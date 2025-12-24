染後頭髮又乾又退色？護髮關鍵秘訣＋3 款髮品推薦，HELLO KITTY 聯名髮油太欠收

圖片來源：IG @m.by__sana、L’ORÉAL PARiS 巴黎萊雅提供

每到歲末年初，許多人都會染髮、護髮換新造型迎接新的一年。染一顆新髮色彷彿成了儀式，不論冷棕、霧感玫瑰或亮色系，走出髮廊時總是美到不行；但往往才過一兩週，顏色就開始變淡、髮尾乾躁，整頭看起來又暗又毛。髮品品牌 juliArt 覺亞指出，染後褪色其實很常見，真正讓掉色加速的關鍵，往往不是染劑，而是被忽略的「熱傷害」與基礎護髮不足。今天就跟著女子漾一起拆解染後保養關鍵，後半段也會精選推薦 3 款護髮產品，幫你把新髮色撐久一點。

褪色關鍵一：避免「熱傷害」成為褪色元凶 做好日常控溫保養

許多人以為只有漂染才會傷髮，卻沒發現每天的洗頭、吹頭、造型，其實都在默默影響髮色壽命。當頭髮長時間暴露在高溫環境下，毛鱗片會因受熱而張開，色素自然更容易流失。

像是洗頭時使用過熱水溫，或吹風機貼太近、直髮夾與捲棒溫度過高，都會讓染後髮絲變得乾燥、顏色黯淡。建議洗髮水溫控制在 35 至 40 度之間，吹整與造型時則使用低溫模式，並與頭髮保持適當距離，同時搭配防熱產品，才能真正降低熱傷害帶來的掉色風險。另外，紫外線也是隱形殺手之一。外出時若長時間曝曬，建議透過帽子、陽傘或具備 UV 防護的髮品，為髮色多加一道防線。

褪色關鍵二：弱酸性、溫和清潔成分成關鍵 使髮色更亮澤持久

很多人染後明明有護髮，顏色卻還是退很快，問題往往出在「洗護產品選錯」。當頭髮處於偏鹼性的環境時，毛鱗片會自然打開，讓色素在清潔過程中被快速帶走。建議染髮後洗護應優先選擇弱酸性、溫和清潔力的產品。pH 值低於 6 的弱酸性洗護，能幫助毛鱗片緊密貼合，讓色澤更穩定；以胺基酸界面活性劑為基底的配方，泡沫細緻柔軟，能溫和清潔同時減少色素流失，也更適合染後偏敏弱的頭皮狀態。

染後快速褪色源自於兩大主因，若是頭髮長期受到「熱傷害」、「缺乏基礎護髮」，恐加速色素流失。圖片來源：juliArt 覺亞提供

染後護色不是加法，是把「基礎」做好

比起一次性深層修護，真正能延長髮色壽命的，其實是每天都能持續執行的「基礎護色」。透過弱酸性、溫和的洗護配方，幫助平衡頭髮 pH 值，讓毛鱗片維持緊密貼合狀態，才能在日常清潔中減少色素流失。搭配滋養型植物油與胺基酸等修護成分，在補水、柔順與強韌之間取得平衡，讓染後髮絲即使不厚重，也能維持自然光澤與彈性，讓髮色看起來更持久、也更好看。

護髮產品推薦！染後、毛躁、扁塌一次對症下手

1. juliArt 覺亞 - 洸影玫瑰系列

針對染後容易掉色、髮質變得乾澀無光的狀況，juliArt 覺亞推出的洸影玫瑰系列，走的是「把基礎顧好」的修護路線。系列以弱酸性胺基酸配方為核心，協助平衡頭髮 pH 值，讓毛鱗片維持較緊密的狀態，減少色素在日常清潔中的流失。

juliArt 覺亞推出全新「洸影玫瑰系列」，以弱酸性的胺基酸成分，平衡頭髮pH值、幫助毛鱗片緊緻收合。圖片來源：juliArt 覺亞提供

成分中結合大馬士革玫瑰精油、紅花油精萃與複合胺基酸，並搭配摩洛哥油與綠茶萃取，在補水、柔順與強韌之間取得平衡。整體質地不走厚重路線，適合染後、乾燥毛躁或中度受損髮質，作為日常洗護與修護的穩定基礎。洸影玫瑰系列也規劃出完整五步驟，從洗髮、修護、潤髮，到免沖洗修護與髮油，讓染後保養不再只是偶爾補救，而是能長期維持髮色與髮況的日常節奏。

juliArt 覺亞推出全方位髮質修護五步驟，依序由內而外滋潤調理，從清潔到造型前後完整呵護髮絲，維持柔亮狀態。圖片來源：juliArt 覺亞提供

新春期間自 1 月 1 日至 2 月 3 日，洸影玫瑰系列推出限時優惠組合，活動期間凡購買洸影玫瑰精萃髮油 150mL 或洸影玫瑰魔髮精靈 150mL 任一款，即可獲贈洸影玫瑰洗髮精 75mL（價值 NT$280 元），讓染後修護從年前一路維持到過年，髮絲持續柔亮有光澤。

2. L’ORÉAL PARiS 巴黎萊雅 - NO.1 抗躁小金瓶

延續染後護色與抗毛躁需求，巴黎萊雅推出 HELLO KITTY 聯名版「NO.1 抗躁小金瓶」，在原本主打輕感修護的明星髮油基礎上，換上限量聯名包裝，也成為近期討論度相當高的話題款。

這款抗躁小金瓶主打質地輕盈、不黏膩，特別適合染後容易乾澀、毛躁，卻又擔心髮油造成扁塌的族群。配方中結合摩洛哥堅果油與角鯊烷，有助滋潤乾燥髮絲、減少水分流失，讓髮尾看起來更平滑有光澤，即使細軟髮控制用量也不易油膩。

使用上不僅能在出門前快速修飾毛躁，洗髮後吹整前少量使用，也有助於降低吹風機與造型工具帶來的熱傷害，讓染後髮質更穩定。香氣則走沙龍系花果木質調，屬於不張揚卻耐聞的淡髮香。

HELLO KITTY X NO.1 抗躁小金瓶聯名款 自 12 月 26 日起於全台屈臣氏、康是美、寶雅，以及 momo 巴黎萊雅品牌旗艦館與蝦皮巴黎萊雅官方旗艦店同步開賣，活動期間消費滿 588 元可獲得 HELLO KITTY 聯名髮飾組，兼具實用與收藏價值。

3. LUSH 燕麥奶護髮噴霧（免沖洗）

如果你的髮質屬於細軟型，或對髮油接受度不高，免沖洗護髮噴霧會是更輕盈的選擇。LUSH 燕麥奶護髮噴霧以純素配方為主，加入杏仁奶、椰奶與燕麥奶等植物性成分，能在不黏膩的狀態下補充水分，改善乾燥與打結問題。這類噴霧適合任何髮質使用，特別適合早上整理髮型、外出補噴，快速降低毛躁感，也能讓染後髮色看起來更透亮、不顯乾灰。