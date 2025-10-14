紅毯太炸、表演神級！2025金鐘獎60完整懶人包，表演嘉賓+亮點一次看（持續更新中）

2025-10-14 11:00 女子漾 /編輯周意軒
圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

2025年第60屆金鐘獎節目類及戲劇類頒獎典禮即將於10月17日、18日盛大登場，地點選在台北流行音樂中心舉行。今年「節目類」頒獎典禮由剛宣布婚訊、人氣與話題雙爆棚的Lulu黃路梓茵主持，「戲劇類」典禮則由氣場滿分的曾寶儀再度接下主持棒。隨著倒數時刻逼近，外界關注焦點不僅在入圍名單，也集中在典禮流程、表演嘉賓與頒獎陣容上。

本文將為你整理第60屆金鐘獎典禮的完整流程、主持陣容、表演亮點與頒獎嘉賓資訊，從紅毯到壓軸舞台，一次掌握年度最矚目的影視盛典！（不斷更新）

一、從紅毯開始的「金鐘時間」

下午三、四點左右，紅毯區就湧入大批媒體與粉絲。這段「星光大道」不只是時尚伸展台，更是話題引爆點——每年的「紅毯女王」、「男神造型」幾乎都在這裡誕生。今年入圍戲劇類的演員們紛紛以量身訂製禮服登場，像是以戲劇角色呼應造型的創意穿搭，或以永續概念打造的服裝素材，都成為社群熱議焦點。

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

時間：10/18(六) 17:00 星光大道／19:00

頒獎典禮地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）

【2025金鐘獎典禮全攻略】金鐘60流程、主持人、表演嘉賓一次看！Lulu開場唱跳、林凡×潘越雲重現經典OST

2025年第60屆金鐘獎即將在10月17日與18日於台北流行音樂中心登場，迎來金鐘的「花甲之年」。今年典禮不僅是對台灣影視節目的最高致敬，也是一場串聯經典與創新的華麗盛會。

從主持人、表演嘉賓到入圍名單，每一項都話題滿滿──Netflix熱門影集《影后》橫掃15項提名、楊謹華與柯佳嬿三度爭后，小S宣布復工出席，都讓金鐘60成為影視圈最受矚目的年度盛事。

一、典禮時間與地點

節目類頒獎典禮：10月17日（五）

星光大道 17:00｜典禮開始 19:00

戲劇類頒獎典禮：10月18日（六）

星光大道 17:00｜典禮開始 19:00

地點：台北流行音樂中心

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

線上直播平台

觀眾可透過多平台收看典禮直播：

金鐘60官網、金鐘官方YouTube、三立電視YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube（手語版）、LINE TV、中華電信Hami Video

電視轉播則可鎖定三立都會台、公共電視主頻，海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV一同見證榮耀時刻。

二、主視覺與設計主題：「下一秒・未來」

金鐘60主視覺以「下一秒・未來」為主題，由82歲藝術家董陽孜操刀標準字設計。她以豪放筆觸詮釋自由精神，象徵影視創作的生命力。

整體色調採用鮮明螢光金與亮綠色系，既延續金鐘獎的榮耀光芒，也象徵台灣影視邁向未來的無限可能。

三、主持人與紅毯陣容

節目類主持人：Lulu黃路梓茵

剛傳出婚訊的Lulu，今年首度獨挑節目類典禮主持大樑。她以聰穎反應與自然幽默著稱，更在本屆以兩個節目雙料入圍「綜藝節目主持人獎」。Lulu將以開場歌舞表演揭幕，成為全場焦點。

戲劇類主持人：曾寶儀

睽違三年再度主持金鐘的曾寶儀，去年在《我們回家吧》中展現沉穩魅力與人文氣質。身為「三金御用主持人」的她，總能以從容節奏帶出嘉賓情緒，今年再登金鐘舞台，備受期待。

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

紅毯星光大道主持

節目類紅毯：夏和熙 × 木木（林葦妮）

戲劇類紅毯：黃鐙輝 × 黃迪揚

雙組搭檔皆以高臨場反應與風趣口才聞名，預料將帶來滿滿話題與笑點，成為紅毯最吸睛的主持組合。

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

四、節目類表演亮點

1. Lulu歌舞開場：「大娛樂家」重現經典綜藝

Lulu將以「大娛樂家」為題，化身主持舞台劇的主角，演繹台灣綜藝節目的時代變遷。從《五燈獎》、《連環泡》、《超級星期天》、《綜藝萬花筒》到《康熙來了》，以歌舞方式回顧觀眾記憶中的黃金年代。更驚喜的是，「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋、《紅白勝利》董至成，以及「歡喜玉玲瓏」許效舜都將現身，重燃笑料與感動。

