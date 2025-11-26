秋冬臉乾癢、底妝崩？皮膚科醫師 4 招救妝術：面膜不要天天敷、乳液要補到「這頻率」

秋冬乾癢、脫皮、底妝不服貼？醫師教你 4 步驟重建皮膚屏障。圖片來源：tvN、IG

天氣一變冷，臉就開始緊繃、脫皮、刺癢、上妝還會起屑？琳琅滿目的保養品看得眼花撩亂，但到底該怎麼挑？擦幾道才夠？林亮辰皮膚專科診所林亮辰醫師，點出秋冬最常犯的保養錯誤，並整理4大關鍵，從基礎保養順序、正確保濕方法到功能性成分挑選一次說清楚。只要掌握重點，冬季肌膚也能穩定透亮、底妝貼到不脫屑！

林亮辰皮膚專科診所林亮辰醫師。圖片來源：林亮辰皮膚專科診所提供

不是擦越多越有效！秋冬正確「保養順序」只有 4 步

林亮辰強調，秋冬保養最容易走偏，就是把保養品一層層疊到像穿羽絨衣，但皮膚吸收有限，反而造成負擔。正確保養順序其實非常簡單：

① 溫和清潔

② 補水保濕（化妝水／噴霧）

③ 功能性精華（美白、抗老、修復）

④ 乳液或乳霜鎖水＋ 白天一定要防曬

圖片來源：張員瑛IG

這個流程是皮膚科最推的「基礎四步驟」。就算只做到這四道，也比亂用十個產品更能改善乾燥脫屑。林亮辰提醒，精華最多只推薦「兩層」：一瓶功能性（如維他命C、抗氧化）、一瓶修護或保濕。不少人把同成分精華從早擦到晚，只會讓皮膚越來越敏感，「保養不是越花錢越好，而是越對症越有效」。

圖片來源：子瑜IG

秋冬保濕不能只「補水」！選對保養成分才不會愈擦愈乾

許多女生冬天臉乾，就開始狂灌化妝水或噴霧，但林醫師說這樣只能暫時補水，如果不「鎖水」，多補都會蒸發掉。

他將保濕分成三大機制，對應不同成分：

1.補水成分（拉進水分）：玻尿酸、維他命B5、甘油

2.鎖水成分（把水留住）：角鯊烯、神經醯胺、脂質

3.修護成分（修補皮膚屏障）：B5、積雪草、燕麥萃取、泛醇

秋冬尤其需要「油脂＋鎖水」成分的乳液或乳霜，因為溫度下降會讓皮脂分泌減少，整個「皮膚屏障」像缺角的磚牆，水會從縫隙一直蒸發。

若你是乾肌，林亮辰建議早晚乳液換成乳霜，混合肌可白天乳液、晚上乳霜。油肌也別跳過保濕，可以選清爽的凝乳或 B 類保濕乳液。也可以一天補2～4次質地較輕的乳液，不會影響底妝。

秋冬保濕不能只「補水」！選對保養成分才不會愈擦愈乾。圖片來源：Bri.提供

冬天很多人覺得乾就敷面膜，每天敷甚至早晚敷，林亮辰搖頭表示「面膜不是越敷越好。」面膜源自皮膚科的「濕敷治療」，作用是提供短時間大量水分、鎮定、修護，不是日常必備保養。他建議頻率：一週2–3次就夠，皮膚狀況佳甚至1次即可。

秋冬保濕不能只「補水」！選對保養成分才不會愈擦愈乾。圖片來源：Bri.提供

面膜敷完的最佳狀態是「水潤但不黏膩」；如果敷完像糊一層膠，表示產品厚重，反而可能堵塞毛孔。最重要的一點，敷完一定要記得乳液封住水分，否則大量水分會快速流失，乾燥會更嚴重。

什麼時候最需要面膜？包括皮膚乾裂、曬後、換季敏感、做完皮秒等醫美療程後，但油痘肌不適合太滋潤的面膜，最好挑選修護型、生物纖維面膜，較不刺激。

圖片來源：LISA IG

上妝變屑屑不是粉底問題！真正兇手是「乾裂角質」

許多人秋冬底妝永遠上不了光滑貼妝感，明明換了粉底、換了定妝乳液，結果臉還是一推就飛粉。林亮辰解釋：「妝變屑屑 80% 都不是化妝品，是你的角質出了問題。」

常見原因有兩個：

① 太乾 →角質裂開、皮屑推開底妝

② 太油 → 油脂混合粉底，形成屑屑顆粒

改善方法：

1.補水修護一定要到位

冬天可以一週敷一次生物纖維面膜，搭配維他命B5、玻尿酸等修護補水精華。

2.適度去角質

油肌或混合肌可每 3–5 天使用 A 醇、溫和酸類精華調理角質；乾肌不要用強酸，只需偶爾 A 醇微量調理即可。最忌諱的是保養未吸收就急著上妝，或同時使用潤色防曬、厚底妝、粉餅，全都疊在乾裂表層，自然越擦越糟。

林亮辰提醒，妝前保養最好選擇質地清爽的保濕凝乳或戰鬥系「持妝乳液」，增加水分、減少油脂，才是維持底妝完整度的關鍵。

保養示意圖。圖片來源：Canva

想讓肌膚整個冬天都穩定？關鍵只有一句話：先重建，再美白

很多女生冬天硬上美白、抗老、去角質，結果越擦越敏感。林亮辰強調：「皮膚最重要的是健康穩定的基底。」所以保養順序概念一定要記住：先修護 → 再抗老／美白 → 一切以皮膚屏障健康為中心。

簡單說就是：冬天先保濕、先修護，等皮膚穩定了，美白淡斑才會有效。

許林亮辰指出，冬季保養最關鍵的守則就是：保養順序要對、保濕成分要選對、面膜別濫用、角質要顧好。做到這四件事，冬季肌膚自然會回到澎潤、穩定、上妝不卡粉的理想狀態。