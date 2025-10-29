王子認了！道歉承認「超越朋友界線」　粿粿回應離婚破局：對方開價太誇張

演藝圈再掀婚變風暴！范姜彥豐今（29）日凌晨在IG限時動態公開控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌，點名對象竟是王子邱勝翊。事件爆發後，三方陸續回應，王子稍早發出道歉聲明，承認「超越朋友間的界線」，而粿粿也首度打破沉默，親筆回應「離婚協商破裂」，更爆出「對方開價超出我的負擔」，雙方撕破臉的內幕浮上檯面。

王子首度發聲道歉：錯誤的關心超越了界線

王子29日下午在IG貼出長文道歉，開頭寫道：「不好意思佔用大家時間，但關於今日各界的關心，想和大家說明並致歉。」他坦言事件造成當事人困擾，也讓許多人失望，「向當事人以及所有受到影響的人，表達最真誠的歉意。」

他澄清自己「不是破壞家庭關係的人」，也否認有任何預謀或長期隱瞞的情感，表示事情發生在粿粿與范姜彥豐協議離婚的過程中，「從一個單純傾聽者，漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」

王子強調：「雖出於心疼與關心，但那不是應有的表達方式。錯誤就是錯誤，沒有藉口。」他最後向范姜、粿粿及所有被牽連的親友、粉絲道歉，「未來我會更謹慎，反省並改進自己，很抱歉讓支持我的朋友擔心失望。」

粿粿聲明曝光：離婚金額談不攏、協商破裂

粿粿隨後也在社群公開聲明，語氣平靜卻句句關鍵，坦承離婚協商破裂的主因是「離婚金額開價太高」。她寫道：

「謝謝大家的關心。這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容。我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

粿粿未正面提及王子，但強調自己並未逃避責任，也暗指范姜彥豐在影片中的部分說法「與事實不符」，強調將會整理完整經過對外說明。

范姜彥豐：從美國回來就變了 抓包出軌證據崩潰

根據范姜彥豐先前影片內容，他透露粿粿自從從美國回台後，態度180度轉變，「開始想要更多獨處時間與朋友相處，兩人關係逐漸疏離」，直到他看見對方與王子「出軌的明確證據」，才確認婚姻無法挽回。

他痛心指出，自己在四個月的協商期間多次主動挽回，但對方「打死不認」，最終協商破局，「我的真心被踐踏，朋友的沉默更讓我成了笑話。」他表示，這次公開發聲是為了給粉絲與媒體一個交代，並強調將透過法律途徑解決。

三方說法全曝光 婚變風暴延燒

短短一日內，三方接連發聲，讓整起事件從單純指控升級為三方對峙。王子承認「越界」、粿粿強調「金額談不攏」、范姜控訴「被背叛」，各自說法差異巨大，也讓外界霧裡看花。社群上網友議論爆棚，「這已經是年度八點檔級婚變」、「王子竟然承認越界真的太震撼」、「粿粿講的金額有多高？」、「這場羅生門恐怕還沒結束」。也有理性聲音呼籲外界給予當事人空間：「三方都已開口，就讓真相交給法律。」