CORTIS 成員都噴什麼香水？趙雨凡愛果香、安乾鎬偏淡雅香，5 位成員同款愛用香一次看

2026-01-07 12:19 女子漾／編輯王廷羽
CORTIS 成員都噴什麼香水？趙雨凡愛果香、安乾鎬偏淡雅香，5 位成員同款愛用香一次看。圖片來源：IG @cortis
CORTIS 成員都噴什麼香水？趙雨凡愛果香、安乾鎬偏淡雅香，5 位成員同款愛用香一次看。圖片來源：IG @cortis

隸屬於 HYBE 旗下、由 BIGHIT MUSIC 於 2025 年推出的五人男子創作型團體 CORTIS，一出道便因顏值與實力兼具迅速引爆話題。成員包含台灣成員趙雨凡，以及金主訓（Juhoon）、Martin、嚴成玹（Seonghyeon）、安乾鎬（Keonho），不僅背景多元，整體氛圍也跳脫傳統男團既定印象，主打單曲〈go〉以反傳統的「少年感」與更貼近真實自我的魅力成功圈粉，加上團內身高條件同樣吸睛，隊長 Martin 身高接近 190 公分，被封為「巨人擔當」，其餘成員也全數超過 176 公分，站在舞台上氣場全開。

圖片來源：IG @cortis
圖片來源：IG @cortis

作為 BTS 與 TXT 的師弟團，CORTIS 的一舉一動自然備受關注，從穿搭、妝容到私下愛用品都成為粉絲熱搜焦點，其中「CORTIS 成員愛用香水是什麼？」更成為近期討論度最高的關鍵字之一，今天就幫大家搜出 CORTIS 同款愛用香水，及他們平常都是如何選香水的呢？

CORTIS 成員男性選香水技巧｜趙雨凡喜歡清新果香

身為 CORTIS 的台灣成員，趙雨凡在受訪時曾透露，自己特別喜歡清新、帶點甜感的果香調香水，尤其是含有桃子香調的氣味最對他的胃口。這類香氣不僅清爽、不厚重，還能在近距離時留下舒服又有記憶點的好印象，非常符合他自然、親切的個人氛圍，也是不少男生初入香水世界的安全選擇。

圖片來源：IG @cortis
圖片來源：IG @cortis

至於趙雨凡的愛用款，正是 W.DRESSROOM 49 號，前調以蜂蜜、蜜桃與蘋果開場，甜而不膩；中調延續蜜桃與茉莉的柔和花果香氣，最後則以麝香、椰子與鳶尾草收尾，整體香味溫柔耐聞，層次感十足，正是那種讓人忍不住想多靠近一點的清新果香。

W.DRESSROOM 49 號。圖片來源：W.DRESSROOM 49 號
W.DRESSROOM 49 號。圖片來源：W.DRESSROOM 49 號

CORTIS 成員男性選香水技巧｜趙雨凡花果香調同款調性香水推薦

花果香調香水推薦：伊麗莎白雅頓－第五大道香水下城限定版

伊麗莎白雅頓「第五大道香水下城限定版」以清新多汁的西洋梨香氣揭開序幕，融合輕盈的花香與絲滑的快樂鼠尾草香，層層交織出一種自由不羈的現代氣息。木質香調與溫暖的琥珀香尾韻，完美捕捉了紐約下城的活力與意想不到的魅力。

