再也不怕聊天備份過期！LINE Premium登場　月付165元解鎖5大進階功能

2025-10-23 12:46
圖片來源：LINE 提供
圖片來源：LINE 提供

LINE 是許多台灣人每天離不開的通訊工具，從聊天、購物、送禮到旅遊幾乎無所不包，如今，LINE 再度升級體驗，於「LINE CONVERGE 2025」正式宣布推出全新會員計畫「LINE Premium」，這項計畫不只是單純的付費服務，而是希望透過更多個人化與便利的功能，讓用戶能以更高效、更安心的方式使用 LINE，並享有跨服務的專屬優惠。

圖片來源：LINE 提供
圖片來源：LINE 提供

台灣將成為繼日本、泰國之後第三個導入市場，預計於 2026 年上半年正式上線，月費為 165 元，首月還可免費體驗。以下整理「LINE Premium」的 5 大升級重點與會員專屬權益，讓你一眼掌握新亮點。

1. 可建立多組個人檔案：工作與生活輕鬆切換

現代人社交圈多元，LINE Premium 針對此痛點推出「自選個人檔案」功能，除了原本的帳號外，會員可再新增兩組不同檔案，例如工作專用、家庭限定或私人社交用，並能自訂暱稱與大頭貼，選擇向哪些好友顯示。這項設計不僅提升隱私彈性，也讓溝通更有界線、更有效率。

圖片來源：LINE 提供
圖片來源：LINE 提供

2. 相簿功能升級：原畫質影片也能保存

以往群組中分享影片常因容量或畫質受限而受困，LINE Premium 將相簿功能大幅升級，會員可直接從聊天室儲存影片至 LINE 相簿，支援 原始畫質上傳，並可存放 100 支影片（每支 5 分鐘或 200MB），照片與影片合計上限達 1000 個檔案。無論是家庭紀錄還是團隊回憶，都能輕鬆整理保存。

圖片來源：LINE 提供
圖片來源：LINE 提供

3. 進階備份：跨系統也能一鍵轉移

換手機最怕聊天紀錄遺失，LINE Premium 將推出「進階備份」功能，不只文字，連同照片、影片、語音、檔案等都能完整備份至雲端，容量高達 100GB。更方便的是，支援 iOS 與 Android 跨系統轉移，讓用戶換機也能無痛接軌。

圖片來源：LINE 提供
圖片來源：LINE 提供

4. 應用程式圖示與字型自由換：打造個人化介面

除了實用功能外，LINE Premium 也考慮到視覺上的樂趣。會員可選擇不同主題的 應用程式圖示，未來還會推出與知名 IP 聯名的限定設計，讓開啟 LINE 也變成一件療癒小事。另一方面，應用程式字型也將開放更多樣選擇，從經典芫荽體到未來新增的多款風格，讓聊天介面更符合個人喜好。

圖片來源：LINE 提供
圖片來源：LINE 提供

5. 跨服務專屬權益：LINE購物、禮物、旅遊、音樂全包

LINE Premium 不只升級聊天體驗，也結合 LINE 家族生態系推出會員專屬優惠：

LINE購物：每月 LINE POINTS 50 點，滿 599 元可使用，新會員再送 168 點。

LINE旅遊：每月 100 點點數紅包，滿 5,000 元可用，新會員加贈 500 點。

LINE禮物：每月指定賣場折價券共 250 元，新會員再送 50 元。

LINE MUSIC：每月可自選 3 首歌曲（價值約 30 元），設定為鈴聲或背景音樂。

圖片來源：LINE 提供
圖片來源：LINE 提供

這些優惠雖然單項不大，但整合起來足以覆蓋多數 LINE 生態圈的日常使用，對於長期用戶來說，是相當實用的附加價值。

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

編輯推薦

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

曾目睹戰友殉職！顏志琳涼山特勤隊曝地獄級訓練，根本「兵役天花板」

2025-10-22 11:07
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

在一連串「閃兵風波」引起社會熱議之際，演藝圈中也有不少藝人曾以「最硬派兵役經歷」樹立榜樣。動力火車成員顏志琳，便是其中的代表人物，他曾在國軍最神秘的菁英部隊「涼山特勤隊」服役，這支部隊素有「三棲魔鬼特戰」之稱，不僅訓練強度驚人，更是國軍唯一同時具備陸、海、空作戰能力的部隊。顏志琳不僅憑超強體能破格入隊，還曾是跳傘訓練時「第一個跳出機門」的勇士。

多年後回顧這段軍旅生涯，顏志琳笑說那是一段「用命換來的訓練」，卻也讓他養成堅毅不拔的性格，堪稱「藝人兵役天花板」。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