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

2. 多元文化大熔爐：台灣聲音齊放

第二段表演以「多元土壤開出豐盛的花」為主題，邀請原住民歌手雅維茉芮、客語音樂人謝宇威、台語新聲陳孟賢，以及金曲獎最佳樂團Trash接力登場，展現台灣多語文化的音樂能量。

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

3. 跨世代限定合作舞台

壓軸表演集結羅時豐、千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊與ARKis共同演出，以「唱，從電視開始」為主題，向台灣電視節目孕育無數音樂表演人才的歷史致敬。

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

五、戲劇類表演亮點

1. 林凡 × 潘越雲：雙歌姬重現經典OST

戲劇類表演主題「那些年我們一起追的劇」由林凡與潘越雲攜手演繹多首膾炙人口的戲劇主題曲，喚起觀眾心中無數追劇回憶。

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

2. 麋先生 × 小男孩樂團：能量炸場

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

兩大人氣樂團「麋先生Mixer」與「小男孩樂團」首度同台，合唱入圍「戲劇類節目原創歌曲獎」的五部作品，將戲劇情感轉化為現場搖滾能量。

3. 特別貢獻獎表演嘉賓：丹丹猫猫

本屆特別貢獻獎頒予影后陳淑芳與幕後布景大師葉輝龍，由創作組合「丹丹猫猫」（薛詒丹與Miao Miao Flow）獻唱致敬，以柔和R&B旋律傳達跨世代敬意。

圖片來源：金鐘獎提供
圖片來源：金鐘獎提供

六、戲劇入圍亮點：女神爭后、影集對決

1. 《影后》橫掃15項大獎提名

圖片來源：官方
圖片來源：官方

Netflix影集《影后》延續高熱度，以15項入圍成為本屆焦點，僅次於《星空下的黑潮島嶼》16項提名。楊謹華、謝盈萱、林廷憶齊入圍女主角，形成史上最激烈的視后之爭。

2. 楊謹華 vs. 柯佳嬿：三度正面交鋒

繼《一把青》、《鏡子森林》之後，楊謹華與柯佳嬿第三度狹路相逢。從師母到新聞女主再到女明星，兩人再度以截然不同角色角逐金鐘，延續多年「視后宿命對決」。

圖片來源：翻攝ＩＧ
圖片來源：翻攝ＩＧ

3. 小S回歸典禮紅毯

小S以節目《小姐不熙娣》入圍綜藝主持人獎，宣布復工親自出席典禮，為紅毯增添話題與焦點。

圖片來源：小Ｓ翻攝ＩＧ
圖片來源：小Ｓ翻攝ＩＧ

編輯推薦

#小S #金鐘獎 #戲劇類 #柯佳嬿 #Lulu #金鐘60 #頒獎典禮 #入圍名單

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

《許我耀眼》角色全解析！趙露思、陳偉霆假面夫妻，于朦朧爭議人物「范世錡」也在其中

2025-09-30 17:42 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

陸劇許我耀眼》9月26日正式開播，改編自張悅然小說《大喬小喬》，憑藉趙露思、陳偉霆的高人氣組合，再加上豪門婚姻、都市職場與女性自我覺醒的多重議題，一開播便吸引高度關注。劇中角色眾多，不僅有雙強主演的愛恨糾葛、副線CP的真摯故事。今天編輯整理《許我耀眼》中的10個角色介紹，一起看下去吧！

《許我耀眼》角色全解析1. 許妍（趙露思 飾）

趙露思在劇中飾演的許妍，自小由外婆撫養長大，因原生家庭的缺憾而養成了獨立又倔強的性格。她憑藉努力從小鎮考上重點大學，最終在大城市站穩腳步。表面上，她是眾人欽羨的電視節目主持人，光鮮亮麗，但內心始終被不安與自卑所糾纏。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

為了突破階級，她選擇偽造名媛身份嫁入豪門，婚姻看似風光，卻處處暗藏危機。不僅要面對婆媳矛盾，更被身分謊言壓得喘不過氣。最終，當婚姻走向崩裂，她決定放下偽裝，踏上創業之路，逐步完成從依附到獨立的蛻變。趙露思過去在《傳聞中的陳芊芊》《偷偷藏不住》都以清新靈動的形象受到喜愛。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析2. 沈皓明（陳偉霆 飾）

