膽小鬼慎入！《黑盒子》一上線驚悚指數爆表，張軒睿慘遭斷腿血肉模糊

《黑盒子》這部影集一上線就讓人起雞皮疙瘩！一上線便登上排行榜第一名，由 LINE 台灣與兔將創意影業聯手打造，改編自 LINE WEBTOON 台灣作家 Pony 的同名漫畫，集結《造物獄》、《星際救援》、《豬人》、《黑白盒子》四大單元，這次不只是動畫改真人，而是真正讓漫畫裡的黑暗幻想成為現實。

主線故事由莫允雯飾演的「琪琪」串起全劇，她是一個活了上萬年的神秘女子，靠著與人交易時間延續生命，看盡人性在慾望與代價之間的拉扯。冷靜、優雅，卻讓人越看越毛。

其中最吸睛的單元《造物獄》，由陸夏與張軒睿領銜主演，尺度與情緒都爆表。故事講述一位孤獨的雕刻師，無法放下前任，竟以禁術「復刻」出對方的身體與靈魂，試圖讓愛情重生。

主視覺海報中，張軒睿的「等身木雕像」被放在正中央，那畫面詭異得讓人難以直視。他笑說拍完後劇組問他要不要帶雕像回家，「我真的不敢！有一次雕像被放在廁所，我上廁所時跟自己對到眼，那畫面太詭異了！」

這回張軒睿挑戰一人分飾兩角，從真人到複製體都要拿捏微妙的差別。他坦言壓力不小，怕讓原著粉絲失望，為戲狠練身材、嚴格控糖控鹽，「有幾場裸上身的戲，真的不能鬆懈。」

而飾演「恐怖前任」的陸夏則完全陷進角色裡。她為了詮釋木雕師，特地去學雕刻技法、準備角色播放清單，還買了森林香氣的香水，只要聞到那味道就能立刻進戲。「有一場情感爆發戲，導演喊卡後我眼淚還是停不下來，因為真的太痛了。」她說。

她的愛，已經超越了理智的界線……。

10/31起每週五晚間9點 LINE TV、NETFLIX 全球首播