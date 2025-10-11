玩轉復古饒舌！Doja Cat 最新專輯《Vie》給你融合多種風格的輕快饗宴！

via Doja Cat's Instagram

Hi there，在前陣子釋出了新專輯首支單曲〈Jealous Type〉(2025) 後，如今終於等到了Doja Cat發行最新專輯《Vie》(2025)，這張專輯在發行前已經有不少人的期待了，儘管也有很多的不看好，但必須說這張專輯也還是達到了一定的成績，或許沒辦法和上一張有爆紅單曲的《Scarlet》(2023)，但我認為還是有維持在 Doja 以往的水準之上。

從首支單曲就能看出，這張《Vie》的主軸以復古 Disco 搭配饒舌音樂組成，這也是很適合 Doja 的一種風格，畢竟他本身對於各種曲風就駕馭得很好，因此這次回歸流行、做出這樣的專輯倒也不讓人意外。不曉得大家聽過了沒？下面選了兩首我真的很推薦一聽的歌曲分享，大家來看看有沒有一樣的愛歌吧。

首先是專輯的第二主打單曲〈Gorgeous〉，和首支單曲〈Jealous Type〉不太一樣，這首歌相對來說其實比較冷靜、鋪墊一點，在聽感上不會第一時間被抓住，但是只要給它第二次機會，我認為就直接走進腦海裡，有些歌詞、有些 Doja 歌聲的語氣，在這種微小的地方默默地散發著魅力，我想這就是這首歌的獨特之處，不求第一印象的大紅大紫，而是在潛移默化中做出努力，這種歌曲確實是蠻引人入勝的。

而除了歌曲本身，MV 也是一大話題，用像是拍攝美妝廣告的方式，邀請了一大票超模入鏡，包含Alek Wek、Amelia Gray、Anok Yai、Imaan Hammam、Irina Shayk、Karen Elson、Mona Tougaard、Paloma Elsesser、Sora Choi、Ugbad Abdi、Yseult等包含了各年齡層的模特兒，雖然這不算是多麼創新的做法，但的確能夠快速地引起討論，並且這樣的方式也和歌曲非常搭，畢竟整首歌就圍繞著歌名〈Gorgeous〉，讓表現力很強的超模們搭配上 Doja，真的是很讓歌曲加分的一部 MV。





儘管在專輯發行前 Doja 一直宣稱這次沒有合作歌手，但就在發行的前幾天宣布曲目表時，卻跑出了和 SZA 合作的這首〈Take Me Dancing〉，算是讓人有點驚喜卻又不太意外的合作對象，這也是他們的第三次合作了，前兩首合作的〈Kiss Me More〉(2021) 及〈Kill Bill (remix)〉(2023) 都算是引起了不錯迴響，而不出所料這次的合作品質也非常好，在沒有破壞專輯整體氛圍的情況下，加進了 SZA 的強烈個人特色，這是首蠻讓人滿意的合作。

在同樣的復古旋律之中，Doja 無疑地將這樣的氛圍掌握得很好，畢竟是他自己此次的專輯主題，讓人很滿意的是，SZA 的一貫聲線竟也在這樣的氣氛當中融入得很不錯，這和前兩次的合作品質一樣令人讚嘆，可以說這兩人的合作到目前為止都是讓人滿意的程度，有鑑於之前的合作曲，再加上這首〈Take Me Dancing〉，很讓人不去想像要是 Doja 和 SZA 兩人共同發行了一張合作專輯會是怎麼樣的享受！





老實說這張《Vie》在發行之後給我的感覺，和一開始我對於它的期待不太一樣，因為首支單曲〈Jealous Type〉給了我一個既定的印象概念，所以在心裡已經有了先入為主的觀念，沒想到在釋出後會是一張擁有這麼完整概念的專輯，其實在單曲方面並不占優勢，因為在每一首歌給出的印象並不算突出，這也是我認為蠻明顯的一個問題，相對於 Doja Cat 的前幾張專輯或許比較難出現真正脫穎而出的熱門單曲，不過必須說要是將整張專輯從頭聽到尾，那真的是很棒的一種享受了啊！

