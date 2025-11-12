2025-11-12 11:16 女子漾／編輯周意軒
江蕙2026春節安可場開唱！11/12卡友優先購、實名制抽籤登記與票價座位懶人包
台語天后江蕙終於宣布「安可回歸」！她將於2026年春節期間重返台北小巨蛋，帶來全新五場【無,有】安可場，再次以溫柔嗓音陪粉絲共度新年。主辦單位寬宏藝術宣布，本次售票將採「實名制登記抽選制」，並於11月12日開放台新銀行卡友優先購票，11月13日起正式登記抽選。從票價、場次到購票規則，一次整理給期待已久的歌迷。
一、售票時間與方式
【台新銀行卡友優先購】
・時間：2025/11/12（三）12:00～23:59
・資格：限使用台新銀行信用卡或簽帳金融卡（含Richart簽帳金融卡）
・限購區域：僅開放$6,800／$5,880／$4,880票區
・每卡限購4張
【實名制登記抽選】
・登記時間：2025/11/13（四）00:00～11/14（五）12:00
・登記平台：寬宏售票（kham.com.tw）
資格說明：需登入會員並確認姓名與證件一致，每位會員可登記2場次、每場最多4張。
二、抽籤與繳費時程
【第一次抽籤】
・中籤公布：2025/11/15（六）12:00（同步開放繳費）
・繳費截止：2025/11/16（日）23:59
【第二次抽籤】
・中籤公布：2025/11/18（二）12:00（同步開放繳費）
・繳費截止：2025/11/19（三）23:59
※第一次未中籤者自動參加第二次抽籤，無須重新登記。
三、演唱會資訊
・活動名稱：江蕙演唱會【無,有】安可場
・地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）
・時間：
2026/2/20（五）18:30（大年初四）
2026/2/21（六）18:30（大年初五）
2026/2/22（日）18:30（大年初六）
2026/2/24（二）19:30
2026/2/25（三）19:30
四、票價座位表
票價分為七級：NT$6,800／5,880／4,880／3,880／2,880／1,880／800
主辦單位表示，本次將沿用2025年頂級製作規格，並重新設計燈光、舞台與服裝，以全新音樂編排帶來不同感動。
五、江蕙暖心回歸：與粉絲共度春節
江蕙表示：「能在春節期間開唱，對我來說是幸福的事，像是和家人、朋友一起過年。」她透露，將提前圍爐、並以最自在的狀態站上舞台，「希望能以更柔軟、更真誠的歌聲，再次和大家唱那些屬於我們的歌。」
六、購票提醒
購票採「實名制」登記，登記資料送出後不得修改，請務必確認會員姓名與身分證件一致。登記截止後恕不受理任何更動。