伊麗莎白雅頓－第五大道香水下城限定版 NT2,000。圖片來源：伊麗莎白雅頓
伊麗莎白雅頓－第五大道香水下城限定版 NT2,000。圖片來源：伊麗莎白雅頓

花果香調香水推薦：Santa Maria Novella－Cinquanta 京都旅程

義大利百年香氛品牌 Santa Maria Novella 以其歷史花園為靈感，推出全新 Eau de Cologne 香水系列，系列收錄九款精選典藏香氣，猶如翻閱修道院花園的氣味筆記，承襲品牌八百年來對植物與香材的深厚研究，將歷史、文化與時間悉數凝鍊於瓶中。為慶祝京都與佛羅倫斯締結友好城市，品牌推出城市限定香氛 「Cinquanta 京都旅程」，香水將日式園林的簡約美學與義式香氛工藝的細膩格調交融，象徵兩座古都跨越時空的文化對話，也向這份歷久彌新的友誼致敬。 香氛以 佛手橘與葡萄柚 為前調，清新的果香中滲透橙花的細膩甜潤，如初秋黃昏灑下的溫柔光影；中調由 綠茶與玫瑰 編織靜謐平衡的氣息，帶有東方的恬淡與內斂；尾韻則延伸出 麝香、雪松、琥珀與廣藿香 的溫潤木香，彷彿午後陽光映照於枯山水石景之上，沉靜而悠遠，散發安然柔和的氣韻。

Santa Maria Novella－Cinquanta 京都旅程 50ml NT3,450、100ml NT5,080。圖片來源：Santa Maria Novella
Santa Maria Novella－Cinquanta 京都旅程 50ml NT3,450、100ml NT5,080。圖片來源：Santa Maria Novella

CORTIS 成員男性選香水技巧｜安乾鎬喜歡自然淡雅香氣

CORTIS 成員安乾鎬的選香原則則走「低調耐聞」派，他坦言自己偏愛自然、淡雅的香氣，即使使用香水，也希望只留下若有似無的氣味，而不是過度張揚的存在感，對他來說，香水是加分的小細節，而非主角，這類風格特別適合日常通勤或不想太高調的男生參考。

圖片來源：IG @cortis
圖片來源：IG @cortis

而這樣的選香理念，也完美體現在他私下愛用的香水 Jo Malone「伯爵茶與小黃瓜」，這款香氣就像一場英式下午茶的片刻停留，前調由佛手柑帶出清新明亮的開場，隨後是伯爵茶與小黃瓜交織出的清爽水感，乾淨卻不單薄；最後以蜂蠟、香草與麝香收尾，讓香氣變得溫潤柔和、貼膚耐聞，不張揚卻讓人一靠近就留下好印象，這正是安乾鎬會長期愛用這款香水的原因，也是一款「越聞越順、越聞越舒服」的男生日常首選。

Jo Malone 伯爵茶與小黃瓜。圖片來源：Jo Malone
Jo Malone 伯爵茶與小黃瓜。圖片來源：Jo Malone

CORTIS 成員男性選香水技巧｜安乾鎬茶香調同款調性香水推薦

茶香調香水推薦：Perfumer H－STEAM 氤氳淡香精

英國香氛品牌 Perfumer H 推出首款茶香之作「STEAM 氤氳淡香精」，靈感源自清晨薄霧籠罩古老樹林與山丘的神秘景象，這款香水捕捉夢境與甦醒之間的微妙時刻，彷彿一瞬靈感乍現，開啟一天中無限可能。 前調由晨露般的李子、柑橘、香菜與葡萄柚交織而成，明亮而清新的果香如初晨陽光灑落；中調揉合金雀花與白玉蘭 的純淨花香，輕盈氤氳、若隱若現；尾韻則以雪松、白樺木與瑪黛葉 的木質深沉收尾，增添沉穩與層次感，「STEAM 氤氳淡香精」明亮、清新又神秘，是一場嗅覺的甦醒旅程，透過果香、花香與木香的層層交織，在夢與醒之間找到了微妙的平衡。

Perfumer H 氤氳淡香精 50ml NT5,600 Perfumer H 氤氳淡香精 100ml 補充瓶&隨身瓶空瓶9ml*2 NT7,800 Perfumer H 氤氳托特包 NT2,100。圖片來源：Perfumer H
Perfumer H 氤氳淡香精 50ml NT5,600 Perfumer H 氤氳淡香精 100ml 補充瓶&隨身瓶空瓶9ml*2 NT7,800 Perfumer H 氤氳托特包 NT2,100。圖片來源：Perfumer H

CORTIS 成員男性選香水技巧｜金主訓喜歡中性香

CORTIS 成員金主訓則屬於「一試成主顧」型的用香者，他回憶中學時偶然聞到一款讓他印象深刻的香水，從此便一直使用至今，這款香水最大的特色在於中性、不過於濃烈，男女都能駕馭，也恰好貼合他的氣質，對於不喜歡頻繁更換香味、追求穩定風格的人來說，中性香正是最不容易出錯的選擇。

