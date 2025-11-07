惠利心疼粉絲一表情全拍下！穿大衣甜喊3字引暴動

韓國女星惠利（Hyeri）6日為義大利精品品牌Max Mara微風南山專門店的翻新開幕活動現身，穿著粉色毛絨大衣，搭配酒紅色皮鞋，甜美優雅的造型立刻成為全場焦點，現場粉絲尖叫聲幾乎要掀翻屋頂。當晚她不僅送上招牌燦爛笑容，更大方比愛心、放送飛吻，誠懇互動融化在場每一位「HYEROOMY」。

圖片來源：記者 ANDREA 拍攝

惠利這次是睽違5個月再次踏上台灣信義區，粉絲早已在信義區苦守一夜，只為見她一面，活動當天，惠利以親切態度和零距離互動回應粉絲熱情，甚至暖心喊話「我愛你」，讓許多排隊整夜的鐵粉感動不已，可以感受到韓流女神的魅力在台灣依然強大，

圖片來源：Max Mara提供

不只這一次，惠利更透露12月會再度來台，參加高雄的AAA亞洲音樂大獎典禮，預告與更多亞洲明星同台盛會，粉絲摩拳擦掌期待中。此外，她今年的個人見面會「2025 HYERI FANMEETING TOUR