沈皓明出身豪門，冷靜克制，把婚姻當成一場利益交易。他從一開始就看穿許妍的偽裝，卻選擇默許，將這段婚姻視為利益交易的一部分。外表上，他冷靜沉穩、運籌帷幄，看似掌控全局，實則心中早已埋下情感的伏筆。直到許妍決意離開，他才真正意識到自己對她的依戀，展開一段虐心的「追妻火葬場」。這對夫妻表面維繫著門當戶對的假象，背後卻各自隱藏秘密。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析3. 喬琳(萬鵬 飾)

喬琳是許妍的姐姐，在妹妹婚姻破裂後選擇陪伴，並肩創業，象徵女性互助的力量。她與于一鳴之間的感情線更是亮點，從校園純愛延續到社會歷練，既真摯動人，也充滿現實重量。作為姐姐，喬琳既是許妍的情感支柱，也是她蛻變的見證者。萬鵬以細膩真誠的演繹，讓這條副線同樣收穫觀眾的共鳴與感動。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析4. 于一鳴(唐曉天 飾)

于一鳴與喬琳的愛情線是全劇最受期待的副線之一，兩人自學生時期便萌生純真愛意，隨著歲月流轉與現實考驗，再次重逢時，感情依舊真摯，卻更添成熟厚度。于一鳴是一位典型的深情守護者，無論喬琳陷入何種困境，他始終選擇陪伴與支持，用行動詮釋堅定不移的愛。這條副線不僅為劇情注入甜蜜與浪漫，更展現出彼此在成長中的「雙向救贖」。唐曉天曾出演《致我們單純的小美好》《我才不要和你做朋友呢》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析5. 方蕾(鍾雅婷 飾)

方蕾代表著職場女性的另一種樣貌，她野心勃勃，與許妍形成鮮明對照，讓劇情多了一層女性選擇的探討。鍾雅婷過去在《風月不相關》有亮眼演出。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析6. 孫思唯(王伊瑤 飾)

孫思唯的人生軌跡與許妍形成對比，她的出現突顯女性在不同選擇下的差異與代價，讓劇情更具層次。王伊瑤曾出演《無憂渡》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析7. 沈金松(許亞軍 飾)

沈金松是沈皓明的父親，代表豪門的傳統與壓迫，把家族利益放在首位，為劇情帶來現實壓力。許亞軍是實力派演員，《人民的名義》中的祁同偉一角令人印象深刻。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析8. 于嵐(溫崢嶸 飾)

于嵐作為長輩角色，見證並推動著主角的成長轉變，她的存在為家族與情感線增添厚度。溫崢嶸曾在《如懿傳》與《延禧攻略》中出演過重要角色。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析9. 蔣亮 (范世錡 飾)

蔣亮在劇中是一個具有複雜背景的角色，他的登場往往牽動劇情的進展，帶來不少矛盾與衝突。范世錡（外號「范小花」）過去曾出演過《左耳》《遇龍》等作品，近期因捲入于朦朧案件而備受爭議，角色一經曝光便引發熱烈討論，在社群上甚至掀起「拒看」聲浪。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

《許我耀眼》角色全解析10. 喬建斌(馮暉 飾)

喬建斌是許妍與喬琳的父親，傳統卻又複雜，象徵家庭責任與羈絆，為主角的抉擇增添掙扎。馮暉曾出演《長安十二時辰》《折腰》。

圖片來源：《許我耀眼》官方微博
圖片來源：《許我耀眼》官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#小說 #感情 #陸劇 #趙露思 #于朦朧 #許我耀眼

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

10月鴻運當頭！這4生肖財運爆棚　錢包塞滿生活無憂

2025-09-29 15:30 女子漾／編輯張念慈
圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

進入10月，秋意漸濃，不少生肖也迎來「鴻運當頭」的好時機，《搜狐網》點名以下4個生肖，財星高照、貴人運強，工作、投資、生活都順風順水。有人靠努力實現穩健收益，有人憑著好人緣迎來意外驚喜，更有人在事業舞台上大展拳腳，錢包實實在在鼓了起來。一起來看看這4個10月財運最旺的生肖吧！

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖1. 屬羊：穩中求進 收入持續累積

屬羊的人外表柔和，卻有著堅韌的內心。10月他們憑著穩健的判斷和務實的作風，在既有領域裡持續深耕，不斷提升產品或服務品質，逐步累積財富。特別是製造業、手作或服務業相關的朋友，只要稍加創新，就能在市場中脫穎而出，穩穩迎來財運豐收，生活無憂。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖2. 屬兔：好人緣帶來大禮 財運喜從天降

