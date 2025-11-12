讓全世界看到台灣的創造力！YouTuber 黃小潔 打造全球首台 1:1 初音電競主機

世界首見的奇蹟誕生了！由台灣手作第一 YouTuber 黃小潔Jerry全手工打造的 全球首台 1:1 比例《初音未來造型電競主機》，即將在 WirForce 2025 電競嘉年華 盛大亮相！這件作品結合電競科技、造型藝術與動漫靈魂，被譽為「跨越次元的未來女神實體化」。

黃小潔表示：「我希望全世界都能看到，這台主機是台灣用雙手做出的奇蹟。」（照片由黃小潔提供）

全身採用國內外頂級塗料與鏡面反射底座，在燈光照射下宛如活生生的初音降臨。胸前搭載真正可運作的電競主機核心，燈效、運算、呼吸同步啟動，如同夢想被啟動的瞬間。整體比例精準到極致，從髮絲到裝甲細節皆手工塑形，完全沒有量產模具參與。

這項作品不僅是藝術，更是「台灣創造力」的象徵。它以人類極限的手作工藝與科技融合美學，挑戰世界對電競主機與角色造型的想像邊界。國際觀察者形容：「這不是電腦，是初音未來在現實世界的重生。」

