金鐘60神劇清單曝光！《影后》《聽海湧》狂掃獎，年度10大台劇一次看。圖片來源：IG @bornforthespotlight、FB @公視粉絲團

2025第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於10月18日在台北流行音樂中心盛大登場。今年以「下一秒，未來」為主題，象徵台灣電視產業正邁向全新創作格局。從名利場到戰地記憶、從婚姻寫實到人性辯證，今年的入圍作品不僅多元，還深刻地反映出台灣影視創作的能量與深度。今天編輯整理以下10部金鐘60得獎台劇，各自以獨特的故事語言，刻劃屬於這個時代的真實與勇氣，愛追劇的你快收藏起來！

金鐘60最強片單推薦：戲劇節目類

主演：謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲

圖片來源：IG @bornforthespotlight

《影后》劇情簡介：

講述六位不同世代女演員在鏡頭外的真實人生。她們曾一同追夢，如今卻各自在人生與職涯的轉折點上掙扎。有人離開幕前成為幕後推手，有人從高峰滑落、努力重拾尊嚴，也有人仍活在聚光燈下卻逐漸迷失自我。劇情從一位初入影壇的新人成長視角出發，揭開演藝圈光鮮背後的殘酷現實，帶出關於夢想、孤獨、友情與自我價值的深刻省思。整部劇以群像手法細膩描繪女性在名利場中如何掙脫標籤、重新定義「成為自己人生的影后」的意義。

《影后》在2025金鐘獎中一共獲得15項提名，最終獲得戲劇節目獎、戲劇節目導演獎（嚴藝文）、戲劇節目女主角獎（楊謹華）、戲劇節目女配角獎（曾莞婷）、最具人氣戲劇節目獎，共5個獎項。

圖片來源：IG @bornforthespotlight

主演：張鈞甯、連炳發、溫昇豪、楊一展

圖片來源：FB @The Outlaw Doctor 化外之醫

《化外之醫》劇情簡介：

以來自越南的整形外科醫師為主角，揭開醫療體制與人性倫理之間的灰色地帶。為了母親的醫藥費，他成為失聯移工，暗地替同鄉看診。當他與台灣醫師在急診現場聯手救人卻反遭指控時，劇情正式進入法律、道德與人性交錯的修羅場。張鈞甯飾演的神經外科醫師在照護家人與職場壓力間掙扎，與非法醫者的相遇成為彼此救贖的契機。《化外之醫》不僅是一部醫療劇，更是一場對「何謂救人」的哲學追問。

《化外之醫》在2025金鐘獎中獲得-戲劇節目男主角獎（連炳發）、戲劇節目男配角獎（楊一展），共2個獎項。

圖片來源：FB @The Outlaw Doctor 化外之醫

金鐘60最強片單推薦3. 《阿榮與阿玉》

主演：柯叔元、韓瑜、林玟誼、張睿家、伊正

圖片來源：FB @阿榮與阿玉

《阿榮與阿玉》劇情簡介：

以嘉義海口一間老照相館為背景，串起一段跨越世代的親情與愛情故事。劇情描繪浪跡多年的阿榮回到故鄉，與多年未見的女兒重逢，也再次遇見年少時的青梅竹馬阿玉。兩人從鬥嘴的老友到情感重新燃起，卻因過往的秘密與家族恩怨而陷入糾葛。故事在現實與奇幻之間遊走，以溫柔的敘事筆觸呈現家族的複雜情感與人生的和解，透過父女的重逢、舊愛的重現與時間的流轉，帶出「回家」這個既痛苦又溫暖的命題。

《阿榮與阿玉》在2025金鐘獎中獲得-戲劇節目編劇獎（張文樑、張芳瑛、藺沫言、諸英、烏培尊）。

圖片來源：FB @阿榮與阿玉

延伸閱讀：《阿榮與阿玉》在奇幻與溫情中療癒童年傷痛，修復家庭關係與自我和解｜柯叔元、林玟誼、韓瑜

金鐘60最強片單推薦4. 《在光裏的人》

主演：柯淑勤、林煒、林志儒、黃采儀、王傳一、翁家明、杜蕾、唐從聖

圖片來源：FB @在光裏的人

《在光裏的人》劇情簡介：

以嘉義大埔鄉的「無醫鄉」為背景，描繪兩位性格迥異的醫師在偏鄉服務的故事，改編自真實事件。年輕熱血的葉明憲與性格內斂、不擅言辭的林繁幸，原本懷抱專業與理想踏入山區行醫，卻在與居民的相處中逐漸被當地的純樸與堅韌所感動。劇中以細膩的筆觸描寫偏鄉醫療的艱難與溫度，展現醫者不只是治病，更是在光與暗之間，陪伴人們學會面對生命與別離。整部作品真摯動人，象徵著「在光裡的人」——那些選擇在邊境守護他人生命的平凡英雄。

《在光裏的人》在2025金鐘獎中獲得-戲劇節目最具潛力新人獎（杜蕾）。

圖片來源：FB @在光裏的人

金鐘60最強片單推薦：迷你劇集與電視電影類

主演：吳翰林、黃冠智、朱宥丞、連俞涵、施名帥、周厚安

圖片來源：FB @聽海湧

《聽海湧》劇情簡介：

把鏡頭拉回二戰與殖民時期，從台籍戰俘監視員的視角，描繪那些被歷史遺忘的人們。導演用冷靜的鏡頭與詩意的節奏，帶觀眾重返婆羅洲的戰俘營，在服從與懷疑、罪與贖之間，看見人性的模糊地帶。劇情最終落在戰後軍事審判的法庭上，呈現「被殖民者」失語的悲劇。《聽海湧》雖僅五集，卻有電影級格局與深度。

