Netflix《妳和其餘的一切》15則愛恨金句！「真正自卑的人不會像妳這樣說話，敢說出口的根本不是心結」

2025-09-29 05:55 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

Netflix韓劇妳和其餘的一切》講述一對親密閨蜜兼競爭對手「柳誾重」（金高銀 飾）與「千商燕」（朴智賢 飾）之間苦樂參半的友誼，2人在愛恨交織的30年之間，不斷上演拉扯與牽絆。觀眾在追尋主角們人生故事的過程中，內心也泛起點滴波瀾，今天就跟著女子漾一起來盤點劇中15則愛恨金句吧！

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句1：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

是不是最要好的不好說，但我只有她一個朋友。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句2：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

競爭心態是想贏過對方才會有吧？我只有羨慕她而已，沒想過要贏她。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句3：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

真正自卑的人不會像妳這樣說話，敢說出口的根本不是心結。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句4：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

我原本設想的20歲，是湛藍的顏色，是歡天喜地的綻放，是花朵綻放的年華。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句5：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

每當關係結束時，我看透的往往不是對方，而是自己，自己的稜角，自己的缺點。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句6：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

明明很賣力地依樣畫葫蘆，想讓某個東西變成真的，卻完全沒辦法跟上。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句7：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

討厭一個人根本不會去想她，但恨一個人會一直想一直想，所以很痛苦。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句8：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

要是為了自尊心捨棄一切，你還剩下什麼？


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句9：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

剛開始失去他很痛苦，但是到了後來，真正讓我憤怒痛苦的是我自己。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句10：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

兩個人在一起，我要先喜歡自己的樣子，才有能力喜歡對方，說到底我更看重自己吧！


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句11：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

儘管照片裡的時間看起來像靜止了，但那60分之1秒，將永遠留存。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句12：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

失去的人，讓你的心空虛又悲傷；但是要用什麼東西填滿這個空間，是由你來決定的。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句13：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

因為有討厭的人就放棄自己想做的事，未免也太吃虧了。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句14：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

每段關係結束時，我看透的往往不是對方，而是自己。


Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句15：

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

如果再次相遇，我會好好跟妳做朋友。


《妳和其餘的一切》| 正式預告 | Netflix


#韓劇 #閨蜜 #金高銀 #金句語錄 #妳和其餘的一切 #Netflix

【2025教師節優惠懶人包】餐廳買一送一、樂園半價、電信吃到飽！全台活動一次看

2025-09-26 16:46 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾AI製圖
圖片來源：女子漾AI製圖

教師節將至，全台各地紛紛推出優惠好康，從餐飲、遊樂園、住宿、電信到各縣市活動應有盡有，不只老師本人享優惠，教育科系學生、教職員，甚至一般民眾都有折扣。無論是想大啖Buffet、出遊樂園，還是申辦電信方案，都能趁這波「敬師感恩季」省荷包。

【2025教師節優惠懶人包】餐廳優惠

1.遠雄悅來大飯店

活動期間9/22~9/28，於英倫西餐廳自助晚餐與假日自助下午茶時段，三人同行只要其中一位為教職員，該名教職員即可免費用餐。

詳細活動辦法

圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店
圖片來源：FB @遠雄悅來大飯店

2.貳樓

貳樓餐廳自 9/1 起祭出教師節優惠，憑教師證、教職員證或相關帳號證明身分，不論現職或代理教師，9月份至全台門市用餐皆享 85 折。

貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓
貳樓有趣諧音梗圖。圖片來源：FB @Second Floor 貳樓

3.福勝亭

福勝亭教師節優惠 9/22~9/30 登場，出示指定畫面即可享 單人餐 199 元、雙人餐 399 元，最高現省 256 元，內用外帶都適用，不限教師身分。

圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣
圖片來源：FB @福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣

4.Texas Roadhouse

Texas Roadhouse 美式餐廳 9/28 教師節限定，出示教師證或教職相關證明，即享 肋眼牛排買一送一 優惠，任教聘書、教職員證或教育志工證明皆可使用。

圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排
圖片來源：FB @Texas Roadhouse Taiwan 德州鮮切牛排

5.台北喜來登十二廚

台北喜來登自 9/1~9/30 推出「謝師有禮」活動，教師憑會員卡或教師證用餐可享平日午餐、下午茶、週一至四晚餐75折。

詳細活動辦法

圖片來源：台北喜來登大飯店官網
圖片來源：台北喜來登大飯店官網

6.五鮮級火鍋

五鮮級火鍋9/1~9/30期間，教師憑證免費開鍋，購買 5、11、17 盎司肉盤再送鍋料、時蔬或海鮮，幼教老師與教保員憑相關證件同享。

圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部
圖片來源：FB @五鮮級鍋物專賣-品牌本部

7.摩斯漢堡

摩斯漢堡教師節優惠9/28 持教師證或全教總會員卡享 9 折；9/26~9/28 再推指定早餐、漢堡組合折扣，最高省 66 元。

圖片來源：摩斯漢堡官網
圖片來源：摩斯漢堡官網

8.麥當勞

8/27~10/7 買一送一、大薯加1元多一件，多項套餐優惠。

圖片來源：麥當勞官網
圖片來源：麥當勞官網

9.新竹喜來登盛宴

新竹喜來登自助餐廳「教師感謝季」9/1~9/30 登場，教師或補教老師憑相關證件即可享 買一送一優惠。

圖片來源：google maps
圖片來源：google maps

【2025教師節優惠懶人包】遊樂園優惠

1.六福村

六福村迎接教師節，9/1~9/30 教師憑證本人門票 599 元，可攜 3 位親友同行每人 799 元，教育相關科系學生也適用（不含才藝、社團老師）。

另外配合萬聖節活動，9/27~9/29 學生門票 599 元，雙人同姓 1299 元，桃園、新竹居民也享 599 元優惠。

圖片來源：六福村官網
圖片來源：六福村官網

2.麗寶樂園

麗寶樂園教師節優惠，現場出示教師證、員工證、服務證或教育相關科系學生證，馬拉灣或探索世界門票只要 500 元，同行親友 799 元。搭乘天空之夢摩天輪，教師價 150 元，同行者 250 元。

圖片來源：麗寶樂園官網
圖片來源：麗寶樂園官網

3.九族文化村

九族文化村教師節優惠，老師憑教師證或工作證購票可享 半價入園，再加送 日月潭纜車免費搭乘，補習班、安親班與幼兒園老師也適用。

圖片來源：九族文化村官網
圖片來源：九族文化村官網

4.義大世界

教師節連假(9/27~9/29)兩人穿萬聖裝扮購票，第2人僅15元。

圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung
圖片來源：FB @義大遊樂世界 | Kaohsiung

【2025教師節優惠懶人包】電信、電腦優惠

1.中華電信

中華電信 4G 學生方案教師同享，9/1~9/30 期間申辦門號，每月 588 元上網吃到飽，網內前 5 分鐘免費再送 40 分鐘，網外也享 40 分鐘。對象為各級學校教職員工（含正職、約聘、約僱），憑相關證件即可申辦。

圖片來源：中華電信官網
圖片來源：中華電信官網

2.Apple教育方案

7/10~9/30 教師購買Mac、iPad享教育價，還可獲贈AirPods或Apple Pencil。

圖片來源：截自Apple官網
圖片來源：截自Apple官網

【2025教師節優惠懶人包】各縣市活動

1.台北市

教師憑證享動物園免費入園、運動中心免費使用、百貨餐飲住宿折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