圖片來源：IG @cortis
圖片來源：IG @cortis

而他愛用的，正是 Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」。香氣以新鮮採摘的威廉梨作為開場，清甜多汁卻不膩口，隨後由潔白細緻的小蒼蘭帶出柔和花香，為整體注入純淨而優雅的英倫氣息；最後以廣藿香與淡淡木質調收尾，讓香味更貼膚、也更耐聞。花香、果香與木質香氣自然交融，散發出低調卻有質感的存在感，正是金主訓長期愛用、也不易出錯的中性香代表。

Jo Malone 英國梨與小蒼蘭。圖片來源：Jo Malone
Jo Malone 英國梨與小蒼蘭。圖片來源：Jo Malone

CORTIS 成員男性選香水技巧｜SEONGHYEON 喜歡疊香

CORTIS 成員 SEONGHYEON（嚴成玹）在香水選擇上則展現出強烈的個人主張，他坦言自己會刻意避免使用「太常見、大家都在噴」的香水，因此更喜歡透過疊香來創造獨一無二的氣味組合，對他而言，香水不只是好不好聞，而是能否展現自己想傳達的形象與個性，也因此一直在尋找、嘗試不同香調的搭配可能。

圖片來源：IG @cortis
圖片來源：IG @cortis

他最愛用的香水之一是 Jo Malone「白樺木與薰衣草」，靈感來自英國鄉間的薰衣草花園，彷彿踏在晨光灑落的紫色小徑上，初調的葡萄柚帶來明亮清新的柑橘氣息，中調則以柔和清爽的英國薰衣草增添草本芬芳，尾調的白樺木則注入率性木質魅力，讓香氣持久散發，既清新又不失個性，非常符合 SEONGHYEON 對「獨特香氛」的追求。

Jo Malone 白樺木與薰衣草。圖片來源：Jo Malone
Jo Malone 白樺木與薰衣草。圖片來源：Jo Malone

CORTIS 成員男性選香水技巧｜Martin 喜歡中性香、古龍水

身為 CORTIS 團體中的「巨人擔當」的隊長 Martin 在香水選擇上同樣講究，他表示自己會優先考量好聞、獨特，且符合自己年齡層的香氣，最好是那種在其他地方很少聞到的味道，以現階段來說，中性香水或清爽的古龍水最能襯托他的成熟氣質，既乾淨又不顯老成。

圖片來源：IG @cortis
圖片來源：IG @cortis

Martin 最愛的香水之一是 Jo Malone「黑莓子與月桂葉」，彷彿回到兒時採摘黑莓的記憶，初調的黑莓子帶來深沉帶酸的果汁香氣，搭配布枯木增添清脆綠意；中調的月桂葉與白松香交織，營造明亮草本感；尾調則以雪松呈現醇厚木質香，宛如鬱鬱蔥蔥的黑莓園般層次豐富，另外，他也常用 SW19 空間噴霧作為日常香氛點綴：前調的鈴蘭與白蓮花清新輕亮，中調的白麝香與柔粉香溫暖包覆，尾調的性感麝香、檀香與安息香脂則留下一抹靜謐神秘的木質餘韻，既自然又耐聞，非常符合 Martin 的個人風格。

Jo Malone 黑莓子與月桂葉。圖片來源：Jo Malone
Jo Malone 黑莓子與月桂葉。圖片來源：Jo Malone

SW19 空間噴霧。圖片來源：SW19
SW19 空間噴霧。圖片來源：SW19

CORTIS 每位成員的香水選擇都展現出獨特個性與生活品味：趙雨凡偏愛清新果香、安乾鎬走低調淡雅、金主訓則是中性香不易出錯、SEONGHYEON 喜歡疊香創造專屬味道，而隊長 Martin 則以中性香與古龍水凸顯成熟氣質，無論是甜美果香、清新草本，還是木質中性調，這些香水不僅為日常增添風格，也成為粉絲模仿的香氛指南，對喜歡 CORTIS 的粉絲而言，掌握他們的愛用香水，就是跟偶像零距離感受同款魅力的最佳方式。

