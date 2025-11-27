偷學張員瑛、JISOO保養！5位「素顏臉蛋天才」清新臉養成術+ 6 款秋冬神級保養品推薦。圖片來源：IG

一到秋冬，乾燥、脫皮、卡粉、暗沉幾乎是所有女生的共同困擾，但你有沒有發現張員瑛、JISOO這些韓國女星就算在冷冽氣候裡拍戲、奔波，素顏狀態仍然細緻到不可思議？她們的祕密其實不浮誇，就是把「保濕、修護、清潔、夜間保養」天天做、持續做，再用正確的保養品順序堆出最強膚況。

以下精選5位「素顏臉蛋天才」韓國女星的私下臉部保養方法，全部都是秋冬超實用的小習慣，再加碼6款值得加入保養品清單的亮眼推薦，一起養出Q彈水煮蛋肌。

5 大韓國女星：私下真實的臉蛋保養術

1. 張員瑛：早睡＋乳霜封存水分

張員瑛的美肌訣竅只有一句：「快點睡覺吧！」她堅持在午夜前入睡，因為好膚況的基礎是睡眠。而在保養品順序上，她一定會用乳液或乳霜當最後一步，把所有水分牢牢鎖住，讓肌膚在夜間修復時「不流失一滴保濕」。秋冬重點就是夜晚睡足八小時＋高效鎖水晚霜，就是她養成水煮蛋肌的黃金組合。

張員瑛。圖片來源：IG@for_everyoung10

2. JISOO：高頻率面膜＋極致補水

BLACKPINK 成員 JISOO 因為韓國乾冷氣候偏乾，她靠每天「大量補水」維持膚況，一天最多可以敷到 3 片面膜。在所有保養步驟中，她最重視的就是保濕——化妝水、精華、面膜，樣樣不跳過。秋冬重點放在密集補水、面膜急救，是她遠離脫皮與粗糙的最強武器。

Jisoo。圖片來源：IG@sooyaaa__

3. 文佳煐：代謝循環＋行前補水面膜

文佳煐迷上靠「促進循環」穩定膚況，私下常泡澡提升皮膚含氧量，讓臉看起來更亮、氣色更透。而只要隔天有拍攝或上鏡，她前一天晚上一定敷面膜，讓妝服貼度大提升。

秋冬保養重點，文佳煐就是善用熱氣＋面膜補水，讓皮膚更快回到亮澤狀態。

4. 太妍：內外兼顧的肌膚營養補給

太妍的臉部保養不只做在外，她非常重視「肌膚營養」固定補充維他命 C、D、E 等保健品，讓皮膚修復力、保濕力提升，再透過基礎保濕鎖住油水平衡。

秋冬保養重點，太妍專注在乾燥季節靠修護型保養＋營養補給，讓肌膚從底子開始變穩。

5. 宋慧喬：保濕＋美白＋飲食控管的長期戰

宋慧喬是典型靠「持續性」取勝的保養派：清潔確實、保濕認真、美白長期做，再用飲食減少刺激性來源。她會喝檸檬水、人參茶，少吃巧克力與碳酸飲料，讓膚色更均勻、膚況不亂。

秋冬保養重點，宋慧喬聚焦在亮度＋白皙在冬季最容易下滑，她靠「美白＋補水」兩件事穩定膚況。

宋慧喬。圖片來源：IG@kyo1122

1 MIRAE 未來美 PDRN麗珠肽修護新生乳｜50ml／NT$2,480

主打 REJUTIDE® 麗珠肽＋20,000ppm 鮭魚 PDRN＋6% 菸鹼醯胺，穩膚、舒緩、提亮一次到位，特別適合秋冬膚況不穩、易泛紅的肌膚。

質地輕盈不黏膩，可當日常保濕修護乳，晚上厚敷當晚安乳，讓皮膚在乾冷季節也維持穩定光澤感。

未來美 PDRN麗珠肽修護新生乳_50ml 2480元。圖片來源：品牌提供

2. 嘉丹妮爾 PLUS+ 極效積雪草修復面膜｜6片裝／NT$520

結合專利積雪草外囊泡與羥基積雪草苷，主打強化屏障、舒緩敏弱與深層保濕，特別適合作為秋冬急救穩膚面膜。

一片就能快速安撫乾燥、脫屑、緊繃不適，敷完膚觸柔嫩、上妝服貼很多，很適合當換季妝前救援。

嘉丹妮爾 PLUS+ 極效積雪草修復面膜｜6片裝／520元。圖片來源：品牌提供

3. 寵愛之名 黃金藍銅玻尿酸保濕霜｜30ml／NT$1,680

以藍銅胜肽＋生物螯合金加強修護，搭配孔雀石萃取、維他命原B5等成分，從「補水、抓水、鎖水」三步驟全面穩定秋冬乾燥肌。

霜體推開瞬間化水，質地輕盈卻有高保濕度，連易乾、易泛紅的膚況也能維持柔嫩不緊繃。

寵愛之名 黃金藍銅玻尿酸保濕霜｜30ml／1,680元。圖片來源：品牌提供

4 SOFINA iP 深夜滲透修護奇肌霜｜55g／NT$620

添加最高濃度胺基酸複合成分與類神經醯胺，睡前一抹幫肌膚補足水分、強化角質層鎖水力。

隔天起床臉不會乾到緊繃、上妝也比較不會起屑，是秋冬「晚霜型保濕」很實用的一款。

SOFINA iP 深夜滲透修護奇肌霜｜55g／620元。圖片來源：品牌提供

5. LIERAC 黑金極致賦活精華｜30ml／NT$3,900

搭載 F.G.N 3重植萃賦彈科技與 7,300 顆微珠包覆精華油，一滴就能同時補水、撐起彈力、撫平乾紋。

9：1 水油黃金比例很適合秋冬使用，改善暗沉乾荒，讓臉看起來有那種「法式濕潤光澤」。

LIERAC 黑金極致賦活精華｜30ml／3,900元。圖片來源：品牌提供

6 Nu Skin ageLOC® 鎖水修護霜 30mL／NT$2,100 ＋ ageLOC® 活顏緊緻倍彈霜 30ml／NT$2,100

ageLOC® 鎖水修護霜以玻尿酸＋神經醯胺為核心，搭配豌豆、竹子萃取，有效穩定乾燥肌、提升保水屏障，適合當秋冬日常保濕霜。

ageLOC® 活顏緊緻倍彈霜則搭載 FirmPlex 緊膚技術與高山雪絨花精萃，主打加強輪廓線緊實度與抗初老，兩罐搭配使用，保濕與緊緻一次兼顧。

Nu Skin ageLOC®緊緻倍彈霜。圖片來源：品牌提供

Nu Skin ageLOC®鎖水修護霜。圖片來源：品牌提供

7. FULLY 綠番茄乳霜｜90ml／NT$1,050

以 65% 綠番茄毛孔彈性能量為主軸，結合積雪草萃取與神經醯胺，針對乾燥、鬆弛與毛孔粗大同步修護。

凝膠乳霜質地清爽卻鎖水力很強，可作為妝前保濕、也能夜間厚敷當晚安面膜，隔天醒來膚觸會明顯比較飽滿細緻。