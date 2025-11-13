2025-11-13 17:56 女子漾／編輯ANDREA
NewJeans五位成員全數回歸！為何等這麼久合體？過往合約事件懶人包整理
韓國人氣女團NewJeans終於要回歸了！這可是令許多歌迷、粉絲感到相當興奮！最新消息指出，五位成員全數表態回歸所屬經紀公司ADOR，雙方合約糾紛告一段落，預計將重返舞台繼續活躍，11月12日，ADOR正式發布聲明，證實成員Haerin與Hyein已決定持續與公司合作，稍後Minji、Danielle與Hanni也相繼發表聲明，表明回歸意願，這是繼法院裁定合約有效後，NewJeans組合與公司的首次全體正面和解，令樂迷看見團體完整活動的希望。
ADOR正式聲明
「ADOR 今日正式發布聲明表示，NewJeans 成員 Haerin 與 Hyein 已明確表達希望繼續與 ADOR 合作、共同展開未來活動的意願，兩位成員與家人經過長時間的深思與討論後，最終選擇尊重法院判決，並依照既有的專屬合約履行合約內容。
ADOR 也進一步強調，將全力支持 Haerin 與 Hyein 往後的各項藝人行程，同時呼籲粉絲持續給予兩位成員溫暖的應援，也希望外界避免過度揣測與散播不實資訊。」
近況聲明與法庭判決
2024年11月，NewJeans曾宣布單方面與ADOR解約，並將團體更名為NJZ，引起業界震動，當時團體指控公司不履行合約條款，雙方信任關係嚴重破裂，隨後，ADOR反訴並請法院確認合約繼續有效，10月30日，首爾中央地方法院公布裁決，認定NewJeans與ADOR的專屬合約確實有效，並非因公司前任執行長閔熙珍離職而失效，此判決成為NewJeans回歸的法理基礎。
隨著法院判決結果公佈，Haerin與Hyein先行宣布尊重法院決定，返還專屬合約，準備續約並重新投入團體活動。其他三位成員Minji、Danielle和Hanni則在11月12日晚間跟進表態，表示經過深思熟慮，決定回歸ADOR。五位成員透過各自聲明強調，此次回歸是經過理性考慮與與家人充分溝通後的決定，並希望用真誠的音樂和舞台回報支持者，同時懇請外界停止不實揣測，共同支持團隊的未來。
NewJeans過去四大事件整理
1.2023年組成與快速成名
NewJeans由ADOR於2023年成立，憑藉清新獨特曲風和五位成員的青春魅力迅速風靡韓國乃至全球市場，成為新生代女團代表之一。
2.合約爭議與解約宣言
2024年11月，團體召開記者會宣布單方面終止與ADOR的專屬合約，聲稱公司未履行合約中保證的條款，包括對前CEO閔熙珍的續聘問題及職場環境的爭議，雙方信任關係瓦解導致停擺。
3.法院確認合約有效
2025年10月底，首爾中央地方法院判定NewJeans與ADOR的合約從法律上仍有效，否定了團體聲稱的解約理由，給公司帶來法律勝利，也為成員回歸提供強有力支撐。
4.全員回歸及未來展望
11月初，成員Haerin與Hyein率先公開表態回歸，隨後另外三位成員跟進，完成了全員回歸的態勢。經紀公司也承諾支持成員的未來活動，團體未來演出與新作品推出成為粉絲關注焦點。
經紀公司與市場反應
ADOR官方表達了對成員回歸的歡迎與支持，表示將竭盡全力保障五位成員的演藝活動順利進行，希望粉絲給予理解與善意對待，此外，此消息公布後，HYBE株價在盤後及正式交易時段均有所上漲，反映出市場對NewJeans穩定回歸的看好。