【本文為JUSKY街星授權提供】

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

康是美瘋了！全台最大門市開箱：直接把OLIVE YOUNG自有品牌搬進台灣 4亮點一次看

2025-12-19 15:38 女子漾／編輯張念慈
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供
康是美瘋了！全台最大康是美門市開箱：直接把 OLIVE YOUNG 搬進台灣 4亮點一次看。圖片來源：品牌提供

康是美這次真的出大招，直接把韓國指標性藥妝店 OLIVE YOUNG 的人氣品牌搬進台灣。位於桃園的「桃華門市」與台中的「東興門市」雙雙升級為超旗艦店，12月19日正式開幕，以更大的空間、更完整的品項，打造全新等級的美妝潮流據點。

兩間門市不只外觀升級，內容更是誠意滿滿。包括OLIVE YOUNG四大自有品牌首度完整進駐，同步規劃MINI可愛小物專區、香水香氛大櫃，以及野獸國 IP潮玩區，無論是日常補貨、挖寶購物，還是拍照打卡，都能一次滿足。

康是美東興門市。圖片來源：品牌提供
康是美東興門市。圖片來源：品牌提供

亮點一 韓妝控必逛！OLIVE YOUNG 四大自有品牌一次到位

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

最大亮點莫過於 OLIVE YOUNG 四大品牌 wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 首度以完整陣容進駐康是美。桃華與東興門市直接化身韓妝集中地，不用代購、不必等待，就能零時差入手韓妞熱用的話題商品。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

wakemake主打專業彩妝，其中16色眼影盤與空氣感氣墊粉餅深受歡迎；colorgram以活潑年輕風格擄獲目光，糖葫蘆水光唇釉人氣居高不下；BIOHEAL BOH 則以科研保養聞名，3D益生菌面霜與B5積雪草噴霧在韓國熱銷；BRINGGREEN主打溫和純淨，積雪草毛孔精華是問題肌族群的愛用款。

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供
韓妝控的天堂！OLIVE YOUNG 四大自有品牌完整降臨。圖片來源：品牌提供

亮點二 MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收

門市特別設置MINI主題陳列區，網羅季節限定、社群爆紅與高討論度小物，且會不定期更換內容，每次造訪都有新驚喜。從LANEIGE甜甜圈水唇釉、alternativestereo 寶石唇頰盤，到迷你版護髮精油、IP聯名護手霜，逛起來就像在挖寶。

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供
MINI 專區開逛　限定彩妝與爆紅小物一次收。圖片來源：品牌提供

亮點三 香氛控必試　命定香水機互動體驗

桃華與東興門市同步打造大型香水香氛專區，集結韓系、居家與小眾香氛品牌，讓消費者能盡情試香。包括韓國國民香氛 hetras、少女系香氛 OHANA MAHAALO 都能現場體驗。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

其中桃華門市更設有adopt香水機，消費滿1,500 元即可互動體驗，並免費帶回一支市價690元的adopt 30ml 香水，成為開幕期間最受關注的話題亮點之一。

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供
香氛控必試　命定香水機互動體驗。圖片來源：品牌提供

亮點四 野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買

不只美妝，康是美也同步擴展 IP 潮玩版圖。與野獸國合作的大型 IP 專區，集結迪士尼、飛天小女警等人氣角色。包含「動物方城市演唱會系列盲盒」與「飛天小女警鑰匙圈盒玩」，可愛度與收藏性兼具，讓人一逛就停不下來。

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供
野獸國 IP 潮玩區　療癒系周邊超好買。圖片來源：品牌提供

為歡慶開幕，康是美也端出多項限定優惠。12月19日至21日、12月26日至28日 全店不限金額85折，會員單筆消費滿2,000 元再送200點 OPENPOINT；消費滿1,500元還有機會抽中 BGYM 雲朵柔感按摩椅或 BGYM 飛輪車。此外，東興門市消費滿1,500 元可體驗超萌扭蛋機，桃華門市則推出單筆滿3,000 元贈送多功能摺疊推車或造型手提箱的限定好康。

