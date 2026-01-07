CORTIS 成員都噴什麼香水？趙雨凡愛果香、安乾鎬偏淡雅香，5 位成員同款愛用香一次看。圖片來源：IG @cortis

隸屬於 HYBE 旗下、由 BIGHIT MUSIC 於 2025 年推出的五人男子創作型團體 CORTIS，一出道便因顏值與實力兼具迅速引爆話題。成員包含台灣成員趙雨凡，以及金主訓（Juhoon）、Martin、嚴成玹（Seonghyeon）、安乾鎬（Keonho），不僅背景多元，整體氛圍也跳脫傳統男團既定印象，主打單曲〈go〉以反傳統的「少年感」與更貼近真實自我的魅力成功圈粉，加上團內身高條件同樣吸睛，隊長 Martin 身高接近 190 公分，被封為「巨人擔當」，其餘成員也全數超過 176 公分，站在舞台上氣場全開。

圖片來源：IG @cortis

作為 BTS 與 TXT 的師弟團，CORTIS 的一舉一動自然備受關注，從穿搭、妝容到私下愛用品都成為粉絲熱搜焦點，其中「CORTIS 成員愛用香水是什麼？」更成為近期討論度最高的關鍵字之一，今天就幫大家搜出 CORTIS 同款愛用香水，及他們平常都是如何選香水的呢？

CORTIS 成員男性選香水技巧｜趙雨凡喜歡清新果香

身為 CORTIS 的台灣成員，趙雨凡在受訪時曾透露，自己特別喜歡清新、帶點甜感的果香調香水，尤其是含有桃子香調的氣味最對他的胃口。這類香氣不僅清爽、不厚重，還能在近距離時留下舒服又有記憶點的好印象，非常符合他自然、親切的個人氛圍，也是不少男生初入香水世界的安全選擇。

圖片來源：IG @cortis

至於趙雨凡的愛用款，正是 W.DRESSROOM 49 號，前調以蜂蜜、蜜桃與蘋果開場，甜而不膩；中調延續蜜桃與茉莉的柔和花果香氣，最後則以麝香、椰子與鳶尾草收尾，整體香味溫柔耐聞，層次感十足，正是那種讓人忍不住想多靠近一點的清新果香。

W.DRESSROOM 49 號。圖片來源：W.DRESSROOM 49 號

CORTIS 成員男性選香水技巧｜趙雨凡花果香調同款調性香水推薦

花果香調香水推薦：伊麗莎白雅頓－第五大道香水下城限定版

伊麗莎白雅頓「第五大道香水下城限定版」以清新多汁的西洋梨香氣揭開序幕，融合輕盈的花香與絲滑的快樂鼠尾草香，層層交織出一種自由不羈的現代氣息。木質香調與溫暖的琥珀香尾韻，完美捕捉了紐約下城的活力與意想不到的魅力。

伊麗莎白雅頓－第五大道香水下城限定版 NT2,000。圖片來源：伊麗莎白雅頓

花果香調香水推薦：Santa Maria Novella－Cinquanta 京都旅程

義大利百年香氛品牌 Santa Maria Novella 以其歷史花園為靈感，推出全新 Eau de Cologne 香水系列，系列收錄九款精選典藏香氣，猶如翻閱修道院花園的氣味筆記，承襲品牌八百年來對植物與香材的深厚研究，將歷史、文化與時間悉數凝鍊於瓶中。為慶祝京都與佛羅倫斯締結友好城市，品牌推出城市限定香氛 「Cinquanta 京都旅程」，香水將日式園林的簡約美學與義式香氛工藝的細膩格調交融，象徵兩座古都跨越時空的文化對話，也向這份歷久彌新的友誼致敬。 香氛以 佛手橘與葡萄柚 為前調，清新的果香中滲透橙花的細膩甜潤，如初秋黃昏灑下的溫柔光影；中調由 綠茶與玫瑰 編織靜謐平衡的氣息，帶有東方的恬淡與內斂；尾韻則延伸出 麝香、雪松、琥珀與廣藿香 的溫潤木香，彷彿午後陽光映照於枯山水石景之上，沉靜而悠遠，散發安然柔和的氣韻。

Santa Maria Novella－Cinquanta 京都旅程 50ml NT3,450、100ml NT5,080。圖片來源：Santa Maria Novella

CORTIS 成員男性選香水技巧｜安乾鎬喜歡自然淡雅香氣

CORTIS 成員安乾鎬的選香原則則走「低調耐聞」派，他坦言自己偏愛自然、淡雅的香氣，即使使用香水，也希望只留下若有似無的氣味，而不是過度張揚的存在感，對他來說，香水是加分的小細節，而非主角，這類風格特別適合日常通勤或不想太高調的男生參考。

圖片來源：IG @cortis

而這樣的選香理念，也完美體現在他私下愛用的香水 Jo Malone「伯爵茶與小黃瓜」，這款香氣就像一場英式下午茶的片刻停留，前調由佛手柑帶出清新明亮的開場，隨後是伯爵茶與小黃瓜交織出的清爽水感，乾淨卻不單薄；最後以蜂蠟、香草與麝香收尾，讓香氣變得溫潤柔和、貼膚耐聞，不張揚卻讓人一靠近就留下好印象，這正是安乾鎬會長期愛用這款香水的原因，也是一款「越聞越順、越聞越舒服」的男生日常首選。

