2026-03-06 19:02 女子漾／編輯Layla陳亭希
2026春季穿搭5大色系推薦！從紅色、黃色、紫色穿出好運氣
隨著連續假期結束，大家已經開始進入上班上課的時刻嗎？每到此時，便會想轉換穿搭心情，尤其在新季節的到來，透過不同的穿衣風格，讓造型擁有耳目一新的全新感受，而春季向來給人繽紛活力的印象，那麼單品選擇可著用於色彩搭配，像是紅、黃、紫、藍、粉皆是本季很推的首選色調，想知道有哪些配色技巧與混搭靈感範本嗎？以下為總整理 5 套靈感範本盤點，一起在 2026 出穿出好運氣與注目印象。
2026春季穿搭5大色系推薦搭配靈感範本01.紅色
紅色向來給人喜洋洋的視覺，非常適合拿來新季節裡使用，但如果平常不太敢嘗試紅色的話，不妨可以將它放在下身搭配，例如以黑色上衣 + 紅色短裙，運用對比鮮明的配色，打造搶眼又聚焦的 Look 。
2026春季穿搭5大色系推薦搭配靈感範本02.黃色
選擇嫩黃色的薄針織開襟衫 + 牛仔褲，輕鬆營造好感度滿分的穿搭印象，想使整體更顯注目重點的話，融入荷葉邊短裙加乘，展現專屬魅力的時髦個性。
2026春季穿搭5大色系推薦搭配靈感範本03.紫色
近期紫色單品成為時尚圈悄悄走紅的顏色，將紫色放在配件裡，例如包包、鞋子等，為衣著注入滿分的視覺層次，隨性搭件素 TEE 與印花裙就很好看。
2026春季穿搭5大色系推薦搭配靈感範本04.藍色
溫暖的藍色調一直以來都是每季皆可穿的色彩，選擇藍色襯衫加卡其寬褲，連結輕復古的率性休閒，再透過漸層混搭巧思混搭帽子、球鞋，立即點亮層次焦點。
2026春季穿搭5大色系推薦搭配靈感範本05.粉紅色
喜歡韓系穿搭的你，不妨嘗試運用寬感的粉色襯衫與灰色百褶裙混合，展現清甜可愛的女孩氣息，鞋子則可加上長靴，讓身型修飾出顯瘦顯高的纖細比例。