屬兔的人一向溫和待人，10月的好運多半來自人際關係的回饋。同事可能主動拉一把，介紹合作機會；老朋友可能突然帶來新生意。這些意想不到的驚喜，正是平日累積人脈的最好證明。屬兔人只要把握住眼前機會，財源自然滾滾而來。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖3. 屬蛇：細節決定成敗 錢途穩健上升

屬蛇的人做事嚴謹，追求完美，這讓他們在職場和生活中贏得高度信任。10月他們憑藉多年累積的人脈與資源，財務狀況漸入佳境。不論是薪資提升、投資回報，還是副業收入，都能感受到一股穩步上揚的力量，錢途一片光明。

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

10月鴻運當頭生肖4. 屬龍：事業翻紅 財庫大開

屬龍的人10月運勢如旭日東昇，迎來事業與財運的雙重高峰。工作上不僅有望獲得升職加薪，更有機會憑實力打開新局面。財運方面，正財穩定成長，偏財也有所收穫，堪稱「事業財運兩開花」。對屬龍的人來說，這是一個能勇敢追夢、創造新舞台的好時機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#生肖運勢

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

Netflix《許願吧，精靈》收視奪冠！韓國觀眾評價褒貶不一，外媒卻給出高度盛讚！

2025-10-12 05:58 女子漾／編輯 Wendi
圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

中秋連假前夕華麗登場的Netflix韓劇《許願吧，精靈》是金宇彬秀智時隔9年再度合作的作品，也是王牌編劇金銀淑睽違2年推出的新劇，劇情講述暌違千年回歸的燈神精靈「伊布利斯」（金宇彬 飾）和情感缺陷的人類女子「奇嘉盈」（秀智 飾）共同追尋3個願望…然而開播以來卻評價兩極，但卻無法抵擋該劇在全球締造出亮眼成績的聲勢，甚至連外媒也給出高度評價呢！

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》在韓國電視劇Top10排行榜風光奪冠

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

10/3正式開播的Netflix韓劇《許願吧，精靈》上線僅1天就榮登「韓國電視劇Top10」排行榜冠軍，並在沙烏地阿拉伯、巴西、捷克、新加坡、印度、香港、泰國、埃及、摩洛哥…等全球46個國家入圍TOP 10榜單，掀起全球觀眾們的高度矚目。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》殺進全球非英語排行榜劇集Top5

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

根據Netflix Top 10網站10/8數據顯示，《許願吧，精靈》在Netflix上線僅3天就創下400萬次觀看紀錄，在全球非英語排行榜劇集排行中位列第5名，令Netflix官方大讚《許願吧，精靈》：「連接過去和現在的『千年戀曲』給人一種熟悉的感覺，但隨著劇情的發展，展現出更深層的情感線，令觀眾沉浸其中。」。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》在韓國各大SNS湧現負評

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

儘管《許願吧，精靈》開播初期收視取得亮眼成績，在韓國各大SNS卻湧現不少批評聲浪：「太幼稚了」、「受不了這種尷尬的台詞」、「看了一集就關掉了」…，甚至有人批評王牌編劇金銀淑此次的奇幻風格，狠酸：「根本不值這個片酬」、「比《黑暗榮耀》差遠了」、「開局令人失望」…等負評。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》評價褒貶不一

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

然而也有部分韓國網友對《許願吧，精靈》祭出高度評價：「一開始以為只是一部愛情喜劇，結果卻哭了」、「《許願吧，精靈》讓人重新發現『演員金宇彬』，他的情感演繹達到一個新的高度」「金銀淑編劇的台詞太棒了！越追越有感覺的電視劇」、「這部劇的前世敘事真的好感人」…，顯現《許願吧，精靈》在韓國評價褒貶不一。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


外媒盛讚《許願吧，精靈》

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

外媒對於《許願吧，精靈》大多給出好評，《富比士》雜誌稱讚：「精靈在劇中說出一些令人難忘的台詞，他巧妙地講述自己的人生旅程。」；美國《紐約郵報》旗下娛樂網站《Decider》表示：「看著2個曾經互相敵對的角色逐漸發展出愛情和感情，令人深感著迷。」；《時代雜誌》則評論道：「以意想不到的溫暖結局收尾的故事，令觀眾們留下深刻印象。」。

