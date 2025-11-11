《黑暗榮耀》林智妍、《親愛的X》金裕貞演技太狠！盤點韓劇5大『惡女』角色，這一部氣到想砸電視

2025-11-11 14:38 女子漾／編輯ANDREA

每次看壞女人演戲，都會被氣瘋！你追劇時也會這樣嗎？

韓劇一直以來不只有甜蜜愛情和溫馨成長的劇情，當中那些狠勁十足、讓人又恨又愛的「壞女人」角色也格外吸睛，2025年的韓劇圈，這類反派角色更是帶來深刻印象，無論是心機婊、反社會人格，還是霸凌瘋批，都讓人印象難忘。

這回就來盤點今年最受矚目的5大狠辣女主角，她們不只壞，更壞得讓人震撼。

1. 朴涎鎮 《黑暗榮耀林智妍

由林智妍飾演的朴涎鎮，幾乎成了21世紀韓劇惡女的經典代表，她在劇中不只是霸凌弱小，還有著神經質的瘋狂和各種令人反感的細節，比如拿電捲棒燙同學，表情和肢體語言都超有特徵，讓觀眾氣得牙癢癢，林智妍原本多演清純角色，但這個角色成功讓她形象大逆轉，也為她帶來巨大人氣。

2. 白雅珍 《親愛的X金裕貞

「國民妹妹」金裕貞在《親愛的X》中華麗轉型，演繹一位有著反社會人格的頂級女演員白雅珍，這個角色將校園暴力、不倫戀等多種毀三觀行為融合在一起，堪稱史上最瘋狂的惡女主角。白雅珍看似無害可愛，實則是瘋批，令人感受到她的心機和冷酷，讓觀眾邊罵邊被她的演技吸引。，裕貞的這次突破，不僅刷新自己的演藝形象，也讓劇集備受熱議。

3. 鄭秀敏 《和我老公結婚吧》宋昰昀

宋昰昀飾演的這位閨蜜角色，將假面心機演繹得入木三分，外表溫柔，內心卻充滿心計和背叛，典型的綠茶婊形象，讓劇情緊湊且高潮迭起，她的演技讓觀眾雖然對她狠罵不止，卻又不能忽視她在劇中的重要存在感。

4. 千書真 《上流戰爭》金素妍

《上流戰爭》中的千書真是一個權力欲極強的狠角色，不擇手段地謀財害命，圖謀攀爬社會頂端，金素妍把她演得冷酷無情，讓這個角色充滿了犀利和震懾力，她的心機與狠勁也是劇中高潮所在，讓人看了忍不住討厭她的同時，也為她的演技喝采。

5. 延敏靜 《華麗的對決》李幼梨

延敏靜為了權力和金錢不擇手段，甚至假冒財閥千金，狠心傷害家人。這種極端惡劣的角色設定，配上李幼梨深厚的演技，把這位「國民惡女」角色形象塑造得鮮活生動。她在劇中的每一次狠招，都讓觀眾拍案叫絕，直呼過癮。

為何他們如此有吸引力？

這些惡女角色都不只是簡單的反派，她們通常有豐富的內心世界、複雜的動機與背景。就像《黑暗榮耀》裡的朴涎鎮，表面瘋狂暴力，但背後的傷痛和扭曲心理讓人感受到真實的黑暗人性。《親愛的X》的白雅珍更是將反社會人格的極致展現得淋漓盡致，讓人震驚的同時也產生了一種莫名的吸引力。

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

2025-11-05 22:47 廖嘉紅

當R姊的手機新聞跳出「補充保費新制 」，驚覺這招打破台灣理財的底層邏輯:：

「過去靠拆單省補充保費的你，

我要先說抱歉！這一招，真的失效了。」

那天我陪客戶去銀行，她拿著1000萬，

要換美金做高利定存。

行員超貼心，笑著說：

「我幫妳拆成十張定存單，每張每月利息不超過兩萬，這樣不用繳補充保費喔～」

Ｒ姐回想：這畫面，即將成為歷史了！

為因應衛生福利部（以下簡稱衛福部）提出的開源政策，針對現行二代健保，政府擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，#要改成年度結算制！

