【追劇】自閉症與醫療道德探究的完美結合—《良醫墨非》
如果說《異類》是講述自閉症患者在就學時的困境，那麼《良醫墨非》或許是了解自閉症患者如何與社會與社會磨合的最佳參照。顧名思義，《良醫墨非》是講述一位名叫墨非的男子，成為「良醫」的過程，但若是以為重點只在於自閉症醫師，那就大錯特錯。不只其他角色也刻畫細膩，其中關於醫療現場經常面對的兩難、倫理議題，甚至是醫院政治的探討，都讓觀眾得以更加認識「醫師」所代表的意義。
不過主角終究是主角，法萊迪·海默（Freddie Highmore）對於自閉症患者的詮釋，可說是這部影集最大的亮點，不論口語表達、肢體動作，甚至是眼神，都極為傳神地刻劃出了患者不善於社交，卻又無法控制的狀態。此外，「多元族裔」也是另一個《良醫墨非》的特色，包含韓裔、非裔、亞裔，其中飾演林醫生的張韻明（Christina Chang）更是在台灣出生長大，也曾在2019年來台宣傳影集。
儘管無法真正瞭解自閉症患者的心理世界，但在法萊迪·海默的詮釋下，有時也會感覺到他們與一般人其實沒有那麼不同。而當每次墨非以毫不修飾地方式點出問題，在為他捏一把冷汗的同時，也會令人反思如此真誠的溝通，是否也才是現代社會許多問題的真正解答。
儘管目前《良醫墨非》已經在Netflix下架，過去也只更新到第四季，而沒有機會看到最終第七季的大結局，還是希望這部影集能夠在未來重新上架，讓更多觀眾看見。
