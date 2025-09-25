醫美、擦保養品誰有用？醫美能不能取代保養？皮膚科醫師揭真相：「它」才是關鍵

醫美有用，還是擦保養品有用？醫美能不能取代保養？皮膚科醫師揭真相：「它」才是關鍵。圖片來源：品牌提供

這幾年醫美療程盛行，許多人心裡都有同樣的疑問：既然雷射、注射能快速見效，那是不是就可以不用再花錢擦保養品了？皮膚專科醫師林亮辰表示，醫美與保養品並不是「二選一」的關係，而是各自扮演不同角色，缺一不可。

醫美與保養的作用層次不同

皮膚專科醫師林亮辰表示，醫美與保養品並非取代關係，而是各自負責不同的層面。女子漾編輯張念慈/攝影

林亮辰指出，醫美像是「救急手術」，能直接作用在真皮層甚至更深層，改善斑點、皺紋、鬆弛等老化問題；而保養品則停留在表皮，重點在於維持角質層與皮脂膜的穩定。沒有穩固的基礎，即使做了再昂貴的療程，也可能因肌膚屏障薄弱而無法耐受。

林亮辰提醒，皮膚要保持漂亮，除了醫美療程的加持，日常的清潔、保濕、防曬仍然是必不可少的基礎功課。

一罐就好？還是要好幾道？

市面上常見「七步驟保養」、「十道程序」，讓人以為肌膚非得層層堆疊才能見效。事實上，過度疊擦反而可能造成刺激。林亮辰強調，肌膚需要的是「正確、簡單、有效」，保養程序不必繁複，只要確實做好保濕與防護，就能讓皮膚維持健康狀態。

Bri. × NUVOLA療程使用B.01修護保濕生物纖維面膜，作為鎮定舒緩的延續。圖片來源：品牌提供

為什麼同樣的醫美療程，效果差很大？

林亮辰指出，醫美療程的效果差異，往往不是取決於「機器」或「醫師技術」而已，而是和肌膚的基礎狀態密切相關。若平時肌膚屏障健康、保水度足夠，術後修復就快、紅腫反應也比較輕微，療程成果能維持更久。反之，若肌膚本身乾燥脆弱，或長期忽略防曬與保濕，療程後就可能出現恢復慢、泛紅久、甚至反黑等情況。

他也強調，這就是為什麼「術後保養」特別重要。良好的基礎保養，就像替肌膚鋪好緩衝墊，能幫助承接醫美帶來的刺激與修復過程。這也是為何近年診間更強調「療程與日常保養並行」，才能真正達到事半功倍的效果。

Bri. × NUVOLA療程使用B.01修護保濕生物纖維面膜作為鎮定舒緩的延續。圖片來源：品牌提供

Bri. Skin Essentials：術後舒緩 × 日常延續

由林亮辰醫師創立的 Bri. Skin Essentials，以「Bright. Be Right」為理念，專注於回歸肌膚本質的修護，讓肌膚在醫美後能更快回到安定狀態，在日常也能持續保持光澤。

Bri.Skin-隨行輕盈防禦組。圖片來源：品牌提供

B.01 修護保濕生物纖維面膜：三重玻尿酸搭配燕麥醯胺，能即時補水、舒緩泛紅，是敏弱肌與醫美術後的救星。特殊的生物纖維材質能緊密貼合肌膚紋理，讓有效成分直達角質。

Bri.Skin-B.01修護保濕生物纖維面膜。圖片來源：品牌提供

B.02 B5 神經醯胺輕質乳液：以「少即是多」的配方哲學，僅保留必要成分，融合神經醯胺、甘油與維他命B5，強化屏障並長效保濕，質地輕盈不黏膩，特別適合亞洲氣候。

Bri.Skin-B.02 B5神經醯胺輕質乳液。圖片來源：品牌提供

Bri. Skin Essentials 近日於台北舉辦《辰・Time of Light》展演，透過翻頁鐘、光影人像與日晷裝置，象徵肌膚並非一夕之間改變，而是隨時間逐步累積。現場也安排產品體驗，讓觀眾能實際感受 B.01 修護保濕生物纖維面膜，與 B.02 B5 神經醯胺輕質乳液的修護效果，將「醫美術後 × 日常延續」的觀念落實在生活情境中。