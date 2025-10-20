2025-10-20 13:57 時尚品味生活誌
大囍聚地產 × DAMAC × 福爾摩沙夢想家 跨界戰略合作
圖：左起-夢想家_韓駿愷、DAMAC_Johnny、大囍聚_TED、夢想家_韓駿騏分享「理念共榮 × 品牌共振」 理念。(圖/大囍聚集團提供)
大囍聚集團、開發商 DAMAC，以及台灣職籃 TPBL 球隊福爾摩沙夢想家10/16日於台北舉辦跨界合作發表會。大囍聚地產董事長 TED、DAMAC Properties 銷售總監 Johnny、福爾摩沙夢想家總經理韓駿愷與副領隊韓駿騏共同宣布啟動「理念共榮、品牌共振」的戰略合作。
圖：大囍聚地產 × DAMAC × 福爾摩沙夢想家舉辦跨界戰略合作記者會。(圖/大囍聚集團提供)
大囍聚地產自 2017 年以「35 線上賞屋」起步，近年積極投入國內建設，並於 2025 年跨足海外房地產。公司秉持「資訊透明、交易安全、服務專業、知識共享」的核心價值，致力於成為房地產市場的信賴橋樑與推動者。
圖：大囍聚地產 × DAMAC × 福爾摩沙夢想家品牌共振戰略合作記者會大合照。(圖/大囍聚集團提供)
此次合作不僅是資源整合，更是理念共振。透過體育的社群力量，結合國際地產品牌能量，大囍聚與 DAMAC 及福爾摩沙夢想家，將共同打造一個情感共鳴的生態圈。
合作將涵蓋台灣國際房地產博覽會、球賽邀請、VIP 體驗活動與品牌聯名行銷，並於現場設置「DAMAC × 大囍聚」品牌展區，融合體育與地產元素，深化客戶體驗。同時也將連結台灣市場，透過大囍聚集團「35 線上房屋交易平台」，台灣投資人可即時掌握 DAMAC 全球案源，資訊透明。
(國外不動產投資，具有風險性，請投資人詳閱行銷文件並審慎考量後再行交易)。
