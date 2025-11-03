黃明志、謝侑芯有私交？雪碧怒駁謝侑芯「伴遊謠言」：她不碰違禁品、連酒都不喝。圖片來源：黃明志臉書、雪碧IG

「護理系女神」謝侑芯（Iris）近日被發現陳屍於馬來西亞吉隆坡一家五星級飯店浴缸內，享年31歲。現場同在的馬來西亞歌手黃明志，被警方驗出4種毒品反應陽性。謝侑芯的摯友雪碧（方祺媛）事後氣憤發聲，嚴正駁斥外界對死者的「伴遊謠言」，強調好友「連酒都不喝」，絕不會碰違禁品。

黃明志稱「拍片談合作」卻涉毒！雪碧怒駁謝侑芯「伴遊謠言」，捍衛閨密。圖片來源：雪碧IG

黃明志。黃明志臉書

吉隆坡飯店驚見遺體 警方懷疑曾移動屍體

根據馬來西亞《中國報》、《星洲網》、《光明日報》等媒體報導，黃明志在22日中午於飯店外神情慌張地被警方攔查。警方進入房間後，發現謝侑芯全身赤裸倒臥於無水的浴缸中，現場疑似有移動遺體的跡象，並搜出9粒疑似毒品藥丸與壯陽藥。

警方對黃明志進行尿液檢測，結果對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚等4項毒品呈陽性反應。根據馬國《1952年危險毒品法令》，他被依持毒與濫用毒品罪起訴，目前以保釋金獲准外出。

黃明志稱「在討論拍片」 指控救護車延誤

黃明志向警方供稱，當晚雙方在飯店討論影片合作事宜，謝侑芯進浴室洗澡後遲遲未出，他入內查看時發現對方昏迷，隨即進行CPR並報警求助。他強調「未吸毒、未持毒」，並指控救護車延誤近一小時才抵達。其經紀人則表示，案件已進入司法程序，「請外界靜待警方正式報告」。

不過，馬來西亞警方指出，現場狀況與黃明志供詞不符，死者陳屍於乾涸的浴缸內，地面沒有任何水跡，懷疑屍體遭移動。謝侑芯猝逝初期，外界一度以為她因心臟病發作離世，但隨著黃明志涉毒、警方發現藥物等細節曝光，案情急轉直下。

31歲「護理系女神」謝侑芯驟逝。圖片來源：IG@irisirisss900

雪碧怒斥「伴遊說」：亂爆料請拿出證據

面對網路謠言，有人誣指謝侑芯「被派去陪酒、伴遊」，摯友雪碧憤怒反擊。她在社群發文寫道：「身正不怕影子斜！死者為大，亂爆料請拿出證據！嘴巴那麼臭是吃到屎嗎？」並痛批部分網紅趁機蹭熱度，「到我這邊你們是沒新聞的，願死者安息。」

雪碧稍後再發文「人心中的成見就像一座大山」，引起關注。她接受《TVBS新聞網》訪問時再次澄清：「Iris沒有碰過任何違禁品，連酒都不喝，這是我可以確定的事。」並呼籲外界「不要再讓她被二次傷害」。

過去曾合作MV 經紀人點名黃明志「該說真相」

事實上，謝侑芯與黃明志早在5年前就曾於歌曲《中國痛》MV中合作，影片中她以性感造型登場，當時還有香港演員黃秋生共同出演。這次兩人再度同房談合作卻爆出命案，讓粉絲震驚不已。

謝侑芯的經紀人昨（2）日晚間發文點名黃明志，質疑他「公開聲明與警方報告完全不符」，怒問：「你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」目前雙方說法矛盾，警方仍在進一步鑑識與調查中。