隨著桃華門市與東興門市正式開幕，康是美也宣告美妝購物體驗全面升級。從韓系品牌、香氛互動到 IP 潮玩，一站式滿足逛街與療癒需求。12 月 19 日起，準備好清單與荷包，親自走一趟，就能感受這波超旗艦門市帶來的全新驚喜。

康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供
康是美桃華門市。圖片來源：品牌提供

2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：學IU、舒華把好運穿在身上，整年都順起來

2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：學IU、舒華把好運穿在身上，整年都順起來

2025-12-09 13:47 女子漾／編輯張念慈
2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：把好運穿在身上，整年都順起來。圖片來源：藝人IG
2026十二星座幸運色＋穿搭推薦一次看：把好運穿在身上，整年都順起來。圖片來源：藝人IG

2026年被視為「上半年調整、下半年收成」的關鍵之年，每個星座都在進行人生大整修：有人縮減步伐重新校準方向，有人則趁勢突破極限。而今年最受關注的「幸運色穿搭」，不只是風格選擇，更像把願望寫在衣服上，讓宇宙接收到訊號，好運自然會靠近你。

這篇整理十二星座2026年的全年運勢、幸運色能量與實用穿搭建議，不管妳是上班族、學生還是年末準備升級風格，都能找到自己的「開運穿搭密碼」。

牡羊座｜幸運色：紅橙色

運勢：2026 牡羊靈感旺、人緣佳，是升職與轉職機會並存的一年。桃花強但易速食，建議先觀察再靠近。財運佳、偏財運亮，但享樂支出偏高。

穿搭建議：牡羊的紅橙色要穿得有質感，可選紅橙針織衫、襯衫或半身裙，搭上白褲或牛仔褲，不會過於張揚。上班選紅橙外套點亮整體，約會時改用紅橙小包、高跟鞋或唇色，小面積即可增強氣場。

峮峮。圖片來源：峮峮IG
峮峮。圖片來源：峮峮IG

金牛座｜幸運色：嫩綠色

運勢：今年金牛被推著成長，是升職、轉職、突破舒適圈的好年。桃花質感佳，但容易猶豫不決。財運平穩，人情與旅費支出高。

穿搭建議：嫩綠色非常適合金牛打造「溫柔系通勤穿搭」，例如嫩綠襯衫＋白長褲、奶茶裙；假日可用嫩綠小外套搭牛仔褲。怕綠色突兀的人，可以先從嫩綠絲巾、髮夾或帆布袋開始。

太妍。圖片來源：太妍IG
太妍。圖片來源：太妍IG

雙子座｜幸運色：天藍色

運勢：雙子的 2026 是人際重整、事業升級的一年。秋季強桃花，有伴者需正面溝通。財運穩，注意不要衝動投資。

穿搭建議：天藍色讓雙子思緒清晰又顯眼，上班可選天藍襯衫或灰藍西外；休閒日穿天藍牛仔外套、天藍T恤或小包，整體立刻變輕盈。若想給人「值得信任」的形象，可搭白褲或深藍長褲。

潤哦。圖片來源：潤娥IG
潤哦。圖片來源：潤娥IG

巨蟹座｜幸運色：淡粉色

運勢：巨蟹在今年情緒更成熟，做決定更果斷。工作可能有位置或環境變動。年底三個月桃花大開。

穿搭建議：淡粉色讓巨蟹的溫柔變成魅力，淡粉針織＋牛仔褲、淡粉襯衫＋米白裙都很好看。想啟動愛情運，更推薦淡粉洋裝或淡粉上衣加一點白色細節。害羞的人可以用淡粉耳環、腮紅、手機殼替代。

太妍。圖片來源：太妍IG
太妍。圖片來源：太妍IG

獅子座｜幸運色：金色

運勢：獅子今年忙碌但表現最亮眼，是升級加薪的機會年。桃花多在聚會出現。

穿搭建議：金色不用大面積，一點點就能讓你氣場上升。金色耳環、金扣西外、金色鞋子、金屬包都是獅子的必備。正式場合可選金色細肩背心＋黑色西外；日常則用金色飾品快速拉升質感。義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，手提或肩背皆能展現個性魅力。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Marcella大型皮革托特包、右為Aurora大型梯形皮革包。
義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Marcella大型皮革托特包、右為Aurora大型梯形皮革包。