2.台中市

9/12~10/31 憑教師證享餐飲、書店、休閒娛樂等多種折扣。

詳細活動辦法

圖片來源：女子漾製表格
圖片來源：女子漾製表格

3.屏東勝利星村

9/28 教師憑證至屏東勝利星村市集服務台即可免費領取100元抵用券（送完為止），還有民歌演唱會。

圖片來源：FB @屏東縣政府文化處
圖片來源：FB @屏東縣政府文化處

4.各縣市政府

教育部首次發放1000元敬師禮券，全台教師均可領取。

#老師 #屏東 #教師節 #下午茶 #台北喜來登

6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎

2025-09-17 10:46 女子漾／編輯ANDREA

娛樂圈從不缺少光鮮亮麗的面孔，卻也藏著難以言說的悲傷與無常，近年來，不少中港男女星的生命戛然而止，讓影迷和圈內人士痛心不已，這回盤點六位曾經紅極一時、卻不幸英年早逝的明星，梳理他們最具代表性的作品與離世背後的原因。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

劉丹：永遠的還珠格格「香妃」

劉丹（是中國著名女演員，畢業於中央戲劇學院，她最為人熟知的角色是經典電視劇《還珠格格II》中的「香妃」一角，憑藉該角色她在華語娛樂圈迅速走紅，成為觀眾心目中難忘的青春偶像。

劉丹的演藝事業正值上升期，不僅出演了《宰相劉羅鍋》、《新龍門客棧》、《西遊記續集》等多部影視作品，也展現了出色的演技與表演多樣性。然而，2000年1月30日凌晨，她因赴廣東參加商業活動，在深圳高速公路發生嚴重車禍，當時她在後座休息，未繫安全帶，因車輛失控撞擊護欄，劉丹被拋出車外，頭部重創不治，年僅27歲，這場意外震驚了整個娛樂圈和廣大粉絲，她的突然離世也成為經典劇集《還珠格格》中的巨大遺憾。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

喬任梁：傾城四少的憂鬱別離

喬任梁憑借《陸貞傳奇》等劇贏得大量粉絲喜愛，音樂和戲劇事業均有不俗成績，惟因憂鬱症困擾，於2016年自殺離世，年僅28歲。事件曝露演藝圈內心理健康問題嚴峻，社會對精神疾病更加關注。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

于朦朧古裝男神疑點重重墜樓亡

著名作品有《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》，于朦朧風靡一時，被譽為古裝男神。2025年9月在北京墜樓身亡，死因疑點多，官方調查未認定刑事因素。此悲劇引發了演藝圈多方哀悼與社會熱議。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

梁祐誠：新生代古裝演員病逝震驚圈內

梁祐誠年輕有為，出演《卿卿我心》等劇。2025年因中樞神經感染病逝，年僅27歲。起初誤診為普通感冒，病情迅速惡化無法挽回，猝逝令人痛惜。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

李詠：央視名嘴生命終結於癌症

 李詠作為央視知名主持人，主持春晚等重要節目深受觀眾喜愛。2018年與癌症奮鬥17個月後離世，享年50歲。他的去世提醒國內癌症防治的嚴峻形勢，也引發社會對健康教育的重視。

圖片來源：翻攝自微博
圖片來源：翻攝自微博

周海媚：經典「周芷若」病痛纏身辭世 

以1994年經典新版《倚天屠龍記》中周芷若一角紅遍華語世界的周海媚，演藝生涯光彩照人。晚年卻與紅斑狼瘡病魔纏鬥多年，身體持續惡化，最終於2023年底因心臟病離世，享年57歲。她的離去成為娛樂圈健康議題的重要警鐘。

#癌症 #古裝 #過世 #死因 #演藝圈 #于朦朧 #還珠格格

九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目　升職加薪機會大增

2025-09-16 12:51 女子漾／編輯張念慈
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix
《暴君的廚師》潤娥。圖片來源：Netflix

時序來到九月中旬，隨著秋意漸濃，不少人開始在職場迎來收穫期。根據《搜狐網》報導，9月中後有4個生肖特別容易因努力與實力被看見，升職加薪的機會大增。如果能把握機會，再搭配穩健心態，將能在工作中寫下漂亮成績單。

現在就來看看，哪4個生肖在九月中旬迎來高光時刻，收穫努力成果！

《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni
《夢想成為律師們》鄭彩娟。圖片來源：IG@j_chaeyeoni

