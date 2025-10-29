2025-10-29 13:53 女子漾／編輯ANDREA
痛到撕心肺裂！范姜彥豐控太太出軌王子，12星座最容易被戴綠帽TOP 3
范姜彥豐無預警爆料粿粿婚內出軌王子，一夕之間震撼全台娛樂圈！看似幸福美滿的婚姻竟藏滿心碎細節，許多網友看到後忍不住怒喊：「不敢再相信愛情了！」也讓網友心疼這段過程中的辛苦，來看看在12星座之中，哪三星座容易被戴綠帽呢？一起往下來看看！
范姜彥豐在2022年和前中信兄弟啦啦隊成員粿粿結婚，育有一女「小粿醬」，兩人多年來經常透過社群媒體分享甜蜜生活，不過從今年開始，夫妻同框畫面明顯減少，屢傳婚變話題。
10月29日，范姜彥豐無預警於IG限時動態發文，指控粿粿在婚內出軌，且第三者正是藝人王子（邱勝翊），范姜彥豐直言心碎，形容自己成了戴綠帽的小丑，還質疑粿粿和王子偽裝成朋友、大膽出軌而不被發現，甚至在聚會中嘲笑他，他反思過去那些快樂時光，現在全成傷痛回憶，控訴對方道德淪喪、三觀崩塌，此事震驚娛樂圈與粉絲，范姜彥豐並公開了多段兩人相處時期的影片以示證據，稱兩人感情破裂已無可挽回。
12星座之中 較容易被戴綠帽星座TOP 3
TOP 3 射手座
個性自由開放的射手座，喜歡刺激與冒險，雖然很吸引異性，但自身性格也可能讓伴侶感受到疏離和不安，在情感忠貞度上容易受挑戰。
TOP 2天秤座
天秤座講求和諧與平衡，在感情中常常為了避免衝突而忽略問題，容易被伴侶利用他們的容忍與寬容，導致情感背叛。
TOP 1巨蟹座
巨蟹男通常很溫柔體貼，家庭觀念強，會一手包辦家務並全心照顧另一半。但因過於溺愛對方，對戀人的需求和異狀較難察覺，容易被對方趁機背叛。
這些星座容易被劈腿的原因，往往與他們在感情中的性格特質和相處模式息息相關，巨蟹的過度包容，天秤的追求和平，以及射手的自由個性，都讓他們在感情中相對脆弱，容易被綠帽風險纏身。
