2025-11-12 09:45 女子漾／編輯周意軒
2025最強漫改劇來襲！這6部《親愛的X》、《黑盒子》從漫畫走出螢幕的真實與黑暗
近幾年韓劇、台劇最驚人的共通點，就是「越來越像漫畫」。從人物塑造到敘事節奏，越來越多影視作品取材自網路漫畫（Webtoon），用更極端的情感與視覺張力講人性黑暗、慾望、以及那點難以言喻的脆弱。今年話題最爆的6部漫改劇，《親愛的X》、《黑盒子》、《惡緣》、《外傷重症中心》、《弱美男英雄2》、《MOVING異能》，每一部都像是一場從螢幕滲出的心理試煉。
《親愛的X》：金裕貞變身反社會惡女，掀開愛與毀滅的假面
改編自同名網路漫畫，由《太陽的後裔》、《鬼怪》名導李應福執導。《親愛的X》以「為了生存而戴上假面」為主題，講述一名夢想成為頂級女演員的女人，如何在慾望與權力的泥沼中墜落。金裕貞突破以往甜美形象，挑戰「反社會惡女」角色，與金永大上演曖昧又危險的「偽骨科不倫戀」。在光鮮亮麗的娛樂圈背後，藏著的是更深的自我撕裂與情感依附。
《黑盒子》：Pony打造台灣最黑暗人性寓言
台灣原創驕傲！改編自漫畫家 Pony 的作品，《黑盒子》以〈造物獄〉、〈星際救援〉、〈豬人〉、〈黑白盒子〉四個單元構成，像一場人性的解剖實驗。每個故事都從「交換」開始，卻以代價結束。它像是《黑鏡》的台版哲學：當慾望被放大，人類最深的恐懼也無所遁形。這部劇不只挑戰觀眾的道德底線，更讓人重新思考「幸福」與「代價」的關係。
《惡緣》：全員惡人、毫無底線的關係地獄
改編自崔熙善的19禁漫畫《孽緣》，《惡緣》堪稱今年最血腥、最病態的漫改劇。六位男女因貪婪與慾望糾纏成無法解開的惡性循環，劇情牽涉詐騙、高利貸、醫療腐敗等真實社會議題。沒有人是受害者，也沒有人是清白的。觀眾看得不安，卻又無法移開眼，因為那種墮落的現實感太真。
《外傷重症中心》：朱智勛神還原漫畫天才醫師，手術室裡的生死黃金線
由李樂俊漫畫《外傷重症中心：黃金救援》改編，《外傷重症中心》不僅重現醫療現場的極限救援，更融合真實醫師原型。朱智勛飾演的白江赫是傲氣又執著的天才醫生，在生與死的邊界裡不斷掙扎。戲劇成功還原原著緊湊節奏，也展現人性最溫柔的那一刻——即使滿身傷痕，仍有人選擇救人。
《弱美男英雄2》：從校園弱者到反擊者的進化
《弱美男英雄2》延續第一季高口碑，由《D.P：逃兵追輯令》團隊打造。原著漫畫以「弱雞復仇」為主軸，講述一位看似柔弱的模範生，如何用智慧與決心對抗校園暴力。朴志訓的演技在第二季全面升級，角色間的權力鬥爭與友情背叛讓劇情更加殘酷。這不只是熱血校園劇，更是暴力社會裡的生存寓言。
《MOVING異能》：超能力包裹人性溫度的神劇誕生
改編自韓國漫畫家姜草的經典之作，《MOVING異能》用超能力講述親情。故事描寫一群隱藏超能力的孩子與父母，在被追殺與秘密中尋求救贖。雖然外表是英雄劇，核心卻是對愛與犧牲的深刻詮釋。這也是為什麼觀眾看完後都說：「哭到不行，因為太真。」