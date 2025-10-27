2025-10-27 17:59 女子漾／編輯Layla陳亭希
TWICE Momo激推快速減肥法！實用5技巧總整理,讓你輕鬆鏟肉告別水腫
每次看到韓國女星或女團成員的纖細身材都讓人羨慕不已，不僅開始好奇他們平常都怎麼保養之外，尤其每每分享的減肥方式，都很想趕快嘗試看看，像是韓國女團 TWICE 成員 MOMO 火辣身材與精緻臉蛋真的超美，出生於日本的 MOMO 平井桃，從小就非常愛跳舞，曾經在影音平台發布自己跳舞的影片，而被經紀公司像中成為練習生，但她也曾被要求在 10 天之內瘦 7 公斤才能出道，所以即使在成功瘦下來後， MOMO 平常非常嚴格控管體態和瘦身，想知道她有哪些推薦的減肥方法嗎？以下為大家總整理 5 個祕訣，一起筆記從日常開始養成。
TWICE MOMO精緻纖細身材減肥方法大公開01.一週只吃冰塊
TWICE MOMO 分享過出道前為了要快速瘦下來，曾經試過一天只吃一顆冰塊的極端方法，她說因為覺得吃什麼都會胖，好像連喝水也會水腫，所以才會用非常不健康的瘦身，但很容易復胖所以不推薦，還是要靠飲控跟運動才可以瘦得健康。
TWICE MOMO精緻纖細身材減肥方法大公開02.晚上不吃澱粉
平時 MOMO 就很努力在減肥，嚴格控管每天吃的熱量，挑選深色蔬菜與低脂肉類，晚上絕對不會碰澱粉，想吃水果也會選擇在早上吃完，才不會因糖分或澱粉累積不好消化而囤積。
TWICE MOMO精緻纖細身材減肥方法大公開03.棒式轉體
MOMO 不僅擁有好身材之外，還擁有超漂亮的川字腹肌，她曾在節目提到，每天都一定會做「棒式轉體」，先以平板姿勢的地面動作，再用力地用腹部力量抬起臀部左右擺動，一組 50 下做三組，便立刻會感覺到腹部在燃燒，每天堅持便可練出理想線條。
TWICE MOMO精緻纖細身材減肥方法大公開04.跳舞大量運動
在 TWICE 擔任主舞的 MOMO ，每天練舞時間都相當久，所以 MOMO 也把熱愛的興趣工作當成運動，大量燃燒熱量與脂肪，讓體態更完美線條更加緊實。
TWICE MOMO精緻纖細身材減肥方法大公開05.多喝水
另外也要時時刻刻補充水分，將一天足夠水量喝滿，也是很重要的瘦身秘訣，尤其多喝水可以排毒消水腫，同時皮膚會變的光澤有彈性。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower