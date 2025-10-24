2025-10-24 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】無親無故的一家人 樸實卻滿足的日常—《住那個家的四個女人》
彼此退讓或衝突，還是可以和別人共同生活下去，擁有這種能力的人，或許才是真正的大人。
隨著時代演進，許多事物都開始改變，尤其是受到傳統儒家社會影響深遠的地區，「家人」也似乎不再只是侷限於血緣上的相近，而是其他真正生活中密切交流，同時給予扶持與慰藉的存在。然而，當邁向超高齡社會成為必然，被認為是社會組成最小單位的「家庭」又會變成什麼樣子？在《住那個家的四個女人》中，或許也給了讀者一個想像的方向。
因緣際會住進同一屋簷下的四位女子
由作家三浦紫苑所著的日本小說《住那個家的四個女人》，講述四位一起住在同一屋簷下的單身女子，在同居的過程中所發生的故事。包含刺繡創作家佐知、從小受到良好照顧的資深千金鶴代、因緣際會認識佐知並搬到其家中的雪乃，及雪乃的後輩、為了躲避前男友跟蹤而一起搬進佐知家的多惠美，四人不算是親戚、也不太像朋友，卻一起生活在同一個空間中，產生刺激彼此變化的化學效應。儘管各字都不完美，某種程度上卻剛好構成了一個完整的群體。
就故事結構、敘事風格與編排上，《住那個家的四個女人》總會讓人想到之前曾讀過的《卡西與他們的瓦斯店》。除了接近結尾的高潮外，並沒有太大的起伏，但在略顯平淡的故事氛圍下，同時瀰漫著濃濃的生活感，就如同讀者在周遭就能俯拾皆是般地日常。要說不同點，或許就像是「翻拍」般，出現了許多在日本才有的元素，在對話、行為等地方，也可看出濃濃的日式風格；此外，構成故事的主體也從男性，轉換成為女性，並且因此產生出了完全不同的氣氛與展開。
「我們活在這個充滿自由、獨立、自我的現代，代價就是每個人都必須經歷這樣的寂寞。」
樸實日常卻充滿韻味的日式日常
儘管在其中，藉由了作家夏目漱石的話，點出現代人所面臨的挑戰，但藉由《住那個家的女人》本身，作者似乎也對於這樣的現況，提出了自己所認為的解方。尤其對於在日常中，經常面對挑戰、焦慮，且總是想著要前往某處的現代人們，這樣的作品或許也提醒了我們，有些看似平凡無奇的日常，或許才是真正通往心靈富足的捷徑。
