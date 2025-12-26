冬天底妝一到春天就翻車？換季底妝4個關鍵＋5 款新品一次看

冬天底妝一到春天就翻車？換季底妝4個關鍵＋5款新品一次看。圖片來源：品牌提供

每到冬末春初，底妝翻車就成了許多女生的共同困擾。明明整個冬天都服貼穩定的粉底，一到春天卻開始浮粉、卡紋、暗沉，甚至中午過後直接「妝感斷層」。問題往往不在技術，而是季節轉換後，肌膚狀態與底妝需求已經不一樣了。

冬天是乾冷加上暖氣，底妝講求滋潤與包覆；春天則進入濕度上升、日夜溫差大的階段，如果仍使用厚重型底妝，反而更容易因出油與缺水交錯而失控。換季底妝的重點不是重畫，而是調整質地、步驟與妝感策略。

冬春換季底妝怎麼化？先把這 4 件事做好

1. 妝前保養「夠潤就好」，避免過度堆疊

換季時最容易因為怕乾而疊太多保養，導致底妝滑動、不貼膚。春天妝前建議停在化妝水搭配精華或清爽型乳液，讓肌膚維持潤澤但表面不黏，是底妝服貼的關鍵。

2. 底妝質地要從厚重轉為輕薄

精華型粉底、網紗氣墊或水感粉底，更能應付春天溫濕度變化。這類質地貼膚度高，也較不容易在出油或乾燥時出現斑駁。

3. 上妝手法改「拍」不改「推」

輕拍能讓粉體慢慢融進肌膚，減少卡粉與積線風險。換季時比遮瑕力更重要的，是妝感是否穩定。

4. 定妝只定必要部位

春天不適合全臉重度定妝，建議只在T字、鼻翼、下巴輕掃蜜粉，臉頰保留原生光澤，妝感會更自然、也更耐看。

換季底妝怎麼選？5 款話題新品一次整理

1. Guerlain｜24K 純金底妝系列

嬌蘭的24K純金底妝系列本身就是為「換季不穩定膚況」而設計的完整底妝線。系列核心強調高比例養膚成分，讓底妝不只是修飾，而是能在妝感之下同步穩定肌膚狀態。

嬌蘭24K純金底妝系列：24K純金奢緞光妝前乳、24K純金光透精華粉底、24K純金光透精華氣墊粉餅。

其中，24K純金光透精華氣墊粉餅以服貼網紗設計呈現細緻、柔和的輕透水光，妝效不是刻意發亮，而是像肌膚本身就很澎潤有精神，特別適合乾肌或換季時容易顯疲態的人。

妝前可搭配同系列的24K純金奢緞光妝前乳，先校正蠟黃、提升肌膚平滑度，讓後續氣墊更服貼穩定；定妝階段則可使用24K純金光透絲絨蜜粉，只在局部輕定，維持水光卻不顯油。整體是一套從妝前到完妝都圍繞「輕透、穩定、養膚」的春季底妝組合。

2. PRADA｜莫測藍尼龍氣墊粉餅

PRADA的換季底妝邏輯著重在「妝感穩定度」。莫測藍尼龍氣墊粉餅呈現的是原生微霧光妝效，介於霧面與光澤之間，不顯粉感也不過亮，特別適合混合肌與春天溫差大的環境。

PRADA Beauty莫測藍尼龍氣墊粉餅

在上底妝前，PRADA柔焦妝前乳能柔焦毛孔與修飾膚理，讓粉底更均勻貼合；針對局部瑕疵或眼下細紋，PRADA全新「微米精修遮瑕精華」則以細緻、可延展的質地進行重點修飾，不影響整體底妝的輕盈感。

PRADA Beauty莫測藍尼龍氣墊粉餅+柔焦妝前乳+莫測藍經典潤唇膏。圖片來源：品牌提供

3. NARS｜裸光底妝系列

NARS 裸光底妝系列的核心關鍵在於「穩膚＋光感平衡」。

裸光亮顏妝前凝乳先校正蠟黃、柔焦膚理；裸光肌萃粉底精華（共20色）以精華質地打造輕薄延展的自然妝感；補妝時再搭配裸光凝亮水精華氣墊 SPF 50+ PA++，兼顧補水、補光與防曬，不破壞原本妝感結構，是非常完整的換季底妝系統。

NARS 裸光底妝系列

4. Maybelline｜裸霧光持久水粉底 AIR

主打輕薄、服貼與長時間不暗沉，妝效為柔霧中帶一點原生光澤，適合通勤時間長、需要高持妝度，又不想在春天使用厚重底妝的人。

媚比琳 裸霧光持久水粉底

5. FreshO2｜零暗沉維他命粉底液

專注解決換季常見的暗沉與氣色下線問題。質地水感、延展性高，妝效柔霧自然，適合膚況不穩、容易泛紅或下午妝感變灰的人。

FreshO2-零暗沉維他命粉底液