生肖牛：厚積薄發，穩重受賞識

屬牛的朋友一向腳踏實地，這段時間正是你們展現實力的關鍵期。過去默默付出的努力，終於有機會被主管看見。你們在團隊中可靠、沉穩，讓人放心把重要任務交給你。

近期若能勇於承擔挑戰，不僅能完成任務，還有可能在關鍵專案中脫穎而出。這份穩重與專業，將成為你獲得升遷或加薪的最大助力。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖猴：靈活果斷，突破帶來機會

屬猴的人在這段期間頭腦靈活，遇到職場變動時，能迅速抓住機會。無論是新市場開發，還是突如其來的挑戰，你們都能主動出擊，並在一次次嘗試中找到突破口。

這種「敢衝敢試」的精神，將成為主管眼中最難得的特質。建議你們在九月中旬多發揮領導力，積極表現，將有機會為自己贏來升遷舞台。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖羊：沉著應對，穩中求進

屬羊的朋友近期最適合發揮細心與耐心。你們懂得在壓力下保持冷靜，逐步推進計畫。即便遇到複雜專案，也能有條不紊地協調資源，讓整體進展平穩。

領導會因為你的專業態度與細緻作風，而對你刮目相看。九月中旬，屬羊的人將有機會用穩健表現，收穫升遷加薪的肯定。

圖片來源：IG @tvn_drama
圖片來源：IG @tvn_drama

生肖虎：展現魄力，領袖氣場全開

屬虎的人天生具備領導風範，九月中旬更是你們施展影響力的時刻。當團隊面臨困難時，你們願意勇敢站出來承擔責任，帶領大家一同突破。

這種敢於承擔的態度，將讓主管對你更加信任。無論是帶隊簽下大客戶，還是開創新業績，都可能成為你升職加薪的契機。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#生肖運勢

一夜爆紅2025陸劇黑馬TOP 6！《不眠日》霸榜，這部權謀復仇劇狂吸粉

2025-09-23 11:31 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

近幾年追劇題材多變，刑偵、懸疑、武俠和都市題材中，滿滿的高能反轉和情感衝突，總能讓劇迷們每集都緊盯螢幕。

2025年話題之最，莫過於以時間循環燒腦推理聞名的《不眠日》，開播便收穫高口碑，被譽為今年必追神劇，而同樣入列的其他五部精選作品，也各有獨到魅力，從頭到尾驚喜不斷，來看看那些劇你還沒追，保證讓你一集接一集停不下來。

1. 《不眠日》時間循環的燒腦刑偵

白敬亭、文詠珊主演的《不眠日》，將「時間逆轉」與刑偵推理完美結合。

故事設定在虛構的華澳市，神探丁奇每日可重置時間五次，藉此拆解一連串完美犯罪，劇情節奏緊湊，層層翻轉的人性考驗帶來懸疑與感動。精密的時間機制與細膩的情感描寫，使本劇成為年度必看燒腦代表作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

2. 《無憂渡》奇幻志怪與浪漫交織

任嘉倫、宋祖兒的全新組合，帶領觀眾走入人妖共存的異境世界。女主擁有陰陽眼，與捉妖師聯手解開單元式的奇案，浪漫愛情中帶點驚悚氛圍，每集都有驚喜轉折，唯美古風與默契演技，讓這部奇幻愛情劇在口碑與人氣上雙贏。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

3. 《藏海傳》權謀復仇的大男主之路

肖戰領銜的《藏海傳》以古裝權謀為主軸，講述欽天監監正之子滅門後的復仇史，男主化名重返京城，憑謀略步步高升，劇中既有奇幻冒險的奇景，也有朝堂政治的腥風血雨，老戲骨助陣更添張力，節奏明快、高潮迭起，是權謀劇迷的理想選擇。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

4. 《仙台有樹》雙重身份的仙俠群像

榮登2025微博熱選冠軍，《仙台有樹》結合仙俠元素與群像戲碼，主角的雙重身分帶來連環反轉，友情線與愛情線並重，角色立體、劇情流暢。精緻的美術與攝影，使其成為當代古裝仙俠劇的質感代表。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

