2026-06-23 11:01 女子漾編輯／張念慈
全台女生夏季惡夢Top1：蟑螂出沒！5招滅蟑攻略不藏私，女同事們全靠這招自保
夏天一到，妳可能還沒想好去哪裡避暑，但蟑螂早就訂好妳家當牠的夏日別墅了。無論是租屋套房還是冷氣房辦公室，牠都能準時現身，神出鬼沒、會飛還會鑽水管，讓人連尖叫都來不及。
問身邊女生：「你最怕的不是熱，是牠！」對，全台女生的夏季共同惡夢Top 1：蟑螂出沒。但別怕，小編幫你整理了5個超實用滅蟑生活妙招，女同事們都靠這幾招撐過蟑螂旺季，快筆記起來！
實用滅蟑生活妙招1. 滅蟑神器No.1：滅蟑凝膠＋蟑螂屋雙管齊下
不想滿屋子噴殺蟲劑？那就靠「靜悄悄殺手組合」：
1.滅蟑凝膠點在流理台、冰箱下方、浴室轉角、廚下櫃子
2.蟑螂屋放在熱源附近（如插座底、路由器後、微波爐旁）
這一組的好處是無味、無毒、持久，而且妳根本不用看牠死，牠會默默死在牠該死的地方。
實用滅蟑生活妙招2. 驅蟑天然法寶：小蘇打粉＋白醋＝除臭又防蟑
每週用「小蘇打粉＋白醋」倒進水槽和排水孔中，再沖熱水清洗：
1.清潔殘渣＋除臭氣＋破壞蟑螂嗅覺路徑
2.同時也能減少細菌與蟲卵堆積
這招超適合租屋族＆不開伙的小套房，簡單快速又環保！
實用滅蟑生活妙招3. 防蟑絕招：封住牠會來的每一個縫
妳家牠會來，是因為門開著、水管沒蓋、封條老化、地板有縫…牠全都知道！
滅蟑最有效的第一步其實是：封口大作戰！
1.排水孔裝「不鏽鋼網＋密封蓋」
2.門縫貼「門縫防蟲條」
3.廚下櫃與流理台接縫處用「填縫膠條」密封
當牠進不來，就少了一大半恐懼。
實用滅蟑生活妙招4. 女生最常犯的誤區：這些習慣，其實是「蟑螂吸引劑」
1.手搖杯喝一半放著不丟：殘糖液最愛
2.塑膠袋、紙箱堆一角沒收：牠的五坪小套房
3.洗好的碗沒晾乾：濕氣＝牠的水源
4.甜點碎屑沒擦乾淨：最香的捷徑
解法很簡單：吃完立刻清、袋子丟乾淨、紙箱不要囤、濕布別亂放。
妳以為的懶，其實是幫牠開門迎接。
實用滅蟑生活妙招5. 冰箱、電器後方要定期擦拭，這裡是牠最愛的產房
尤其是：
1.冰箱後方熱源＋潮氣
2.微波爐與電鍋下方積灰＋碎屑
3.插座群與分享器集熱又暗
這些區域是蟑螂媽媽最愛的下蛋地點，清一次妳會嚇到人生重整。記得每月拿濕紙巾或酒精擦一次，除塵除蟑都靠它！
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