不論你領股利、利息、還是租金，加總一年超過2萬元，就要被政府再扒2.11%的皮！

換句話說，領點股息、收點租金、連定存利息都要被抽。

2萬的利息也不過是100萬的定存，50萬的存股

難怪，政策一出，PTT股民氣炸，罵聲橫掃全版，

怒轟「這不是補充保費，根本是明目張膽的搶錢」。

連業務獎金都逃不掉，只要超過基本工資4倍（約11.4萬），

一樣要繳，這次是對努力的中產開槍！





罵歸罵，但重點不是被課多少，而是--這次你連避都避不掉。

這不是稅，是提醒！提醒你該升級你的理財腦了。

------

📌風險與誤區：拆單避稅失效，現金流變成本流

這次改革，衝擊最大的就是：

1️⃣定存族

100萬年定存，每年利息超過2萬，就要繳補充保費，拆單，月領利息都逃不過。

2️⃣月配息ETF族

以前靠月月領現金過生活的新型存股族，將面臨每筆股利合併課保費。

不管你分幾次領，只要全年合計超過2萬元，都要課。

3️⃣包租公、包租婆

租金收入也納入結算門檻，等於被動收入全面課補充保費。以往分租、分帳戶避開單筆門檻的方式，通通失效。

而且是股票+定存利息+租金合計一年超過2萬就要繳補充保費~天啊！

而且扣繳上限從1,000萬提高到5,000萬。

------

許多人會下意識想再找「避稅招」，

但Ｒ姐要提醒你：

補充保費不是可以閃的稅，是該被納入規劃的流出項。

📌行動建議：三步調整你的理財腦

👉第一步：盤點年度非薪資收入

把你的股利、利息、租金全部加總，看看有沒有超過2萬門檻。

👉第二步：重新定義高配息

在新制下，高配息＝高補充保費。

不配息ETF、成長股、海外再投資標的會更有吸引力。

評估投資報酬率時，應以稅後淨收益率為主，而非配息率。

👉第三步：用整體結算的腦袋看錢

錢不是月月來就好，要看稅後淨報酬率，資產配置要整合稅務思維。

------

📌延伸提醒：美股早就是這樣的世界

非美國稅務居民（NRA）在美股領股利時，會被預扣30%稅金，因此，多數美股公司乾脆不發股利，而是讓股價成長。也難怪美股投資人追求的是漲幅，不是配息。

當台灣投資人面對健保補充保費新制時，也會逐漸轉向這樣的邏輯：

少領現金＝少稅負；多累積資本＝多效益。

------

📌R姐觀點：補充保費新制，將會逼出台灣人的理財思維升級

身為顧問，我不是要你氣，而是要你準備。因為真正被重擊的，是沒規劃的人。

過去，我們熱愛月月領現金的安全感。但新制讓我們不得不問：

我需要的，是穩定配息，還是穩定增值？

所以別再想著「怎麼閃過」，該想的是：「我能怎麼提前佈局？」

因為補充保費只是開端，接下來，保險、會計、稅務、信託、投資、房產，都會被這場「年度結算思維」沖洗一遍。

你覺得這次是搶錢，還是警鐘？

好奇的問：你會因為補充保費新制，把萬年定存改成保單嗎？

👉

傳承諮詢請加

https://lin.ee/BRhxskr

2025-10-30 11:01 女子漾／編輯ANDREA
距離2026一眨眼只剩兩個月了！在年末的11月大家的星座運勢如何呢？這回由小孟老師來為大家一一解答！首先塔羅牌抽到了「戰車牌逆位」，象徵動盪與突發的力量正在醞釀，天王星與火星形成對沖相位，為整體能量帶來強烈的衝撞與變革，這股力量像是一場宇宙暴風，雖然初期會讓人感到不安，但同時也是一次「破壞與重生」的契機，代表著新的秩序正在萌芽。

在社會層面上，火星進入射手座，使國際文化與教育議題熱度上升，若你計畫出國、進修或探索新文化，這段時間是最好的啟程點，而金星進入天蠍座並與冥王星產生張力，也提醒我們在感情中別陷入控制與執著，要學會放手與信任。

