上正在面對一個大轉折，升遷除了要承擔更大的壓力，還得把生活更多時間投資進去，對於在工作上沒什麼追求的我來說，得要犧牲寫電影文這件更能帶給我價值感的事情，其實是非常痛苦的。所以我開始出現負面情緒，一直把心思放在眼前的痛苦，在這個節骨眼上不斷鑽牛角尖，情緒累積越來越多，失眠、感冒等等生理症狀也接踵而來。

《大濛》有一段劇情會讓很多人的淚腺潰堤，當然我也不例外，看著阿月數著時間來減緩痛苦，突然覺得我也可以用同樣的方式來化解目前的困境。 把維度拉的越大，一切就會變得雲淡風輕。人類的歷史看似悠久，佔地球的歷史也不過0.07%；地球看似遼闊，也不過是整個宇宙的一粒細沙。

1年後、5年後、10年後、20年後，自己會是什麼樣子？成為什麼樣的人？想完之後，就不會把現在放的這麼重了。

最近李沐在金馬的得獎感言對我也有起到鼓勵作用，跟大家共勉之：「會怕是正常的，但不要因為這樣，就選擇輕鬆容易走的路。」

關於電影，《大濛》雖然主打白色恐怖的時空背景，但我個人在看的時候，是沒有把它當作歷史片來看的，因為它的故事就算把時空背景抽離，也會是個可以成立的好故事，雖然這是一些人反彈的點，卻反而是我最讚賞《大濛》的地方。能做出雅俗共賞的電影，一直是陳玉勳導演的拿手絕活，能把這段歷史拍成功的案例並不多，就算有拍得好的，票房也不見得好，但《大濛》即使取材自這個令人畏懼的主題，卻能拍成一段平易近人的故事，兼具歡笑、冒險、恐懼、催淚等商業元素，可以很放心的推薦給別人！

至於若是要考究史實，或是覺得這部片是拍來為那段歷史發聲，那我建議可以略過，用嚴肅的角度看《大濛》我會覺得有點可惜，如果要拍得這麼硬只是為了滿足追求真實的人，卻犧牲了讓更多人知道這樣的好故事的機會，這對已經很難發展的國片來說，並不是樂見之事。



