紅毯太炸、表演神級！2025金鐘獎60完整懶人包，表演嘉賓+亮點一次看（持續更新中）

2025年第60屆金鐘獎節目類及戲劇類頒獎典禮即將於10月17日、18日盛大登場，地點選在台北流行音樂中心舉行。今年「節目類」頒獎典禮由剛宣布婚訊、人氣與話題雙爆棚的Lulu黃路梓茵主持，「戲劇類」典禮則由氣場滿分的曾寶儀再度接下主持棒。隨著倒數時刻逼近，外界關注焦點不僅在入圍名單，也集中在典禮流程、表演嘉賓與頒獎陣容上。

本文將為你整理第60屆金鐘獎典禮的完整流程、主持陣容、表演亮點與頒獎嘉賓資訊，從紅毯到壓軸舞台，一次掌握年度最矚目的影視盛典！（不斷更新）

一、從紅毯開始的「金鐘時間」

下午三、四點左右，紅毯區就湧入大批媒體與粉絲。這段「星光大道」不只是時尚伸展台，更是話題引爆點——每年的「紅毯女王」、「男神造型」幾乎都在這裡誕生。今年入圍戲劇類的演員們紛紛以量身訂製禮服登場，像是以戲劇角色呼應造型的創意穿搭，或以永續概念打造的服裝素材，都成為社群熱議焦點。

時間：10/18(六) 17:00 星光大道／19:00

頒獎典禮地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）

2025年第60屆金鐘獎即將在10月17日與18日於台北流行音樂中心登場，迎來金鐘的「花甲之年」。今年典禮不僅是對台灣影視節目的最高致敬，也是一場串聯經典與創新的華麗盛會。

從主持人、表演嘉賓到入圍名單，每一項都話題滿滿──Netflix熱門影集《影后》橫掃15項提名、楊謹華與柯佳嬿三度爭后，小S宣布復工出席，都讓金鐘60成為影視圈最受矚目的年度盛事。

一、典禮時間與地點

節目類頒獎典禮：10月17日（五）

星光大道 17:00｜典禮開始 19:00

戲劇類頒獎典禮：10月18日（六）

星光大道 17:00｜典禮開始 19:00

地點：台北流行音樂中心

線上直播平台

觀眾可透過多平台收看典禮直播：

金鐘60官網、金鐘官方YouTube、三立電視YouTube、文化部FB、LINE TODAY、公視+、公視點點愛YouTube（手語版）、LINE TV、中華電信Hami Video

電視轉播則可鎖定三立都會台、公共電視主頻，海外觀眾則可透過三立國際台、新加坡StarHub、馬來西亞Unifi TV一同見證榮耀時刻。

二、主視覺與設計主題：「下一秒・未來」

金鐘60主視覺以「下一秒・未來」為主題，由82歲藝術家董陽孜操刀標準字設計。她以豪放筆觸詮釋自由精神，象徵影視創作的生命力。

整體色調採用鮮明螢光金與亮綠色系，既延續金鐘獎的榮耀光芒，也象徵台灣影視邁向未來的無限可能。

三、主持人與紅毯陣容

節目類主持人：Lulu黃路梓茵

剛傳出婚訊的Lulu，今年首度獨挑節目類典禮主持大樑。她以聰穎反應與自然幽默著稱，更在本屆以兩個節目雙料入圍「綜藝節目主持人獎」。Lulu將以開場歌舞表演揭幕，成為全場焦點。

戲劇類主持人：曾寶儀

睽違三年再度主持金鐘的曾寶儀，去年在《我們回家吧》中展現沉穩魅力與人文氣質。身為「三金御用主持人」的她，總能以從容節奏帶出嘉賓情緒，今年再登金鐘舞台，備受期待。

紅毯星光大道主持

節目類紅毯：夏和熙 × 木木（林葦妮）

戲劇類紅毯：黃鐙輝 × 黃迪揚

雙組搭檔皆以高臨場反應與風趣口才聞名，預料將帶來滿滿話題與笑點，成為紅毯最吸睛的主持組合。

四、節目類表演亮點

1. Lulu歌舞開場：「大娛樂家」重現經典綜藝

Lulu將以「大娛樂家」為題，化身主持舞台劇的主角，演繹台灣綜藝節目的時代變遷。從《五燈獎》、《連環泡》、《超級星期天》、《綜藝萬花筒》到《康熙來了》，以歌舞方式回顧觀眾記憶中的黃金年代。更驚喜的是，「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋、《紅白勝利》董至成，以及「歡喜玉玲瓏」許效舜都將現身，重燃笑料與感動。

2. 多元文化大熔爐：台灣聲音齊放

第二段表演以「多元土壤開出豐盛的花」為主題，邀請原住民歌手雅維茉芮、客語音樂人謝宇威、台語新聲陳孟賢，以及金曲獎最佳樂團Trash接力登場，展現台灣多語文化的音樂能量。

3. 跨世代限定合作舞台

壓軸表演集結羅時豐、千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊與ARKis共同演出，以「唱，從電視開始」為主題，向台灣電視節目孕育無數音樂表演人才的歷史致敬。

五、戲劇類表演亮點

1. 林凡 × 潘越雲：雙歌姬重現經典OST

戲劇類表演主題「那些年我們一起追的劇」由林凡與潘越雲攜手演繹多首膾炙人口的戲劇主題曲，喚起觀眾心中無數追劇回憶。

2. 麋先生 × 小男孩樂團：能量炸場

兩大人氣樂團「麋先生Mixer」與「小男孩樂團」首度同台，合唱入圍「戲劇類節目原創歌曲獎」的五部作品，將戲劇情感轉化為現場搖滾能量。

3. 特別貢獻獎表演嘉賓：丹丹猫猫

本屆特別貢獻獎頒予影后陳淑芳與幕後布景大師葉輝龍，由創作組合「丹丹猫猫」（薛詒丹與Miao Miao Flow）獻唱致敬，以柔和R&B旋律傳達跨世代敬意。

六、戲劇入圍亮點：女神爭后、影集對決

1. 《影后》橫掃15項大獎提名

Netflix影集《影后》延續高熱度，以15項入圍成為本屆焦點，僅次於《星空下的黑潮島嶼》16項提名。楊謹華、謝盈萱、林廷憶齊入圍女主角，形成史上最激烈的視后之爭。

2. 楊謹華 vs. 柯佳嬿：三度正面交鋒

繼《一把青》、《鏡子森林》之後，楊謹華與柯佳嬿第三度狹路相逢。從師母到新聞女主再到女明星，兩人再度以截然不同角色角逐金鐘，延續多年「視后宿命對決」。

圖片來源：翻攝ＩＧ

3. 小S回歸典禮紅毯

小S以節目《小姐不熙娣》入圍綜藝主持人獎，宣布復工親自出席典禮，為紅毯增添話題與焦點。