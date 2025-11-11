2025-11-11 16:45 女子漾／編輯許智捷
2025熱播陸劇清單出爐！10部話題神劇盤點 劇荒女孩快收藏
2025陸劇熱度不斷升溫，從仙俠、權謀到現代愛情，每一部都話題不斷。這次整理出10部口碑與熱搜雙高的代表作前六部是場面精緻、劇情紮實的古裝題材，後四部是氛圍感炸裂的現代戀愛劇，不管妳是嗑CP、看顏值還是想找劇陪睡前時光，這10部2025熱播話題劇一定能對上妳的口味！
古裝篇
1.《入青雲》
侯明昊、盧昱曉主演的《入青雲》被評為「年度最穩收官的仙俠劇」。故事圍繞青雲大會展開，罪囚出身的紀伯宰在比試中脫穎而出，卻意外與女扮男裝的明獻糾纏命運。兩人從試探、對立到互相信任，情感線克制又細膩。劇集節奏緊湊、伏筆收得漂亮，成功讓侯明昊完成戲路轉型。
2.《暗河傳》
以江湖刺客組織「暗河」為背景，龔俊飾演的蘇暮雨在權力鬥爭中被迫迎戰，兄弟之間的信念與背叛貫穿全劇。打戲乾淨俐落、節奏緊湊，少了浮誇煽情，更多的是人物情感的壓抑與張力。《暗河傳》兼具權謀劇的深度與武俠劇的俐落，穩居今年最受好評的動作古裝之一。
3.《一笑隨歌》
李沁與陳哲遠飾演敵國將領，從對立到並肩破局。她一箭射落皇子，他卻成為她揭開陰謀的關鍵盟友。戰場戲與權謀戲交織，甜虐比例拿捏得宜，兩人之間的情感變化細膩真摯，讓《一笑隨歌》在古裝劇中脫穎而出。
4.《書卷一夢》
李一桐飾演的十八線女演員意外穿入劇本世界，變成悲劇女主宋一夢。為了改寫命運，她一次次嘗試改變劇情，卻始終被推回與劉宇寧飾演的男主南珩之間的命定糾葛。這部劇的設定新穎又富哲理感，把「命運能否被改寫」這個老題材玩出新意。
5.《折腰》
宋軼與劉宇寧主演的權謀愛情劇，《折腰》以「先婚後愛」為主軸，講述亂世聯姻中從敵視到相知的愛恨糾纏。劇情鋪陳穩健，戰場、情場交錯推進，兩位主演在情感對戲中的默契備受好評，被評為「年度最有質感的古裝權謀劇」。
6.《雁回時》
陳都靈與辛雲領銜主演的《雁回時》主打重生復仇。名門棄女重生歸來，撕開偽善家族的面具，一步步奪回屬於自己的命運。節奏快、人物關係明確，既有爽感也不失邏輯，女主角的冷靜與狠勁讓這部劇在女性觀眾間熱度居高不下。
現代篇
7.《難哄》
白敬亭與章若楠演繹的「重逢系愛情」。兩人曾是高中同學，誤會讓情感停滯六年，重逢後在尷尬與熟悉間重新靠近。夢遊設定成為兩人情感轉折的催化劑，整體氛圍溫柔又真實，讓觀眾看見戀愛之外的心理治癒感。
8.《嘘，國王在冬眠》
虞書欣與林一主演，故事以滑雪運動為背景，講述漫畫家與滑雪教練在冬日雪場中的相遇與成長。劇情節奏不快，但情感沉穩有溫度。畫面乾淨唯美、氣氛克制，像一場關於「重新出發」的冬季戀曲。
9.《櫻桃琥珀》
趙今麥與張凌赫主演的《櫻桃琥珀》是一部橫跨11年的青春愛情劇。從1999年相遇到2014年重逢，講述少女林其樂用溫暖陪伴孤僻少年蔣嶠西的故事。劇中時間線的跨度與成長軸鋪陳細膩，是少見能兼具青春氣息與現實厚度的愛情作品。
10.《許我耀眼》
趙露思與陳偉霆主演，講述當紅主播與都市精英的婚姻故事。兩人從光鮮外表到內心崩塌，逐步揭開現代婚姻中「愛與掌控」的掙扎。劇情不走狗血路線，而是以現實視角描繪成熟女性如何在愛情裡找回自我，是今年最具共鳴度的都會劇之一。