5. 《深情眼》都會愛情的細膩溫度

張予曦、畢雯珺主演的《深情眼》，以職場與家庭交錯的現代愛情為主線。兩人在現實壓力下相互扶持，故事細膩動人，節奏緊湊又不失溫柔，呈現出成熟都市愛情的真實感，療癒系氛圍格外討喜。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

6. 《雁回時》重生復仇的貴女風雲

改編自人氣小說《重生之貴女難求》，劇中女主莊寒雁帶著前世記憶歸來，揭穿家族偽善面具、展開精密復仇，權謀心計與情感糾葛交織，情節緊張卻不失女性視角的堅韌魅力，是古裝復仇劇迷不容錯過的黑馬之作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

#古裝 #劇情 #陸劇 #仙俠劇 #不眠日 #白敬亭 #無憂渡 #藏海傳

明年月入5萬以下免繳稅？財政部急宣布「有這但書」 2大族群也不用繳！

2025-09-24 09:26 女子漾／編輯張念慈
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

總統賴清德日前拋出「明年5月報稅時，月薪約5萬元以下可免繳所得稅」的說法，引發社會熱議。財政部緊急補充說明，這一數字是以「單身青年且租屋自住」為假設情境試算，並非所有月薪5萬元以下者皆適用。換言之，只有同時符合相關扣除額條件者，才可能適用免稅。本篇整理試算情境、2026年免繳綜所稅的3大族群資訊，但你一次看懂。

理財、財務示意圖。圖片來源：Canva
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

單身租屋族情境試算

財政部解釋，若單身租屋者申報時能同時享有：

1.免稅額9.7萬元

2.標準扣除額13.1萬元

3.薪資所得特別扣除額21.8萬元

4.房屋租金支出特別扣除額最高18萬元

合計約62.6萬元，若年收入低於此數字，確實可免繳綜合所得稅。不過，若沒有租屋支出，或未符合特別扣除額條件，則未必能享有同樣優惠。

2026年免繳綜所稅的3大族群

1.單身上班族：年收入62萬元以下（約月薪5萬元）。

2.一家四口家庭：夫妻共同申報並扶養2名5歲以下幼兒，家庭年收入164萬1,000元以下。

3.三代同堂家庭：再加上扶養2名長者，家庭年收入212萬元以下。

理財、財務示意圖。圖片來源：Canva
理財、財務示意圖。圖片來源：Canva

學者：與現行差異不大

台大法學院教授柯格鐘試算後，認為新制的免稅門檻與現行制度差異有限。今年度單身族若計入免稅額、各項扣除額與租金支出，免稅門檻已接近60萬元，因此62萬元只是延續物價調整後的數字，並未形成「重大利多」，而是延續過往逐步調整的趨勢。

財政部補充，近年來政府已多次調高免稅額、標準扣除額與各項特別扣除額，並依消費者物價指數調整課稅級距及基本生活費，以減輕民眾負擔。未來仍將兼顧財政收入與租稅公平，持續檢討相關制度。

高收入族都這樣節稅

政府強調「明年將是有史以來國人稅負最輕的一年。」新稅制將使中低收入族群稅負大幅減輕，並估算有4至5成民眾受惠，宣示高收入族群將承擔主要稅收，尤其前1％的高所得者繳納約40％至50％的稅收。

但財政部2023年統計顯示，仍有356戶年收超過200萬元的高所得者免繳稅，甚至有7戶年收千萬元以上也未繳稅。原因在於這些高薪戶善用各種合法節稅方式，包括股利分離課稅、海外收入免稅額、捐款及醫療支出列舉扣除等，使實際稅負大幅下降。

這項政策宣示，掀起網路熱議，網友直呼「月薪5萬竟被算在免稅族群，可見薪資水準偏低」、「半數上班族薪水形同低收戶」，也有人質疑：「若沒有租屋，這樣的免稅試算根本用不到。」

#上班族 #租屋族 #賴清德 #免稅額 #免稅門檻 #特別扣除額