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix


《許願吧，精靈》正式預告


｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#秀智 #韓劇 #金宇彬 #許願吧精靈 #Netflix

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

《回魂計》結局藏太多暗示？復仇、操控與母性邊界的極限試煉

2025-10-11 01:15 女子漾 /編輯周意軒

Netflix台劇回魂計》自上線以來話題不斷，尤其結局以多重暗示、未解謎團收尾，讓觀眾看完心裡久久不能平靜。這不只是一場「母親為女復仇」的故事，更是一場對人性、正義與社會扭曲現象的終極審判。

一、悲劇的起點：誤會堆疊的人性崩塌

劇中最令人心碎的揭露，是女學生真真成為植物人的真正原因。原以為是同學安琪的惡意所致，實際上卻是一場意外——安琪在情緒激動中推倒真真，並非出於報復。兩人爭執的導火線，是誰是「告密者」的誤會，而這個誤會的源頭，全來自張士凱的操弄與謊言。

這一層真相讓觀眾重新審視整起事件：被害者與加害者的界線，或許從未如此模糊。導演透過這段戲巧妙點出「操控」在現實社會的普遍性——權力者如何利用資訊不對等，讓底層的人彼此撕裂。

二、張士凱的崩潰：復活的不只是肉體，還有人性殘骸

在復仇母親聯手「喚回」兇手張士凱的那一刻，《回魂計》從社會寫實劇徹底轉向心理驚悚。張士凱表面被復活，但實際上他的精神早已碎裂。導演讓他在幻覺與罪惡感的交錯中掙扎，成為復仇儀式裡最可怕的「活死人」。

他不是單純的惡人，而是制度與家庭共同塑造出的怪物。這樣的角色設定，正是本劇的精髓——沒有單純的黑與白，只有被環境逼到極限的「人」。

三、母性復仇的界線：愛與恨交織的困獸之戰

舒淇飾演的汪慧君與李心潔飾演的趙靜，兩位母親的結盟是一場愛的試煉。她們以為復仇能帶來救贖，卻一步步墜入道德的深淵。當真相揭露，她們不得不直面一個殘酷的問題——「我們真的比兇手更無辜嗎？」

這段友情的瓦解，成為《回魂計》最具力量的轉折。兩人從同盟走向對立，不只是情感上的崩壞，也象徵母性在絕望之中的扭曲與犧牲。

四、現實隱喻：從「柬單生活」看到社會資源錯置

《回魂計》不僅是懸疑劇，更是一面照出現實陰暗的鏡子。劇中提到的「柬單生活」暗喻社會弱勢被剝削、資源錯置的現象。那些被忽略、被放棄的人，最終以極端的方式發出控訴。

導演透過這樣的世界觀，讓觀眾反思：當社會體制不再能提供庇護，人會變成什麼樣？而我們又是旁觀者，還是推波助瀾的一員？

五、開放式結局：正義、救贖與懸而未決的「回魂」

最終，張士凱的精神崩潰、兩位母親的分道揚鑣、安琪與真真的命運未完，讓結局留有巨大的空白。那不是遺漏，而是刻意的沉默。導演在最後一幕，用畫面問觀眾：「復仇真的能讓亡靈安息嗎？還是讓更多人失去了靈魂？」

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#人性 #台劇 #回魂計 #Netflix

暗網瘋傳屍檢截圖！于朦朧墜樓「全口無牙、下體撕裂」 獻祭房23人名單外流

暗網瘋傳屍檢截圖！于朦朧墜樓「全口無牙、下體撕裂」 獻祭房23人名單外流

2025-10-10 11:23 女子漾／編輯張念慈
中國大陸藝人于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。圖片來源：自微博
中國大陸藝人于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。圖片來源：自微博

中國男星于朦朧9月11日在北京墜樓離世，年僅37歲。官方第一時間將死因定調為「飲酒後意外墜樓」並迅速結案，但事件後續疑點不斷。近日，網路瘋傳一份疑似他的「司法屍檢報告截圖」，內容涉及鑑定單位、派出所及詳細傷勢，引爆外界對中國司法鑑定體系的信任危機。

屍檢報告外流惹議　法學界質疑司法黑箱

圖片來源：微博
圖片來源：微博

外流屍檢截圖中寫明，于朦朧身高181公分，身上多處創傷，包括「頭皮撕裂、耳出血、鼻骨骨折、胸腔雙側血胸、肝臟挫裂及多發性骨折」，並提及「全口無牙、下體撕裂」等驚悚字樣。

