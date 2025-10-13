《回魂計》傲嬌妹張怡庭是誰？劉主平真實到讓人發毛，曾自曝雙性戀、挑戰《破浪男女》大尺度 圖片來源 :官方

Netflix懸疑台劇《回魂計》上線後話題延燒，除了舒淇、李心潔兩位影后強強對決之外，飾演死刑犯妹妹「張怡庭」的劉主平，也因細膩又壓抑的表演受到觀眾矚目。她在劇中一出場就散發強烈存在感，既冷淡又倔強，讓人不禁想問：「這位新面孔是誰？」

劉主平在《回魂計》：張士凱的妹妹，最安靜卻最危險的角色

《回魂計》講述兩位母親（舒淇、李心潔飾）為被害女兒復活死刑犯「張士凱」（傅孟柏飾）七天，展開私刑復仇的驚悚故事。劉主平飾演張士凱的妹妹「張怡庭」，在這個充滿操控與利益的家庭中長大，外表冷靜、內心早已千瘡百孔。

圖片來源 :官方

劇中她與母親（鍾欣凌飾）的對手戲極具張力，一句「妳到底要我怎樣？」讓觀眾心碎，也成為全劇最具象徵意義的一幕。她的角色像是一面鏡子，映照出被原生家庭壓抑、被社會期望捆綁的女性心境。導演透露，劉主平在拍攝時幾乎不看鏡頭，刻意讓「張怡庭」保持情緒隔離感，讓觀眾感受到那種「明明活著卻像幽靈」的孤寂氛圍。

劉主平是誰？北藝大出身的氣質系女演員

劉主平出生於1993年，畢業於國立台北藝術大學戲劇系，以單眼皮與中性氣質受到矚目。她並非一夜成名的偶像派，而是一步步在電影與劇場中累積實力。她曾在電影《破浪男女》中挑戰大尺度演出，以真誠不做作的表現獲得評審肯定。過去她也曾在公開場合大方坦承自己是雙性戀，認為「演員應該誠實面對情感」，不避諱談性別議題。這份真實，成為她的標誌性特質，也讓她能詮釋更多游離於灰色地帶的角色。

破浪男女劇照。圖片來源 :官方

為何劉主平的「張怡庭」能引起共鳴？

在《回魂計》裡，張怡庭不僅是加害者的家人，也是被暴力環境吞噬的受害者。她的沉默、她的倔強、她的冷眼旁觀，其實都是一種求生方式。

劉主平用幾乎沒有台詞的表演，展現內心劇烈的掙扎。網友形容：「她不需要哭，光是一個眼神就讓人想掉淚。」許多人也在社群上留言：「張怡庭是那種不需要說話就懂痛的人。」

從《破浪男女》到《回魂計》：她選擇不被定義

劉主平不是典型的女主角，她拒絕被外型或性別定義。從電影中的大膽演出，到如今在《回魂計》展現壓抑與自我掙扎，她的每一次亮相都帶著一種「不討好」的真實。這種真實，也成為她與眾不同的魅力來源。