《聽海湧》在2025金鐘獎中一共獲得14項提名，最終獲得迷你劇集獎、迷你劇集導演獎（孫介珩)、迷你劇集編劇獎（蔡雨氛）、迷你劇集男配角獎（朱宥丞）、戲劇類節目剪輯獎，共5個獎項。

圖片來源：FB @聽海湧

金鐘60最強片單推薦6. 《星空下的黑潮島嶼》

主演：王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏

圖片來源：FB @星空下的黑潮島嶼 Black Tide Island

《星空下的黑潮島嶼》劇情簡介：

以1950年代綠島為背景，講述一群因思想與政權立場不同而被關押的年輕醫師，被迫在嚴酷環境中設立醫務所，為同樣被囚的政治犯療傷止痛。這些人來自社會各階層，卻在黑潮環繞的孤島上共度命運。劇情透過他們的掙扎與互助，展現人性在極端壓迫下仍閃爍的微光，訴說自由、信念與生存的意義。

《星空下的黑潮島嶼》在2025金鐘獎中一共獲得16項提名，最終獲得 戲劇類節目造型設計獎、戲劇類節目美術設計獎、戲劇類節目視覺特效獎、戲劇類節目燈光獎、戲劇類節目攝影獎、戲劇類節目原創歌曲獎〈神的回信〉，共6個獎項。

圖片來源：FB @星空下的黑潮島嶼 Black Tide Island

延伸閱讀：時代劇《星空下的黑潮島嶼》人性的微光，照亮沈重的歷史｜吳念軒、王識賢、黃河、夏騰宏、曹佑寧主演

金鐘60最強片單推薦7. 《人生清理員》

主演：金士傑、鳳小岳、宋芸樺、黃冠智、蔡嘉茵

圖片來源：FB @人生清理員（影集版）

《人生清理員》劇情簡介：

以一家名為「明日清潔社」的特殊清潔團隊為主角，透過輕鬆幽默的筆調，講述他們處理意外與孤獨死現場的日常。五位成員在一次次清掃中，不僅替逝者收拾遺物，也逐漸面對自己的人生課題。每一次清理都是一場與生死對話的旅程，他們在打掃別人遺憾的同時，也學會與自己的傷痛和解。這是一部以溫柔幽默包裹現實殘酷的人性故事，讓觀眾在笑中帶淚地看見「告別」背後的深情。

《人生清理員》在2025金鐘獎中獲得-迷你劇集男主角獎（鳳小岳）。

圖片來源：FB @人生清理員（影集版）

金鐘60最強片單推薦8. 《誰是被害者：第二季》

主演：張孝全、李沐、許瑋甯、王識賢、林心如

圖片來源：Netflix提供

《誰是被害者：第二季》劇情簡介：

講述患有亞斯伯格症的鑑識人員在捲入新一宗命案後，再次被迫面對家庭與真相的雙重考驗。當他發現女兒牽涉其中，與社會記者聯手追查時，卻意外揭開一連串與「遺願」相關的連續殺人事件。隨著調查深入，命案的真相逐漸與人性的陰影重疊，也讓主角在破案過程中學會理解他人情感，並重新審視自身的痛苦與救贖。全劇以理性推理結構貫穿情感底蘊，在懸疑之外，更探討「理解」與「連結」的真正意義。

《誰是被害者：第二季》在2025金鐘獎中獲得-迷你劇集女配角獎（李沐）。

圖片來源：Netflix提供

延伸閱讀：Netflix台劇《誰是被害者2》10大看點：人物背景&關係重大變動、全新命案「奪器官連續殺人案」死法毛骨悚然！

金鐘60最強片單推薦9. 《樹冠羞避》

主演：韓寧、吳碧蓮、黃可欣、張昌緬

圖片來源：FB @樹冠羞避

《樹冠羞避》劇情簡介：

借用自然現象「樹葉為了共生而保持距離」作為隱喻，講述一對年輕女同志與阿嬤共居後的情感距離。阿嬤不罵不怒，只用一句「是不是我沒教好妳」刺穿孫女心底最深的痛。這部作品細膩描繪出東方式親情中愛與控制的糾葛，也訴說出每個學會「保持距離仍努力相愛的人」的故事。溫柔、克制、真誠，《樹冠羞避》以生活氣息撐起迷你劇集的最佳質感。

《樹冠羞避》在2025金鐘獎中獲得-電視電影獎、迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎（黃可欣）。

圖片來源：FB @樹冠羞避

金鐘60最強片單推薦10. 《愛作歹》

主演：黃冠智、施名帥、范瑞君、鄭志偉

圖片來源：FB @公視粉絲團

《愛作歹》劇情簡介：

以黑幫世界為背景，講述兩名剛出獄的兄弟在重返社會後的情感糾葛。昔日情誼在牢獄中悄然轉化為難以啟齒的愛意，出獄後卻被現實的江湖規則與壓抑的情感撕扯。劇情以粗獷外表下的柔軟情感為主軸，透過暴力與愛的對比，揭示男性之間複雜而真實的情感世界。

《愛作歹》在2025金鐘獎中獲得-戲劇類節目配樂獎（吳宗諺、陳怡嘉）、戲劇類節目聲音設計獎（蔡瀚陞、李威嶧、陳宏信）。