2025-11-25 22:30 女子漾／編輯張念慈
直接存！【2025百元聖誕交換禮物懶人包】12 大品牌 30 款神級彩妝保養 收到全尖叫
每年最期待的交換禮物季又到了！預算有限、又想送出不失禮的驚喜？今年開架美妝與保養強度堪比專櫃，從抗毛躁洗髮精到人氣補水棒，每一款都是真心「收到會尖叫」的實用好物。這篇直接幫你分類三大價格區間，共12大品牌、數十款熱門商品，交換禮物不用怕踩雷，照這份買就對了！
2025交換禮物推薦：500 元以下
百元小物也能送得超有質感！
1. 曼秀雷敦：霧面不乾的高 CP 唇彩
持色霧光潤唇膏｜NT$240（煙燻霧粉、裸霧赤陶）；百元唇膏中的「爆擊級」表現，霧面柔滑、持色清晰，不挑膚色、抽到都不會尷尬。
2. I’M MEME：修容＋水光潤唇超實用
我愛小臉修容打亮棒｜NT$435（3 色）、我愛唇欲水光唇釉｜NT$390（8 色）；小臉修容三秒完成、唇釉水光飽滿，全都是 OL 化妝包裡的實力派選手。
3. Visee：日系開架高質感彩妝
精華豐唇蜜｜NT$330（多色）、花綻雙色頰彩｜NT$390（8 色）；粉嫩自然、粉質細滑，是學生族群與少女系朋友的最愛。
4. THE FACE SHOP：高濃度保養
菸鹼醯胺 10% 修護精華｜NT$450、維他命 C 亮白精華｜NT$490、黏蛋白胜肽 8 緊緻精華｜NT$490；三款單品都主打高濃度、零負擔保養，是拆開會有「怎麼這麼好」驚喜感的暖心禮。
5. FreshO2：台灣小資唇彩必收
獨角獸亮殼小方糖｜NT$420（三款香氣色系：微醺葡萄、橘子蘇打、焦糖草莓），可愛度＋修護力都是滿分，塗上就是自然的粉嫩咬唇。
6.SOFINA Ange：限定「天使光晶透」禮物企劃超可愛！
水感控油校色粧前乳｜NT$379、空氣感絲滑無瑕粉餅｜NT$419、透膚感控油襯粧蜜粉｜NT$489，主打「日本持粧新科技」打造清爽服貼、不脫妝的輕盈底粧。
今年同步推出期間限定「天使光晶透手機吊飾組」，凡購買任一新品即可免費獲得夢幻晶透吊飾，在康是美、屈臣氏、寶雅皆有販售與折扣活動（85 折～79 折）。可愛吊飾＋實用底粧一次收，是交換禮物季最值得入手的甜感組合。
7.魅尚萱：自然捲救星！aespa 代言的直順髮三步驟
完美直順洗髮精 530ml｜NT$420、完美直順護髮霜 230ml｜NT$420、完美直順護髮精油 80ml｜NT$399，使用獨家「光感直順科技」，能對抗濕氣、撫平毛躁，打造 24 小時柔亮直順髮。三款都是日常最實用的抗毛躁髮品，冬季交換禮物送到保證立刻開用。
2025交換禮物推薦：700 元以下
濾鏡底妝、柔光唇膏、補妝神器全在這區！
1. 艾杜紗：補妝神物一次打包
一拍柔霧無瑕蜜粉餅｜NT$650、一拍就亮蜜粉餅｜NT$650、微醺暮色亮顏盤｜NT$599，控油、柔焦、提亮三合一，派對補妝不脫妝的秘密武器。
2. 3CE：#柔光小粉管熱賣爆棚
粉漾柔光潤唇膏｜NT$580（全色系），上唇即融、霧光柔煦，是小紅書、IG 上最常被詢問的韓系唇膏。
3. FreshO2：濾鏡底妝小資首選
零暗沉維他命粉底液｜NT$580，薄透卻有修飾力、妝感乾淨，是日常與約會都很萬用的粉底。
2025交換禮物推薦：1000 元以下
高級質感 × 實用度最高的交換禮區間！
1. IPSA：年度熱賣補水雙寶
美膚保水菁華棒｜NT$950、誘光蜜粉餅（蕊）｜NT$900；65% 水精華一抹補水、蜜粉柔焦不乾，是 OL 交換禮的「最常被指名」款。
2.LANEIGE：三款千元內聖誕禮盒一次收！奇想樂園系列超級應景
奇想樂園經典潤唇夢幻禮盒｜NT$700（果凍水光潤唇膏 5g×2：小熊軟糖、芒果奶酪＋睡美人極萃滋養晚安唇膜 3g×3：甜莓、香草冰淇淋、泡泡糖）、奇想樂園果凍潤唇禮盒｜NT$850（果凍水光潤唇膏 5g×4：甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖）、奇想樂園粉澎潤精華禮盒｜NT$880（粉澎潤膠原水光精華 15ml＋粉澎潤睡美人晚安面膜 10ml＋粉澎潤膠原亮眼膜 3g）
全系列以「奇想樂園」為主題打造迷你禮盒，甜點系香氣與粉嫩包裝完全戳中少女心。從白天的水光潤唇、到夜間的晚安修護，一盒就能享受蘭芝全套明星保養，是交換禮物季最討喜、拆到會心花怒放的超人氣選擇。
3. FULLY：綠番茄毛孔緊緻系列
綠番茄潔膚泥膜 120ml｜NT$750、綠番茄化妝水 250ml｜NT$750、綠番茄卸妝油 250ml｜NT$900、綠番茄精華 30ml｜NT$990，從清潔、保濕到毛孔管理一次包辦，超適合送給保養控的實用禮物。
