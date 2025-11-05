王子再發聲明！認無力負擔1600萬賠償 盼分期付款遭拒 律師稱「有誠意」、陳沂痛批「賣慘」圖片來源：王子、粿粿IG

范姜彥豐、粿粿、王子（邱勝翊）三人之間的婚外情風波仍未平息。王子4日晚間再度於社群發表772字聲明，承認確實犯錯並向范姜彥豐道歉，但也坦言自己「沒有能力一次付清」對方求償的1600萬元，希望能以分期方式償還。不過雙方尚未達成共識，范姜方面據傳拒絕此提議。

王子在聲明中強調，自己並未逃避責任，「我真心懊悔，也願意承擔一切後果」，但提及父親長年債務纏身，經濟壓力沉重，「范先生所提出的金額，我真的沒有能力負擔」，因此希望能夠以分期償還。文末他也再次道歉，盼事件「能就此告一段落」。

王子與粿粿婚外情曝光後，范姜彥豐憤而提告求償1600萬元。粿粿則反擊稱婚姻早已名存實亡，家中開銷與生產費用皆由她一手負擔。雙方多次在網路隔空開戰，情節不斷升級。

范姜彥豐在社群發文怒控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子邱勝翊。圖片來源：粿粿粉專

針對王子最新聲明，律師李怡貞在臉書發文指出，王子的道歉「相當有誠意」，沒有推託、沒有反告、也沒有操弄輿論，選擇在第一時間出面道歉，「比起過去許多藝人選擇沉默或避談，這樣的態度實屬難得」，並表示希望未來公眾人物在面對類似事件時能以此為借鏡。

不過，網紅陳沂則持相反意見，直言王子「賣慘」意味濃厚，痛批：「出道那麼多年，會連600萬都拿不出來嗎？」她指出，若以粿粿所說的金額為1200萬計算，兩人平分後各負擔600萬，「王子拍戲、發片、開演唱會，還經營副業，怎麼會沒錢？他還常飛日本滑雪、美國旅遊，生活看起來挺滋潤。」陳沂更質疑王子聲明中「為何還要向粿粿道歉」，諷刺地寫道：「難道是說『粿粿對不起，錢妳自己還囉』？」

目前雙方仍未就賠償金額達成協議，范姜彥豐方面暫未回應。王子則已宣布暫停所有演藝活動，低調處理後續事宜。

《范姜控粿粿出軌王子》再掀渣風暴！粿粿社群常出現和王子合照。圖片來源：粿粿粉專

王子聲明全文：

錯就是錯沒有任何理由跟藉⼝，從⼀開始到現在我都是真⼼⾯對，在此風波發⽣前協商會⾯的時候，我有親⾃向范姜先⽣當⾯鞠躬道歉並多次商討賠償⾦額，我在此公開、慎重的再次向范姜先⽣與粿粿道歉，對不起。

在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下做出了不好的⾏為，對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常的抱歉。⼀直以來我沒有逃避每⼀次協商我都誠⼼誠意毫無保留全⼒配合溝通，非常對不起，我這份道歉不夠即時，但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚⾄裡⾯還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友爆料時，我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麼澄清或是不是有必要澄清。

因此這份聲明我⼀改再改，因為每天看起來，都有不同的事情要澄清⋯到今天我決定無論如何，最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉。

其實在您公開此事前，我知道這件事情總有⼀天會被爆出來，因此我沒有逃避也不會逃避，作為公眾⼈物犯錯，我早晚必須⾯對社會檢驗。從⼀開始我找您⾒⾯協調時，每次與您的協商我都是真誠以對，我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的。

您跟立達老闆謝先⽣的問題，我也都⼀⼀回答，您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全⼒配合溝通，因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。

我知道犯錯就要付出代價這是我應得的，所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決，真⼼感謝各界的關⼼與指正讓⼤家失望了對不起。抱歉讓我借⽤這則聲明拜託⼤家，我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像，甚⾄未來有可能對受害者們造成⼆次傷害，懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔，但不實的流⾔蜚語，拜託⼤家適可⽽⽌。

對於范姜彥豐先⽣與粿粿，我真的真的很抱歉。

—邱勝翊