2025-10-17 09:57 女子漾／編輯Wendi
侯明昊、盧昱曉《入青雲》「浴池掐脖吻」點擊量破436萬！「涼亭吻」被刪引爆眾怒，激情滿溢勾起愛慾火花！
95後小花盧昱曉首搭新銳小生侯明昊演出的古裝新劇《入青雲》開播以來話題不斷，該劇前陣子因劇組刪除「涼亭吻」名場面引爆廣大劇迷眾怒，日前官方再釋出「溫泉吻」預告，小倆口激情擁吻尺度大開，掀起全網熱烈討論！而《入青雲》甜蜜火辣「溫泉吻」背後，其實也藏有隱喻和伏筆，大家趕快來看看吧！
侯明昊、盧昱曉《入青雲》從偽裝、暗戀到雙向奔赴
熱播古裝劇《入青雲》改編自網路作家白鷺成雙同名小說，故事講述合虛六境的青雲大會上，星淵罪囚出身的鬥者「紀伯宰」（侯明昊 飾）擊敗7連勝女戰神「明意」（盧昱曉 飾）之後，「明意」為了尋求中毒解藥，化身成嬌柔舞姬誘惑「紀伯宰」，2人在身分偽裝之下展開情感博弈，引爆曖昧情愫…
侯明昊、盧昱曉「涼亭吻」被刪劇迷們氣瘋了！
《入青雲》首播第9天優酷站內熱度就達到9800，即將突破1萬大關，但劇組竟把第16集名場面、侯明昊與盧昱曉「涼亭吻」畫面刪光，引發大批劇迷們瘋狂抗議，這場戲早在拍戲期間，就曾以路透照形式在網上瘋傳，令大批網友們相當期待，想不到卻直接「被腰斬」，頓時引爆眾怒。
侯明昊、盧昱曉火辣「溫泉吻」尺度驚人
《入青雲》日前釋出當初整整拍了一整晚的「溫泉吻」火辣預告，劇中「明意」身上「勾魂攝魄」術法發作，向「紀伯宰」直球大告白：「我對你何止半分真心」、「我對你何止半分真心」，還大膽吐露真心：「紀伯宰我心里就是有你」，「紀伯宰」聽到「明意」說得甜言蜜語後情難自禁，直接霸氣吻上去，2人在你儂我儂的溫泉池中深情纏綿。
甜蜜誘惑「浴池掐脖吻」點擊量突破436萬
侯明昊、盧昱曉在《入青雲》當中的「溫泉吻」預告看似唯美浪漫，其實暗藏細節，霧氣氤氲、纱簾半掩的環境強化暧昧氛圍，紀伯宰閉眼狂吻「明意」導致當天復仇計畫失敗，暴露彼此暗藏情意。水下鏡頭同步揭示「明意」手中緊握帶毒匕首，暗示這場親密背後是算計與真心的拉扯。「浴池掐脖吻」片段點擊量高達436萬，令劇迷們直呼：「尺度驚人」，也使得「侯明昊盧昱曉浴池吻好欲」話題多次登上熱搜。
《入青雲》預告 EP18-20 命懸一線！紀伯宰開大救明意，兩人互見真心
