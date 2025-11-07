【追劇】自閉症與醫療道德探究的完美結合—《良醫墨非》

當R姊的手機新聞跳出「補充保費新制 」，驚覺這招打破台灣理財的底層邏輯:：

「過去靠拆單省補充保費的你，

我要先說抱歉！這一招，真的失效了。」

那天我陪客戶去銀行，她拿著1000萬，

要換美金做高利定存。

行員超貼心，笑著說：

「我幫妳拆成十張定存單，每張每月利息不超過兩萬，這樣不用繳補充保費喔～」

Ｒ姐回想：這畫面，即將成為歷史了！

------

為因應衛生福利部（以下簡稱衛福部）提出的開源政策，針對現行二代健保，政府擬修法調整《健保法》中關於補充保費的計算方式，#要改成年度結算制！

不論你領股利、利息、還是租金，加總一年超過2萬元，就要被政府再扒2.11%的皮！

換句話說，領點股息、收點租金、連定存利息都要被抽。

2萬的利息也不過是100萬的定存，50萬的存股，

難怪，政策一出，PTT股民氣炸，罵聲橫掃全版，

怒轟「這不是補充保費，根本是明目張膽的搶錢」。

連業務獎金都逃不掉，只要超過基本工資4倍（約11.4萬），

一樣要繳，這次是對努力的中產開槍！













罵歸罵，但重點不是被課多少，而是--這次你連避都避不掉。

這不是稅，是提醒！提醒你該升級你的理財腦了。

------

📌風險與誤區：拆單避稅失效，現金流變成本流

這次改革，衝擊最大的就是：

1️⃣定存族

100萬年定存，每年利息超過2萬，就要繳補充保費，拆單，月領利息都逃不過。

2️⃣月配息ETF族

以前靠月月領現金過生活的新型存股族，將面臨每筆股利合併課保費。

不管你分幾次領，只要全年合計超過2萬元，都要課。

3️⃣包租公、包租婆

租金收入也納入結算門檻，等於被動收入全面課補充保費。以往分租、分帳戶避開單筆門檻的方式，通通失效。

而且是股票+定存利息+租金合計一年超過2萬就要繳補充保費~天啊！

而且扣繳上限從1,000萬提高到5,000萬。

------

許多人會下意識想再找「避稅招」，

但Ｒ姐要提醒你：

補充保費不是可以閃的稅，是該被納入規劃的流出項。

📌行動建議：三步調整你的理財腦

👉第一步：盤點年度非薪資收入

把你的股利、利息、租金全部加總，看看有沒有超過2萬門檻。

👉第二步：重新定義高配息

在新制下，高配息＝高補充保費。

不配息ETF、成長股、海外再投資標的會更有吸引力。

評估投資報酬率時，應以稅後淨收益率為主，而非配息率。

👉第三步：用整體結算的腦袋看錢

錢不是月月來就好，要看稅後淨報酬率，資產配置要整合稅務思維。

------

📌延伸提醒：美股早就是這樣的世界

非美國稅務居民（NRA）在美股領股利時，會被預扣30%稅金，因此，多數美股公司乾脆不發股利，而是讓股價成長。也難怪美股投資人追求的是漲幅，不是配息。

當台灣投資人面對健保補充保費新制時，也會逐漸轉向這樣的邏輯：

少領現金＝少稅負；多累積資本＝多效益。

------

📌R姐觀點：補充保費新制，將會逼出台灣人的理財思維升級

身為顧問，我不是要你氣，而是要你準備。因為真正被重擊的，是沒規劃的人。

過去，我們熱愛月月領現金的安全感。但新制讓我們不得不問：

我需要的，是穩定配息，還是穩定增值？

所以別再想著「怎麼閃過」，該想的是：「我能怎麼提前佈局？」

因為補充保費只是開端，接下來，保險、會計、稅務、信託、投資、房產，都會被這場「年度結算思維」沖洗一遍。

你覺得這次是搶錢，還是警鐘？

好奇的問：你會因為補充保費新制，把萬年定存改成保單嗎？