動力火車成員顏志琳曾在我國陸軍中極為神秘且精銳的「涼山特勤隊」服役，被網友譽為「藝人兵役天花板」。

他在節目與自傳中分享過當兵經歷，透露原本因身高不夠，且該隊要求極嚴，但因自身體能優異，最後破例進入此隊，此外他還笑稱自己是跳傘時第一個跳出機門的，傘訓共跳了六七次，卻也有同梯戰友因跳傘操作失誤而意外殉職，訓練過程的嚴苛與風險可見一斑。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

涼山特勤隊全名為陸軍航空特戰指揮部高空特種勤務中隊，成立於1980年，是國軍唯一具備陸海空三棲作戰能力的部隊，因此訓練嚴格，隊員必須每天完成高強度的體能訓練，包括從3000公尺至2萬公尺遞增的跑步距離，以及障礙賽、武裝跑3公里頂多12分鐘完成等極限體能測試。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

訓練中還有名為「地獄週」的六天五夜期末測驗，隊員每天睡眠僅有一小時且必須完成各種極限考驗。

此外，射擊能力也要求極高，且狙擊手訓練更是精益求精，背負沉重裝備在深山作戰滲透、隱伏與斬首任務，展現堅忍與決心。

圖片來源：動力火車 顏志琳 IG
圖片來源：動力火車 顏志琳 IG

「涼山特勤隊」在軍中有「涼山鬼」的稱號，象徵隊員如幽靈般行動迅捷、神出鬼沒。顏志琳退伍後仍保持著當年的自律與體能，他笑說：「那時候練的不是肌肉，是意志力。」

如今回首，那段艱苦的經歷成為他生命中最重要的一堂課，也讓外界更加佩服他不只是搖滾歌手，更是「真男人」的代表。

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

💥【拋棄繼承，最貴的一次好意】你以為在幫家人，其實是在幫國稅局！

2025-10-15 20:00

👩‍🦳「反正錢都給孩子，我不要繼承啦～」黃太太一邊簽名，一邊覺得自己是全天下最乾脆的女人。沒爭財產、沒吵架，一句話解決~帥！直到專家幫她試算遺產稅，她的臉瞬間垮了。「蛤？為什麼我拋棄繼承後，遺產稅變多了五十幾萬？！」



💣真相比八點檔還扯

因為那一紙「#拋棄繼承」，她不只把先生的遺產讓給子女，還一起放棄了「553萬」的配偶扣除額。對，553萬。直接被國稅局刪掉。你以為是在幫孩子，結果是幫政府多繳一筆稅。這才叫真心換絕情。


🔍 為什麼會這樣？

財政部規定得很清楚（《遺產及贈與稅法》第17條）：

👉 配偶可以扣553萬，

👉 每個子女可以扣56萬。

但是⚠️ #拋棄繼承者不得享有扣除額！

而且如果整個第一順位（例如子女）都拋棄，就算孫子接手繼承，扣除額還是只能算原本那幾個人的名額。你拋棄的，不只是財產，還有整個家的「節稅防線」。


 📊 三種常見繼承狀況，算給你看

🧩 一、#代位繼承

長子早於被繼承人阿公過世，由長子的２個女兒代位繼承，再加上被繼承人次子與三子，一共四人。

📌 扣除額：每人56萬元 × 4人 = 224萬元。

👉 因為代位繼承人「補上爸爸的位置」，國稅局視為同一順位繼承人，每人都能單獨享有扣除額。


⚖️ 二、拋棄繼承

三個兒子都拋棄，改由六位孫子女繼承。這樣做，並不會因為繼承人由3人增加為6人， #遺產稅扣除額 增加。

📌 扣除額：仍以原本三位兒子的名額計算 → 56萬元 × 3人 = 168萬元。

👉 注意！雖然孫輩變多，但因為「上層的繼承人自願放棄」，名額不會增加。


💔 三、配偶拋棄繼承

配偶放棄，改由三名子女繼承。

📌 扣除額：56萬元 × 3人 = 168萬元。

⚠️ 關鍵是：配偶的553萬元扣除額會一併消失！

少掉553萬免稅額，等於自動讓國稅局多收一筆 #遺產稅。


💬 R姐提醒：

很多人拋棄繼承以為是在「幫家人省麻煩」，

其實是在「幫政府多收稅」。

如果你真的想讓財產留給孩子，先讓自己形式繼承少一點、再規劃信託或贈與，才是合法又聰明的做法。

「節稅不是少做，而是要做對。讓愛不傷人，讓財富有溫度。」 💙

你身邊也有長輩為了「省麻煩」拋棄繼承嗎？

標記他們看這篇，少掉553萬真的太冤，你同意嗎？

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！

2025-10-22 17:42
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS
大雨天鞋子全濕怎麼辦？7個超實用急救法，讓鞋子快乾不發臭！圖片來源：YT @LiTV立視線上影視、SBS

