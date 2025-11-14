張勝祖《你旁觀的罪》一人分飾兩角！家暴痛毆李瑜美太邪惡，被韓媒封為：「活該去死的男人！」

Netflix熱門夯劇《你旁觀的罪》叫好叫座，寫實呈現出家暴受害者遭壓迫的痛楚，劇中家暴加害者、反派丈夫一角由張勝祖飾演，將惡意演繹得淋漓盡致，令觀眾既震驚又欽佩。 究竟張勝祖是誰？有哪些代表作？在劇中飾演什麼角色，接下來又有哪些新作呢？讓我們一起來看看吧！

《你旁觀的罪》緊湊刺激大獲好評

圖片來源：Netflix提供

Netflix人氣夯劇《你旁觀的罪》一上線就引發熱議，大批韓國網友們一口氣追完8集，忍不住大讚：「演員們的演技太棒了」、「我熬夜一口氣刷完了」、「好想看看原著小說」、「好久沒追劇，這次又徹底入坑了」、「改編版本比原本的好 ！8集節奏也很緊湊！」…等，收穫無數好評。

圖片來源：Netflix提供

張勝祖一人分飾兩角表現亮眼

圖片來源：Netflix提供

張勝祖在《你旁觀的罪》傾情演繹「盧進標」和「張強」2大角色。「盧進標」是「趙熙秀」（李瑜美 飾演）的丈夫，有強迫症和暴力傾向，不僅剝奪妻子的自由，還對她實施極端暴力；「張強」則是朝鮮族非法滯留者，擁有與「盧進標」相似的面孔，參與隱瞞其死亡的行動。儘管他倆長得一模一樣，卻散發著截然不同的氣息。

圖片來源：Netflix提供

張勝祖邪惡演繹「家暴老公」，被韓媒封為：「活該去死的男人」

韓媒大讚張勝祖在《你旁觀的罪》當中的亮眼表現，讚許他：「既捕捉到『邪惡的兩面性』，又展現出角色的雙重特性，加重戲劇緊張感，塑造出一個『完美的惡棍』。」，並將「盧進標」封為「活該去死的男人」、「就算死了也不冤的男人」，這個令人恨得牙癢癢的反派角色，也引發無數劇迷們的強烈共鳴。

張勝祖事業家庭兩得意

現年43歲的演員張勝祖縱橫影視圈和音樂劇領域，他的妻子是從女團偶像岡位退役的舞台劇演員上美Lina，2人婚後育有一子一女，是演藝圈中的明星夫妻之一。張勝祖以《金錢之花》、《巧克力》、《模範刑警》系列…建立起知名度，今年是他出道屆滿20周年，成功地憑著Netflix話題夯劇《你旁觀的罪》當中一人分飾兩角的搶眼表現，再度寫下演藝生涯代表作。

張勝祖全新力作搭檔林智妍，掀起外界高度期待

明年張勝祖即將推出全新浪漫喜劇劇《帥氣新世界》，該劇講述朝鮮時代魅力十足的心機惡女「申瑞莉」（林智妍 飾）與現代韓國瘋批財閥「車世界」（許楠儁 飾）之間猶如歡喜冤家般的羅曼史，而張勝祖在劇中飾演男主角的堂兄「崔文道」，該角是集團旗下建設公司社長，從小立志晉升財閥核心，實在相當令人期待呢！