Jo Malone 伯爵茶與小黃瓜。圖片來源：Jo Malone

CORTIS 成員男性選香水技巧｜安乾鎬茶香調同款調性香水推薦

茶香調香水推薦：Perfumer H－STEAM 氤氳淡香精

英國香氛品牌 Perfumer H 推出首款茶香之作「STEAM 氤氳淡香精」，靈感源自清晨薄霧籠罩古老樹林與山丘的神秘景象，這款香水捕捉夢境與甦醒之間的微妙時刻，彷彿一瞬靈感乍現，開啟一天中無限可能。 前調由晨露般的李子、柑橘、香菜與葡萄柚交織而成，明亮而清新的果香如初晨陽光灑落；中調揉合金雀花與白玉蘭 的純淨花香，輕盈氤氳、若隱若現；尾韻則以雪松、白樺木與瑪黛葉 的木質深沉收尾，增添沉穩與層次感，「STEAM 氤氳淡香精」明亮、清新又神秘，是一場嗅覺的甦醒旅程，透過果香、花香與木香的層層交織，在夢與醒之間找到了微妙的平衡。

Perfumer H 氤氳淡香精 50ml NT5,600 Perfumer H 氤氳淡香精 100ml 補充瓶&隨身瓶空瓶9ml*2 NT7,800 Perfumer H 氤氳托特包 NT2,100。圖片來源：Perfumer H

CORTIS 成員男性選香水技巧｜金主訓喜歡中性香

CORTIS 成員金主訓則屬於「一試成主顧」型的用香者，他回憶中學時偶然聞到一款讓他印象深刻的香水，從此便一直使用至今，這款香水最大的特色在於中性、不過於濃烈，男女都能駕馭，也恰好貼合他的氣質，對於不喜歡頻繁更換香味、追求穩定風格的人來說，中性香正是最不容易出錯的選擇。

圖片來源：IG @cortis

而他愛用的，正是 Jo Malone「英國梨與小蒼蘭」。香氣以新鮮採摘的威廉梨作為開場，清甜多汁卻不膩口，隨後由潔白細緻的小蒼蘭帶出柔和花香，為整體注入純淨而優雅的英倫氣息；最後以廣藿香與淡淡木質調收尾，讓香味更貼膚、也更耐聞。花香、果香與木質香氣自然交融，散發出低調卻有質感的存在感，正是金主訓長期愛用、也不易出錯的中性香代表。

Jo Malone 英國梨與小蒼蘭。圖片來源：Jo Malone

CORTIS 成員男性選香水技巧｜SEONGHYEON 喜歡疊香

CORTIS 成員 SEONGHYEON（嚴成玹）在香水選擇上則展現出強烈的個人主張，他坦言自己會刻意避免使用「太常見、大家都在噴」的香水，因此更喜歡透過疊香來創造獨一無二的氣味組合，對他而言，香水不只是好不好聞，而是能否展現自己想傳達的形象與個性，也因此一直在尋找、嘗試不同香調的搭配可能。

圖片來源：IG @cortis

他最愛用的香水之一是 Jo Malone「白樺木與薰衣草」，靈感來自英國鄉間的薰衣草花園，彷彿踏在晨光灑落的紫色小徑上，初調的葡萄柚帶來明亮清新的柑橘氣息，中調則以柔和清爽的英國薰衣草增添草本芬芳，尾調的白樺木則注入率性木質魅力，讓香氣持久散發，既清新又不失個性，非常符合 SEONGHYEON 對「獨特香氛」的追求。

Jo Malone 白樺木與薰衣草。圖片來源：Jo Malone

CORTIS 成員男性選香水技巧｜Martin 喜歡中性香、古龍水

身為 CORTIS 團體中的「巨人擔當」的隊長 Martin 在香水選擇上同樣講究，他表示自己會優先考量好聞、獨特，且符合自己年齡層的香氣，最好是那種在其他地方很少聞到的味道，以現階段來說，中性香水或清爽的古龍水最能襯托他的成熟氣質，既乾淨又不顯老成。

圖片來源：IG @cortis

Martin 最愛的香水之一是 Jo Malone「黑莓子與月桂葉」，彷彿回到兒時採摘黑莓的記憶，初調的黑莓子帶來深沉帶酸的果汁香氣，搭配布枯木增添清脆綠意；中調的月桂葉與白松香交織，營造明亮草本感；尾調則以雪松呈現醇厚木質香，宛如鬱鬱蔥蔥的黑莓園般層次豐富，另外，他也常用 SW19 空間噴霧作為日常香氛點綴：前調的鈴蘭與白蓮花清新輕亮，中調的白麝香與柔粉香溫暖包覆，尾調的性感麝香、檀香與安息香脂則留下一抹靜謐神秘的木質餘韻，既自然又耐聞，非常符合 Martin 的個人風格。

Jo Malone 黑莓子與月桂葉。圖片來源：Jo Malone

SW19 空間噴霧。圖片來源：SW19

CORTIS 每位成員的香水選擇都展現出獨特個性與生活品味：趙雨凡偏愛清新果香、安乾鎬走低調淡雅、金主訓則是中性香不易出錯、SEONGHYEON 喜歡疊香創造專屬味道，而隊長 Martin 則以中性香與古龍水凸顯成熟氣質，無論是甜美果香、清新草本，還是木質中性調，這些香水不僅為日常增添風格，也成為粉絲模仿的香氛指南，對喜歡 CORTIS 的粉絲而言，掌握他們的愛用香水，就是跟偶像零距離感受同款魅力的最佳方式。

【本文為JUSKY街星授權提供】

延伸閱讀：CORTIS 台灣成員趙雨凡直播大聊「戀愛經驗」！經紀人急致電求中斷！