處女座｜幸運色：米白色

運勢：處女今年進入「整理人生」模式，房間、人際、工作節奏全部重整。工作適合打底、進修。

穿搭建議：處女的幸運色米白，是打造極簡美學的最佳色。米白襯衫＋米白長褲，同色系穿搭最顯乾淨。若想提升專業度，可搭咖啡色腰帶、包包；假日則換成米白針織＋牛仔褲，舒服又優雅。

張員瑛。圖／IG@for_everyoung10
張員瑛。圖／IG@for_everyoung10

天秤座｜幸運色：薰衣紫

運勢：2026 天秤工作雜事多但處理得很好，是建立信任的關鍵年。5 月、10 月有強烈桃花期。

穿搭建議：薰衣紫能強化天秤的魅力，適合放在上衣、針織外套或紗裙。想打造「溫柔又有主見」的形象，可選薰衣紫襯衫＋白褲；日常則能用薰衣紫小包或指甲油點綴。

學 IU 的小清新風格：用「薰衣草紫色」穿出清新溫柔的高級質感。 Photo: Pinterest
學 IU 的小清新風格：用「薰衣草紫色」穿出清新溫柔的高級質感。 Photo: Pinterest

天蠍座｜幸運色：深紫色

運勢：天蠍會做出人生重大調整，事業亮眼，但需避免因不耐煩與團隊衝突。桃花少但質量高。

穿搭建議：深紫色打造天蠍的神秘氣場，深紫襯衫配黑褲、深紫洋裝搭長靴都是「氣勢型穿搭」。不想太高調，可以用深紫絲質上衣、眼影或深紫口紅來加強存在感。

峮峮。圖片來源：峮峮IG
峮峮。圖片來源：峮峮IG

射手座｜幸運色：深紅色

運勢：射手今年開始做長期規劃，工作成果穩定。感情要避免被新鮮感吸走。

穿搭建議：深紅色可以讓射手的冒險魅力更成熟，深紅毛衣、深紅百褶裙、深紅斗篷外套都適合。上班時可選深紅襯衫＋西褲，休閒則深紅 T＋牛仔褲即可。怕太強烈的人可從深紅唇色開始。

舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_
舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_

摩羯座｜幸運色：灰藍色

運勢：摩羯今年做的是「人生系統更新」，將迎來升級、大專案機會。單身者易遇到成熟可靠型。

穿搭建議：灰藍色是摩羯今年最穩的專業色，灰藍西裝外套、灰藍襯衫、灰藍針織衫都很百搭。搭白褲、黑褲或牛仔褲都不會錯。假日全身灰藍基調＋白球鞋是摩羯最佳休閒配方。

潤哦。圖片來源：潤娥IG
潤哦。圖片來源：潤娥IG

水瓶座｜幸運色：銀色

運勢：水瓶創意旺，但執行力要加強。人際、感情都需要更直接，不要逃避承諾。

穿搭建議：銀色適合做亮點，小面積更顯風格。銀色球鞋、銀色包、銀色飾品都能讓你看起來前衛又不浮誇。更大膽的水瓶可以嘗試銀色百褶裙或銀色短裙，搭素色上衣即可。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Natasha皮革手提包、右為Cindy皮革手提包。
義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini推出多款節慶派對推薦包款，左為Natasha皮革手提包、右為Cindy皮革手提包。

雙魚座｜幸運色：淡紫粉

運勢：雙魚今年直覺準，生活將迎來一場「重新排序」。桃花多但要慢選。

穿搭建議：淡紫粉是雙魚的柔美力量來源，淡紫粉針織＋白裙、淡紫粉襯衫＋牛仔褲都能展現氣質。正式場合則穿淡紫粉洋裝，小面積金屬飾品加強亮度。害怕太甜的人可以選淡紫粉配件或指甲油。

舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_
舒華。圖片來源：IG@yeh.shaa_

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

Netflix《他為什麼依然單身》朱珠姊姊感穿搭教科書一次看！盤點6套大人系造型，成熟女人這樣穿最迷人

2025-12-28 20:57 女子漾／編輯Vera Yang
圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

