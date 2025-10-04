《回魂計》劇情懶人包：舒淇、李心潔聯手復仇！兩位母親讓亡女「回魂」的代價有多殘酷？

Netflix 2025秋季重磅華語原創影集《回魂計》，集結金馬影后舒淇、李心潔、賈靜雯、鍾欣凌四位實力派女星同場飆戲，由導演陳正道與許肇任聯手打造，將母愛、罪惡與復仇糾纏成一場最暗黑的人性考驗。故事設定在虛構城市「班佧」，以一起詐騙綁架案為開端，揭開一段母親們為了亡女所踏上的地獄之路。

一、劇情介紹：兩位母親的「回魂復仇」

汪慧君（舒淇 飾）與趙靜（李心潔 飾）是因命運而相遇的兩位母親。她們的女兒在一場詐騙綁架案中喪命，兇手張士凱（傅孟柏 飾）也因此死亡。然而，兩人無法接受司法與命運的無情，決定在一股神秘力量的協助下「讓兇手回魂」，親手懲罰他。

圖片來源：官方

這場看似正義的報復行動，卻逐漸變質成一場心理與道德的煉獄。當張士凱在她們手中重生後，兩位母親不僅面對罪惡的對象，也開始面對自己內心深處的仇恨與懊悔。她們甚至向張士凱的母親索取贖金，讓復仇與被害的界線徹底模糊。

隨著真相揭開，兩人發現一切並非單純的「惡有惡報」——有人在背後操控一切，而「正義」可能只是更大陰謀的假象。

二、亮點1：舒淇 × 李心潔夢幻組合 首度攜手詮釋「母親的瘋狂」

《回魂計》是舒淇與李心潔首次合作，同為金馬影后的她們，這次摒棄華麗外型，全心投入情感極限的對戲。舒淇飾演的汪慧君冷靜又決絕，像一頭受傷的獅子，隱忍地尋找復仇時機；李心潔則以細膩的情感層次詮釋一位被內疚與憤怒吞噬的母親，兩人對峙與共謀的場景幾乎讓人屏息。

圖片來源：官方

三、亮點2：四位母親、四種母愛

除了舒淇、李心潔，影后賈靜雯與金鐘影后鍾欣凌也加入陣容，分別代表不同階層與性格的母親。有人選擇報復、有人選擇原諒，也有人被困在「該不該放下」的矛盾中。四條母親線交織出一場女性悲劇的群像，展現「母愛」在極端痛苦下的多重樣貌。

圖片來源：官方

四、亮點3：導演雙強聯手 打造華語懸疑影史新標竿

《回魂計》由《目擊者》導演陳正道與《失控謊言》導演許肇任共同執導，兩人擅長以寫實與心理驚悚手法描繪人性轉折。劇中結合超自然與現實元素，不靠血腥，而是以節奏緊繃的敘事與心理壓力，逼出觀眾內心最深的恐懼與共鳴。

圖片來源：官方

五、亮點4：懸疑復仇 × 社會寓言

雖是懸疑劇，《回魂計》更像一面鏡子。它反映了當代社會中母親面對失去的無力與扭曲，也揭露詐騙、金錢與人心的黑暗共謀。所謂「回魂」，不只是讓人復生，更是讓人重新審視——愛與恨的界線到底在哪？

圖片來源：官方

六、亮點5：情感深度堪比《華燈初上》

劇評指出，《回魂計》的情緒厚度與《華燈初上》同樣深刻，卻更冷冽、更殘酷。劇情不僅聚焦女性情誼與復仇，也透過母女關係探討「活著的罪」與「死亡的贖」。每個角色都像是一面鏡子，折射出觀眾內心對愛與報應的矛盾。