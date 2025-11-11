《黑暗榮耀》林智妍、《親愛的X》金裕貞演技太狠！盤點韓劇5大『惡女』角色，這一部氣到想砸電視

每次看壞女人演戲，都會被氣瘋！你追劇時也會這樣嗎？

韓劇一直以來不只有甜蜜愛情和溫馨成長的劇情，當中那些狠勁十足、讓人又恨又愛的「壞女人」角色也格外吸睛，2025年的韓劇圈，這類反派角色更是帶來深刻印象，無論是心機婊、反社會人格，還是霸凌瘋批，都讓人印象難忘。

這回就來盤點今年最受矚目的5大狠辣女主角，她們不只壞，更壞得讓人震撼。

1. 朴涎鎮 《黑暗榮耀》林智妍

由林智妍飾演的朴涎鎮，幾乎成了21世紀韓劇惡女的經典代表，她在劇中不只是霸凌弱小，還有著神經質的瘋狂和各種令人反感的細節，比如拿電捲棒燙同學，表情和肢體語言都超有特徵，讓觀眾氣得牙癢癢，林智妍原本多演清純角色，但這個角色成功讓她形象大逆轉，也為她帶來巨大人氣。

圖片來源：官網

圖片來源：官網

2. 白雅珍 《親愛的X》金裕貞

「國民妹妹」金裕貞在《親愛的X》中華麗轉型，演繹一位有著反社會人格的頂級女演員白雅珍，這個角色將校園暴力、不倫戀等多種毀三觀行為融合在一起，堪稱史上最瘋狂的惡女主角。白雅珍看似無害可愛，實則是瘋批，令人感受到她的心機和冷酷，讓觀眾邊罵邊被她的演技吸引。，裕貞的這次突破，不僅刷新自己的演藝形象，也讓劇集備受熱議。

圖片來源：官網

3. 鄭秀敏 《和我老公結婚吧》宋昰昀

宋昰昀飾演的這位閨蜜角色，將假面心機演繹得入木三分，外表溫柔，內心卻充滿心計和背叛，典型的綠茶婊形象，讓劇情緊湊且高潮迭起，她的演技讓觀眾雖然對她狠罵不止，卻又不能忽視她在劇中的重要存在感。

圖片來源：官網

圖片來源：官網

4. 千書真 《上流戰爭》金素妍

《上流戰爭》中的千書真是一個權力欲極強的狠角色，不擇手段地謀財害命，圖謀攀爬社會頂端，金素妍把她演得冷酷無情，讓這個角色充滿了犀利和震懾力，她的心機與狠勁也是劇中高潮所在，讓人看了忍不住討厭她的同時，也為她的演技喝采。

圖片來源：官網

5. 延敏靜 《華麗的對決》李幼梨

延敏靜為了權力和金錢不擇手段，甚至假冒財閥千金，狠心傷害家人。這種極端惡劣的角色設定，配上李幼梨深厚的演技，把這位「國民惡女」角色形象塑造得鮮活生動。她在劇中的每一次狠招，都讓觀眾拍案叫絕，直呼過癮。

為何他們如此有吸引力？

這些惡女角色都不只是簡單的反派，她們通常有豐富的內心世界、複雜的動機與背景。就像《黑暗榮耀》裡的朴涎鎮，表面瘋狂暴力，但背後的傷痛和扭曲心理讓人感受到真實的黑暗人性。《親愛的X》的白雅珍更是將反社會人格的極致展現得淋漓盡致，讓人震驚的同時也產生了一種莫名的吸引力。