最近討論度極高的Netflix戲劇《他為什麼依然單身》，劇中圍繞的不只是愛情選擇，更是一種關於「成熟後如何看待關係與自我狀態」的提問。也正因如此，「姊姊感」這個關鍵字，再次成為許多人關注的焦點——不是急著被愛，而是站得夠穩、夠清楚，自然有人靠近。而提到現實世界中最具代表性的姊姊感範本，女主角朱珠絕對榜上有名。她的穿搭從不張揚，卻總能在第一時間抓住視線。小編盤點了朱珠的姊姊感6套造型穿搭，一起拆解什麼叫做真正的大人系穿搭！

1.白襯衫 × 格紋馬甲 × 過膝長靴

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

以白襯衫作為基底，外疊格紋馬甲與粗呢背心，層次分明卻不顯厚重，線條乾淨俐落。腰間皮帶自然收出比例，搭配奶白色長褲與過膝黑靴，把整體身形拉得修長而有力量。這套造型在中性與女人味之間取得平衡，理性中帶著柔韌，是一種不需要張揚的氣場展現。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

2.香檳金修身套裝 × 細鍊飾品

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

香檳金色套裝在燈光下散發細緻光澤，低調卻不黯淡。收腰剪裁勾勒出身形曲線，微喇叭袖讓線條更顯流動。配件刻意簡化，只留下項鍊與耳環點亮視線，把焦點完全交給整體氣場。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

3.淺灰毛呢外套 × 粉色針織 × 高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔霧感的淺灰毛呢外套，內搭淡粉色針織，色調溫柔卻不甜膩，第一眼親近，卻保留距離。俐落剪裁搭配尖頭高跟鞋，自然拉長比例，也讓整體多了都會女子的自信感。這套穿搭靠的是材質與色彩堆疊出的層次，溫柔但不軟弱，是很耐看的姊姊感範本。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

4.白色西裝套裝 × 紅色尖頭高跟鞋

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

全白套裝最考驗的從來不是搭配技巧，而是氣場本身。結構感西裝外套搭配同色長褲，線條乾淨、比例俐落，沒有多餘修飾。紅色尖頭高跟鞋成為整體唯一亮點，在極簡之中注入自信與女人味。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

5.黑色西裝外套 × 長裙剪裁 × 亮色手提包

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

黑色向來是成熟女人的安全色，但這套造型卻一點也不保守。合身西裝外套搭配帶有裙擺線條的下身設計，讓俐落與柔美同時存在。珍珠項鍊低調點亮鎖骨，而亮色手提包在全黑之中拉出視覺焦點，讓造型更有記憶點。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

6.米色針織上衣 × 高腰開衩長裙 × 夜景氛圍

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

柔軟的米色針織上衣，搭配深色高腰開衩長裙，一柔一挺的材質對比，讓層次自然浮現。針織的親和感中和夜晚的銳利，而開衩裙擺在行走間若隱若現，性感卻不刻意。

圖片來源：微博＠朱珠
圖片來源：微博＠朱珠

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉！

2026-01-06 01:21 女子漾／編輯桑泥
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122
短髮教科書！宋慧喬「5款經典短髮」範本：顯瘦平口短髮、甜美鮑伯⋯這款最修飾圓臉。 圖片來源：IG@kyo1122

說到亞洲女神級短髮代表，宋慧喬絕對榜上有名。不同於過去長髮的溫柔形象，她近期多次以短髮亮相，從清新、甜美到俐落、帥氣，每一次都掀起一波模仿潮。也正因如此，宋慧喬的短髮成為許多女生剪髮前必存的靈感範本，證明短髮不只不減女人味，反而更顯氣質與態度。

以下就來盤點宋慧喬最具代表性的 5 款經典短髮造型，不論你想走甜美風、極簡或率性路線，都能找到適合自己的短髮範本！

1｜經典短鮑伯：最不退流行的氣質首選

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬最新亮相的短髮就是這款長度落在下巴到耳下之間的經典短鮑伯，這款短髮線條乾淨，但保留了柔和弧度，非常適合想第一次嘗試短髮的人。

