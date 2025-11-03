2025-11-03 15:25 女子漾／編輯王廷羽
花花泡泡毛毛攻佔花海！《飛天小女警》主題館台中限定開張 粉嫩周邊60款爆買清單
《飛天小女警》的粉絲在哪裡！這次擁有超能力的花花、泡泡及毛毛三姐妹再度出擊，現身有著40公頃壯闊花海與20萬株花卉盛開的台中花毯節！除了有《飛天小女警》限定主題館之外，還有超過60款限定周邊商品，從零錢包、卡套、編織包到飲料提袋、透明水瓶、T-shirt、居家抱枕通通有，走進展館彷彿被粉色花雲與復古童心包圍，瞬間穿越回到小時候坐在電視前的時光，快筆記起來一起進入《飛天小女警》的世界吧！
日常萌得剛剛好：花圈零錢包、證件卡套、花朵鑰匙圈
生活的每個面向就是要甜甜美美的才可以！每次坐車都在找不到交通卡嗎？就讓被花朵圍繞的花花、躺在花海上的泡泡或帶著花冠的毛毛等六款造型「證件卡套」來解救你吧！還有多金公主、小鎮村市長與魔人啾啾等六款「花朵鑰匙圈吊飾」，掛在包包上，吸睛度百分百！
把這些小夥伴全部收進附小花吊飾的「編織包」裡，無論是漫步花毯節還是走在城市街頭，少女心跟著移動、能量滿血啟動。至於零錢？那就交給花瓣框臉的三姐妹零錢包來搞定，清爽又療癒。最後，一把鑰匙也值得被溫柔安置，掛上同系列鑰匙圈，日常小物全面升級，把甜美力量默默藏在生活細節，每次拿起都會忍不住微笑。
花海野餐出道：飲料提袋、水瓶、杯墊、AirPods套
賞花時光怎麼能少了野餐儀式感！先把手解放，套上三姐妹全員都在的「飲料提袋」，粉色氣氛直接到位，拎著走一整天都不嫌重。找到最佳草地角落、鋪好野餐墊後，把飲料放在吸水力超強的「陶瓷杯墊」上，從比基尼到兔兔裝共有九款造型，連杯墊都能玩角色變裝遊戲。
補水也要補可愛，柔和漸層色的「冷水瓶」一次擁有花花、泡泡、毛毛合體亮相，輕巧防漏、放包也安心，喝水瞬間變少女能量行為。想讓氣氛再甜上一層？戴上「AirPods Pro保護軟套」，防刮又萌感爆棚，耳機一拿出來就像少女戰隊進場。野餐這件事，有她們陪著，整片花海都變成你的粉色後援團。
花海OOTD：短袖T、愛心別針、流沙鏡、流沙杯墊
看花海怎麼能不穿花？八款花朵系列短袖T全都美到不想挑，花圈、花項鍊、兔兔造型任選，跟姐妹一起穿去拍照，直接變花毯節最亮CP。
補妝也要體面，把亮色「流沙鏡」拿出來的瞬間，焦點就是你。再別上「心型徽章」吊飾點綴包包或帽子，少女氣息一路外放。最後把可愛帶回家，「流沙杯墊」亮片搖一搖，就像把花海光點握在手心，甜到心也一起綻放。
宅家療癒期：抱枕、頸枕、滑鼠墊、吊飾
宅家也要少女回血模式開啟。追劇、午睡、搭車全靠「頸枕兩用款」支援，柔軟抱枕+U型頸枕合體，靠著花花、泡泡、毛毛休息，連放空都變可愛。手上再抱一顆蓬鬆「造型抱枕」，疲勞瞬間融掉，拍照還能輕鬆收穫萌照一張。
居家工作也不放過氛圍感，「滑鼠墊」三款配色直接把桌面變成少女補給站，打字都變輕快。最後掛上澎澎「愛心吊飾鑰匙圈」，連鑰匙都自帶甜甜活力。把飛天小女警放進生活裡，每一天都可愛無上限。
《飛天小女警》限定主題館日期：2025年11月08日 - 2025年11月30日
地點：臺中國際花毯節
營業時間：平日：9:30-16:30 假日：9:00-16:30
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower