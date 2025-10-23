2025-10-23 12:46 女子漾／編輯ANDREA
再也不怕聊天備份過期！LINE Premium登場 月付165元解鎖5大進階功能
LINE 是許多台灣人每天離不開的通訊工具，從聊天、購物、送禮到旅遊幾乎無所不包，如今，LINE 再度升級體驗，於「LINE CONVERGE 2025」正式宣布推出全新會員計畫「LINE Premium」，這項計畫不只是單純的付費服務，而是希望透過更多個人化與便利的功能，讓用戶能以更高效、更安心的方式使用 LINE，並享有跨服務的專屬優惠。
台灣將成為繼日本、泰國之後第三個導入市場，預計於 2026 年上半年正式上線，月費為 165 元，首月還可免費體驗。以下整理「LINE Premium」的 5 大升級重點與會員專屬權益，讓你一眼掌握新亮點。
1. 可建立多組個人檔案：工作與生活輕鬆切換
現代人社交圈多元，LINE Premium 針對此痛點推出「自選個人檔案」功能，除了原本的帳號外，會員可再新增兩組不同檔案，例如工作專用、家庭限定或私人社交用，並能自訂暱稱與大頭貼，選擇向哪些好友顯示。這項設計不僅提升隱私彈性，也讓溝通更有界線、更有效率。
2. 相簿功能升級：原畫質影片也能保存
以往群組中分享影片常因容量或畫質受限而受困，LINE Premium 將相簿功能大幅升級，會員可直接從聊天室儲存影片至 LINE 相簿，支援 原始畫質上傳，並可存放 100 支影片（每支 5 分鐘或 200MB），照片與影片合計上限達 1000 個檔案。無論是家庭紀錄還是團隊回憶，都能輕鬆整理保存。
3. 進階備份：跨系統也能一鍵轉移
換手機最怕聊天紀錄遺失，LINE Premium 將推出「進階備份」功能，不只文字，連同照片、影片、語音、檔案等都能完整備份至雲端，容量高達 100GB。更方便的是，支援 iOS 與 Android 跨系統轉移，讓用戶換機也能無痛接軌。
4. 應用程式圖示與字型自由換：打造個人化介面
除了實用功能外，LINE Premium 也考慮到視覺上的樂趣。會員可選擇不同主題的 應用程式圖示，未來還會推出與知名 IP 聯名的限定設計，讓開啟 LINE 也變成一件療癒小事。另一方面，應用程式字型也將開放更多樣選擇，從經典芫荽體到未來新增的多款風格，讓聊天介面更符合個人喜好。
5. 跨服務專屬權益：LINE購物、禮物、旅遊、音樂全包
LINE Premium 不只升級聊天體驗，也結合 LINE 家族生態系推出會員專屬優惠：
LINE購物：每月 LINE POINTS 50 點，滿 599 元可使用，新會員再送 168 點。
LINE旅遊：每月 100 點點數紅包，滿 5,000 元可用，新會員加贈 500 點。
LINE禮物：每月指定賣場折價券共 250 元，新會員再送 50 元。
LINE MUSIC：每月可自選 3 首歌曲（價值約 30 元），設定為鈴聲或背景音樂。
這些優惠雖然單項不大，但整合起來足以覆蓋多數 LINE 生態圈的日常使用，對於長期用戶來說，是相當實用的附加價值。