而它最大的優點在於「耐看」，無論搭配西裝、針織或洋裝，都能呈現溫柔又成熟的氛圍。


2｜微捲短髮：溫柔甜感瞬間拉滿

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

這款短髮造型加入了自然微捲或空氣感燙度，整個氣質立刻變得更加親和。這個造型特別適合想保留甜美感、但又不想留長髮的女生。

搭配低飽和棕色或霧感黑髮色，微捲短髮能讓整體看起來毫不刻意，卻非常有女人味。


3｜極簡直短髮：高級感歐膩代表

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬近年的時尚大片與公開活動中，也多次以俐落直短髮亮相。這款短髮線條簡潔，幾乎沒有過多層次，靠的是剪裁與髮質取勝，非常適合走極簡、知性路線，也特別受到圓臉及 30+ 女性喜愛。


4｜層次短髮：帥氣與女人味並存

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

如果覺得鮑伯太乖，宋慧喬這款層次短髮絕對值得參考。透過較明顯的層次剪裁，讓整體造型更輕盈，也多了一點率性感，稍微凌亂反而更時髦。


5｜短髮＋瀏海：減齡顯嫩的秘密

圖片來源：IG@kyo1122
圖片來源：IG@kyo1122

宋慧喬的短髮造型也會搭配空氣瀏海或薄瀏海，讓造型多一點少女感。關鍵在於瀏海一定要薄、輕、有空氣感，避免厚重齊瀏海造成視覺壓力。

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感

2025-12-24 04:10 女子漾／編輯桑泥
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09
跟著趙露思這樣畫！年末派對妝容攻略：必備高光、亮片、金屬眼影，打造一抹顯白的精緻感。 圖片來源：IG@rooosyzh09

每到年末聚會，如何畫出既有節慶氛圍、又能讓肌膚在昏暗燈光下依然「自帶濾鏡」的妝容？小編建議可以從最近火到不行的大陸人氣女星趙露思身上找節慶妝容靈感！她的妝容精髓在於巧妙運用亮片、金屬眼影與打亮等技巧讓五官瞬間立體，並散發出自然通透的仙氣感。往下看小編整理 3 個趙露思派對妝容關鍵技巧，跟著畫，讓妳在年末派對中閃耀動人！

技巧一：用「金屬感」眼影打造深邃又清透的「財閥千金」眼神

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

選色重點：

趙露思常選用大地棕色打底，再疊加香檳金或古銅金的金屬色。這些色系最適合亞洲偏黃膚色，能有效達到「一抹顯白」的效果。

畫法建議：

1. 使用霧面色消腫後，將金屬色眼影點綴在眼皮中央最高點。

2. 關鍵在於眼頭也帶入一點金屬光澤，這能讓眼神看起來更深邃，卻不顯髒。


技巧二：「碎鑽感」亮片點綴

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

亮片位置：

想要在派對中閃閃發光，大顆粒的亮片單品是不可或缺的，但關鍵是「局部點綴」，不要全眼鋪滿，只需將亮片放在臥蠶中央或眼頭，在燈光閃爍時會產生如同「碎鑽」般的視覺衝擊，營造出浪漫的節慶氛圍。


技巧三：用高級打亮術畫出「立體小臉」的原生光澤

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

高光質地：

派對燈光通常由上而下或較為混亂，這時「高光」就是決定五官立體度的關鍵。建議選擇粉質細膩、不顯毛孔的珠光，或是今年最流行的液態高光。

刷色位置：

鼻尖與鼻樑起點： 製造精緻的小翹鼻感。

側臉頰 C 字部位（顴骨到眉骨）： 趙露思的臉蛋看起來飽滿的技巧之一就在這裡，這角度能製造出蘋果肌上提的年輕感。


圖片來源：IG@rooosyzh09
圖片來源：IG@rooosyzh09

跟著趙露思畫年末派對妝，你會發現真正顯白的不是濃妝，而是懂得運用高光、亮片與金屬眼影的位置與比例。一抹光澤、一點亮片，就能讓你在派對燈光與合照中自然發光閃耀！

