〈藝息山海〉六位工藝家獻給臺東的十二首情詩，開啟土地與世界的對話

〈藝息山海〉六位工藝家獻給台東的十二首情詩於10月24日在臺東故事館展出。臺東縣政府/提供

臺東，一片山海交織的靈性土地，孕育著多元文化與深厚的傳統工藝。工藝，從來不只是技藝的展現，更是一段段記憶的延續與創新的泉源。2025年，「藝息山海：臺東工藝與國際交流駐村成果展」以這片土地為起點，開啟了一場跨越語言與地域的深刻對話。六位藝術家，三位來自臺東、三位來自海外，將於10月24日在臺東故事館展開為期十天的作品展出，透過駐村創作與交流，讓臺東的工藝語言走向世界，也讓世界的創意在臺東落地生根。

這場展覽彷彿一部由十二件作品組成的詩集，透過陶藝、編織、百慕達風箏、阿美族頭飾等多元媒材，描繪自然、人文與文化交織的時空，訴說藝術家與土地之間的深刻連結。每一件作品，都是創作者獻給臺東的情詩，也是一場屬於靈魂與工藝的共鳴。

來自日本屋久島的陶藝家山下正行，以柴燒穴窯與燒締技法聞名。他不施釉藥，讓火與灰塑造每件作品的獨特表情，素樸中蘊藏生命氣息。這次駐村，是他人生第一次離開日本創作。當他在臺東與陶藝家哈匿相遇，發現自己的「埴生窯」（Hanii Gama）竟與哈匿同名時，笑著說這是一場命中註定的緣分。山下帶著對女兒的思念，將情感融入陶土，也在臺東的火與土之間，找到新的安放方式。他說：「這裡的土，有溫度，也有心。」

山下正行（中）與巫伊平（右）於臺東陶藝家哈匿（左）工作室製陶。臺東縣政府/提供

來自馬來西亞的陳芷儀Tan Cheew Yee（Ireen），則以植物染與織布工藝展開她的臺東旅程。駐村期間，她與糸糸績地工作室的Ibu一同學習部落傳統織布技藝，以臺東的植物為染料，採集自然素材，將土地的顏色織入布中。抵達臺東的第一天聽見部落長輩練唱古調，當下被這份渾厚且溫暖的聲音深深打動進而感動落淚。她說：「我從歌聲裡感受到土地的情感與部落的溫度。」部落長輩甚至親自為她取了一個布農族名字—Airu，象徵著她被接納成為這片土地的一分子，讓她深深感受到與部落之間的連結。她的作品如同記憶的織線，把文化、自然與情感緊密相連。

陳芷儀（右）與糸糸績地工作室的Ibu（左）一同學習傳統織布技藝。臺東縣政府/提供

來自百慕達的設計師與藝術家Jordan Carey，帶著象徵自由的風箏工藝，從大西洋跨越半個地球來到臺東成功鎮。他將百慕達的菱形風箏與臺東的自然材料結合，以竹枝、藤蔓與手抄紙重新詮釋傳統風箏，讓土地的故事被風舉起。Jordan說：「風箏是一種讓人回到最單純狀態的工藝，它連結人與土地，也連結祖先的記憶。」他在部落山林間與族人採集材料、聊天、創作，讓文化不只是展覽，而是一段共同生活的故事。

王建傑（阿美族名 SIWA）身為阿美族與魯凱族後裔，長期投入馬蘭部落傳統珠花頭飾（PUTAY）的研究與復刻，致力於讓逐漸失傳的族群工藝重現於世。此次赴泰國曼谷「Atelier Rudee」駐村，他結合阿美族頭飾文化與泰國金工珠寶技藝，展開一場跨文化的創作實驗。駐村期間更受邀於曼谷創意設計中心（TCDC）展出，以「從臺東到曼谷，一段文化的延續」為主題，呈現以當代語彙詮釋的馬蘭部落珠花頭飾，讓作品成為連結傳統工藝與現代設計的橋梁，延續部落記憶與文化之美。

巫伊平在日本屋久島「埴生窯」駐村期間，展開一段探索島嶼泥土與柴燒陶的自然落灰為主的創作旅程。與陶藝家山下正行交流，研究島上泥土質地與柴燒落灰的變化，透過火與土的實驗，尋找自然與工藝的連結。屋久島以千年森林與豐沛雨水聞名，巫伊平以細膩書寫記錄當地生活與創作日常，從尋土、採集到燒窯，感受島嶼生命力的流動。這趟駐村不僅延伸她對土地與時間的關注，也開啟臺灣與日本之間關於火、自然與文化的跨島對話。

來自金峰鄉壢坵部落的謝聖華，在馬來西亞彭亨「Sari Chempaka Art Village」駐村期間，展開一段跨越地域的感官書寫與工藝實踐之旅。以「異地對話，原地共鳴」為核心，透過當地土壤、植物與手工技藝的觀察，探索臺東與馬來西亞之間的文化連結。其作品〈三石迴聲〉與〈連流之器〉皆以南島文化為靈感，結合排灣族與彭亨傳統陶藝，藉火與泥土之對話，呈現人與自然、島與島之間的共生關係。炭黑燻燒紋理象徵生命循環與大地回歸，傳遞土地與文化永續共生的信念。

展期將於10月24日至11月2日在臺東故事館一樓展廳開展，除靜態展示外，更設置互動體驗與數位媒體區，邀請觀眾親身走進創作現場，與藝術家一同感受工藝的傳承與創新。這不僅是一場展覽，更是一段從臺東出發、與世界共鳴的文化行動，讓土地的記憶被重新看見，讓創意的能量再次萌芽。邀請您走進「藝息山海」，傾聽工藝與自然的低語，見證臺東工藝走向國際、讓世界在此駐足的美麗時刻。

2025年臺東工藝與國際交流駐村成果展邀請六位國內外藝術家一起獻上給臺東的十二首情詩。臺東縣政府/提供

更多相關資訊

臺東縣政府文化處粉絲頁

https://reurl.cc/ezEozR

藝息山海IG

https://reurl.cc/mYQLZ1