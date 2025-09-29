2025-09-29 05:55 女子漾／編輯Wendi
Netflix《妳和其餘的一切》15則愛恨金句！「真正自卑的人不會像妳這樣說話，敢說出口的根本不是心結」
Netflix韓劇《妳和其餘的一切》講述一對親密閨蜜兼競爭對手「柳誾重」（金高銀 飾）與「千商燕」（朴智賢 飾）之間苦樂參半的友誼，2人在愛恨交織的30年之間，不斷上演拉扯與牽絆。觀眾在追尋主角們人生故事的過程中，內心也泛起點滴波瀾，今天就跟著女子漾一起來盤點劇中15則愛恨金句吧！
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句1：
是不是最要好的不好說，但我只有她一個朋友。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句2：
競爭心態是想贏過對方才會有吧？我只有羨慕她而已，沒想過要贏她。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句3：
真正自卑的人不會像妳這樣說話，敢說出口的根本不是心結。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句4：
我原本設想的20歲，是湛藍的顏色，是歡天喜地的綻放，是花朵綻放的年華。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句5：
每當關係結束時，我看透的往往不是對方，而是自己，自己的稜角，自己的缺點。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句6：
明明很賣力地依樣畫葫蘆，想讓某個東西變成真的，卻完全沒辦法跟上。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句7：
討厭一個人根本不會去想她，但恨一個人會一直想一直想，所以很痛苦。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句8：
要是為了自尊心捨棄一切，你還剩下什麼？
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句9：
剛開始失去他很痛苦，但是到了後來，真正讓我憤怒痛苦的是我自己。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句10：
兩個人在一起，我要先喜歡自己的樣子，才有能力喜歡對方，說到底我更看重自己吧！
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句11：
儘管照片裡的時間看起來像靜止了，但那60分之1秒，將永遠留存。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句12：
失去的人，讓你的心空虛又悲傷；但是要用什麼東西填滿這個空間，是由你來決定的。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句13：
因為有討厭的人就放棄自己想做的事，未免也太吃虧了。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句14：
每段關係結束時，我看透的往往不是對方，而是自己。
Netfli韓劇《妳和其餘的一切》金句15：
如果再次相遇，我會好好跟妳做朋友。
《妳和其餘的一切》| 正式預告 | Netflix