最近一波波豪雨來襲，全台都進入「雨鞋日常模式」。不論是通勤、上班還是約會，鞋子被雨淋濕那刻的心情，真的只有穿過的人才懂！又冷又濕還散發出「雨水味」，更可能讓鞋子發霉、發臭。別急著抓狂，今天女子漾教你7個生活中超好用的小撇步，幫你讓鞋子迅速回乾、恢復舒適，下一場雨來也不怕！

編輯推薦

《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS
《皮諾丘》劇照。圖片來源：SBS

大雨天鞋子全濕怎麼辦？用這7招讓鞋子快乾不發臭！

1. 吹風機低溫模式慢慢吹

吹風機是最方便的急救工具，但切記不要用高溫直吹！

建議調整到「低溫、中風」模式，與鞋子保持10～15公分距離，邊吹邊移動方向，避免局部過熱導致變形。一般來說，15～30分鐘就能見效。皮鞋或麂皮鞋則要更小心，避免熱風吹壞材質。

2. 塞滿報紙或廚房紙巾吸濕

把報紙或紙巾團起來塞滿鞋內，能有效吸收水氣。當報紙變濕後記得立即更換。建議搭配電風扇或除濕機使用，乾得更快、效果更明顯，是最經典也最省錢的方法！

3. 鞋底墊報紙或用筷子架高

皮底鞋最怕吸水。這時可以在鞋底下墊報紙吸濕，或用筷子將鞋子架高，讓空氣從底部流通，加快乾燥。若是運動鞋，因為底部多為橡膠材質且具凹槽通風設計，可省略這步。

4. 立起來晾乾、避免貼地

鞋子立著晾乾能減少與地面的接觸面積，濕氣不會積在底部。若有鞋撐或鞋架，能讓鞋子保持形狀又更快乾。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

5. 放小蘇打粉除濕兼除臭

小蘇打粉是除濕救星。可裝進舊襪子或紗袋中放入鞋內靜置一夜，吸濕、去味一次完成。若鞋子已乾，也能繼續放著防止異味再生。

6. 善用乾燥劑或除濕包

市售乾燥劑、矽膠包或鞋用除濕包都能加速吸水。放入鞋中一夜，能把殘留水氣完全吸乾。建議平時就備幾包放在鞋櫃裡，預防潮濕發霉。

圖片來源：canva
圖片來源：canva

7. 咖啡渣再利用！天然除臭神器

喝完的咖啡渣別急著倒掉，曬乾後裝進小布袋，放入鞋內就是天然除臭包。咖啡渣含碳元素能有效吸附異味，還能帶出淡淡香氣，環保又實用。

《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN
《背著善宰跑》劇照。圖片來源：tvN

下大雨太煩人！鞋子被雨淋濕要洗嗎？

得看「濕的程度」與「髒的程度」而定，若只是輕微受潮，鞋面沒有明顯髒污，放在通風良好的地方自然風乾即可，能避免多餘清洗造成材質耗損。但如果整雙鞋都被雨水浸透，或明顯沾上泥漿、灰塵，就建議清洗後再晾乾，防止異味與細菌滋生。

布鞋與球鞋最容易處理，只要用清水搭配溫和洗劑輕輕刷洗，再用清水沖乾淨、放在陰涼處風乾即可。皮鞋則需特別小心，建議以微濕的軟布輕拭表面髒污後陰乾，避免陽光直射導致皮革龜裂。至於麂皮鞋，因為材質纖細不耐水，最好使用專用麂皮清潔劑清潔，或交由專業鞋店處理，避免留下明顯水痕。

編輯推薦

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？

2025-10-15 17:12
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供
《回魂計》結局懸念不斷！第二季5大伏筆解析：真真睜眼是復活？楊哥究竟是誰？圖片來源：Netflix提供

Netflix懸疑台劇回魂計》迎來9集完結，卻越看越毛、越想越多。從舒淇李心潔兩位影后組成「最強復仇媽」，到傅孟柏飾演的張士凱七日復活、陳昕葳飾演的真真突然睜眼，全劇留下滿滿未解之謎。今天整理《回魂計》五大伏筆，一起回顧第一季的關鍵謎團，文末還有小驚喜呦！

編輯推薦

注意！前方有《回魂計》劇情劇透，還沒追完的請小心閱讀！

圖片來源：IG @netflixtw
圖片來源：IG @netflixtw

《回魂計》伏筆1：阿龐到底是好人還壞人？

阿龐表面上是汪慧君在班佧的鄰居，經營著一間小雜貨店，總以低調、溫和的姿態出現，實際上卻是詐騙園區「天堂飯店」的送貨員。他曾在欣怡的懇求下，冒險協助她、安琪與真真逃離園區，卻因此被揭穿、入獄。為了蒐集更多內幕，他假裝持毒被捕，潛入張士凱的勢力圈，並暗中將「真真是叛徒」的消息傳給趙靜。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾飾演舒淇鄰居 看似單純實則是洞悉內幕的神秘角色。圖片來源：Netflix提供

儘管他看似對趙靜有情、默默協助復仇，但在結局裡卻被發現與三清太極會有所往來，甚至奪走張士凱的加密錢包，身份立場瞬間模糊。阿龐或許象徵著介於善惡之間的灰色人物，以「救人」為名行事，卻可能同時操縱著整場復仇的走向，成為第二季最難以看透的關鍵角色。

泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供
泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾《回魂計》化身神秘鄰居 成舒淇、李心潔助力復仇。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：霸總外型、暖爸靈魂！《回魂計》阿龐是誰？代表作、感情史、人生反轉一次看

《回魂計》伏筆2：Eason還活著嗎？

Eason在劇中是一個讓人難以忽視的角色。他表面上是魅力十足的男公關，實際上卻懷抱復仇動機，為了替奶奶討回公道而捲入趙靜與汪慧君的復仇行動。Eason運用自己的語言能力與外表優勢成功接近張怡庭，試圖奪取關鍵的加密錢包，卻在關鍵時刻遭識破。逃亡途中他被三清太極會的成員開槍射中，倒地重傷，送醫後生死成謎。這名角色的多層面性格使他特別引人注目，他懂得操控，也懂得取信，既像是復仇棋局中的一枚棋子，又似乎握有顛覆整個局面的力量。Eason與汪慧君之間若有似無的情感牽連，也為劇情增添了人性張力。若第二季續拍，他的命運與立場勢必成為最關鍵的懸念之一。

德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供
德泰混血新星尹浩宇加盟 成舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：《回魂計》尹浩宇簽進天娛傳媒掀「快逃」潮！粉絲驚呼重蹈于朦朧悲劇　盤點天娛旗下藝人與黑歷史

《回魂計》伏筆3：藏鏡人「楊哥」現身，他手上的權力有多大？

在結尾的倒敘裡，一場高爾夫球對話揭開詐騙網路的真正核心。真真面對「楊哥」時語帶挑釁，甚至暗示自己能取代張士凱成為新的操盤者。這場短短的對話不只是揭露真真的野心，更說明她早已與詐騙高層勾連。「楊哥」至今未現真面目，卻成了貫穿全劇的陰影。他究竟是三清太極會的首腦、阿龐的幕後上司，還是另一個政商勢力的象徵，將是續集揭謎的核心。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆4：黃宜臻是律師、母親，還是組織成員？

黃宜臻在劇中始終以理性與專業形象示人，身為律師的她選擇以法律手段面對創傷，反對趙靜與汪慧君以暴制暴的復仇方式。然而，隨著劇情推進，這份理性逐漸顯露出矛盾的一面，她不僅對外宣稱安琪的孩子是自己的女兒，還佩戴與「三清太極會」標誌極為相似的髮飾。這些細節暗示她或許並非單純的受害者家屬，而是早已被體制吸納、身陷其中。她的冷靜不再只是法律人的理智，更像是一種保身策略，隱藏著權力與利益交換下的另一層真相。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

《回魂計》伏筆5：真真睜眼是復活？

《回魂計》開場時，真真是母親汪慧君展開復仇的起點，卻在故事結尾成為整起悲劇的核心。她曾以「受害者」的身份博取同情，實際上卻欺騙好友安琪與欣怡進入詐騙園區，間接導致命案發生。從天真少女到操控者，真真一步步揭露人性的灰暗。結局中，她在救護車上緩緩睜眼，那不僅象徵生命的甦醒，更像詐騙循環再度啟動的信號。她的「回魂」意味著惡意未滅、正義未立，也預告著權力與慾望將以新的面貌重生。若第二季登場，真真勢必不再只是被動的女兒，而是全局中最具威脅的新操盤手。

《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供
《回魂計》劇照。圖片來源：Netflix提供

林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供
林廷憶、方郁婷、陳昕葳（左起）在《回魂計》中飾演關鍵女兒角色。圖片來源：Netflix提供

《回魂計》小彩蛋：真真，真的有Youtube頻道！

劇中由陳昕葳飾演的真真以YouTuber身份吸粉無數，而劇組更真實還原劇情，在YouTube上開設同名頻道「真真 JinJin」，超細節的小彩蛋~