法醫學者分析，若相關訊息屬實，這類傷勢與單純墜樓不符，反顯示可能遭受生前暴力攻擊，例如拳打導致牙齒脫落、唇裂或軟組織挫傷。若檢出不同階段的出血反應，更代表受害者在死亡前多次遭創傷。

據流出的文件顯示，屍檢由「北京盛唐司法鑑定所屍檢一廳」進行，委託單位為「北京市朝陽區將台派出所」，鑑定項目為「死因鑑定」。報告曝光後，引發外界質疑中國司法鑑定是否真能維持中立與透明。

按照中國現行規範，非自然死亡案件須委託具官方認證的「第三方司法鑑定機構」承辦，並受《司法鑑定人管理條例》規範。然而，多位法學專家指出，這些鑑定所雖名義上獨立，實際卻缺乏公開審查機制，外界無法得知鑑定人員名單、檢驗過程及樣本保存情形，使整體制度蒙上黑箱疑雲。

部分網友甚至傳出于朦朧墜樓現場照，斷肢畫面驚悚，不過也有人懷疑是AI偽造。

李沐陽分析屍斑矛盾　懷疑「屍體遭調包」

曾出演「三生三世十里桃花」的演員于朦朧墜樓身亡，圖為墜樓窗戶。圖片來源：極目新聞
曾出演「三生三世十里桃花」的演員于朦朧墜樓身亡，圖為墜樓窗戶。圖片來源：極目新聞

網紅李沐陽在社群平台分享說法指出，「屍斑一般會出現在遺體與地面接觸的部位。從網路上流傳的報告內容來看，他推測于朦朧當時應該是『仰躺身亡』。然而，網路上流出的畫面卻顯示遺體是『趴伏』在地面上，兩者明顯矛盾。」

他更進一步質疑：「若趴在地上的真是于朦朧，那真正的于朦朧又在哪？」暗示外界傳言的「屍體遭調包」並非空穴來風。

于朦朧曾出演「三生三世十里桃花」。圖片來源：微博
于朦朧曾出演「三生三世十里桃花」。圖片來源：微博

「獻祭房」陰謀論　爆23人名單與6大流程

隨著輿論延燒，社群平台上開始流傳一份被稱為「中國娛樂圈獻祭房」的陰謀論。

根據原文內容，貼文指出完整鏈條步驟依序為：「物色目標 → 契約束縛 → 派對引誘 → 獻祭給金主 → 上層享樂 → 控制與懲罰」，並附上疑似「23人分工名單」。

貼文中提到，「物色目標」名單包括宋伊人、扶子茶、苑子文、苑子豪、范世錡、焦邁奇、高泰宇、極光光（李明）等8人；「契約束縛」階段涉及杜強、助理大鵬、胡海洋3人；「派對引誘」由程青松與方勵導演施作；「獻祭給金主」則指向周昊、張佳偉、辛奇、蔡乙嘉等人；「上層享樂」部分，貼文列出趙樂際、趙立春、王功權、田海蓉等人。

于朦朧演出過「三生三世十里桃花」。圖片來源：小紅書
于朦朧演出過「三生三世十里桃花」。圖片來源：小紅書

「486先生」推文掀震撼　聲稱「解剖後驗出多人體液」

電商企業家「486先生」日前也在推特發出驚人言論，表示「于朦朧解剖後，肛門驗出多人精液」。這則貼文隨即被網友截圖，並轉傳至Threads社群，引發震驚與討論。

不少網友留言表示：「真的假的？」「不論生前遭遇什麼折磨，他永遠是我心中的白真上神。」也有人聲稱「看過被刪除的影片，拍到多人侵害過程」，直呼「太恐怖」。

部分網友更直言：「他身邊覬覦的人太多，其實不意外」、「所以他真的是被凌虐後才遭拋屍。」

于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。圖片來源：微博
于朦朧墜樓身亡至今傳言不斷。圖片來源：微博

官方沉默引爆信任危機

截至目前，中國官方並未對外證實屍檢報告真偽，對「性侵傳聞」與「陰謀論」亦無回應。

隨著輿論升溫，焦點已從死因真相延伸至司法體制本身。多名法學界人士呼籲應建立「屍檢資料公開平台」與「獨立監督機制」，防止鑑定過程遭政治或利益影響。

不過，也有法醫與法律專家提醒，網路訊息未經核實，部分圖片與報告可能為偽造，應謹慎辨識來源，以免被假消息操弄情緒。

｢女子漾｣網站上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#死因 #屍體 #陸劇 #于朦朧

18+