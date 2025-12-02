神經醯胺是什麼？神經醯胺為何跟皮膚乾癢、脫屑、緊繃、上妝卡粉有關？

進入冬季，你是否也有這些狀況：皮膚乾癢、脫屑、緊繃、上妝卡粉、洗完臉一下就乾到發紅？其實，不只是天氣冷的關係，冬季環境濕度較低，容易讓肌膚表層的油水平衡受到影響，使人更容易感覺乾燥與不穩定。

日本北海道大學（Hokkaido University）與大正製藥（Taisho Pharmaceutical）曾有共同研究指出：當角質層中的神經醯胺含量較低時，皮膚水分流失傾向會增加，也較容易出現乾癢或緊繃等不適感受。

一、冬季乾燥的核心問題：不是缺水，而是「漏水」

健康管理師張恆恩表示：冬季的「低濕度＋寒冷」容易讓皮膚表層的脂質排列受到影響，其中神經醯胺（Ceramides）是角質層中相當關鍵的一類脂質，主要分布於角質層細胞之間。

當角質層的脂質比例失衡時，肌膚較容易感到乾燥，保濕效果也會比較不明顯

水一直往外跑，補多少都留不住。

皮膚的水分蒸發速度變超快。

怎麼擦都覺得保濕不夠力。

因此，冬季保養的重點不只是「補水」，也包含透過適合的保養程序與成分，幫助維持角質層脂質的完整與穩定，讓保濕感受更持久。

二、研究指出：不同神經醯胺種類，與皮膚狀態密切相關

該研究分析了角質層中多種神經醯胺（如 NP、NS、AP、EOS 等），結果發現：

含水度高的肌膚 → 神經醯胺比例較平衡、含量較足夠

容易乾癢的肌膚 → 某些神經醯胺類型（特別是長鏈型）明顯偏低

彈性較好的肌膚 → 神經醯胺結構完整度較高

換句話說：角質層狀態越穩定、脂質組成越平衡時，整體膚況在面對冬季乾冷環境時，通常也會顯得較為穩定。

三、神經醯胺是如何拯救冬季肌膚的？

神經醯胺在角質層中有三大任務：

1. 鎖水 → 把水緊緊「鎖在」皮膚裡

像磚牆中的水泥，把角質層密合得更緊。

2. 防禦 → 減少冷風、乾燥與刺激的傷害

冬天的大風、冷氣暖氣，都會加速屏障受損。

3. 彈潤 → 增加肌膚柔軟與彈性

角質層脂質夠多，皮膚自然看起來平滑不粗糙。

四、冬季保養必備：打造「神經醯胺完整修護」的護膚流程

Step 1：使用含「多種類」神經醯胺的產品

有研究提到，不同種類的神經醯胺在角質層中各有其分布與角色，因此市面上也有品牌（如 FARMELL 法媚兒）推出含多種類神經醯胺成分的產品，作為日常保養時的滋潤型選擇之一，特別適合在冬季乾燥時期搭配一般基礎保養程序一同使用。

Step 2：避免過度清潔

過度搓洗、熱水、強效洗面乳，都會洗掉神經醯胺。冬天建議使用溫和洗面乳、縮短熱水沖洗時間，降低屏障負擔。

Step 3：搭配修護成分更加乘

以下是常見於保養品中的修護型配方成分：

積雪草萃取

膽固醇 + 脂肪酸

角鯊烷、神經醯胺前驅物

玻尿酸

五、冬天的保濕關鍵：補水不是結尾，神經醯胺才是保濕的開始

如果你發現：

保養擦再多還是乾

臉常紅、刺、粗糙

上妝粉底浮不住

冬天特別容易脫皮

這種狀況通常不一定代表你保養做得不夠，而是冬季環境本身就容易讓肌膚感到負擔。若能持續在日常保養中加入這類滋潤型成分，並搭配合適的清潔與保濕步驟，通常有助於在冬季維持較柔軟、較舒適的膚況與保濕感受。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

延生閱讀：

法媚兒FARMELL

參考文章：

Correlations between Skin Condition Parameters and Ceramide Profiles in the Stratum Corneum of Healthy Individuals

原文出處：冬季皮膚為什麼特別乾？關鍵在神經醯胺與肌膚屏障「被抽乾」的速度