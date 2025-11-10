2025-11-10 00:00 文／張瑞文 提供
JINS 連六年捐義賣所得 攜手連晨翔成為導盲犬的光 十周年感謝祭備700萬豪禮 大獎iPhone 17 Pro 免費抽
日本銷量第一眼鏡品牌 JINS 長期關注動物平權與社會公益，今年邁入來台第十年，以品牌理念「Magnify Life 探索未知，看見未來」為出發，持續為社會帶來溫暖光亮。2025 年再度攜手導盲犬協會推出聯名公益商品，並邀請準爸爸連晨翔擔任公益代言人，化身一日導盲犬訓練師，用實際行動支持導盲犬培訓計畫。
連晨翔溫柔上線 體驗「導盲犬訓練師的一天」
拍攝現場中，連晨翔隨導盲犬訓練師一同進行社會化訓練，「Sit」、「Stay」、「OK」等看似簡單的口令，其實需要導盲犬經過兩年以上的密集訓練與陪伴，才能真正成為視障朋友的另一雙眼。身為愛狗人士的他，在互動過程中深刻感受到導盲犬與人類間的信任與羈絆，感性表示：「狗狗和人一樣都需要長時間的陪伴，導盲犬真的非常偉大，我也希望有更多人能加入成為寄宿家庭，一起讓牠們成長茁壯。」
公益針織提袋 以溫暖織出守護力量
本次 JINS X 導盲犬協會聯名推出的「公益針織提袋」，以奶茶色與淺棕色交織設計，袋面繡有導盲犬溫柔陪伴的圖像，象徵信任與守護。提袋自 11 月 6 日起於全台 JINS 門市限量販售，所有銷售所得將全數捐贈導盲犬協會，用於培訓導盲犬與支持視障朋友。JINS 期望透過這份公益行動，為全台近 6 萬位視障朋友點亮前行之路。
十周年感謝祭開跑 百萬好禮與公益同行
迎接品牌來台十周年，JINS 感謝祭於 11 月 1 日至 11 月 16 日盛大舉行，全系列光學眼鏡、墨鏡感謝價 980 元起（含一般度數鏡片）。同時推出「追蹤 JINS Taiwan IG 免費抽百萬大獎」活動，有機會獲得 iPhone 17 Pro、AirPods Pro（第三代）、Nintendo Switch 2 遊戲組合等多項好禮，還有唐氏症基金會唐寶寶手工製作的「轉轉洗手棒」與「精油手工皂」等溫暖贈品。
此外，消費者只要前往 JINS 門市出示 IG 追蹤畫面，還能抽中 JINS X 導盲犬協會「公益針織提袋」。JINS 以實際行動串聯公益與日常生活，邀請全民一同參與，用每一次購買與互動，成為導盲犬與社會共好的微光。
JINS 十周年感謝祭
活動時間：2025 年 11 月 1 日～11 月 16 日
公益提袋發售日期：11 月 6 日
更多資訊請關注 JINS Taiwan 官方 IG