特別恭喜天蠍與射手壽星！這個月最適合走入大自然、在森林公園吸收芬多精，讓心靈重新歸零。

2025 年 11 月份 12 星座運勢排名

第 12 名：雙魚座

需要穩定下來，別被情緒牽著走。

土星逆行壓力強，容易覺得被挑戰或誤解，建議暫時保守行事，不要貿然跳槽或做重大決定，理財上避免衝動消費，學會「延遲滿足」才會越來越富。

幸運色：金色｜貴人：處女｜小人：天秤

第 11 名：牡羊座

衝動是這個月的課題。

無論是工作或感情，都容易因情緒失控引發爭執，記得深呼吸三次再開口。理性與節制，才是本月的解藥。

幸運色：米色｜貴人：巨蟹｜小人：牡羊

第 10 名：獅子座

壓力偏高，記得給自己喘息的空間。

工作量暴增，容易情緒疲乏，別硬撐，適時休息才能維持狀態，感情上需主動經營，否則熱度易退，這個月在工作量與情緒管理上需要平衡。

幸運色：紅色｜貴人：金牛｜小人：射手

第 9 名：雙子座

考驗智慧與溝通力的時刻。

上司或同事對你要求高，別硬碰硬，用靈活應對才是關鍵。感情易有猜忌，要以真誠對話化解誤會。

幸運色：粉色｜貴人：天秤｜小人：天蠍

第 8 名：摩羯座

挑戰即成長，堅持會帶來成果。

雖有阻力，但能在逆境中學到寶貴經驗，愛情溫穩甜蜜，是彼此信任累積的時刻。

幸運色：藍色｜貴人：巨蟹｜小人：摩羯

第 7 名：水瓶座

忙碌但充實，平衡身心是首要課題。

工作任務繁重，但只要掌握節奏、懂得休息，就能保持高效率，感情上要誠實溝通，別悶在心裡。

幸運色：紫色｜貴人：金牛｜小人：雙魚

第 6 名：處女座

分享讓你更亮眼，學習開啟新篇章。

工作中適合多發表意見，靈感能帶動團隊進步，感情上小磨擦難免，但只要放下完美主義，關係會更自在。

幸運色：黑色｜貴人：處女｜小人：獅子

第 5 名：射手座

財運大旺、機會多，貴人運全面啟動。

工作上容易遇到協助你的人，勇於表達需求會有意外收穫，愛情方面雖聚少離多，但只要安排約會或短旅，就能重新燃起熱度。

幸運色：灰色｜貴人：天蠍｜小人：水瓶

第 4 名：金牛座

人脈即財脈，靠關係成就關鍵轉機。

本月貴人多，適合透過社交圈獲得新機會，感情溫穩甜蜜，伴侶的支持是你最大的力量來源，購物欲高漲，小心荷包失守。

幸運色：橙色｜貴人：摩羯｜小人：雙子

第 3 名：天蠍座

職場主角登場，專業讓人刮目相看！

工作表現出色，容易被看見或升遷，別因小人而心煩，專注在目標上才是致勝關鍵，感情上雖忙碌，但多一點陪伴與信任，就能維持穩定能量。

幸運色：綠色｜貴人：雙子｜小人：獅子

第 2 名：天秤座

事業與愛情雙豐收，人氣魅力爆棚！

本月工作節奏緊湊但成果亮眼，你會被賦予更多責任，也因此有展現能力的舞台。感情穩定甜蜜，別忘了多一些小驚喜維繫溫度。

幸運色：白色｜貴人：牡羊｜小人：射手

第 1 名：巨蟹座

好運旺到跨年，星光全開！

木星進入本命宮，巨蟹成為全場焦點。工作上有許多新機會，只要展現自信與溫柔堅定的特質，就能獲得上司青睞，愛情運勢極佳，單身者有機會邂逅命定對象；有伴者則甜蜜升溫。

幸運色：銀色｜貴人：水瓶｜小人：雙魚

2025-11-05 08:07 女子漾／編輯張念慈
馬來西亞歌手黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，4日遭警方發布通緝令，消息震驚兩地娛樂圈。經過整整一天失聯後，他終於在今日（5日）凌晨現身吉隆坡警局，親自投案並錄下影片，強調自己並未潛逃，「我不會逃，之前7次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

黃明志在社群表示，自己「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警局報案以及報到」，他強調將全力配合警方調查，給社會與死者家屬一個交代。外界關注他若遭定罪，恐面臨30至40年監禁、最少12下鞭刑，甚至最高可判死刑。對此，吉隆坡總警長回應，「一切言之過早，調查仍在進行中。」

雪碧曝謝侑芯最後對話：還約好26號出門

「護理師女神」謝侑芯10月下旬在馬來西亞猝逝，享年31歲，死因仍待釐清。她的好友「雪碧」方祺媛昨晚拍影片自清，澄清與黃明志只是普通朋友，並未涉入任何違禁品相關事件。

雪碧回憶，謝侑芯在出事前幾天仍與她互動頻繁，「她看我心情不好，還私訊說等她24號回國、26號一起出門。」沒想到，10月27日就接到朋友通知，謝侑芯自21日起失聯，「我雞皮疙瘩都起來，以為她遇詐騙或被綁架，完全沒想到會跟黃明志有關。」雪碧表示，得知命案消息後至今仍無法接受。

台灣女優娃娃指控「被餵毒」　導演爆料兩人曾有私下關係

案件未明，卻又出現新指控。曾被封為「台灣最強AV女優」的娃娃（翁雨澄）在《Threads》發文，聲稱今年3月赴馬來西亞受邀參加活動時，被黃明志「帶去神祕旅行」，過程中被說服嘗試未知物質，「我以為自己是特別的，如今才知道只是他眾多玩具之一。」

不久後，AV導演圤智雨在臉書發文反擊，直指娃娃早於2021年9月便與黃明志有私下往來，「當時他已有女友，兩人還在中和某旅館見面。」他強調手上仍保留雙方LINE對話紀錄，並批評娃娃「現在出來潑冷水，是不是忘了自己也留下證據？」

圤智雨還指出，娃娃過去也曾在圈內攻擊其他女優，如吳夢夢，如今卻自稱受害者，「什麼時候變得這麼高尚？」他最後表示，所有發言均有憑據。

黃明志目前已在吉隆坡警局接受警方問訊，相關案件仍在進一步調查。警方表示，待毒理報告與證據比對完成後，才會正式公布調查結果。這起命案從謝侑芯驟逝延燒至多位名人接連捲入，已成為近年華語娛樂圈最受矚目的跨國案件之一。

2025-11-03 23:16 銀杏樹
這陣子在 Threads 上很常看到網友留言「都是張藝興的錯」，也有人詢問這句話到底是什麼迷因梗？原來跟韓團 EXO 宣布團體回歸有關，本來讓粉絲期待能看到全員再度合體，卻因為成員張藝興（Lay） 的回歸引起網友正反面熱議。

張藝興怎麼了？EXO 回歸爭議介紹

韓國人氣男團 EXO 在結束長達六年的「軍白期」後，終於宣布即將正式回歸。

隨著忙內成員世勳在 9 月 20 日退伍，官方也在近日發布消息，EXO 將於 2026 年 2 月 13 日至 14 日舉辦粉絲見面會，並計畫在 2026 年第一季推出第八張正規專輯。

然而最引發討論的，是團體將以 6 人形式進行活動，並驚喜宣布中國成員張藝興（LAY）將重新加入。由於過去張藝興長期在中國以個人身份活動，與 EXO 團體行程幾乎脫節，這次回歸讓粉絲感到驚訝、錯愕也意見兩極。

EXO 回歸沒有 XIUMIN、伯賢、CHEN

除此之外，這次的見面會名單中少了 XIUMIN、伯賢與 CHEN，與早前官方公布的「全員回歸」說法有出入，不少粉絲在社群留言表示失望，甚至出現「還我 8 人 EXO」的呼聲，讓這次 EXO 回歸消息成為社群熱議焦點之一。

Threads 網友創造爆紅句子，「都是張藝興的錯」成迷因梗

在 Threads 上，一名身為愛麗、頭貼是戴著橘色頭巾的女子（yuiymzkkt）便在近日海巡留言，無論貼文是否與 EXO 有關，都會留下與張藝興相關的句子。

以下擷取了該名愛麗的留言回覆，實在讓人會心一笑：

（1）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：一個人也很好

（2）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：強扭的瓜不甜

（3）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：需要保有空間

（4）「都是張藝興的錯」迷因梗由來：誰還在......

於是「都是張藝興的錯」這句話意外掀起熱潮，成為網友用來吐槽各種生活狀況的流行語，有人嘲笑天氣不好、東西弄丟、工作或感情不順，總之各種事情都可以用上「都是張藝興的錯」，讓原本 EXO 回歸爭議意外變成極為有趣的社群迷因潮。

對於這樣的熱潮，yuiymzkkt 也發文謝謝大家對於留言的愛戴，完整貼文如下圖。

以上就是「都是張藝興的錯」迷因梗的由來，以及張藝興怎麼了的介紹，希望大家都能快樂追星！

